Фонд Губского передал Минздраву Украины 10 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал Центру общественного здоровья Министерства здравоохранения 10 тыс. индивидуальных экспресс-тест-систем для диагностики антител на коронавирус (COVID-19).

Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНИАН. Передача тестов состоялась с участием председателя Фонда интеллектуального сотрудничества Богдана Губского, руководителя Центра общественного здоровья Игоря Кузина, начальника отдела фарм-менеджмента Центра Людмилы Павлюк, а также других представителей ЦОЗ. Как отметил Богдан Губский: "Украинские врачи круглосуточно спасают людей от коронавируса, рискуя собственным здоровьем, ведь около 20% граждан, заболевших - медработники. Именно поэтому важно сейчас помочь врачам, особенно нижнего и среднего звена - в районах и селах, которые больше всего нуждаются в тестировании на COVID-19. В сельских фельдшерско-акушерских пунктах и ​​районных реально не хватает средств для тестирования людей, поэтому индивидуальные экспресс-тесты помогут решить эту проблему". В свою очередь руководитель Центра общественного здоровья Игорь Кузин выразил благодарность Фонду за помощь врачам.



"Эта помощь сейчас для нас крайне важна и необходима. Последние дни существенно увеличилась заболеваемость COVID-19. Поэтому мы очень благодарны Фонду "Украина-XXI века" за передачу экспресс-тестов, которые полностью соответствуют всем требованиям и рекомендациям Минздрава Украины. Государству нужны такие социальные партнеры. Полученные тесты будут распределены по региональным больницах, чтобы медики, уже там на местах, могли проводить тестирование", - отметил Кузин. Результаты экспресс-тестов при правильном использовании позволяют осуществить предварительный скрининг и выявить сегмент пациентов, подлежащих дальнейшему лабораторному обследованию. По информации Фонда, недавно экспресс-тесты получили также военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, Вооруженных Сил Украины и работники Службы безопасности Украины. Экспресс-тесты "Testsealabs" просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцам из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на Востоке Украины и оккупации Крыма.





