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рейдерство (897) Лубинец Дмитрий (422)

Трудовой коллектив производителя "Семок" обвиняет нардепа Лубинца в рейдерстве

Трудовой коллектив производителя

Трудовые коллективы групп компаний, которые производят украинские снеки, направили в Верховную Раду Украины коллективное обращение с просьбой защитить их от рейдерства. По мнению подписантов, заказчиком рейдерской акции является народный депутат Украины Дмитрий Лубинец. Данный депутат публично выступал с поддержкой судебных решений, которые должны были забрать производственные мощности предприятия у нынешних владельцев.

Завод по производству снеков и товаров для дома находится в Синельниково Днепропетровской области и производит продукцию популярных торговых марок "Семки", "Козацька слава" и другие.

В начале июня 2020 решением Заречного суда Сумской области на имущество завода был наложен арест, планируется передача производственных мощностей с помощью АРМА новым владельцам. По мнению представителей предприятия, арест наложен по делу, к которому собственник имущества ООО "Волана" не имеет никакого отношения. Это дело многолетней давности по подозрению гражданину Ш. в попытке "изменить границы Украины". За несколько лет следствия Сумская СБУ не смогла доказать ни состав преступления, ни подтвердить какие-то действия подозреваемого.

Работники завода возмущены такими действиями правоохранительных органов и власти и требуют у Председателя Верховной Рады рассмотреть действия Д.Лубинца на заседании комитета по депутатской этике. Под коллективным обращением поставили свои подписи более ста сотрудников предприятия, также они отправили делегацию в Киев, который должен лично добиваться запинки рейдерской атаки и наказания виновных в ее организации.

Трудовой коллектив производителя Семок обвиняет нардепа Лубинца в рейдерстве 01
Трудовой коллектив производителя Семок обвиняет нардепа Лубинца в рейдерстве 02

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Топ комментарии
+7
То в прошлом созыве. Сейчас оно беспартейное: В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее".

Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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29.06.2020 14:33
+7
Вы,зелёные шмаркли,молча обтекайте после зашкваров ваших Святых Сосен Народа.
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29.06.2020 14:41
+5
Блок кипрских сосен народа их уже давно переплюнул.
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29.06.2020 14:39
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"Сємкі" фуфло. "Лускунчик" вешчь.
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29.06.2020 14:25 Ответить
яке привітне семітське обличчя..
На парламентские выборы баллотировался по одномандатному избирательному округу № 60 от http://lb.ua/file/party/1581_blok_petra_poroshenko.html Блока Петра Порошенко , прошел в Раду, набрав 48,18% голосов избирателей.
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29.06.2020 14:29 Ответить
То в прошлом созыве. Сейчас оно беспартейное: В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее".

Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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29.06.2020 14:33 Ответить
пардон, не дочитав..
а групу пов'язують з бєнею..
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29.06.2020 14:37 Ответить
А хто теперішній власник даного підприємства?
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29.06.2020 15:55 Ответить
тоді в БПП входив і беня Колома. Ну і що?
Аааа, хіба, що - комусь невідомо, хто такий Лубінець... Хіба що... Да, Богдан - також бенін кадр, "єслі шо". Навіть в списку БПП був.
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29.06.2020 14:53 Ответить
одна банда..
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29.06.2020 14:54 Ответить
друга головна ознака кожного 73/43%зебіла, т.ч. https://censor.net/user/22212 - суцільний дебілізм
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29.06.2020 14:57 Ответить
звичайно..немає ніякої банди мародерів, є лише патріотична прохвесійна еліта, що веде країну вже майже 30 років до прір...пардон, у світле майбутнє..
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29.06.2020 15:03 Ответить
Хорошие кадры воспитал Блок Панамских Патриотов!
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29.06.2020 14:31 Ответить
Блок кипрских сосен народа их уже давно переплюнул.
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29.06.2020 14:39 Ответить
Потрогай в своих штанах - нет внутри гавна от Пороха??? А то, мало ли что...
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29.06.2020 14:56 Ответить
Конец эпохи бедности, начало эпохи рейдерства
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29.06.2020 14:32 Ответить
Ты бы хоть удосужился почитать, что это за кадр. Его Святой Рошенко поднял.
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29.06.2020 14:34 Ответить
Вы,зелёные шмаркли,молча обтекайте после зашкваров ваших Святых Сосен Народа.
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29.06.2020 14:41 Ответить
Зеленую шмарклю ты в зеркале видишь ежедневно. А я, в отличие от вас сектантов секты Святого Рошена, плевать хотел на всех этих пэсыков, слуг и попоблоковцев.
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29.06.2020 14:44 Ответить
Ты плевать хотел на слуг?А кто же на цензора больше года под ником бостууга им дупы тщательнейшим образом полировал?Твой брат близнец?
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29.06.2020 14:51 Ответить
Зебил, в бпп бьіло много проходимцев, где их нет, ведь украинцьі любят голосовать за такие кадрьі, а значит работать приходится с теми кого вьібирает єлекторат, особенно по мажоритарке. Сейчас єтот тип не в бпп и важно лишь как ведет себя политическая сила в которой находится депутат, попавший в скандал, попьітается замять скандал или очистится от подобньіх проходимцев / преступников.
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29.06.2020 14:55 Ответить
Зебил, не суй свое хлебало в "че там у хохлов?".
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29.06.2020 14:57 Ответить
Зебил, почему отказьіваешься от своего вьібора, тьі же как член сектьі святого бублика тимошейницьі голосовал во втором туре против порошенко, неужели стьідно стало?
Хохльі мне до одного места, в отличие от украинцев, которьіе мне не безразличньі.
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29.06.2020 16:29 Ответить
"Поднял" точно также, как и сирожу лещенка
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29.06.2020 14:49 Ответить
ще раз: то бенін кадр!
Хоча... вчергове підтверджено істину "характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня". І тебе, https://censor.net/user/46103, стосується.
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29.06.2020 14:55 Ответить
Ага. "Ві всьо врьоті!". Я в курсі. І про те, що минулого скликання ВР він був в БПП.
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29.06.2020 14:58 Ответить
ще раз: вся беніна кодла з осені 2014-го вступла в БЛОК (!!!) БПП. Потім - дехто вийшов (коли беню прищучили з Укрнафтою та ін.), дехто залишився, і грав в "самостіність.
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29.06.2020 15:02 Ответить
Взагалі-то його Бєня підняв... А до речі, Богдана теж Рошенко підняв? У 2014 Богдан був у виборчому списку БПП ж...
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29.06.2020 15:28 Ответить
а каким боком Сумы к Синельниково?
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29.06.2020 14:40 Ответить
Он для этого и шёл в депутаты ВР.
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29.06.2020 14:41 Ответить
требуют у Председателя Верховной Рады рассмотреть действия Д.Лубинца / Барыге не до Лубенца. Он озабочен законом о легализацией игорного бизнеса. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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29.06.2020 14:41 Ответить
Лубинец - мутная гадкая устрица. Перед самыми выборами разрастался региональный резонанс, где ему приписывали педофилию. Сам Лубинец назвал это чернухой со стороны врагов, но при этом не смог объяснить, какого хера он раскатывался с детскими творческими коллективами на разные украинские и заграничные мероприятия, отодвигая от сопровождения работников культуры и педагогов, заслуживших своей деятельностью фестивальные поездки.
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29.06.2020 14:44 Ответить
до бені потрібно апелювати, там Разумков нічого не рішає.
Хоча, якщо там і беня замішаний... не вилючено... то...
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29.06.2020 14:51 Ответить
Після цього чекаємо інвестицій з інвестеційними нянями
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29.06.2020 15:29 Ответить
Уже семечки отжимают. А завтра что? Цех по производству спичек? Ну что за ненасытные мрази?
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29.06.2020 15:33 Ответить
Так цеж порохобот
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29.06.2020 15:46 Ответить
Українська контора не стане себе називати "сємкі".
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29.06.2020 16:10 Ответить
Глобино, Простоквашино, підаРастішка, Водний мір...
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29.06.2020 16:14 Ответить
СЕМКИ, КОЗАЦЬКА СЛАВА, СЕМьоНИЧ ФУЙОНИЧ, САН САНИЧ... БОЖЕ! яка гидота це все дорогуще лайно...((коли бачу ці всі семки в пакетиках 100 грм по 20- 25 грн за пакунок завелені полиці такою дороговизною розфасовок... то завжди думаю....яким їба ....м на голову треба бути щоб купити жменьку насіння в країні яка лідує по соняшнику і олії майже в світі, накрутити таку ціну! на 25 грн.купити самому насіння і нажарити пів відра...я бува частенько купляю смажене насіння в велмарті - 130 грн пакунок за 4.50 грн. і солоне і просто смажене, бува супер. так 130 грм за 4.50! а не за 25! дурять людей цінами на розфасовці золоте дно а не бізнес...))
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29.06.2020 20:36 Ответить
 
 