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Хорошковский прилетел в Украину из Монако, переболел здесь коронавирусом, а после - отправился в Лондон, - журналист Ткач

Хорошковский прилетел в Украину из Монако, переболел здесь коронавирусом, а после - отправился в Лондон, - журналист Ткач

Валерий Хорошковский прилетел в Украину из Монако, когда там ввели жесткий карантин. На Родине бизнесмен переболел коронавирусом. А после - отправился в Лондон, откуда вернулся в Украину незадолго до смягчения карантина.

Об этом пишет в Facebook журналист Михаил Ткач, пишет Цензор.НЕТ.

"Когда в Монако ввели комендантский час из-за пандемии коронавируса, а в Ницце выходить на улицу можно было только час в сутки, Хорошковский прилетел в Украину. В Украине и правил таких жестких нет, и президент Зеленский - давний друг, и свободную палату легче найти так как вокруг плотность Хорошковских на квадратный метр немного меньше. Уже через несколько дней у Хорошковского диагностировали коронавирус.

Лечился Хорошковский в Александровской больнице и только через 27 дней вылечился и… как ответственный гражданин Украины и резидент Монако снова вернулся в Монако. Президент Зеленский просил же сидеть дома. А "дома" у него - в Монако. Яхта, которой пользуется Валерий Иванович, говорят, немного поплавала вдоль лазурного побережья и самолет за $50 млн с именным гербом Валерия Ивановича, говорят, повез Валерия Ивановича в Лондон", - пишет Ткач.

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По его словам, отследить самолет Хорошковского стало немного сложнее после того, как его и всю его историю полетов убрали из публичных радаров.

Журналист отмечает, что как раз в это же время президент Зеленский рассказал в интервью УП, что "предлагал Хорошковскому возглавить таможню, потому что он точно знает и показал президенту, где на таможне "дыры".

После Лондона бизнесмен вернулся в Украину. "Лондон - в "красной зоне" по заболеваемости. Но главное чтобы обычные граждане не нарушали карантин. Правильно?", - задает вопрос Ткач.

Он также напоминает, что Зеленский на пресс-марафоне в одном ответе сказал, что никогда не врет и никаких должностей у Хорошковского не будет.

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Хорошковский прилетел в Украину из Монако, переболел здесь коронавирусом, а после - отправился в Лондон, - журналист Ткач 01

В интервью, опубликованном Радіо Свобода, Хорошковский говорит, что не знает точно, где он мог заразиться коронавирусом. В то же время, он заявил, что после возвращения из Лондона будет дома.

Напомним, 24 марта появилась информация, что у бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили коронавирус.

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Топ комментарии
+38
Нічєво, вот прідьот Зєлєнскій к власті, он разбєрьоцца с етімі баригамі!
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27.06.2020 20:49
+31
скотобаза)
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27.06.2020 20:46
+16
Порохобот, Хорошковський в першу чергу кацапська агентура, яка, фактично, знищила залишки професійних кадрів СБУ, і саме після цього кацапами вже практично почались розроблятись плани окупувати Україну. І зробив його головесбеушником не хто інший, як дурень Ющенко, але цікаво, що "підвів" Ющенку "напомажену істоту" не хто інший, як Порошенко. Що ти на це скажеш, ботяра?
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27.06.2020 21:22
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Когда эти из Монако и Куршавеля вернулись с Ковидом в Украину и обратились к Пальчевскому в клинику . то тот говорил . что они тусили кто с мальчиками , а кто с девушками . Так вот мне кажется , что Хорошковский гомосек . при том там был другой уже известный гомосек Прохоров . Дожились. уже у нас генералы армии - гомосеки .
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27.06.2020 23:09 Ответить
Скорее наоборот - гомосеки генералы армии
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28.06.2020 07:36 Ответить
ну шо, зелені 73% дебіли, докопіювали Європу. НІмеччина відкрила басейни і ви дятли їх відкрили, лише у вас приплод 1000 на день, у Європі 16. Класна логіка.
З 1 липня Європа не відкриє кордони для українців, бо не виконується умова 16:100 000, кожні 2 тижні буде преглядатися статус країни и лише тоді, коли вірусний приплод буде "плато" чи знижуватись, тоді україців до себе впустять.
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28.06.2020 00:18 Ответить
жадный жидяра!!! Гуляет и тратит деньги в Монако, а лечился в Украине,так как здесь в сто раз дешевле или вообще бесплатно!! Ворюга, есть ворюга!!
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28.06.2020 12:48 Ответить
Вообще-то Хорошковского на таможню назначала Юля, не? Или он её газ забанил?
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28.06.2020 12:59 Ответить
Тоді була кАаліція, як Юля казала, і уряд був коаліційним. Хорошковського у "помаранчеву" владу запросив Ющенко. До цього Хорошковський був міністром економіки в уряді Януковича. "Юліна" людина не стала б на бік Фірташа у справі "РосУкрЕнерго". "Наманікюрєноє, напомаженоє существо" - фразу Юлі про Хорошковського забули?
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28.06.2020 16:00 Ответить
Эта фраза была! Но ПОСЛЕ. Но сначала Юля его куда-то назначала, гадом буду!
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28.06.2020 19:12 Ответить
ТОЧНЕЕ, БАБА **** ему продала должность на ТАМОЖНЕ.
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28.06.2020 16:46 Ответить
а в Монако он летал керогаз починить,а,простите у него часом не расстройство желудка...активированный уголь в помощь,гривна=ведро,лишь бы помогло,а так всё путём.
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28.06.2020 13:48 Ответить
патриоты **** херовы... когда же они все эти сексоты и кппсс-ники подохнут и наша Украина расцветёт ?!
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28.06.2020 16:32 Ответить
Безвиз есть, деньги есть, можно летать.

Заражать Украину коронавирусом обязаны не только зарабитчане, но и буржуи.
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28.06.2020 20:00 Ответить
Гомо Ылита Украины...
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29.06.2020 09:41 Ответить
Пи*о*а*ы в плохом смысле слова.
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29.06.2020 14:38 Ответить
млять и не здохла эта падла типа енерал-сЭбЭушник фуев, а скорее фЭсЭбэшник недо...анный!
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29.06.2020 15:11 Ответить
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