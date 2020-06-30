Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що запровадження локалізації як кваліфікаційного критерію для участі в закупівлях, підтримає українську економіку і не зашкодить функціонуванню системи Prozorro.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Prozorro - це яскравий, ефективний інструмент, який визнали у Європі. Це хороший механізм подолання корупції. Тому Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, йдеться про визначення нецінових критеріїв у державних закупівлях.

"Ми не говоримо про локалізацію, це суперечить нашим домовленостям з європейськими та світовими партнерами. Але ми говоримо сьогодні про визначення інших нецінових критеріїв в державних закупівлях. Це можуть бути критерії участі українських виробників у деяких сферах державних закупівель. Це важливо для підтримки власної економіки. Таким шляхом рухається більшість країн світу, коли настала криза", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що нецінові критерії важливі, вони не суперечать міжнародним домовленостям.

Нагадаємо, система Prozorro була створена в 2015 році, з 1 серпня 2016 року була поширена в Україні на всіх державних замовників під час проведення закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень і послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в межах Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.