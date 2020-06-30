Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что введение локализации, как квалификационного критерия для участия в закупках, поддержит украинскую экономику и не навредит функционированию системы Prozorro.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Prozorro - это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе. Это хороший механизм преодоления коррупции. Поэтому Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить", - отметил Шмыгаль.
По его словам, речь идет об определении неценовых критериев в государственных закупках.
"Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках. Это могут быть критерии участия украинских производителей в некоторых сферах государственных закупок. Это важно для поддержания собственной экономики. Таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер отметил, что неценовые критерии не противоречат международным договоренностям.
Напомним, система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривен. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.
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Возьмите бубен" (с)
http://personavip.co.ua/2020/05/04/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d1%96%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5/
у тебя своя аудитория, у него своя
я писав, шо якшо буде час і натхнення, то пошукаю.
Дійсно ботику,не напружуйся дуже,казений стільчік не проперди..
Кривую Ляффера должен знать каждый чиновник в Украине, даже если экономического образования.
https://daily.rbc.ua/rus/show/top-5-mifov-prozorro-ispolzuyut-sistemu-goszakupok-1537293279.html