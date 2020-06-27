Хорошковский прилетел в Украину из Монако, переболел здесь коронавирусом, а после - отправился в Лондон, - журналист Ткач

Валерий Хорошковский прилетел в Украину из Монако, когда там ввели жесткий карантин. На Родине бизнесмен переболел коронавирусом. А после - отправился в Лондон, откуда вернулся в Украину незадолго до смягчения карантина.

Об этом пишет в Facebook журналист Михаил Ткач, пишет Цензор.НЕТ.

"Когда в Монако ввели комендантский час из-за пандемии коронавируса, а в Ницце выходить на улицу можно было только час в сутки, Хорошковский прилетел в Украину. В Украине и правил таких жестких нет, и президент Зеленский - давний друг, и свободную палату легче найти так как вокруг плотность Хорошковских на квадратный метр немного меньше. Уже через несколько дней у Хорошковского диагностировали коронавирус.

Лечился Хорошковский в Александровской больнице и только через 27 дней вылечился и… как ответственный гражданин Украины и резидент Монако снова вернулся в Монако. Президент Зеленский просил же сидеть дома. А "дома" у него - в Монако. Яхта, которой пользуется Валерий Иванович, говорят, немного поплавала вдоль лазурного побережья и самолет за $50 млн с именным гербом Валерия Ивановича, говорят, повез Валерия Ивановича в Лондон", - пишет Ткач.

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По его словам, отследить самолет Хорошковского стало немного сложнее после того, как его и всю его историю полетов убрали из публичных радаров.

Журналист отмечает, что как раз в это же время президент Зеленский рассказал в интервью УП, что "предлагал Хорошковскому возглавить таможню, потому что он точно знает и показал президенту, где на таможне "дыры".

После Лондона бизнесмен вернулся в Украину. "Лондон - в "красной зоне" по заболеваемости. Но главное чтобы обычные граждане не нарушали карантин. Правильно?", - задает вопрос Ткач.

Он также напоминает, что Зеленский на пресс-марафоне в одном ответе сказал, что никогда не врет и никаких должностей у Хорошковского не будет.

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В интервью, опубликованном Радіо Свобода, Хорошковский говорит, что не знает точно, где он мог заразиться коронавирусом. В то же время, он заявил, что после возвращения из Лондона будет дома.

Напомним, 24 марта появилась информация, что у бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского подтвердили коронавирус.

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