Полиция уволила двух патрульных, безосновательно устроивших проверку волонтеров
Из правоохранительных органов уволили двух полицейских, которые в мае безосновательно устроили проверку волонтеров и угрожали им оружием. Об увольнении третьего милиционера, который принимал участие в инциденте, пока не известно.
Об этом рассказала в Facebook пострадавший волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получили официальный ответ от Департамента Патрульной полиции Киева. Нам сообщили, что капитана полиции Дацюка Сергея Владимировича и старшего лейтенанта полиции Гоцкивского Валентина Францевича уволено с работы", - рассказала Макарова.
Она добавила, что пока остается открытым вопрос с капитаном полиции, старшим участковым офицером Святошинского ОП ГУНП Романом Полищуком.
"Капитан Полищук тоже участвовал в травле волонтеров. Начальник полиции Андрей Крищенко на мой вопрос, инициировано ли расследование в отношении капитана Полищука ответил лаконично, что да, инициировано. Хотелось бы знать о результатах этого расследования", - написала волонтер.
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Героя мордовії міністру МВС та ректору ОДУВС!
Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.
Посмотрел биографию этого губернатора.
С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.
Подбор кадров - огонь.
Главное.
Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.
Вдумайтесь.
Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это - в предпоследней по численности населения области Украины.
Рыночный надзор, говорите!
Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?
24 областных отделений Потребителей.
Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение - так вам и Совет Реформ не нужен.
Уверен.
В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.
Круг замкнулся.
Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.
Все это мы уже проходили.
Гарантирую.
Закончите все в мусорных баках.
В лучшем случае...
Алексей Давиденко
Цього разу є реакція, але результат сумнівний, бо крищенко якраз також сєпар.