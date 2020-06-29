Трудовой коллектив производителя "Семок" обвиняет нардепа Лубинца в рейдерстве

Трудовые коллективы групп компаний, которые производят украинские снеки, направили в Верховную Раду Украины коллективное обращение с просьбой защитить их от рейдерства. По мнению подписантов, заказчиком рейдерской акции является народный депутат Украины Дмитрий Лубинец. Данный депутат публично выступал с поддержкой судебных решений, которые должны были забрать производственные мощности предприятия у нынешних владельцев.

Завод по производству снеков и товаров для дома находится в Синельниково Днепропетровской области и производит продукцию популярных торговых марок "Семки", "Козацька слава" и другие.

В начале июня 2020 решением Заречного суда Сумской области на имущество завода был наложен арест, планируется передача производственных мощностей с помощью АРМА новым владельцам. По мнению представителей предприятия, арест наложен по делу, к которому собственник имущества ООО "Волана" не имеет никакого отношения. Это дело многолетней давности по подозрению гражданину Ш. в попытке "изменить границы Украины". За несколько лет следствия Сумская СБУ не смогла доказать ни состав преступления, ни подтвердить какие-то действия подозреваемого.

Работники завода возмущены такими действиями правоохранительных органов и власти и требуют у Председателя Верховной Рады рассмотреть действия Д.Лубинца на заседании комитета по депутатской этике. Под коллективным обращением поставили свои подписи более ста сотрудников предприятия, также они отправили делегацию в Киев, который должен лично добиваться запинки рейдерской атаки и наказания виновных в ее организации.



