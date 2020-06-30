Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о включении замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Национального совета реформ.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ №257/2020 обнародован на сайте ОП.
"На частичное изменение пункта 1 статьи 1 Указа президента Украины от 23 июня 2020 №245 "О составе Национального совета реформ" ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, Стефанчука Руслана Алексеевича - первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте документа.
Напомним, 23 июня 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, который он сам возглавляет.
Пожалуйста, подождите...
моральный авторитет нацыи -
20 штук гривен требовал с укробюджета для расчета за квартиру в
киеве - Тещину
ахахаха
Якщо є, то першою реформою нацради буде законопроект про заготівлю тюнінгованих корабельних сосон для Офісу Президента. Звісно з проведенням публічного онлайн-тендеру. Корнієнко буде перевіряти. Стефанчук, Яременко та Арахамія - голосувати. Якщо баба тричі да, то мож підкладати під Зєлю.
І навпаки, сам факт того що Корній думав підкласти її під Зєлю свідчить про те що хендожити підкладених баб для Зєлі - тяжкі робочі будні.
Сумніваюся щоб Бубочка думав про те задоволена ним чергова сосна чи ні.
Він собі за хвилину зробить свою справу, відкинеться, закурить айкос, скаже "Баба - да" і все. На 3 дні вистачить.
станут гораздо толще
- такой бы мордой медку б хапануть! ...
Отчего затих?