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Новости Пожар в лагере "Виктория"
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Пожар в лагере "Виктория": родители погибших девочек подали в суд на полицию и прокуратуру из-за неэффективного расследования и требуют компенсации

Пожар в лагере

Родители трех девочек, погибших при пожаре в лагере "Виктория" 16 сентября 2017 года, подали в суд на одесскую областную полицию и прокуратуру из-за того, что почти за 3 года следствие так и не установило причину возгорания.

Об этом "Слідство.Інфо" узнало из искового заявления от 15 июня 2020 года, которое есть в распоряжении издания, передает Цензор.НЕТ.

В исковом заявлении родители и родственники погибших указывают на неэффективность расследования этой трагедии.

"Уже прошло почти три года со дня трагедии, а основное обстоятельство, которое влияет на остальные расследования, возможность привлечения к ответственности виновных лиц - отсутствует", - говорится в документе.

В связи с этим истцы требуют компенсировать им моральный ущерб в размере почти 18,7 млн грн.

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Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в лагере "Виктория": командир подразделения спасателей Бурдейный сообщил суду, что для тушения огня не хватало воды

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Топ комментарии
+7
В таборі Вікторія побудували двоповерхові дерев'яні корпуси за шалені гроші 160 млн. грн, гроші майже всі вкрали, при цьому порушили будівельні норми які забороняють будувати дитячі двоповерхові корпуси з дерева!!!!! Будували все це лайно за прямої вказівки мера Одеси Труханова, приїздив відкривати новобудову особисто порошенко! Не дивно що говнобудівництво цих говночиновників-крадіїв закінчилось пожежею!
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29.06.2020 15:27
+6
Не только компенсировать, но и уволить всех следователей, прокуроров имеющих отношение к этому делу. А уволенные, в свою очередь, должны компенсировать бюджету сумму компенсации родителям погибших детей.
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29.06.2020 14:58
+6
Им на руку будет, а нужно срубить бабло, и столько, чтобы они повесились!
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29.06.2020 14:59
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я б наверно скорее повесилась от такого горя... но то я, а у людей куча сил чтоб со всех бабло срубить
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29.06.2020 14:54 Ответить
Им на руку будет, а нужно срубить бабло, и столько, чтобы они повесились!
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29.06.2020 14:59 Ответить
В таборі Вікторія побудували двоповерхові дерев'яні корпуси за шалені гроші 160 млн. грн, гроші майже всі вкрали, при цьому порушили будівельні норми які забороняють будувати дитячі двоповерхові корпуси з дерева!!!!! Будували все це лайно за прямої вказівки мера Одеси Труханова, приїздив відкривати новобудову особисто порошенко! Не дивно що говнобудівництво цих говночиновників-крадіїв закінчилось пожежею!
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29.06.2020 15:27 Ответить
І навіть технологію будівництва дерев'яних корпусів порушили, бо не пропитали як треба антипожежною пропиткою деревину з якої будували дитячі корпуси і один такий корпус згорів за лічені хвилини! В Одесі активісти вже давно провели власне розслідування яке показало що винна влада Одеси від початку до кінця, і ще вкрали купу грошей на цьому будівництві, і порушили всі можливі будівельні норми та правила, всі протипожежні правила, правила експлуатації електроустаткування, ну от просто все що могли все зробили не так! І поліція та суд, закидані грошима мафії, не можуть назвати винних в цій жахливій катастрофі! А саме цікаве що дівчатка які згоріли живцем це був елітний показовий дитячий ансамбль який виступав на всіх одеських подіях і під час одного з виступів в присутності мера Одеси цей ансабль показав сатиричний номер проти Саакашвілі, який тоді був губернатором! Ось так доля повернула проти дітей, яких дорослі використовували в своїх брудних політичних іграх! Диявол завжди забирає душу, коли люди починають з ним співпрацювати!
