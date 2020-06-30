Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що запровадження локалізації як кваліфікаційного критерію для участі в закупівлях, підтримає українську економіку і не зашкодить функціонуванню системи Prozorro.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Prozorro - це яскравий, ефективний інструмент, який визнали у Європі. Це хороший механізм подолання корупції. Тому Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме", - зазначив Шмигаль.
За його словами, йдеться про визначення нецінових критеріїв у державних закупівлях.
"Ми не говоримо про локалізацію, це суперечить нашим домовленостям з європейськими та світовими партнерами. Але ми говоримо сьогодні про визначення інших нецінових критеріїв в державних закупівлях. Це можуть бути критерії участі українських виробників у деяких сферах державних закупівель. Це важливо для підтримки власної економіки. Таким шляхом рухається більшість країн світу, коли настала криза", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що нецінові критерії важливі, вони не суперечать міжнародним домовленостям.
Нагадаємо, система Prozorro була створена в 2015 році, з 1 серпня 2016 року була поширена в Україні на всіх державних замовників під час проведення закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень і послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в межах Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.
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Возьмите бубен" (с)
http://personavip.co.ua/2020/05/04/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d1%96%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5/
у тебя своя аудитория, у него своя
я писав, шо якшо буде час і натхнення, то пошукаю.
Дійсно ботику,не напружуйся дуже,казений стільчік не проперди..
Кривую Ляффера должен знать каждый чиновник в Украине, даже если экономического образования.
https://daily.rbc.ua/rus/show/top-5-mifov-prozorro-ispolzuyut-sistemu-goszakupok-1537293279.html