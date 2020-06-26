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тарифы (1791) RAB (34)

RAB-тариф поможет создать "умную" энергетическую инфраструктуру, - СМИ

RAB-тариф поможет создать

RAB-тариф путем создания стимулов для инвестиций в электросети поможет развивать "умную" систему электроснабжения в Украине (Smart Grid). Это подтверждает опыт европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказывается в статье посвященной внедрению стимулирующего тарифа в Украине.

Отмечается, что RAB-тариф позволяет европейским странам инвестировать в модернизацию сетей. Так, в Италии "умные" сети (Smart Grid) покрывают почти всю страну. Умные счетчики стоят у 100% потребителей. Для сравнения: в Украине у 10%. Умные счетчики позволяют потребителям самостоятельно управлять своим потреблением электроэнергии, например, в большей степенью пользоваться энергоемкими бытовыми приборами ночью по низкому ночному тарифу.

"Шестнадцать стран Евросоюза запланировали поставить умные счетчики в 80% домов до конца 2020 года. В четырнадцати из этих стран действует RAB-регулирование, в двух (Люксембурге и Греции) — гибридное", - отмечают журналисты.

Сейчас при аварийной ситуации компании не могут ликвидировать аварию достаточно быстро, что приводит к длительному отсутствию света. Развитие Smart Grid поможет сделать энергосистему эффективной - при аварии сеть переключает потребителя на резервное снабжение, а энергетики не будут вручную искать место аварии. "Скорее всего, человек этого даже не заметит. Зато компания-оператор увидит место аварии благодаря цифровому диспетчерскому управлению и датчикам, отправит туда ремонтников", - отмечается в материале РБК. Сегодня украинцы часами сидят в темноте пока аварийщики ликвидируют последствия аварий.

Для того, чтобы RAB-тариф был эффективным и выполнил задачу диджитализации электросетей он должен быть внедрен по европейской практике, отмечено в спецпроекте.

"Система RАВ-регулирования в большинстве стран Европы основывается на том, что все активы операторов системы распределения не делятся на базы. Существует единая база и единая ставка возврата инвестиций, которая равна средневзвешенной стоимости капитала" - цитируют ОС "Умные электросети Украины".

Напомним, ранее энергоэксперт Сергей Чех отмечал, что отсутствие стимулов для инвесторов, включая устаревший и экономически неэффективный метод тарифообразования "Расходы+", привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии и низкому уровню качества электроснабжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы улучшить ситуацию с отключениями света, необходимо перейти на RAB-тарифообразование по европейскому примеру, - эксперт

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Топ комментарии
+11
Знову грабить будуть.
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26.06.2020 19:23
+10
А давайте рабом станет поставщик электричества на конкурентных началах ?
Пусть Ахметов поумничает в Польше со воими проектами - где он будет ?
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26.06.2020 19:43
+8
Если оплата за электричество уже сегодня начисляется дистанционно,
то всё уже есть, не надо никакого рабства тарифного дополнительноо.
А то Ахметов скупает самую дорогую недвижимость Европы,
объявляя при этом себя банкротом.
А Украина после этого - самая бедная страна Европы.
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26.06.2020 19:41
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Знову грабить будуть.
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26.06.2020 19:23 Ответить
Хрень
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26.06.2020 19:25 Ответить
"RAB-тариф" - щось стрьомна назва для доброї справи...
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26.06.2020 19:25 Ответить
умнее чем ахметка? та ну )))))
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26.06.2020 19:27 Ответить
А про те, що введення цього тарифу призведе до збільшення витрат будь-якої сім'ї приблизно на 10% вже ніхто не говорить!
Сказати не всю правду - то ж не збрехати, так? От вони й не брешуть, але потім дістанеться усім "пост фактум"...
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26.06.2020 19:37 Ответить
СОЗДАТЬ,а за чей счет,конечно же за счет потребителя.
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26.06.2020 19:37 Ответить
Серьезно? Еще одна умная система по отжиму денег у лохтората? Идите вы нах. Пока не было ваших умных систем и зеленых тарифов електроенергия в Украине стояла по 30 копеек а не по 1,7грн.
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26.06.2020 19:40 Ответить
Взять бы крупнокалиберный пулемет и всех вас тварей диджитализировать и оптимизировать
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26.06.2020 19:41 Ответить
Если оплата за электричество уже сегодня начисляется дистанционно,
то всё уже есть, не надо никакого рабства тарифного дополнительноо.
А то Ахметов скупает самую дорогую недвижимость Европы,
объявляя при этом себя банкротом.
А Украина после этого - самая бедная страна Европы.
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26.06.2020 19:41 Ответить
А давайте рабом станет поставщик электричества на конкурентных началах ?
Пусть Ахметов поумничает в Польше со воими проектами - где он будет ?
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26.06.2020 19:43 Ответить
Ума хватаєт толька на поднятіє таріфа..))
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26.06.2020 19:47 Ответить
Ума хватает держаться за штанину папика кучмы.
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26.06.2020 23:16 Ответить
Вы уже простимулировали Ахметова и КО зелеными РАБ-тарифами ограбившими украинцев на миллиарды долларов. И что ето простимулировало Ахметова отремонтировать украинские сети и улучшить качество електроенергии в Украине? А ведь Ахметов прихватизируя Обленерго обязан был за свой счет ремонтировать сети по условиям прихватизации, насколько я помню. Так что не вешайте вашу лапшу. Просто олигофрены хотят народ поиметь еще в одной позе.
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26.06.2020 19:47 Ответить
Когда олигархи за копейки приватизировали все эти "энерго" со всех утюгов нам пели как приватизация поможет модернизировать сети.
Теперь запустили очередной лохотрон по выкачке денег с людей.
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26.06.2020 20:36 Ответить
раби , вам нові справедливі тарифи ...і немає кому спитати за що григоришини коломойські ахметови отримували пайку за транспортування ...
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26.06.2020 20:42 Ответить
А ще націоналізація монопольних енергетичних активів допоможе так само
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26.06.2020 21:07 Ответить
износились сети...износились заводы...износились трубы...износились у меня штаны...Начну ка я со штанов
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26.06.2020 21:45 Ответить
Заказуха.
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26.06.2020 21:52 Ответить
какие там нынче тарифы на RABов ?
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26.06.2020 21:53 Ответить
Грабувати лоха легко-вже зараз українець тратить 4%-и від мінімалки на електроенергію,що в півтора разів більше,ніж европейці та американці.Ще лохові і тариф европейський при 60 Евро пенсії і нехай світить не лампочкою,а голою дупою,немов мавпа в диких джунглях.
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26.06.2020 23:00 Ответить
Мы должны оплатить ремонт их бизнеса со своих карманов вот и весь рабский тариф. Пусть это мудни оплатят замену проводки в моей квартире, или платят мне за транспортировку от счетчика до розетки.
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26.06.2020 23:19 Ответить
Слуги народа уже и не стесняются, называют вещи своим именами.. все будут рабами с таким тарифом))
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27.06.2020 14:13 Ответить
 
 