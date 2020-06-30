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Губский (71) COVID-19 (18606)

Фонд Губского передал Минздраву Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19

Фонд Губского передал Минздраву Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал Центру общественного здоровья Министерства здравоохранения 10 тыс. индивидуальных экспресс-тест-систем для диагностики антител на коронавирус (COVID-19).

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНИАН. Передача тестов состоялась с участием председателя Фонда интеллектуального сотрудничества Богдана Губского, руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, начальника отдела фарм-менеджмента Центра Людмилы Павлюк, а также других представителей ЦОЗ. Как отметил Богдан Губский: "Украинские врачи круглосуточно спасают людей от коронавируса, рискуя собственным здоровьем, ведь около 20% граждан, заболевших - медработники. Именно поэтому важно сейчас помочь врачам, особенно нижнего и среднего звена - в районах и селах, которые больше всего нуждаются в тестировании на COVID-19. В сельских фельдшерско-акушерских пунктах и ​​районных реально не хватает средств для тестирования людей, поэтому индивидуальные экспресс-тесты помогут решить эту проблему". В свою очередь руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин выразил благодарность Фонду за помощь врачам.

"Эта помощь сейчас для нас крайне важна и необходима. Последние дни существенно увеличилась заболеваемость COVID-19. Поэтому мы очень благодарны Фонду "Украина-XXI века" за передачу экспресс-тестов, которые полностью соответствуют всем требованиям и рекомендациям Минздрава Украины. Государству нужны такие социальные партнеры. Полученные тесты будут распределены по региональным больницах, чтобы медики, уже там на местах, могли проводить тестирование", - отметил Кузин. Результаты экспресс-тестов при правильном использовании позволяют осуществить предварительный скрининг и выявить сегмент пациентов, подлежащих дальнейшему лабораторному обследованию. По информации Фонда, недавно экспресс-тесты получили также военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных Сил Украины и работники Службы безопасности Украины. Экспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцам из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.
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Топ комментарии
+2
Фонд Губского передал Минздраву Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19



уже губский вылез -давно не видели суку рыговскую
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30.06.2020 14:44
+1
сначала губский нехило так прибарахлился народным добром. теперь эта жопа вылезла из забытия и начинает вещать о какой-то благотворительности. тварь, лучше отдай людям, то что у них украл.
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30.06.2020 15:05
+1
Точно! Всплыло это говно снова. Это земельный рейдер и латифундист. Он был в Юлиной гоп компании, а когда Овощ выиграл выборы у Юли он тут же переметнулся к РыГам. Только непонятно зачем его Цензор пиарит? Уже не меньше трех раз писали какой он хороший. Или деньги не пахнут? А Бутусов?
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30.06.2020 16:25
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Ці експрес-тести даром не потрібні. Достовірність 30% - толку з них як від тестів на прегнат
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30.06.2020 14:00 Ответить
А чим допоміг Бубачка?
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30.06.2020 14:01 Ответить
А тест на врождённую бестолковость ещё не придумали?? Вот это было бы интересно, а насколько весело - вовочкин квартал бы позавидовал??
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30.06.2020 14:05 Ответить
И т.д. и т.п. О. бендер отдыхает http://forumspaskiev.org.ua/databox/2010/02/17652.php
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30.06.2020 14:23 Ответить
Фонд Губского передал Минздраву Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19



уже губский вылез -давно не видели суку рыговскую
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30.06.2020 14:44 Ответить
сначала губский нехило так прибарахлился народным добром. теперь эта жопа вылезла из забытия и начинает вещать о какой-то благотворительности. тварь, лучше отдай людям, то что у них украл.
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30.06.2020 15:05 Ответить
Точно! Всплыло это говно снова. Это земельный рейдер и латифундист. Он был в Юлиной гоп компании, а когда Овощ выиграл выборы у Юли он тут же переметнулся к РыГам. Только непонятно зачем его Цензор пиарит? Уже не меньше трех раз писали какой он хороший. Или деньги не пахнут? А Бутусов?
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30.06.2020 16:25 Ответить
шо это он вдруг ожил?? на местные собирается??
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30.06.2020 19:15 Ответить
 
 