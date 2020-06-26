УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12343 відвідувача онлайн
Новини
1 592 4
адвокат (925) суд (11499) електронні документи (436) електронні послуги (179)

При впровадженні "електронного суду" має бути забезпечений захист адвокатської таємниці, - НААУ

При впровадженні

Представники Національної асоціації адвокатів України і Державної судової адміністрації України обговорили питання забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) і її підсистеми "Електронний суд".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НААУ, передають  Українські Новини.

Голова робочої групи НААУ з питань впровадження електронного правосуддя в Україні Валентин Гвоздій зазначив, що адвокатська спільнота надзвичайно зацікавлена в тому, щоб при розробці змін до процесуальних кодексів, які стосуються роботи "Електронного суду", була врахована позиція адвокатів.

"Саме ми – адвокати - будемо тим "першим фронтом", який буде користуватися цими сервісами в інтересах наших клієнтів. Нас цікавить зручність користування і надійність системи. Коли ми говоримо про надійність – мається на увазі в першу чергу захист персональних даних і захист тієї інформації, яка містить адвокатську таємницю", - підкреслив він.

Гвоздій запропонував забезпечити під’єднання адвокатів до підсистеми "Електронний суд" через особистий кабінет адвоката в ЄРАУ.

"Тоді б у вас автоматично відбувалася ідентифікація фізичної особи як адвоката, ви б в режимі реального часу бачили, чи не зупинені його повноваження",- зазначив Гвоздій.

Заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький зазначив, що в питанні інтеграції ЄРАУ і "Електронного суду" бачення НААУ і ДСА повністю збігаються.

Представники НААУ також запропонували використовувати в підсистемі "Електронний суд" важливе напрацювання, яке використовується в ЕРАУ – можливість генерації електронних ордерів адвокатів. Також Асоціація представила свої пропозиції щодо проекту змін до процесуальних кодексів для забезпечення ефективної роботи ЄСІТС і "Електронного суду".

Зокрема, голова Комітету НААУ з адміністративного права та заступник голови Комітету НААУ з кримінального права Юрій Бауман надав дуже важливі пропозиції до Кримінально-процесуального кодексу України та до Кодексу адміністративного судочинства про функціонування "Електронного суду". А заступник голови комітету НААУ захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Юрій Григоренко звернув увагу на те, що необхідно окремо передбачити специфіку роботи арбітражних керуючих і внести відповідні зміни до їх особистих кабінетів.

Учасники зустрічі домовилися, що представники НААУ наступного тижня нададуть усі свої пропозиції змін до процесуальних кодексів в електронному вигляді, а ще за тиждень НААУ і ДСА проведуть наступну зустріч і продовжать дискусію з питань вдосконалення функціонування електронного судочинства.

Нагадаємо, раніше голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк в інтерв'ю ADVOKAT POST повідомив, що підсистема "Електронний суд" запрацює в червні в тестовому режимі, а в майбутньому вся судова система зможе користуватися її перевагами. Він зазначав, що всі учасники процесу будуть матимуть право доступу до електронної справи через відповідний кваліфікований електронний підпис.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Був такий фільм , хфантастический- "Судья Дрред", Сталоне в голоаній ролі..))
Вибачаюсь, може переплутав...))
показати весь коментар
26.06.2020 18:42 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html Дубинский: как смотрящий от Коли Оболонского за Киевом пытается украсть конфискованные земли Июнь 26, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html При внедрении "электронного суда" должна быть обеспечена защита адвокатской тайны, - НААУ - Цензор.НЕТ 5056 Экс-глава фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевсовете Денис Комарницкий является смотрящим за Киевом от «депутата-клоуна» Николая Тищенко. В этой роли Комарницкий чувствует себя достаточно уверенно и по информации многих изданий, ведет себя как хозяин жизни. Вспомните недавнюю историю о том, как он требовал от «зашкваренного» заместителя главы Киевской горадминистрации Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты, при …https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d1%89%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be.html#more-106816 Читать далее
показати весь коментар
26.06.2020 18:52 Відповісти
Интересно почему не осужен ни один адвокат.Ведь именно через адвокатов и из ихним участием передаются взятки и устраивается давление как на свидетелей так и на пострадавших.Они что не граждане страны или они они выше законов страны?
На моей памяти еще не заведено уголовное дело ни на одного адвоката.
показати весь коментар
26.06.2020 19:11 Відповісти
Я ЗАКОН!!!
При внедрении "электронного суда" должна быть обеспечена защита адвокатской тайны, - НААУ - Цензор.НЕТ 2854
показати весь коментар
26.06.2020 19:26 Відповісти
 
 