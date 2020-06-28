Забитый общественный транспорт, отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции - среди основных причин роста заболеваемости COVID-19, - Степанов
Из-за стремительного увеличения количества больных COVID-19 президент Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только представителей правительства и правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских голов.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, перевозки людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции. Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.
"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Но это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому что, в конце концов, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев", - отметил президент Украины.
"Если сейчас не начать придерживаться контроля, то мы получим еще худший результат через две недели", - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.
Министр подчеркнул, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях сейчас заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро возникнет дефицит мест.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно возрос и составляет более 50 человек на 100 тысяч населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения. Глава правительства попросил городских голов привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и др., для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера; поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.
Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 948 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Украине выявили 42 065 случаев коронавирусной инфекции. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего - 1 110. Общее число выздоровевших - 18 701. Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.
Пожалуйста, подождите...
А Енштейн написав ще дохідливіше: -"The more I learn, the more I realize how much I don't know", тобто: "Чим більше я взнаю, тим більше розумію, як багато я не знаю". А в умовах деградації системи освіти і рівня культури ...
У некоторых бессимптомных больных может быть меньшее количство инфицирующего агента выделяемого ими во внешнюю среду но они все же могут быть опасными.
Короче "контрацепция" такова, что хорошо мойте руки, дистанцируйтесь, не лезьте без нужды в галдящую толпу. Всего-то делов. Спокойно жить то небось хоцца.
(коменты писать можно)
А вы не общайтесь с людьми, которые вас дурят. В Одессе люди разные, как и везде.
Я вот, например, должна была детей везти на турнир в Ирпень, но из-за ковид просто побоялась. А вот у вас все с точностью до наоборот, оказывается, это Одесса - 'рассадник'. В Одессе, кстати, карантин люди массово соблюдали и отнеслись к нему ответственно. Это сейчас уже никто не соблюдает ничего. Что чревато плохими последствиями.
Вчи мову - вона красивіша за твій йазик.
Байки про мову кажеш? Через таких «вихованих» х рускагаварящіх ***** прийшло свій йазик захищать в Україну. Так шо сиди та не свисти, бо грошей не буде.
ледовало - являются ли насекомые типа мухи/комары/бабочки/стрекозы/жуки/кузнечики и дру-
гая подвижная живность типа птицы/мыши, разнощиками херововируса ??? если да то..........
всёдосраки............
сообщения что животные заболевают тоже этим чудом.....
сложенной марли помогает очистить самогон..... ну както так..... ассоциации называется....
кто исследовал ???
Кровь человека комары и клещи используют для своей жизнедеятельности и размножения. При укусе кровь попадает прямиком в пищеварительный тракт насекомого, где переваривается. Даже если в крови окажутся частицы коронавируса, их ожидает то же самое. При этом вирус в любом случае не успеет попасть в железы, отвечающие за выделение секретов, которые насекомые используют при укусе. А именно через эти секреты происходит заражение человека болезнями, передаваемыми комарами и клещами.Так понятнее?
почемуто другие болячки они разносят..... видимо эта живёт исключительно в мага-
зинах транспорте кафе и кинотеатрах.... ну и баньками с парикмахерскими не брезгует
там вроде чуть ли не оспу нашли....
А так крыска черная разносит чуму и туляремию, собачки бешенство..
А місце т.зв.*еліта * заграє з лохторатом . бо на носі вибори !
Та иди ты в жопу, товарищь Степанов! Самая главная причина, это то, что вы не осведомляете народ о действительности
этого КОВИ-19 ! Вы должны оплатить время на как можно больше каналов и транслировать народу реальные смертя от удушья! Буквально до деталей показывать как в агонии , на столе реанимационной палаты, канает от удушья человек. Его глаза... его конвульсии... его последние слова.... И так до самого морга. Даже надо показать его убитые легкие...
Вот тогда не будет штрафов на которых вы наживаетесь... Не будет расхлябанности и смертельной беспечности граждан... И самое главное пиставатый люмпен, который не носит маски в общественных местах будет боятся не штрафов, а линчевания простых прохожих!
Всё вы суки понимаете, но вам похрен, ибо вы сами защищены своим баблом и государством , которое поотбирало народные санатории
под ваши бесплатные лечебно-профилактические малины )
Це не та смерть як у онкобольних, які від морфію вже нічого не відчувають. Це осознанне розуміння своєї смерті на фоні страшенної болі в грудях...
Та натягніть собі целофановій кульок на голову та відчуйте на мить що це таке ,
а потім висловлюйтесь!
Каждый пусть учится на своих ошибках, если мозгов нет.
От туберкулеза существует: вакцины и лечение.
От ковида - ничего.
Разницу ощущаем???
Убрать из власти эту клоунскую шоблу во главе с наркоманом-дегенератом и все станет на свои места.
І повернути кодло *свинарчуків * . які поведуть нас у світле майбутнє ..
.
Ви раніше своїми кабачками про це не подумали ?
Теперь население расплачивается.
А маску носить уже не нужно, в Украине это бессмысленно.