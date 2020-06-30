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Prozorro (1898) Денис Шмигаль (4408)

Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме, - Шмигаль

Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що запровадження локалізації як кваліфікаційного критерію для участі в закупівлях, підтримає українську економіку і не зашкодить функціонуванню системи Prozorro.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Prozorro - це яскравий, ефективний інструмент, який визнали у Європі. Це хороший механізм подолання корупції. Тому Prozorro не може бути скасована, цей інструмент житиме", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, йдеться про визначення нецінових критеріїв у державних закупівлях.

"Ми не говоримо про локалізацію, це суперечить нашим домовленостям з європейськими та світовими партнерами. Але ми говоримо сьогодні про визначення інших нецінових критеріїв в державних закупівлях. Це можуть бути критерії участі українських виробників у деяких сферах державних закупівель. Це важливо для підтримки власної економіки. Таким шляхом рухається більшість країн світу, коли настала криза", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що нецінові критерії важливі, вони не суперечать міжнародним домовленостям.

Нагадаємо, система Prozorro була створена в 2015 році, з 1 серпня 2016 року була поширена в Україні на всіх державних замовників під час проведення закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень і послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в межах Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.

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Топ коментарі
+2
Зебілам.
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30.06.2020 14:15
+2
Вариант, когда гитары нет.
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3161
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30.06.2020 14:22
+1
зачем врать в темах, которые легко проверить?
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30.06.2020 14:36
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Инструменты - они вообще живучи...
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1166
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30.06.2020 14:12 Відповісти
А рояль теж інстрУмент.
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30.06.2020 14:14 Відповісти
З роялем у попередників точно не склалось)=
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30.06.2020 14:22 Відповісти
Навіть "Мурку" не збацали?
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8696 Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8696
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30.06.2020 14:24 Відповісти
При двічи несудимому я б не здивувався)=
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30.06.2020 14:26 Відповісти
Вариант, когда гитары нет.
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3161
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30.06.2020 14:22 Відповісти
"Арфы нет
Возьмите бубен" (с)
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30.06.2020 14:32 Відповісти
В ЄС РЕКОРДНИЙ ОБВАЛ ЦІН НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, В ЦЕЙ ЧАС В УКРАЇНІ ВОНА НАЙДОРОЖЧА В ЄВРОПІ. КОМУ ПОДЯКУВАТИ?

http://personavip.co.ua/2020/05/04/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d1%96%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%b5/
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30.06.2020 14:13 Відповісти
Зебілам.
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30.06.2020 14:15 Відповісти
Очікувано. - зебілоті вже Прозоро муляє... ну шо за ахтунги могли за оце голосувать...
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30.06.2020 14:18 Відповісти
Prozorro не может быть отменена, этот инструмент будет жить, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7559
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30.06.2020 14:22 Відповісти
це "прозоро" ще той смітник..
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30.06.2020 14:23 Відповісти
та ясен пень, шо без него легче откаты получать
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30.06.2020 16:17 Відповісти
Та ви шо..?😂
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30.06.2020 16:35 Відповісти
перед кем ты, кремлёвская консерва, тут разыгрываешь театр ?
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30.06.2020 16:42 Відповісти
Та ти шо..ти забув про шарійські підстилку і ше пару тройку різних кричалок..само хоч стикалось з цією системою..?
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30.06.2020 17:42 Відповісти
петушарий тут вообще ни при чём.

у тебя своя аудитория, у него своя
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30.06.2020 18:04 Відповісти
О, пішли особисті образи..традиційно..ти там обіцяв нарити тонни компромату на мене за період виборів 2014..щось вже є..? Не зупиняйся..нехай щастить..
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30.06.2020 18:40 Відповісти
я тобі, гнида кремлівська, нічого не обіцяв.

я писав, шо якшо буде час і натхнення, то пошукаю.
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30.06.2020 18:57 Відповісти
Якій слог..😏
Дійсно ботику,не напружуйся дуже,казений стільчік не проперди..
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30.06.2020 19:02 Відповісти
К этому прозоро приложил лапку дубилет...глядя на его поделку под названием дия...можно утверждать что и прозоро это фуфло...
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30.06.2020 14:29 Відповісти
зачем врать в темах, которые легко проверить?
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30.06.2020 14:36 Відповісти
Что ты собрался проверять родимый??
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Что Дубилет не имеет отношение к ПроЗорро и что ПроЗорро признанная и эффективная платформа гос. закупок
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30.06.2020 15:40 Відповісти
Дуплет имеет к ней отношение...а то что она признана не отменяет того факта что она может быть фуфло...другой просто нет...
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30.06.2020 15:47 Відповісти
а можно ссылку, что Дубилет имеет к ней отношение?
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30.06.2020 15:49 Відповісти
Почитай на досуге о проекте iGov...и будет тебе счастье...
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30.06.2020 15:51 Відповісти
а какое отношение iGov к ProZorro?
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30.06.2020 16:00 Відповісти
Шмыгаль ты дебил, когда на проззоро, публикуете данные покупателей в открытом доступе. Все есть паспорта, код, прописка айди карты. Плюс три процента заплати не понятно кому и 944 гривны взнос. Ты вонючий дебил шмыгаль, потому что у этому вопросу вообще не имеешь никакого отношения и нех в этом не понимаешь
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30.06.2020 14:31 Відповісти
Чтоб выйти быстро из кризиса надо отменить и уменьшить налоги в 2 раза, тогда и подачки МВФ не нужны будут.
Кривую Ляффера должен знать каждый чиновник в Украине, даже если экономического образования.
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30.06.2020 14:55 Відповісти
PS. ...отменить НДС...
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30.06.2020 18:09 Відповісти
Пусть лучше назовет страны, где есть аналогичная система. Или те страны, чьи правительства "одобрили" ( с пруфом) узаконенную на государственном уровне систему дерибана, договорняков и откатов. Ахметовские выкормыши потрудились на славу.
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30.06.2020 16:03 Відповісти
Это система была втюхана Нефедовым. В ней изначально была заложена куча дыр для получения нужного результата для нужных людей. Кроме того от нее идет откат в 3% от суммы сделок хозяевам софта. И кто от такой кормушки откажется?
https://daily.rbc.ua/rus/show/top-5-mifov-prozorro-ispolzuyut-sistemu-goszakupok-1537293279.html
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30.06.2020 18:09 Відповісти
Система нормальна... була. А тепер зелена шобла зробила так, що ви десяток шурупів не купите без тендера. Потрібно пройти всю процедуру, звичайно, ніхто не буде пропонувати товар на 10 гривень, і тільки після того, як торги двічи не відбудуться, десь місяців через півтора-два ви зможете придбати ваші задрипані десять шурупів на суму 10 грн.
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30.06.2020 23:55 Відповісти
 
 