В Скандинавии выявили увеличение уровня радиации российского происхождения, - The Independent (обновлено)

Финляндия, Норвегия и Швеция объявили о росте уровня радиации в своих странах и в Арктическом регионе. При этом Нидерланды на основании анализа норвежских данных заявили, что источником радиоактивного загрязнения может быть атомная электростанция на западе России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське..

Как сообщает The Independent, о росте уровня радиации компетентные органы Финляндии, Норвегии и Швеции сообщали в течение этой недели. Так, еще 23 июня об этом объявило Управление по радиационной безопасности Швеции, одновременно добавив, что не может указать источник радиоактивного загрязнения.

В пятницу, 26 июня, Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов заявил, что проанализировал переданые Норвегией данные и установил, что источником радиации является западная Россия. Там расположены две АЭС - около Санкт-Петербурга и Мурманска.

"Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного компонента атомной электростанции, но конкретное месторасположение источника определить невозможно из-за ограниченности инструментов измерения", - говорилось в сообщении Института.

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В то же время представитель Росэнергоатома - ядерного регулятора РФ - в комментарии информагентству ТАСС заявил, что обе АЭС на западе России работают "в нормальном режиме". "Жалоб на работу оборудования не было. Об инцидентах, связанных с высвобождением радионуклидов за пределы саркофагов, не сообщалось ", - говорится в сообщении.

The Independent отмечает, что уровень радиационного загрязнения, обнаруженный в Скандинавии, находится в пределах нормы и не представляет угрозу жизни или здоровью людей.

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Как сообщает украинский Главный центр специального контроля, 23 июня 2020 г. радионуклидной станцией Международной системы мониторинга RN63 (Швеция) обнаружены следы изотопов Цезия-134, Цезия-137 и Рутения-103. "Это не природные радионуклиды, они ассоциируются с процессом деления ядер", - подчеркивается в сообщении.

Предполагаемая область, откуда возможен был выброс радионуклидов, показана на карте желтым.