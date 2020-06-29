Ливень подтопил четыре санатория в Моршине, - ГСЧС

В курортном городе Моршин на Львовщине накануне поздно вечером в результате ливня были подтоплены подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Моршин результате сильного ливеня произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворец Культуры.

На место происшествия было направлено отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин.

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Пожарно - спасательным отделением было откачано 142 куб.м воды из подвалов 3-х санаторно-гостиничных комплексов. Во Дворце Культуры и гостинице работы не проводили - уровень воды упал самостоятельно.