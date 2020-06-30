Сильний вітер зірвав покрівлю амбулаторії на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО

У селі Концово Ужгородського району сильний вітер зірвав покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

"29 червня о 18:08 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що через складні погодні умови у с. Концово Ужгородського району вітром пошкоджено покрівлю будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини на площі близько 80 кв.м. Також відбулося й падіння дерева на проїжджу частину в цьому населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

На місце події залучено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.