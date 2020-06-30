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Закарпаття (1999) ураган (77) ДСНС (4989)

Сильний вітер зірвав покрівлю амбулаторії на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

У селі Концово Ужгородського району сильний вітер зірвав покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

"29 червня о 18:08 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що через складні погодні умови у с. Концово Ужгородського району вітром пошкоджено покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на площі близько 80 кв.м. Також відбулося й падіння дерева на проїжджу частину в цьому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Сильний вітер зірвав покрівлю амбулаторії на Закарпатті, - ДСНС 01

На місце події залучено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

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ну при чём тут бедосик?!
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30.06.2020 08:42 Відповісти
Горе будівельники...
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30.06.2020 08:48 Відповісти
Халабуда.
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30.06.2020 08:53 Відповісти
Наша амбулатория ...
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30.06.2020 08:53 Відповісти
дах якись із фольги на прутиках - не дивно шо його знесло
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30.06.2020 08:54 Відповісти
Если бы эту крышу не сорвал ветер...то она бы проломилась зимой от снега...
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30.06.2020 08:57 Відповісти
На Закарпатье не хватает леса для нормальных стропил.
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30.06.2020 09:06 Відповісти
Читаєш коменти і розумієш чому у деяких "майстрів" скайп на 7 вінду не ставиться!
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30.06.2020 09:10 Відповісти
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21.09.2020 22:29 Відповісти
 
 