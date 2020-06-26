При впровадженні "електронного суду" має бути забезпечений захист адвокатської таємниці, - НААУ
Представники Національної асоціації адвокатів України і Державної судової адміністрації України обговорили питання забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) і її підсистеми "Електронний суд".
Про це йдеться в повідомленні пресслужби НААУ, передають Українські Новини.
Голова робочої групи НААУ з питань впровадження електронного правосуддя в Україні Валентин Гвоздій зазначив, що адвокатська спільнота надзвичайно зацікавлена в тому, щоб при розробці змін до процесуальних кодексів, які стосуються роботи "Електронного суду", була врахована позиція адвокатів.
"Саме ми – адвокати - будемо тим "першим фронтом", який буде користуватися цими сервісами в інтересах наших клієнтів. Нас цікавить зручність користування і надійність системи. Коли ми говоримо про надійність – мається на увазі в першу чергу захист персональних даних і захист тієї інформації, яка містить адвокатську таємницю", - підкреслив він.
Гвоздій запропонував забезпечити під’єднання адвокатів до підсистеми "Електронний суд" через особистий кабінет адвоката в ЄРАУ.
"Тоді б у вас автоматично відбувалася ідентифікація фізичної особи як адвоката, ви б в режимі реального часу бачили, чи не зупинені його повноваження",- зазначив Гвоздій.
Заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький зазначив, що в питанні інтеграції ЄРАУ і "Електронного суду" бачення НААУ і ДСА повністю збігаються.
Представники НААУ також запропонували використовувати в підсистемі "Електронний суд" важливе напрацювання, яке використовується в ЕРАУ – можливість генерації електронних ордерів адвокатів. Також Асоціація представила свої пропозиції щодо проекту змін до процесуальних кодексів для забезпечення ефективної роботи ЄСІТС і "Електронного суду".
Зокрема, голова Комітету НААУ з адміністративного права та заступник голови Комітету НААУ з кримінального права Юрій Бауман надав дуже важливі пропозиції до Кримінально-процесуального кодексу України та до Кодексу адміністративного судочинства про функціонування "Електронного суду". А заступник голови комітету НААУ захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Юрій Григоренко звернув увагу на те, що необхідно окремо передбачити специфіку роботи арбітражних керуючих і внести відповідні зміни до їх особистих кабінетів.
Учасники зустрічі домовилися, що представники НААУ наступного тижня нададуть усі свої пропозиції змін до процесуальних кодексів в електронному вигляді, а ще за тиждень НААУ і ДСА проведуть наступну зустріч і продовжать дискусію з питань вдосконалення функціонування електронного судочинства.
Нагадаємо, раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк в інтерв'ю ADVOKAT POST повідомив, що підсистема "Електронний суд" запрацює в червні в тестовому режимі, а в майбутньому вся судова система зможе користуватися її перевагами. Він зазначав, що всі учасники процесу будуть матимуть право доступу до електронної справи через відповідний кваліфікований електронний підпис.
Будь ласка, зачекайте...
Вибачаюсь, може переплутав...))
На моей памяти еще не заведено уголовное дело ни на одного адвоката.