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Мадуро потребовал от посла ЕС покинуть Венесуэлу в течение 72 часов

Мадуро потребовал от посла ЕС покинуть Венесуэлу в течение 72 часов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педроса 72 часа, чтобы она покинула страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского Союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну," - объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

"Хватит колониализма со стороны Европы. Кто они такие, чтобы наказывать? (...) Достаточно европейского колониализма против Венесуэлы, преследований против Венесуэлы. (...) Если они не хотят уважать Венесуэлу, то они уходят. Венесуэла заслуживает уважения перед миром", - подчеркнул глава государства.

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Совет ЕС объявил в понедельник, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".
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Топ комментарии
+26
Скоро подобные заявления будет делать Зе-Мадуро..
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30.06.2020 07:56
+18
З Ростову.
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30.06.2020 08:09
+13
Венесуэла заслуживает уважения перед миром.

Сказал водитель автобуса, который умудрился просрать даже то, что доставалось Венесуэле практически на шару.

Кстати, самодур Мадуро и его кипучая деятельность - демоверсия ЗЕ.
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30.06.2020 08:43
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Скоро подобные заявления будет делать Зе-Мадуро..
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30.06.2020 07:56 Ответить
З Ростову.
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30.06.2020 08:09 Ответить
Ох, як ти "не сподобався" "ЗЕлюкам" - купою напосілися...Не вдається "розспамить"...
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30.06.2020 08:45 Ответить
у Мадуры мама дура
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30.06.2020 08:03 Ответить
Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин - Цензор.НЕТ 4102
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30.06.2020 08:08 Ответить
скоро в Белоруссии
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30.06.2020 08:10 Ответить
"В Белоруссии", или "в Беларуси"? Что-то "кацапщиной" пованивает...
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30.06.2020 08:56 Ответить
зато все мультимиллиардеры.
Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин - Цензор.НЕТ 5093
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30.06.2020 08:10 Ответить
Налетай-навались, покупай живопись.
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30.06.2020 08:26 Ответить
Ходил я с такой "живописью", в России, в 1992-м... За деньгами приходилось ходить с "дипломатом", потому что насуют пачки денег, по объёму равному двум кирпичам, и не знаешь, куда их приткнуть... Жена в магазин шла, так пару пачек в сумку клала...
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30.06.2020 08:59 Ответить
в России на московії
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30.06.2020 09:05 Ответить
НЕ "вумнычай"
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30.06.2020 10:08 Ответить
О! тут боністікам раздольйє!
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30.06.2020 09:02 Ответить
Если не ошибаюсь, Мадура стал президентом с подачи рашки.
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30.06.2020 08:29 Ответить
Надо иметь в виду, что Мадуро и пернуть не может без разрешения лаптей.
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30.06.2020 08:30 Ответить
Венесуэла заслуживает уважения перед миром.

Сказал водитель автобуса, который умудрился просрать даже то, что доставалось Венесуэле практически на шару.

Кстати, самодур Мадуро и его кипучая деятельность - демоверсия ЗЕ.
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30.06.2020 08:43 Ответить
И Саакашвили - тоже... Мадуро больше "Карлсона" напоминает, своей "кипучестью"... В отличие от них, "Блазень" живёт по принципу - "Любите меня все, но не мешайте мне заниматься "ничегонеделанием"...
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30.06.2020 08:49 Ответить
А ще 30 років назад Венесуела була ледь не кращою країною для життя в Південній Америці, але прийшли марксисти - членінці + економічний радник Глазьєв і країні торба.
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30.06.2020 09:07 Ответить
 
 