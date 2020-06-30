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Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин

Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у відповідь на посилення санкцій ЄС проти Каракаса дав послу Євросоюзу Ісабель Бріланте Педроса 72 години, щоб вона залишила країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я вирішив дати 72 години послу Європейського Союзу в Каракасі, щоб вона покинула нашу країну", - оголосив Мадуро під час виступу, який транслювався у твітері.

"Досить колоніалізму з боку Європи. Хто вони такі, щоб карати? (...) Досить європейського колоніалізму проти Венесуели, переслідувань проти Венесуели. (...) Якщо вони не хочуть поважати Венесуелу, то вони йдуть. Венесуела заслуговує на повагу перед світом", - наголосив глава держави.

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Рада ЄС оголосила у понеділок, що додала до свого списку санкцій щодо Венесуели 11 провідних посадових осіб країни "через їхні ролі в діях і рішеннях, які підривають демократію і верховенство права".

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Топ коментарі
+26
Скоро подобные заявления будет делать Зе-Мадуро..
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30.06.2020 07:56
+18
З Ростову.
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30.06.2020 08:09
+13
Венесуэла заслуживает уважения перед миром.

Сказал водитель автобуса, который умудрился просрать даже то, что доставалось Венесуэле практически на шару.

Кстати, самодур Мадуро и его кипучая деятельность - демоверсия ЗЕ.
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30.06.2020 08:43
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Скоро подобные заявления будет делать Зе-Мадуро..
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30.06.2020 07:56 Відповісти
З Ростову.
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30.06.2020 08:09 Відповісти
Ох, як ти "не сподобався" "ЗЕлюкам" - купою напосілися...Не вдається "розспамить"...
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30.06.2020 08:45 Відповісти
у Мадуры мама дура
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30.06.2020 08:03 Відповісти
Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин - Цензор.НЕТ 4102
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30.06.2020 08:08 Відповісти
скоро в Белоруссии
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30.06.2020 08:10 Відповісти
"В Белоруссии", или "в Беларуси"? Что-то "кацапщиной" пованивает...
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30.06.2020 08:56 Відповісти
зато все мультимиллиардеры.
Мадуро вимагає від посла ЄС залишити Венесуелу протягом 72 годин - Цензор.НЕТ 5093
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30.06.2020 08:10 Відповісти
Налетай-навались, покупай живопись.
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30.06.2020 08:26 Відповісти
Ходил я с такой "живописью", в России, в 1992-м... За деньгами приходилось ходить с "дипломатом", потому что насуют пачки денег, по объёму равному двум кирпичам, и не знаешь, куда их приткнуть... Жена в магазин шла, так пару пачек в сумку клала...
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30.06.2020 08:59 Відповісти
в России на московії
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30.06.2020 09:05 Відповісти
НЕ "вумнычай"
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30.06.2020 10:08 Відповісти
О! тут боністікам раздольйє!
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30.06.2020 09:02 Відповісти
Если не ошибаюсь, Мадура стал президентом с подачи рашки.
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30.06.2020 08:29 Відповісти
Надо иметь в виду, что Мадуро и пернуть не может без разрешения лаптей.
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30.06.2020 08:30 Відповісти
Венесуэла заслуживает уважения перед миром.

Сказал водитель автобуса, который умудрился просрать даже то, что доставалось Венесуэле практически на шару.

Кстати, самодур Мадуро и его кипучая деятельность - демоверсия ЗЕ.
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30.06.2020 08:43 Відповісти
И Саакашвили - тоже... Мадуро больше "Карлсона" напоминает, своей "кипучестью"... В отличие от них, "Блазень" живёт по принципу - "Любите меня все, но не мешайте мне заниматься "ничегонеделанием"...
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30.06.2020 08:49 Відповісти
А ще 30 років назад Венесуела була ледь не кращою країною для життя в Південній Америці, але прийшли марксисти - членінці + економічний радник Глазьєв і країні торба.
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30.06.2020 09:07 Відповісти
 
 