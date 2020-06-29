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Нацполіція (14881) волонтери (1310) патрульна поліція (1431)

Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів

Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів

З правоохоронних органів звільнили двох поліцейських, які у травні безпідставно влаштували перевірку волонтерів і погрожували їм зброєю. Про звільнення третього міліціонера, який брав участь в інциденті, поки не відомо.

Про це розповіла в Facebook потерпіла волонтерка Діана Макарова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали офіційну відповідь від Департаменту патрульної поліції Києва. Нам повідомили, що капітана поліції Дацюка Сергія Володимировича і старшого лейтенанта поліції Гоцківського Валентина Францовича звільнено з роботи", - розповіла Макарова.

Вона додала, що поки залишається відкритим питання з капітаном поліції, старшим дільничним офіцером Святошинського ОП ГУНП Романом Поліщуком.

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"Капітан Поліщук теж брав участь у цькуванні волонтерів. Начальник поліції Андрій Крищенко на моє запитання, чи ініційовано розслідування стосовно капітана Поліщука відповів лаконічно, що так, ініційовано. Хотілося б знати про результати цього розслідування", - написала волонтерка.

Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів 01
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Топ коментарі
+33
видимо третий мусор личный друган авакяна...
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29.06.2020 18:21
+29
Ранувато хлопці бикувать почали. Рускій мір в Україні ще слабенький. Але вже рік як почав оживать
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29.06.2020 18:26
+22
А скільки такого аваківського лайна ще в лавах цієї ганебної установи..Керівництво УПП м. Києва навмисно покриває злочини і правопорушення недоносків патрульних. Звільнили тому що це стало відомо. Решта злочинів просто покривається, на скарги і заяви відписки...Поліція перетворилась в ОЗУ де зосереджнено все лайно.
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29.06.2020 18:29
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видимо третий мусор личный друган авакяна...
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29.06.2020 18:21 Відповісти
Або друг Антоші Геращенка.
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29.06.2020 18:45 Відповісти
милый друг антонины...тоже вариант
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29.06.2020 18:47 Відповісти
Ранувато хлопці бикувать почали. Рускій мір в Україні ще слабенький. Але вже рік як почав оживать
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29.06.2020 18:26 Відповісти
*********, вирішила що вже прийшов і на її вулицю «празнік», на який вони чекали п'ять років.
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29.06.2020 18:26 Відповісти
А скільки такого аваківського лайна ще в лавах цієї ганебної установи..Керівництво УПП м. Києва навмисно покриває злочини і правопорушення недоносків патрульних. Звільнили тому що це стало відомо. Решта злочинів просто покривається, на скарги і заяви відписки...Поліція перетворилась в ОЗУ де зосереджнено все лайно.
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29.06.2020 18:29 Відповісти
Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів - Цензор.НЕТ 5821
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29.06.2020 20:37 Відповісти
гауляйтерів набирають прямо з ДНР та ЛНР!
Героя мордовії міністру МВС та ректору ОДУВС!
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30.06.2020 08:38 Відповісти
Нарешті, скільки часу пройшло. Волонтери одні з перших на війні, пройшли її горнило.
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29.06.2020 18:32 Відповісти
Волонтеры?
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29.06.2020 18:34 Відповісти
Через суди відновляться - наразі завдяки блазням при владі це розповсюджена практика...
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29.06.2020 18:41 Відповісти
Это конечно правильно, но вспомним, сколько надежд покладалось на новую патрульную полицию.? Потом,все постепенно вернулось на круги своя, и даже хуже... Полиция стала под любым предлогом отказывать в регистрации правонарушений, возобновился сбор денег по милицейской вертикали, следователи полиции вообще перешли на хозрасчет. Либо заказные дела,либо кошмаренье бизнеса с целью выдавливания взяток...
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29.06.2020 18:47 Відповісти
Верные псы Рюкзакова и его кураторов из ОП. Преследование волонтеров и патриотов это последовательная политика, проводимая Ермаком, агентом ФСБ по кличке "Козырь"
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29.06.2020 19:27 Відповісти
И сразу этих ментов призвать в пехотную часть на передовую. Тогда они узнают, что делают волонтеры.
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29.06.2020 19:28 Відповісти
Задержали губернатора Кировоградской области.

Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.

Посмотрел биографию этого губернатора.

С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.

Подбор кадров - огонь.

Главное.

Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.

Вдумайтесь.

Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это - в предпоследней по численности населения области Украины.

Рыночный надзор, говорите!

Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?

24 областных отделений Потребителей.

Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение - так вам и Совет Реформ не нужен.

Уверен.

В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.

Круг замкнулся.

Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.

Все это мы уже проходили.

Гарантирую.

Закончите все в мусорных баках.

В лучшем случае...

Алексей Давиденко
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29.06.2020 19:38 Відповісти
99%, восстановятся через суд
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29.06.2020 20:33 Відповісти
їх треба ховати......
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29.06.2020 23:45 Відповісти
У 2014-2019 такі злочини поліцаям миналися безкарно.
Цього разу є реакція, але результат сумнівний, бо крищенко якраз також сєпар.
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30.06.2020 10:19 Відповісти
 
 