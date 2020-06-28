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Норвегия (658) радиация (318) россия (93011) Швеция (969)

В Скандинавии выявили увеличение уровня радиации российского происхождения, - The Independent (обновлено)

В Скандинавии выявили увеличение уровня радиации российского происхождения, - The Independent (обновлено)

Финляндия, Норвегия и Швеция объявили о росте уровня радиации в своих странах и в Арктическом регионе. При этом Нидерланды на основании анализа норвежских данных заявили, что источником радиоактивного загрязнения может быть атомная электростанция на западе России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське..

Как сообщает The Independent, о росте уровня радиации компетентные органы Финляндии, Норвегии и Швеции сообщали в течение этой недели. Так, еще 23 июня об этом объявило Управление по радиационной безопасности Швеции, одновременно добавив, что не может указать источник радиоактивного загрязнения.

В пятницу, 26 июня, Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов заявил, что проанализировал переданые Норвегией данные и установил, что источником радиации является западная Россия. Там расположены две АЭС - около Санкт-Петербурга и Мурманска.

"Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного компонента атомной электростанции, но конкретное месторасположение источника определить невозможно из-за ограниченности инструментов измерения", - говорилось в сообщении Института.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия возобновила вывоз в Россию радиоактивных отходов, – Greenpeace

В то же время представитель Росэнергоатома - ядерного регулятора РФ - в комментарии информагентству ТАСС заявил, что обе АЭС на западе России работают "в нормальном режиме". "Жалоб на работу оборудования не было. Об инцидентах, связанных с высвобождением радионуклидов за пределы саркофагов, не сообщалось ", - говорится в сообщении.

The Independent отмечает, что уровень радиационного загрязнения, обнаруженный в Скандинавии, находится в пределах нормы и не представляет угрозу жизни или здоровью людей.

Читайте также: Под Архангельском взорвался ядерный реактор, а не ракета, - норвежский эксперт

Как сообщает украинский  Главный центр специального контроля, 23 июня 2020 г. радионуклидной станцией Международной системы мониторинга RN63 (Швеция) обнаружены следы изотопов Цезия-134, Цезия-137 и Рутения-103. "Это не природные радионуклиды, они ассоциируются с процессом деления ядер", - подчеркивается в сообщении.

Предполагаемая область, откуда возможен был выброс радионуклидов, показана на карте желтым.

В Скандинавии выявили увеличение уровня радиации российского происхождения, - The Independent 01

