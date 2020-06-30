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Prozorro (211) Шмыгаль Денис (2596)

Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль

Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что введение локализации, как квалификационного критерия для участия в закупках, поддержит украинскую экономику и не навредит функционированию системы Prozorro.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Prozorro - это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе. Это хороший механизм преодоления коррупции. Поэтому Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, речь идет об определении неценовых критериев в государственных закупках.

"Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках. Это могут быть критерии участия украинских производителей в некоторых сферах государственных закупок. Это важно для поддержания собственной экономики. Таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что неценовые критерии не противоречат международным договоренностям.

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Напомним, система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривен. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

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Топ комментарии
+2
Зебілам.
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30.06.2020 14:15
+2
Вариант, когда гитары нет.
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3161
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30.06.2020 14:22
+1
зачем врать в темах, которые легко проверить?
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30.06.2020 14:36
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Инструменты - они вообще живучи...
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1166
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30.06.2020 14:12 Ответить
А рояль теж інстрУмент.
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30.06.2020 14:14 Ответить
З роялем у попередників точно не склалось)=
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30.06.2020 14:22 Ответить
Навіть "Мурку" не збацали?
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8696 Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8696
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30.06.2020 14:24 Ответить
При двічи несудимому я б не здивувався)=
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30.06.2020 14:26 Ответить
Вариант, когда гитары нет.
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3161
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30.06.2020 14:22 Ответить
"Арфы нет
Возьмите бубен" (с)
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30.06.2020 14:32 Ответить
В ЄС РЕКОРДНИЙ ОБВАЛ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, В ЦЕЙ ЧАС В УКРАЇНІ ВОНА НАЙДОРОЖЧА В ЄВРОПІ. КОМУ ПОДЯКУВАТИ?

http://personavip.co.ua/2020/05/04/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d1%96%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5/
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30.06.2020 14:13 Ответить
Зебілам.
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30.06.2020 14:15 Ответить
Очікувано. - зебілоті вже Прозоро муляє... ну шо за ахтунги могли за оце голосувать...
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30.06.2020 14:18 Ответить
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7559
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30.06.2020 14:22 Ответить
це "прозоро" ще той смітник..
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30.06.2020 14:23 Ответить
та ясен пень, шо без него легче откаты получать
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30.06.2020 16:17 Ответить
Та ви шо..?😂
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30.06.2020 16:35 Ответить
перед кем ты, кремлёвская консерва, тут разыгрываешь театр ?
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30.06.2020 16:42 Ответить
Та ти шо..ти забув про шарійські підстилку і ше пару тройку різних кричалок..само хоч стикалось з цією системою..?
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30.06.2020 17:42 Ответить
петушарий тут вообще ни при чём.

у тебя своя аудитория, у него своя
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30.06.2020 18:04 Ответить
О, пішли особисті образи..традиційно..ти там обіцяв нарити тонни компромату на мене за період виборів 2014..щось вже є..? Не зупиняйся..нехай щастить..
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30.06.2020 18:40 Ответить
я тобі, гнида кремлівська, нічого не обіцяв.

я писав, шо якшо буде час і натхнення, то пошукаю.
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30.06.2020 18:57 Ответить
Якій слог..😏
Дійсно ботику,не напружуйся дуже,казений стільчік не проперди..
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30.06.2020 19:02 Ответить
К этому прозоро приложил лапку дубилет...глядя на его поделку под названием дия...можно утверждать что и прозоро это фуфло...
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30.06.2020 14:29 Ответить
зачем врать в темах, которые легко проверить?
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30.06.2020 14:36 Ответить
Что ты собрался проверять родимый??
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30.06.2020 15:34 Ответить
Что Дубилет не имеет отношение к ПроЗорро и что ПроЗорро признанная и эффективная платформа гос. закупок
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30.06.2020 15:40 Ответить
Дуплет имеет к ней отношение...а то что она признана не отменяет того факта что она может быть фуфло...другой просто нет...
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30.06.2020 15:47 Ответить
а можно ссылку, что Дубилет имеет к ней отношение?
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30.06.2020 15:49 Ответить
Почитай на досуге о проекте iGov...и будет тебе счастье...
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30.06.2020 15:51 Ответить
а какое отношение iGov к ProZorro?
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30.06.2020 16:00 Ответить
Шмыгаль ты дебил, когда на проззоро, публикуете данные покупателей в открытом доступе. Все есть паспорта, код, прописка айди карты. Плюс три процента заплати не понятно кому и 944 гривны взнос. Ты вонючий дебил шмыгаль, потому что у этому вопросу вообще не имеешь никакого отношения и нех в этом не понимаешь
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30.06.2020 14:31 Ответить
Чтоб выйти быстро из кризиса надо отменить и уменьшить налоги в 2 раза, тогда и подачки МВФ не нужны будут.
Кривую Ляффера должен знать каждый чиновник в Украине, даже если экономического образования.
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30.06.2020 14:55 Ответить
PS. ...отменить НДС...
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30.06.2020 18:09 Ответить
Пусть лучше назовет страны, где есть аналогичная система. Или те страны, чьи правительства "одобрили" ( с пруфом) узаконенную на государственном уровне систему дерибана, договорняков и откатов. Ахметовские выкормыши потрудились на славу.
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30.06.2020 16:03 Ответить
Это система была втюхана Нефедовым. В ней изначально была заложена куча дыр для получения нужного результата для нужных людей. Кроме того от нее идет откат в 3% от суммы сделок хозяевам софта. И кто от такой кормушки откажется?
https://daily.rbc.ua/rus/show/top-5-mifov-prozorro-ispolzuyut-sistemu-goszakupok-1537293279.html
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30.06.2020 18:09 Ответить
Система нормальна... була. А тепер зелена шобла зробила так, що ви десяток шурупів не купите без тендера. Потрібно пройти всю процедуру, звичайно, ніхто не буде пропонувати товар на 10 гривень, і тільки після того, як торги двічи не відбудуться, десь місяців через півтора-два ви зможете придбати ваші задрипані десять шурупів на суму 10 грн.
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30.06.2020 23:55 Ответить
 
 