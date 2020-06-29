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рейдерство (398) Лубінець Дмитро (553)

Трудовий колектив виробника "Семок" звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві

Трудовий колектив виробника

Трудові колективи груп компаній, які виробляють українські снеки, направили до Верховної Ради України колективне звернення з проханням захистити їх від рейдерства. На думку підписантів, замовником рейдерської акції є народний депутат України Дмитро Лубінець. Цей депутат публічно виступав з підтримкою судових рішень, які повинні були забрати виробничі потужності підприємства у нинішніх власників.

Завод з виробництва снеків і товарів для дому розташований у Синельниковому Дніпропетровської області та виробляє продукцію популярних торгових марок "Семки", "Козацька слава" та інші.

На початку червня 2020 року рішенням Зарічного суду Сумської області на майно заводу було накладено арешт, планується передача виробничих потужностей за допомогою АРМА новим власникам. На думку представників підприємства, арешт накладено у справі, до якої власник майна ТОВ "Волана" не має ніякого стосунку. Це справа кількарічної давнини за підозрою громадянину Ш. в спробі "змінити кордони України". За кілька років слідства Сумська СБУ не змогла довести ні складу злочину, ні підтвердити якісь дії підозрюваного.

Працівники заводу обурені такими діями правоохоронних органів і влади і вимагають у Голови Верховної Ради розглянути дії Д.Лубінця на засіданні комітету з питань депутатської етики. Під колективним зверненням поставили свої підписи понад сто співробітників підприємства, також вони відправили делегацію до Києва, яка має особисто домагатися зупинки рейдерської атаки і покарання винних в її організації.

Трудовий колектив виробника Семок звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві 01
Трудовий колектив виробника Семок звинувачує нардепа Лубінця в рейдерстві 02

Автор: 
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Топ коментарі
+7
То в прошлом созыве. Сейчас оно беспартейное: В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее".

Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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29.06.2020 14:33
+7
Вы,зелёные шмаркли,молча обтекайте после зашкваров ваших Святых Сосен Народа.
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29.06.2020 14:41
+5
Блок кипрских сосен народа их уже давно переплюнул.
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29.06.2020 14:39
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"Сємкі" фуфло. "Лускунчик" вешчь.
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29.06.2020 14:25 Відповісти
яке привітне семітське обличчя..
На парламентские выборы баллотировался по одномандатному избирательному округу № 60 от http://lb.ua/file/party/1581_blok_petra_poroshenko.html Блока Петра Порошенко , прошел в Раду, набрав 48,18% голосов избирателей.
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29.06.2020 14:29 Відповісти
То в прошлом созыве. Сейчас оно беспартейное: В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее".

