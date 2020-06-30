Сильный ветер сорвал кровлю амбулатории на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО
В селе Концово Ужгородского района сильный ветер сорвал кровлю здания амбулатории общей практики семейной медицины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
"29 июня в 18:08 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что из-за сложных погодных условий в с. Концово Ужгородского района ветром повреждена кровля здания амбулатории общей практики семейной медицины на площади около 80 кв.м. Также произошло и падения дерева на проезжую часть в данном населенном пункте", - сказано в сообщении.
На место происшествия были привлечены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения
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