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Норвегія (714) радіація (182) росія (63589) Швеція (915)

У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent (оновлено)

У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent (оновлено)

Фінляндія, Норвегія і Швеція оголосили про зростання рівня радіації у своїх країнах і в Арктичному регіоні. Водночас Нідерланди на підставі аналізу норвезьких даних заявили, що джерелом радіоактивного забруднення може бути атомна електростанція на заході Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське .

Як повідомляє The Independent, про зростання рівня радіації компетентні органи Фінляндії, Норвегії та Швеції повідомляли упродовж цього тижня. Зокрема, ще 23 червня про це оголосило Управління з радіаційної безпеки Швеції, одночасно додавши, що не може вказати джерело радіоактивного забруднення.

У п'ятницю, 26 червня, Національний інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів заявив, що проаналізував передані Норвегією дані і встановив, що джерелом радіації є західна частина Росії. Там розташовані дві АЕС - поблизу Санкт-Петербурга та Мурманська.

"Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного компонента атомної електростанції, але конкретне місце розташування джерела визначити неможливо через обмеженість інструментів вимірювання", - йшлося в повідомленні.

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Водночас представник "Росенергоатому" - ядерного регулятора РФ - у коментарі інформагентству ТАСС заявив, що обидві АЕС на заході Росії працюють "у нормальному режимі". "Скарг на роботу обладнання не було. Про інциденти, пов'язані з вивільненням радіонуклідів за межі саркофагів, не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

The Independent зазначає, що рівень радіаційного забруднення, зафіксований у Скандинавії, перебуває у межах норми і не становить загрози життю чи здоров'ю людей.

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Як повідомляє український Головний центр спеціального контролю, 23 червня 2020 року радіонуклідною станцією Міжнародної системи моніторингу RN63 (Швеція) виявлено сліди ізотопів цезію-134, цезію-137 та рутенію-103. "Це не природні радіонукліди, вони асоціюються з процесом поділу ядер", - наголошується в повідомленні.

Імовірну область, звідки можливий був викид радіонуклідів, показано на карті жовтим.

У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent 01
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Топ коментарі
+39
Це після параду у кацапів вялічіє протекло і скрєпи репнули. А взагалі, на місці скандинавів, - треба бити в набат.
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28.06.2020 17:03
+26
Скандинавия первая и взрыв в Чернобыле обнаружила.
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28.06.2020 17:05
+24
Расіся знов нагадала світу про своє ядерне вялічіє
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28.06.2020 17:05
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Щоб ви розуміли, я жив при СРСР, другий поверх був заборонений в гаражі, а так да, все інше залежить від того, хто будує.
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28.06.2020 19:19 Відповісти
Ми ж говоримо про СРСР, в мене взагалі гараж в хвті можна сказати. У нас це звуть польский проект.
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28.06.2020 19:34 Відповісти
Когда строили, при СССР, то не было современных, более высоких бусов, под которые крыши гаражей приходится переделывать.
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29.06.2020 09:51 Відповісти
Та побоку.
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28.06.2020 20:07 Відповісти
зато скрепно ! )
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28.06.2020 18:57 Відповісти
опять с параши утечка фекалий
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28.06.2020 18:23 Відповісти
У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent - Цензор.НЕТ 5800
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28.06.2020 18:44 Відповісти
Пилип Орлик хіба не білорус?
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28.06.2020 21:08 Відповісти
мати православна, батько католик чешського походження осівший в Литві. Все типово для того часу: народився в Білорусі, служив Речі, піднісся на Запоріжжі, помер і похований у Румунії.
Син Григорій особливо довірена особа Людовіка 15-го з делікатних доручень (секретна служба короля), великий землевласник, військовий, розвідник та дипломат, нагороджений орденом Святого Людовика від короля Франції, орденом Меча від короля Швеції, отримав чин генерал-лейтенанта, похований на Рейні у Пруссії, вдова нагороджена орденом Зоряного Хреста від Марії-Терезії.
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29.06.2020 09:49 Відповісти
ЗІ: поляки, чехи, білоруси, українці... всі крім москалів можуть хоч трошки вважати його своїм героєм. Його слави не зменшиться. Головне не забувати що, рбив він це, для України і всього цивілізованого світу.
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29.06.2020 09:53 Відповісти
Путин опять какую то победобесную вундервафлю расфигачил.
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28.06.2020 18:54 Відповісти
пукан у кого-то рванул на кацапстане )
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28.06.2020 18:58 Відповісти
Главное - шоб все это строила не русня. Рукожопость - их главная национальная черта.
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28.06.2020 19:16 Відповісти
Шкода,що Чорнобиль американці будували.
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28.06.2020 19:21 Відповісти
Не совсем так. Реакторы РБМК были спроектированы с грубейшей ошибкой (главный конструктор Доллежаль). Было понимание и всех так учили что аварийная защита (АЗ 5) полностью гасит реактор мгновенно. При нажатии кнопки АЗ5 в активную зону падают стержни защиты, т.е. в реактор вводится поглотитель нейтронов - остановить цепную реакцию (жмем на тормоз). И вот, дело в том, что стержни защиты длиной 20 м , в целях экономии, выполнены таким образом: 2,5 м - нейтральный материал, 15 м - поглотитель нейтронов, 2,5 м снова нейтрал. Пока стержни защиты не опущены все 200 каналов в реакторе, предназначенных для стержней защиты , заполнены водой. Напомню, что вода тоже является замедлителем нейтронов.
Что же происходит при нажатии АЗ 5? Стержни пошли. Начинается вытеснение воды из зоны реактора на 2,5 м по всем 200 каналам защиты. Т.е. вытеснили замедлитель. Мы уверены, что надавили на педаль тормоза (аналогия автомобиля), а получается, что надавили на газ. Это все произошло в доли секунд, неуловимые никаким хронометром и которые не брали в расчет старые академики. Природа оперирует понятиями световых лет и наносекундами. Взрыв происходит мгновенно, он не предупреждает о себе. А в Чернобыле мы напоролись на эти самые наносекунды. Не тогда, так все равно это когда-нибудь произошло бы.
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28.06.2020 21:34 Відповісти
Четверть вашего поголовья отправляют естественные надобности в дырку в земле. А АЭС по всему Миру ваш фюрер строит в убыток, в качестве взяток. вЯЯликое достижение, ну.
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28.06.2020 19:25 Відповісти
А вы себе закажите, халява же.
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28.06.2020 19:33 Відповісти
Заказать шо-то у болотных дикарей? У тебя наконец-то чувство юмора проснулось, я вижу
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28.06.2020 19:37 Відповісти
Другие стало быть тупее вас и совсем без юмора
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28.06.2020 19:40 Відповісти
Ну если они такие умные, то отчего они такие нищие, шо им надо брать взятки от вонючей русни?
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28.06.2020 19:42 Відповісти
А ты их за руку поймай и на Кубу отдыхать, в Гуантанамо
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28.06.2020 20:27 Відповісти
Кого "их"? Тех, кому болотные дикари АЭС строят?
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28.06.2020 20:46 Відповісти
Тех, и болотных тоже А вообще можно ссылочку, только не руснявую, о взятках за АЭС?
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28.06.2020 20:53 Відповісти
Лучше найди, за какую АЭС русня получила живые деньги, а не построила их "в кредит". Это и есть взятка.
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28.06.2020 20:55 Відповісти
А за какую АЭС США в последние годы получили живые деньги?
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28.06.2020 20:56 Відповісти
А где я пытался хвастаться достижениями США в постройке АЭС по всему Миру? Это болотный дикарь кукарекнул за вЯЯликое достижение своей страны-помойки.
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28.06.2020 20:59 Відповісти
Просто ответь на вопрос.
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28.06.2020 21:02 Відповісти
У нас - это как раз в США. Я всегда пишу под своим флагом. Не имею привычки врать, я же не русский.
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28.06.2020 20:45 Відповісти
И что? У вас много новых АЭС? Есть построенные в этом веке? (я просто не в курсе)
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28.06.2020 20:55 Відповісти
Без понятия, просто никогда не интересовался, хотя и живу в 22 милях от АЭС.
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28.06.2020 20:56 Відповісти
Ну вот и поговорили.
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28.06.2020 20:59 Відповісти
У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent - Цензор.НЕТ 839
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28.06.2020 21:02 Відповісти
Хмм.....надо же. Как будто бункер возле Соловецкого монастыря бахнул...!!!
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28.06.2020 18:58 Відповісти
Или одна из АЭС, коих рукажёпы дохрена строят и эксплуатируют, навернулась
У Скандинавії зафіксували зростання рівня радіації російського походження, - The Independent - Цензор.НЕТ 2459
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28.06.2020 19:39 Відповісти
Гре-е-е-точка Тумберг, тебе приветик от Вовы из раши !
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28.06.2020 19:27 Відповісти
Вдыхайте молча, главное не злить Путина))))))))
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28.06.2020 19:40 Відповісти
По данным Ъ, атомная глубоководная станция АС-12 Лошарик входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). Лошарик не оснащен вооружением. В состав экипажа входит 25 человек - все офицеры.«Лошарик» может устанавливать глубоководные мины. В том числе, как пишут некоторые СМИ, мины с ядерным зарядом.

