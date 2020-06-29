Поліція звільнила двох патрульних, які безпідставно влаштували перевірку волонтерів
З правоохоронних органів звільнили двох поліцейських, які у травні безпідставно влаштували перевірку волонтерів і погрожували їм зброєю. Про звільнення третього міліціонера, який брав участь в інциденті, поки не відомо.
Про це розповіла в Facebook потерпіла волонтерка Діана Макарова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми отримали офіційну відповідь від Департаменту патрульної поліції Києва. Нам повідомили, що капітана поліції Дацюка Сергія Володимировича і старшого лейтенанта поліції Гоцківського Валентина Францовича звільнено з роботи", - розповіла Макарова.
Вона додала, що поки залишається відкритим питання з капітаном поліції, старшим дільничним офіцером Святошинського ОП ГУНП Романом Поліщуком.
"Капітан Поліщук теж брав участь у цькуванні волонтерів. Начальник поліції Андрій Крищенко на моє запитання, чи ініційовано розслідування стосовно капітана Поліщука відповів лаконічно, що так, ініційовано. Хотілося б знати про результати цього розслідування", - написала волонтерка.
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Героя мордовії міністру МВС та ректору ОДУВС!
Хотел получить за сохранении на должности начальника областной Службы потребителей 1.8 миллиона гривен.
Посмотрел биографию этого губернатора.
С 2003 года человек 12 лет беспрерывно работал на руководящих должностях в МВД.
Подбор кадров - огонь.
Главное.
Раз он просил взятку за должность, значит, прекрасно понимал, что потом этот начальник Потребителей будет отбивать вложенное и насиловать весь бизнес Кировоградской области.
Вдумайтесь.
Даже если бы он вымогал с каждого бизнеса по 1000 грн взятки, то это надо было бы нагнуть 1800 предпринимателей области, только чтоб отбить назначение. И это - в предпоследней по численности населения области Украины.
Рыночный надзор, говорите!
Вот, оказывается, для чего вы в разгар карантина возобновили проверки Потребителей. А как же сбивать деньги с кандидатов за назначения, если их инспекциям не разрешить охоту на бизнес?
24 областных отделений Потребителей.
Если с каждого сбить хотя бы по 1.8 миллиона за назначение - так вам и Совет Реформ не нужен.
Уверен.
В своих влажных эротических фантазиях вы мечтаете только об одном - дать фас на массовые проверки бизнеса по всей стране с одной единственной целью - НАЖИВЫ.
Круг замкнулся.
Брат сбивает бабки за назначения с вас, вы сбиваете бабки за назначения с них, а они потом - со всех нас.
Все это мы уже проходили.
Гарантирую.
Закончите все в мусорных баках.
В лучшем случае...
Алексей Давиденко
Цього разу є реакція, але результат сумнівний, бо крищенко якраз також сєпар.