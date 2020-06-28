У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent (оновлено)
Фінляндія, Норвегія і Швеція оголосили про зростання рівня радіації у своїх країнах і в Арктичному регіоні. Водночас Нідерланди на підставі аналізу норвезьких даних заявили, що джерелом радіоактивного забруднення може бути атомна електростанція на заході Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське .
Як повідомляє The Independent, про зростання рівня радіації компетентні органи Фінляндії, Норвегії та Швеції повідомляли упродовж цього тижня. Зокрема, ще 23 червня про це оголосило Управління з радіаційної безпеки Швеції, одночасно додавши, що не може вказати джерело радіоактивного забруднення.
У п'ятницю, 26 червня, Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів заявив, що проаналізував передані Норвегією дані і встановив, що джерелом радіації є західна частина Росії. Там розташовані дві АЕС - поблизу Санкт-Петербурга та Мурманська.
"Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного компонента атомної електростанції, але конкретне місце розташування джерела визначити неможливо через обмеженість інструментів вимірювання", - йшлося в повідомленні.
Водночас представник "Росенергоатому" - ядерного регулятора РФ - у коментарі інформагентству ТАСС заявив, що обидві АЕС на заході Росії працюють "у нормальному режимі". "Скарг на роботу обладнання не було. Про інциденти, пов'язані з вивільненням радіонуклідів за межі саркофагів, не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.
The Independent зазначає, що рівень радіаційного забруднення, зафіксований у Скандинавії, перебуває у межах норми і не становить загрози життю чи здоров'ю людей.
Як повідомляє український Головний центр спеціального контролю, 23 червня 2020 року радіонуклідною станцією Міжнародної системи моніторингу RN63 (Швеція) виявлено сліди ізотопів цезію-134, цезію-137 та рутенію-103. "Це не природні радіонукліди, вони асоціюються з процесом поділу ядер", - наголошується в повідомленні.
Імовірну область, звідки можливий був викид радіонуклідів, показано на карті жовтим.
Будь ласка, зачекайте...
Син Григорій особливо довірена особа Людовіка 15-го з делікатних доручень (секретна служба короля), великий землевласник, військовий, розвідник та дипломат, нагороджений орденом Святого Людовика від короля Франції, орденом Меча від короля Швеції, отримав чин генерал-лейтенанта, похований на Рейні у Пруссії, вдова нагороджена орденом Зоряного Хреста від Марії-Терезії.
Что же происходит при нажатии АЗ 5? Стержни пошли. Начинается вытеснение воды из зоны реактора на 2,5 м по всем 200 каналам защиты. Т.е. вытеснили замедлитель. Мы уверены, что надавили на педаль тормоза (аналогия автомобиля), а получается, что надавили на газ. Это все произошло в доли секунд, неуловимые никаким хронометром и которые не брали в расчет старые академики. Природа оперирует понятиями световых лет и наносекундами. Взрыв происходит мгновенно, он не предупреждает о себе. А в Чернобыле мы напоролись на эти самые наносекунды. Не тогда, так все равно это когда-нибудь произошло бы.
. На ней выгравирована надпись: "01.07.2019 глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир, Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа".
Ее корпус состоит из шести шарообразных титановых отсеков, расположенных внутри удлиненного корпуса «классической формы» Замена отсека ?