. На ней выгравирована надпись: "01.07.2019 глубоководный аппарат МО РФ в результате пожара в Баренцевом море. Командир, Герой России, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич и 13 членов экипажа".

Ее корпус состоит из шести шарообразных титановых отсеков, расположенных внутри удлиненного корпуса «классической формы» Замена отсека ?
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28.06.2020 19:48 Відповісти
Радиоактивный пар 2го блока Ленинградской АЭС.Блок отглушили.
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28.06.2020 19:52 Відповісти
Опять у кацапов что-ниьудь утонуло с ядерным реактором!
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28.06.2020 20:04 Відповісти
********* в лучших традициях, на свою биомассу насрать и это их дело, пусть там хоть все в лагерях передохнут, но эти твари еще и соседей травят.
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28.06.2020 20:07 Відповісти
Так,зеленими вогниками. Ти щось зрозумів?
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28.06.2020 21:47 Відповісти
На Рашке опять вЯличие рэпнуло и протекает...
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28.06.2020 21:12 Відповісти
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29.06.2020 10:01 Відповісти
було б непогано, якби якась АЕС біля ПІДЕРбургу бахнула.... і ПІДЕРбург перетворився на чергову Прип'ять чи Фукусіму!
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29.06.2020 01:47 Відповісти
бо москальня все грозиться "в радіаактівний пєпєл" - то хай отримають трохи того попелу на своїй землі, якщо так сильно їм хочеться....
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29.06.2020 01:50 Відповісти
В Белом море в основном затоплением "химии" баловались, но зато набаловались от души, море-то своё, только слухи ходят, но слухи жуткие.
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29.06.2020 02:28 Відповісти
То Китай миру насрал, теперь Россия. Такая особенность диктаторских режимов - гадить и врать.
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29.06.2020 09:02 Відповісти
Открыли новые рашалучи
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29.06.2020 10:27 Відповісти
ДЕцкий сад! По изотопному составу определить источник - давно не проблема.
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29.06.2020 11:19 Відповісти
Северодвинськ номер 2
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29.06.2020 13:05 Відповісти
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