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29.06.2020 15:33 Ответить
В твоєму випадку, диявол забрав мізки.
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30.06.2020 11:08 Ответить
А чем плохо остаться жить и добиваться чтобы виновные были наказаны?
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29.06.2020 15:23 Ответить
ничего)просто люди сильные по сравнению со мной
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29.06.2020 15:32 Ответить
Бедные родители
Из-за простой халатности СЛУЖБ погибли дети - опять все тоже РУКОВОДСТВО АВАКОВА ПОЖАРНИКАМИ
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29.06.2020 14:54 Ответить
а что они хотели это Украина((( тут суды и полиция работают на себя а не на закон
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29.06.2020 14:57 Ответить
Не только компенсировать, но и уволить всех следователей, прокуроров имеющих отношение к этому делу. А уволенные, в свою очередь, должны компенсировать бюджету сумму компенсации родителям погибших детей.
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29.06.2020 14:58 Ответить
+ они должны вернуть государству зарплату с премиями за три года.
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29.06.2020 15:13 Ответить
Как ВСЕГДА ВСЕ негодяи,причастные и виновные ДАЖЕ не рассматриваются как таковые. ВСЕГДА виноват представитель самой высокой должности и ВСЕ кто ставил чернила на бумаге( разрешающей). Их нет. Они выведены следствием из под удара. А прокурорский надзор со стороны офиса прокурора ЗА РЕЗОНАНСНЫМИ делами - отсутствует( т.е. на самотеке) что говорит об отсутствии государственной власти и правосудия. Будут самосуды,они на пороге,если ничего не изменится.
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29.06.2020 15:21 Ответить
Пусть и на парашенку подают в суд.Он принимал этот лагерь и ленточку перерезал.
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29.06.2020 15:51 Ответить
Скажи, а правда што за мєсяц только от пєрєдоза 67 попочєнцев сдохло?
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29.06.2020 16:18 Ответить
Украина государство с президентом БАБАДАНОМ во главе
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30.06.2020 07:14 Ответить
Саме так усе і є насправді. ******* правоохоронні органи, перебувають у такому ж стані, як і армія на початку війни. Частина просто знищена, решта розбалансовані. Це ніяка не система і вони нездатні взаємодіяти навіть в межах одного органу на одному рівні. Для прикладу міське управління поліції, не знає чим займається районне (тобто те, що обслуговує територію навколо їх міста), а з обласними підрозділами в них взагалі не має взаємодії. Прокуратура живе власним життям а поліція та СБУ власним. ДБР та НАБУ, взагалі десь у хмарах літають.
Оперативний блок перетворений на ОЗГ, що спеціалізується на кришиванні тем. Слідство на ОЗГ, що спеціалізується на вимаганні хабарів і усі вони просто знекровлені недолугою кадровою політикою. На керівних посадах сидять 25-30 річні ідіоти - мажори, із рядових працівників 1 із 10 міг би працювати (відповідає по рівню підготовки) але не бажає це робити, а решта, просто ні на що не здатна. патрульну поліцію і ту добили... вона вже майже нічим не відрізняється від попередніх ППС та ДАІ. А якщо до цього додати Законодавство і судову практику, що спрямовані ВИКЛЮЧНО на перешкоджанні проведенню досудового розслідування, то чому ми дивуємось?
Наведу простий приклад. У 2012 році прийнятий КПК (відомий як КПК Портнова). Відповідно до нього, потрібно було ввести до Кримінального кодексу термін "кримінальні проступки". Наслідком невведення став колапс правоохоронной системи. Замість 3-4 справ у слідчого на руках раптом стало 300 і по деяких районах 700 справ. Уявіть собі, чи може людина ефективно розслідувати 700 справ одночасно? Здавалось би, в нормальній країні, цей косяк відразу би усунули... але це ж Україна і "проступки" почнуть діяти у нас? Із завтрашнього дня! ВІСІМ РОКІВ ми знищували правоохоронну систему і у нас були "більш важливі" справи. Вдумайтесь Вісім років, а потрібно ж було просто два голосування у ВРУ і пів року на створення підрозділів дізнання...
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30.06.2020 11:05 Ответить
 
 