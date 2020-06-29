Трудовой коллектив производителя "Семок" обвиняет нардепа Лубинца в рейдерстве
Трудовые коллективы групп компаний, которые производят украинские снеки, направили в Верховную Раду Украины коллективное обращение с просьбой защитить их от рейдерства. По мнению подписантов, заказчиком рейдерской акции является народный депутат Украины Дмитрий Лубинец. Данный депутат публично выступал с поддержкой судебных решений, которые должны были забрать производственные мощности предприятия у нынешних владельцев.
Завод по производству снеков и товаров для дома находится в Синельниково Днепропетровской области и производит продукцию популярных торговых марок "Семки", "Козацька слава" и другие.
В начале июня 2020 решением Заречного суда Сумской области на имущество завода был наложен арест, планируется передача производственных мощностей с помощью АРМА новым владельцам. По мнению представителей предприятия, арест наложен по делу, к которому собственник имущества ООО "Волана" не имеет никакого отношения. Это дело многолетней давности по подозрению гражданину Ш. в попытке "изменить границы Украины". За несколько лет следствия Сумская СБУ не смогла доказать ни состав преступления, ни подтвердить какие-то действия подозреваемого.
Работники завода возмущены такими действиями правоохранительных органов и власти и требуют у Председателя Верховной Рады рассмотреть действия Д.Лубинца на заседании комитета по депутатской этике. Под коллективным обращением поставили свои подписи более ста сотрудников предприятия, также они отправили делегацию в Киев, который должен лично добиваться запинки рейдерской атаки и наказания виновных в ее организации.
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На парламентские выборы баллотировался по одномандатному избирательному округу № 60 от http://lb.ua/file/party/1581_blok_petra_poroshenko.html Блока Петра Порошенко , прошел в Раду, набрав 48,18% голосов избирателей.
Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
а групу пов'язують з бєнею..
Аааа, хіба, що - комусь невідомо, хто такий Лубінець... Хіба що... Да, Богдан - також бенін кадр, "єслі шо". Навіть в списку БПП був.
Хохльі мне до одного места, в отличие от украинцев, которьіе мне не безразличньі.
Хоча... вчергове підтверджено істину "характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня". І тебе, https://censor.net/user/46103, стосується.
Хоча, якщо там і беня замішаний... не вилючено... то...