Председатель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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29.06.2020 14:33 Відповісти
пардон, не дочитав..
а групу пов'язують з бєнею..
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29.06.2020 14:37 Відповісти
А хто теперішній власник даного підприємства?
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29.06.2020 15:55 Відповісти
тоді в БПП входив і беня Колома. Ну і що?
Аааа, хіба, що - комусь невідомо, хто такий Лубінець... Хіба що... Да, Богдан - також бенін кадр, "єслі шо". Навіть в списку БПП був.
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29.06.2020 14:53 Відповісти
одна банда..
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29.06.2020 14:54 Відповісти
друга головна ознака кожного 73/43%зебіла, т.ч. https://censor.net/user/22212 - суцільний дебілізм
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29.06.2020 14:57 Відповісти
звичайно..немає ніякої банди мародерів, є лише патріотична прохвесійна еліта, що веде країну вже майже 30 років до прір...пардон, у світле майбутнє..
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29.06.2020 15:03 Відповісти
Хорошие кадры воспитал Блок Панамских Патриотов!
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29.06.2020 14:31 Відповісти
Блок кипрских сосен народа их уже давно переплюнул.
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29.06.2020 14:39 Відповісти
Потрогай в своих штанах - нет внутри гавна от Пороха??? А то, мало ли что...
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29.06.2020 14:56 Відповісти
Конец эпохи бедности, начало эпохи рейдерства
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29.06.2020 14:32 Відповісти
Ты бы хоть удосужился почитать, что это за кадр. Его Святой Рошенко поднял.
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29.06.2020 14:34 Відповісти
Вы,зелёные шмаркли,молча обтекайте после зашкваров ваших Святых Сосен Народа.
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29.06.2020 14:41 Відповісти
Зеленую шмарклю ты в зеркале видишь ежедневно. А я, в отличие от вас сектантов секты Святого Рошена, плевать хотел на всех этих пэсыков, слуг и попоблоковцев.
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29.06.2020 14:44 Відповісти
Ты плевать хотел на слуг?А кто же на цензора больше года под ником бостууга им дупы тщательнейшим образом полировал?Твой брат близнец?
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29.06.2020 14:51 Відповісти
Зебил, в бпп бьіло много проходимцев, где их нет, ведь украинцьі любят голосовать за такие кадрьі, а значит работать приходится с теми кого вьібирает єлекторат, особенно по мажоритарке. Сейчас єтот тип не в бпп и важно лишь как ведет себя политическая сила в которой находится депутат, попавший в скандал, попьітается замять скандал или очистится от подобньіх проходимцев / преступников.
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29.06.2020 14:55 Відповісти
Зебил, не суй свое хлебало в "че там у хохлов?".
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29.06.2020 14:57 Відповісти
Зебил, почему отказьіваешься от своего вьібора, тьі же как член сектьі святого бублика тимошейницьі голосовал во втором туре против порошенко, неужели стьідно стало?
Хохльі мне до одного места, в отличие от украинцев, которьіе мне не безразличньі.
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29.06.2020 16:29 Відповісти
"Поднял" точно также, как и сирожу лещенка
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29.06.2020 14:49 Відповісти
ще раз: то бенін кадр!
Хоча... вчергове підтверджено істину "характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня". І тебе, https://censor.net/user/46103, стосується.
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29.06.2020 14:55 Відповісти
Ага. "Ві всьо врьоті!". Я в курсі. І про те, що минулого скликання ВР він був в БПП.
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29.06.2020 14:58 Відповісти
ще раз: вся беніна кодла з осені 2014-го вступла в БЛОК (!!!) БПП. Потім - дехто вийшов (коли беню прищучили з Укрнафтою та ін.), дехто залишився, і грав в "самостіність.
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29.06.2020 15:02 Відповісти
Взагалі-то його Бєня підняв... А до речі, Богдана теж Рошенко підняв? У 2014 Богдан був у виборчому списку БПП ж...
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29.06.2020 15:28 Відповісти
а каким боком Сумы к Синельниково?
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29.06.2020 14:40 Відповісти
Он для этого и шёл в депутаты ВР.
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29.06.2020 14:41 Відповісти
требуют у Председателя Верховной Рады рассмотреть действия Д.Лубинца / Барыге не до Лубенца. Он озабочен законом о легализацией игорного бизнеса. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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29.06.2020 14:41 Відповісти
Лубинец - мутная гадкая устрица. Перед самыми выборами разрастался региональный резонанс, где ему приписывали педофилию. Сам Лубинец назвал это чернухой со стороны врагов, но при этом не смог объяснить, какого хера он раскатывался с детскими творческими коллективами на разные украинские и заграничные мероприятия, отодвигая от сопровождения работников культуры и педагогов, заслуживших своей деятельностью фестивальные поездки.
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29.06.2020 14:44 Відповісти
до бені потрібно апелювати, там Разумков нічого не рішає.
Хоча, якщо там і беня замішаний... не вилючено... то...
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29.06.2020 14:51 Відповісти
Після цього чекаємо інвестицій з інвестеційними нянями
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29.06.2020 15:29 Відповісти
Уже семечки отжимают. А завтра что? Цех по производству спичек? Ну что за ненасытные мрази?
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29.06.2020 15:33 Відповісти
Так цеж порохобот
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29.06.2020 15:46 Відповісти
Українська контора не стане себе називати "сємкі".
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29.06.2020 16:10 Відповісти
Глобино, Простоквашино, підаРастішка, Водний мір...
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29.06.2020 16:14 Відповісти
СЕМКИ, КОЗАЦЬКА СЛАВА, СЕМьоНИЧ ФУЙОНИЧ, САН САНИЧ... БОЖЕ! яка гидота це все дорогуще лайно...((коли бачу ці всі семки в пакетиках 100 грм по 20- 25 грн за пакунок завелені полиці такою дороговизною розфасовок... то завжди думаю....яким їба ....м на голову треба бути щоб купити жменьку насіння в країні яка лідує по соняшнику і олії майже в світі, накрутити таку ціну! на 25 грн.купити самому насіння і нажарити пів відра...я бува частенько купляю смажене насіння в велмарті - 130 грн пакунок за 4.50 грн. і солоне і просто смажене, бува супер. так 130 грм за 4.50! а не за 25! дурять людей цінами на розфасовці золоте дно а не бізнес...))
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29.06.2020 20:36 Відповісти
 
 