РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11171 посетитель онлайн
Новости
12 328 22
Нацполиция (16195) волонтеры (2613) патрульная полиция (1804)

Полиция уволила двух патрульных, безосновательно устроивших проверку волонтеров

Полиция уволила двух патрульных, безосновательно устроивших проверку волонтеров

Из правоохранительных органов уволили двух полицейских, которые в мае безосновательно устроили проверку волонтеров и угрожали им оружием. Об увольнении третьего милиционера, который принимал участие в инциденте, пока не известно.

Об этом рассказала в Facebook пострадавший волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили официальный ответ от Департамента Патрульной полиции Киева. Нам сообщили, что капитана полиции Дацюка Сергея Владимировича и старшего лейтенанта полиции Гоцкивского Валентина Францевича уволено с работы", - рассказала Макарова.

Она добавила, что пока остается открытым вопрос с капитаном полиции, старшим участковым офицером Святошинского ОП ГУНП Романом Полищуком.

"Капитан Полищук тоже участвовал в травле волонтеров. Начальник полиции Андрей Крищенко на мой вопрос, инициировано ли расследование в отношении капитана Полищука ответил лаконично, что да, инициировано. Хотелось бы знать о результатах этого расследования", - написала волонтер.

Полиция уволила двух патрульных, безосновательно устроивших проверку волонтеров 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Санченко вошел во фракцию "Слуга народа" вместо Венедиктовой. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
видимо третий мусор личный друган авакяна...
показать весь комментарий
29.06.2020 18:21
+29
Ранувато хлопці бикувать почали. Рускій мір в Україні ще слабенький. Але вже рік як почав оживать
показать весь комментарий
29.06.2020 18:26
+22
А скільки такого аваківського лайна ще в лавах цієї ганебної установи..Керівництво УПП м. Києва навмисно покриває злочини і правопорушення недоносків патрульних. Звільнили тому що це стало відомо. Решта злочинів просто покривається, на скарги і заяви відписки...Поліція перетворилась в ОЗУ де зосереджнено все лайно.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
видимо третий мусор личный друган авакяна...
показать весь комментарий
29.06.2020 18:21 Ответить
Або друг Антоші Геращенка.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:45 Ответить
милый друг антонины...тоже вариант
показать весь комментарий
29.06.2020 18:47 Ответить
Ранувато хлопці бикувать почали. Рускій мір в Україні ще слабенький. Але вже рік як почав оживать
показать весь комментарий
29.06.2020 18:26 Ответить
*********, вирішила що вже прийшов і на її вулицю «празнік», на який вони чекали п'ять років.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:26 Ответить
А скільки такого аваківського лайна ще в лавах цієї ганебної установи..Керівництво УПП м. Києва навмисно покриває злочини і правопорушення недоносків патрульних. Звільнили тому що це стало відомо. Решта злочинів просто покривається, на скарги і заяви відписки...Поліція перетворилась в ОЗУ де зосереджнено все лайно.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:29 Ответить
Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів - Цензор.НЕТ 5821
показать весь комментарий
29.06.2020 20:37 Ответить
гауляйтерів набирають прямо з ДНР та ЛНР!
Героя мордовії міністру МВС та ректору ОДУВС!
показать весь комментарий
30.06.2020 08:38 Ответить
Нарешті, скільки часу пройшло. Волонтери одні з перших на війні, пройшли її горнило.
показать весь комментарий
29.06.2020 18:32 Ответить
Волонтеры?
показать весь комментарий
29.06.2020 18:34 Ответить
Через суди відновляться - наразі завдяки блазням при владі це розповсюджена практика...
показать весь комментарий
29.06.2020 18:41 Ответить
Это конечно правильно, но вспомним, сколько надежд покладалось на новую патрульную полицию.? Потом,все постепенно вернулось на круги своя, и даже хуже... Полиция стала под любым предлогом отказывать в регистрации правонарушений, возобновился сбор денег по милицейской вертикали, следователи полиции вообще перешли на хозрасчет. Либо заказные дела,либо кошмаренье бизнеса с целью выдавливания взяток...
показать весь комментарий
29.06.2020 18:47 Ответить
Верные псы Рюкзакова и его кураторов из ОП. Преследование волонтеров и патриотов это последовательная политика, проводимая Ермаком, агентом ФСБ по кличке "Козырь"
показать весь комментарий
29.06.2020 19:27 Ответить
И сразу этих ментов призвать в пехотную часть на передовую. Тогда они узнают, что делают волонтеры.
показать весь комментарий
29.06.2020 19:28 Ответить
Задержали губернатора Кировоградской области.

Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.

Посмотрел биографию этого губернатора.

С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.

Подбор кадров - огонь.

Главное.

Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.

Вдумайтесь.

Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это - в предпоследней по численности населения области Украины.

Рыночный надзор, говорите!

Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?

24 областных отделений Потребителей.

Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение - так вам и Совет Реформ не нужен.

Уверен.

В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.

Круг замкнулся.

Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.

Все это мы уже проходили.

Гарантирую.

Закончите все в мусорных баках.

В лучшем случае...

Алексей Давиденко
показать весь комментарий
29.06.2020 19:38 Ответить
99%, восстановятся через суд
показать весь комментарий
29.06.2020 20:33 Ответить
їх треба ховати......
показать весь комментарий
29.06.2020 23:45 Ответить
У 2014-2019 такі злочини поліцаям миналися безкарно.
Цього разу є реакція, але результат сумнівний, бо крищенко якраз також сєпар.
показать весь комментарий
30.06.2020 10:19 Ответить
 
 