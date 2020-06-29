Полиция уволила двух патрульных, безосновательно устроивших проверку волонтеров

Из правоохранительных органов уволили двух полицейских, которые в мае безосновательно устроили проверку волонтеров и угрожали им оружием. Об увольнении третьего милиционера, который принимал участие в инциденте, пока не известно.

Об этом рассказала в Facebook пострадавший волонтер Диана Макарова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили официальный ответ от Департамента Патрульной полиции Киева. Нам сообщили, что капитана полиции Дацюка Сергея Владимировича и старшего лейтенанта полиции Гоцкивского Валентина Францевича уволено с работы", - рассказала Макарова.

Она добавила, что пока остается открытым вопрос с капитаном полиции, старшим участковым офицером Святошинского ОП ГУНП Романом Полищуком.

"Капитан Полищук тоже участвовал в травле волонтеров. Начальник полиции Андрей Крищенко на мой вопрос, инициировано ли расследование в отношении капитана Полищука ответил лаконично, что да, инициировано. Хотелось бы знать о результатах этого расследования", - написала волонтер.

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