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Топ комментарии
+39
Це після параду у кацапів вялічіє протекло і скрєпи репнули. А взагалі, на місці скандинавів, - треба бити в набат.
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28.06.2020 17:03
+26
Скандинавия первая и взрыв в Чернобыле обнаружила.
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28.06.2020 17:05
+24
Расіся знов нагадала світу про своє ядерне вялічіє
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28.06.2020 17:05
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Страница 2 из 2
Щоб ви розуміли, я жив при СРСР, другий поверх був заборонений в гаражі, а так да, все інше залежить від того, хто будує.
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28.06.2020 19:19 Ответить
Ми ж говоримо про СРСР, в мене взагалі гараж в хвті можна сказати. У нас це звуть польский проект.
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28.06.2020 19:34 Ответить
Когда строили, при СССР, то не было современных, более высоких бусов, под которые крыши гаражей приходится переделывать.
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29.06.2020 09:51 Ответить
Та побоку.
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28.06.2020 20:07 Ответить
зато скрепно ! )
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28.06.2020 18:57 Ответить
опять с параши утечка фекалий
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28.06.2020 18:23 Ответить
У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent - Цензор.НЕТ 5800
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28.06.2020 18:44 Ответить
Пилип Орлик хіба не білорус?
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28.06.2020 21:08 Ответить
мати православна, батько католик чешського походження осівший в Литві. Все типово для того часу: народився в Білорусі, служив Речі, піднісся на Запоріжжі, помер і похований у Румунії.
Син Григорій особливо довірена особа Людовіка 15-го з делікатних доручень (секретна служба короля), великий землевласник, військовий, розвідник та дипломат, нагороджений орденом Святого Людовика від короля Франції, орденом Меча від короля Швеції, отримав чин генерал-лейтенанта, похований на Рейні у Пруссії, вдова нагороджена орденом Зоряного Хреста від Марії-Терезії.
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29.06.2020 09:49 Ответить
ЗІ: поляки, чехи, білоруси, українці... всі крім москалів можуть хоч трошки вважати його своїм героєм. Його слави не зменшиться. Головне не забувати що, рбив він це, для України і всього цивілізованого світу.
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29.06.2020 09:53 Ответить
Путин опять какую то победобесную вундервафлю расфигачил.
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28.06.2020 18:54 Ответить
пукан у кого-то рванул на кацапстане )
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28.06.2020 18:58 Ответить
Главное - шоб все это строила не русня. Рукожопость - их главная национальная черта.
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28.06.2020 19:16 Ответить
Шкода,що Чорнобиль американці будували.
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28.06.2020 19:21 Ответить
Не совсем так. Реакторы РБМК были спроектированы с грубейшей ошибкой (главный конструктор Доллежаль). Было понимание и всех так учили что аварийная защита (АЗ 5) полностью гасит реактор мгновенно. При нажатии кнопки АЗ5 в активную зону падают стержни защиты, т.е. в реактор вводится поглотитель нейтронов - остановить цепную реакцию (жмем на тормоз). И вот, дело в том, что стержни защиты длиной 20 м , в целях экономии, выполнены таким образом: 2,5 м - нейтральный материал, 15 м - поглотитель нейтронов, 2,5 м снова нейтрал. Пока стержни защиты не опущены все 200 каналов в реакторе, предназначенных для стержней защиты , заполнены водой. Напомню, что вода тоже является замедлителем нейтронов.
Что же происходит при нажатии АЗ 5? Стержни пошли. Начинается вытеснение воды из зоны реактора на 2,5 м по всем 200 каналам защиты. Т.е. вытеснили замедлитель. Мы уверены, что надавили на педаль тормоза (аналогия автомобиля), а получается, что надавили на газ. Это все произошло в доли секунд, неуловимые никаким хронометром и которые не брали в расчет старые академики. Природа оперирует понятиями световых лет и наносекундами. Взрыв происходит мгновенно, он не предупреждает о себе. А в Чернобыле мы напоролись на эти самые наносекунды. Не тогда, так все равно это когда-нибудь произошло бы.
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28.06.2020 21:34 Ответить
Четверть вашего поголовья отправляют естественные надобности в дырку в земле. А АЭС по всему Миру ваш фюрер строит в убыток, в качестве взяток. вЯЯликое достижение, ну.
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28.06.2020 19:25 Ответить
А вы себе закажите, халява же.
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28.06.2020 19:33 Ответить
Заказать шо-то у болотных дикарей? У тебя наконец-то чувство юмора проснулось, я вижу
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28.06.2020 19:37 Ответить
Другие стало быть тупее вас и совсем без юмора
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28.06.2020 19:40 Ответить
Ну если они такие умные, то отчего они такие нищие, шо им надо брать взятки от вонючей русни?
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28.06.2020 19:42 Ответить
А ты их за руку поймай и на Кубу отдыхать, в Гуантанамо
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28.06.2020 20:27 Ответить
Кого "их"? Тех, кому болотные дикари АЭС строят?
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28.06.2020 20:46 Ответить
Тех, и болотных тоже А вообще можно ссылочку, только не руснявую, о взятках за АЭС?
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28.06.2020 20:53 Ответить
Лучше найди, за какую АЭС русня получила живые деньги, а не построила их "в кредит". Это и есть взятка.
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28.06.2020 20:55 Ответить
А за какую АЭС США в последние годы получили живые деньги?
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28.06.2020 20:56 Ответить
А где я пытался хвастаться достижениями США в постройке АЭС по всему Миру? Это болотный дикарь кукарекнул за вЯЯликое достижение своей страны-помойки.
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28.06.2020 20:59 Ответить
Просто ответь на вопрос.
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28.06.2020 21:02 Ответить
У нас - это как раз в США. Я всегда пишу под своим флагом. Не имею привычки врать, я же не русский.
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28.06.2020 20:45 Ответить
И что? У вас много новых АЭС? Есть построенные в этом веке? (я просто не в курсе)
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28.06.2020 20:55 Ответить
Без понятия, просто никогда не интересовался, хотя и живу в 22 милях от АЭС.
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28.06.2020 20:56 Ответить
Ну вот и поговорили.
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28.06.2020 20:59 Ответить
У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent - Цензор.НЕТ 839
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28.06.2020 21:02 Ответить
Хмм.....надо же. Как будто бункер возле Соловецкого монастыря бахнул...!!!
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28.06.2020 18:58 Ответить
Или одна из АЭС, коих рукажёпы дохрена строят и эксплуатируют, навернулась
У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent - Цензор.НЕТ 2459
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28.06.2020 19:39 Ответить
Гре-е-е-точка Тумберг, тебе приветик от Вовы из раши !
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28.06.2020 19:27 Ответить
Вдыхайте молча, главное не злить Путина))))))))
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28.06.2020 19:40 Ответить
По данным Ъ, атомная глубоководная станция АС-12 Лошарик входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). Лошарик не оснащен вооружением. В состав экипажа входит 25 человек - все офицеры.«Лошарик» может устанавливать глубоководные мины. В том числе, как пишут некоторые СМИ, мины с ядерным зарядом.

. На ней выгравирована надпись: "01.07.2019 глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир, Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа".

Ее корпус состоит из шести шарообразных титановых отсеков, расположенных внутри удлиненного корпуса «классической формы» Замена отсека ?
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28.06.2020 19:48 Ответить
Радиоактивный пар 2го блока Ленинградской АЭС.Блок отглушили.
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28.06.2020 19:52 Ответить
Опять у кацапов что-ниьудь утонуло с ядерным реактором!
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28.06.2020 20:04 Ответить
********* в лучших традициях, на свою биомассу насрать и это их дело, пусть там хоть все в лагерях передохнут, но эти твари еще и соседей травят.
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28.06.2020 20:07 Ответить
Так,зеленими вогниками. Ти щось зрозумів?
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28.06.2020 21:47 Ответить
На Рашке опять вЯличие рэпнуло и протекает...
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28.06.2020 21:12 Ответить
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29.06.2020 10:01 Ответить
було б непогано, якби якась АЕС біля ПІДЕРбургу бахнула.... і ПІДЕРбург перетворився на чергову Прип'ять чи Фукусіму!
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29.06.2020 01:47 Ответить
бо москальня все грозиться "в радіаактівний пєпєл" - то хай отримають трохи того попелу на своїй землі, якщо так сильно їм хочеться....
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29.06.2020 01:50 Ответить
В Белом море в основном затоплением "химии" баловались, но зато набаловались от души, море-то своё, только слухи ходят, но слухи жуткие.
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29.06.2020 02:28 Ответить
То Китай миру насрал, теперь Россия. Такая особенность диктаторских режимов - гадить и врать.
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29.06.2020 09:02 Ответить
Открыли новые рашалучи
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29.06.2020 10:27 Ответить
ДЕцкий сад! По изотопному составу определить источник - давно не проблема.
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29.06.2020 11:19 Ответить
Северодвинськ номер 2
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29.06.2020 13:05 Ответить
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