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Закарпатье (2538) ураган (183) ГСЧС (4852)

Сильный ветер сорвал кровлю амбулатории на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

В селе Концово Ужгородского района сильный ветер сорвал кровлю здания амбулатории общей практики семейной медицины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

"29 июня в 18:08 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий в с. Концово Ужгородского района ветром повреждена кровля здания амбулатории общей практики семейной медицины на площади около 80 кв.м. Также произошло и падения дерева на проезжую часть в данном населенном пункте", - сказано в сообщении.

Сильный ветер сорвал кровлю амбулатории на Закарпатье, - ГСЧС 01

На место происшествия были привлечены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения
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ну при чём тут бедосик?!
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30.06.2020 08:42 Ответить
Горе будівельники...
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30.06.2020 08:48 Ответить
Халабуда.
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30.06.2020 08:53 Ответить
Наша амбулатория ...
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30.06.2020 08:53 Ответить
дах якись із фольги на прутиках - не дивно шо його знесло
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30.06.2020 08:54 Ответить
Если бы эту крышу не сорвал ветер...то она бы проломилась зимой от снега...
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30.06.2020 08:57 Ответить
На Закарпатье не хватает леса для нормальных стропил.
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30.06.2020 09:06 Ответить
Читаєш коменти і розумієш чому у деяких "майстрів" скайп на 7 вінду не ставиться!
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30.06.2020 09:10 Ответить
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21.09.2020 22:29 Ответить
 
 