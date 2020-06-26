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адвокат (1421) суд (24814) электронные документы (117) электронные услуги (92)

При внедрении "электронного суда" должна быть обеспечена защита адвокатской тайны, - НААУ

При внедрении

Представители Национальной ассоциации адвокатов Украины и Государственной судебной администрации Украины обсудили вопросы обеспечения функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) и ее подсистемы "Электронный суд".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ, передают Українські Новини.

Председатель рабочей группы НААУ по вопросам внедрения электронного правосудия в Украине Валентин Гвоздий подчеркнул, что при разработке изменений в процессуальные кодексы, которые касаются работы "Электронного суда", должна быть учтена позиция адвокатов.

"Именно мы – адвокаты – будем тем "первым фронтом", который будет пользоваться этими сервисами в интересах наших клиентов. Нас интересует удобство пользования и надежность системы. Когда мы говорим о надежности – имеется в виду в первую очередь защита персональных данных и защита той информации, которая содержит адвокатскую тайну", - подчеркнул он.

Гвоздий предложил обеспечить подсоединение адвокатов к подсистеме "Электронный суд" через личный кабинет адвоката в Едином реестре адвокатов Украины (ЕРАУ).

"Тогда бы у вас автоматически происходила идентификация физического лица в качестве адвоката, вы бы в режиме реального времени видели, не прекращены ли его полномочия",- отметил Гвоздий.

Заместитель председателя Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий отметил, что в вопросе интеграции ЕРАУ и "Электронного суда" видение НААУ и ГСА полностью совпадают.

Представители НААУ также предложили использовать в подсистеме "Электронный суд" важную наработку, которая используется в ЕРАУ - возможность генерации электронных ордеров адвокатов. Кроме того, Ассоциация представила свои предложения по проекту изменений в процессуальные кодексы для обеспечения эффективной работы ЕСИТС и "Электронного суда".

В частности, председатель комитета НААУ по административному праву и заместитель председателя Комитета НААУ по уголовному праву Юрий Бауман предоставил предложения к Уголовно-процессуальному кодексу и Кодексу административного судопроизводства о функционировании "Электронного суда". А заместитель председателя комитета НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Юрий Григоренко обратил внимание на то, что необходимо отдельно предусмотреть специфику работы арбитражных управляющих и внести соответствующие изменения в их личные кабинеты.

Участники встречи договорились, что представители НААУ на следующей неделе предоставят все свои предложения изменений в процессуальные кодексы в электронном виде, а еще через неделю НААУ и ГСА проведут следующую встречу и продолжат дискуссию по вопросам усовершенствования функционирования электронного судопроизводства.

Напомним, ранее председатель Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк в интервью ADVOKAT POST сообщил, что подсистема "Электронный суд" заработает в июне в тестовом режиме, а в дальнейшем вся судебная система сможет пользоваться её преимуществами. Он отмечал, что все участники процесса будут иметь право доступа к электронному делу через соответствующую квалифицированную электронную подпись.

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Був такий фільм , хфантастический- "Судья Дрред", Сталоне в голоаній ролі..))
Вибачаюсь, може переплутав...))
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26.06.2020 18:42 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html Дубинский: как смотрящий от Коли Оболонского за Киевом пытается украсть конфискованные земли Июнь 26, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html При внедрении "электронного суда" должна быть обеспечена защита адвокатской тайны, - НААУ - Цензор.НЕТ 5056 Экс-глава фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете Денис Комарницкий является смотрящим за Киевом от «депутата-клоуна» Николая Тищенко. В этой роли Комарницкий чувствует себя достаточно уверенно и по информации многих изданий, ведет себя как хозяин жизни. Вспомните недавнюю историю о том, как он требовал от «зашкваренного» заместителя главы Киевской горадминистрации Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты, при …https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html#more-106816 Читать далее
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26.06.2020 18:52 Ответить
Интересно почему не осужен ни один адвокат.Ведь именно через адвокатов и из ихним участием передаются взятки и устраивается давление как на свидетелей так и на пострадавших.Они что не граждане страны или они они выше законов страны?
На моей памяти еще не заведено уголовное дело ни на одного адвоката.
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26.06.2020 19:11 Ответить
Я ЗАКОН!!!
При внедрении "электронного суда" должна быть обеспечена защита адвокатской тайны, - НААУ - Цензор.НЕТ 2854
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26.06.2020 19:26 Ответить
 
 