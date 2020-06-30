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Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ

Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о включении замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Национального совета реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ №257/2020 обнародован на сайте ОП.

"На частичное изменение пункта 1 статьи 1 Указа президента Украины от 23 июня 2020 №245 "О составе Национального совета реформ" ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, Стефанчука Руслана Алексеевича - первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

Напомним, 23 июня 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, который он сам возглавляет.
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Топ комментарии
+20
Вот зеле бесплатній совет:
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5014
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30.06.2020 14:28
+12
Как же он туда вошёл?
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30.06.2020 14:29
+11
А шо там с грузинским жуликом? Кроме себе-зарплаты в полмилиона есть еще реформы?
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30.06.2020 14:31
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Вот зеле бесплатній совет:
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5014
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30.06.2020 14:28 Ответить
Вся суть ЗЕ! https://uvi.ua/v/CyRMLH ВИДЕО ))))
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30.06.2020 14:45 Ответить
Метко подмечено!
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30.06.2020 15:36 Ответить
ну все, теперь можно быть спокойными за реформы в Украине.
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30.06.2020 14:28 Ответить
Як там Саакашвілі жити тепер буде?
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30.06.2020 14:33 Ответить
Как же он туда вошёл?
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30.06.2020 14:29 Ответить
можливо рачки пролізе
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30.06.2020 14:34 Ответить
Да, там есть чем войти. И оно явно ниже плеч.
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30.06.2020 14:37 Ответить
...лучше включите его в какую-нибудь группу здоровья для похудения, ну и подпишите на какого-то пластического хирурга
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30.06.2020 14:30 Ответить
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 1187
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30.06.2020 14:31 Ответить
А шо там с грузинским жуликом? Кроме себе-зарплаты в полмилиона есть еще реформы?
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30.06.2020 14:31 Ответить
Ребёнку на мороженое не хватает 1,5 тысяч долларов зарплаты папы саакашвили.Сейчас реформы как попрут... Капец народу. Всеобщее декларирование будок для собак и дралок для котиков.И чем их кормишь? Откуда взял средства? Отчет. Не можешь объяснить-конфискация дома, и бомж.
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30.06.2020 15:58 Ответить
Комитет реформ есть...а реформ нет...а там еще и мишка карлсон подъедается в том комитете...
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30.06.2020 14:31 Ответить
А где ж ему харчеваться?. В Европе подкармливать перестали, в Грузии следственные дела ждут
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30.06.2020 14:48 Ответить
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 3888
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30.06.2020 14:33 Ответить
От якби це миле створіння в Раді було - було б більше користі: в цього рудого очі розумніші за більшість депутан ВРУ
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30.06.2020 15:01 Ответить
Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 9396
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30.06.2020 16:29 Ответить
Якби Стефанчука і Юзіка вдягнути як сумоїстів і відправити на .... (не знаю як називається ринг в сумо). Хто б переміг в цьому батлі? Можна б було непоганий відосік записати
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30.06.2020 14:33 Ответить
"Рехформатор", твою дивизию ....

Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 1447
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30.06.2020 14:34 Ответить
Бедняжка, чуть ухо себе не оторвал, так за народ надрывается
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30.06.2020 14:46 Ответить
Напрасно это он !
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30.06.2020 14:34 Ответить
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ



моральный авторитет нацыи -
20 штук гривен требовал с укробюджета для расчета за квартиру в
киеве - Тещину

ахахаха
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30.06.2020 14:35 Ответить
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 6070
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30.06.2020 14:38 Ответить
Сегодня должно состояться заседание.
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30.06.2020 14:41 Ответить
Это тот, который у тещи квартиру снимал и получил за это компенсацию из бюджета?
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30.06.2020 14:45 Ответить
Сподіваюся що там вже є Яременко, Корнієнко та Арахамія.
Якщо є, то першою реформою нацради буде законопроект про заготівлю тюнінгованих корабельних сосон для Офісу Президента. Звісно з проведенням публічного онлайн-тендеру. Корнієнко буде перевіряти. Стефанчук, Яременко та Арахамія - голосувати. Якщо баба тричі да, то мож підкладати під Зєлю.
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30.06.2020 14:46 Ответить
Не можна. Під Зєлєю Мєндєль.
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30.06.2020 17:28 Ответить
Якби не можна було то Корній після особистого відхендожування сосни миколаївського судобудування не прочив її би у ліжко своєму пахану.
І навпаки, сам факт того що Корній думав підкласти її під Зєлю свідчить про те що хендожити підкладених баб для Зєлі - тяжкі робочі будні.
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30.06.2020 18:03 Ответить
Все можливо, але у своєму житті я переконався, що алкагі і нюхальщики - погані коханці. Якщо точніше - то ніякі.
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30.06.2020 18:24 Ответить
Бути добрим коханцем має значення не для всіх.
Сумніваюся щоб Бубочка думав про те задоволена ним чергова сосна чи ні.
Він собі за хвилину зробить свою справу, відкинеться, закурить айкос, скаже "Баба - да" і все. На 3 дні вистачить.
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30.06.2020 18:28 Ответить
Ну , теперь реформы пойдут. Саака не смог, Стефанчук смогет
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30.06.2020 14:50 Ответить
Там на его харе написано, что оно "рЭформатор"...
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30.06.2020 14:51 Ответить
така ряха как мыльный курдюк ща лопне как свиня
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30.06.2020 14:54 Ответить
ну и ******** рожа у этого свынарчука.
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30.06.2020 14:57 Ответить
Теперь реХформы
станут гораздо толще
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30.06.2020 15:03 Ответить
ну вот...теперь еще доплату за работу с секретными документами начислят и уже не надо будет у тещеньки квартиру арендовать...может так сяк на общагу насобирает? ))))
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30.06.2020 15:04 Ответить
Как друзья вы не садитесь, в реформаторы не годитесь
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30.06.2020 15:09 Ответить
Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 5960
- такой бы мордой медку б хапануть! ...
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30.06.2020 15:10 Ответить
А где Михо?
Отчего затих?
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30.06.2020 15:13 Ответить
Два дня тому назад на крыше его видели.
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30.06.2020 15:35 Ответить
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30.06.2020 16:25 Ответить
Он перед этим потел?
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30.06.2020 16:38 Ответить
Без своей тещи - это незачёт ...
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30.06.2020 15:28 Ответить
Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 8469
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30.06.2020 15:33 Ответить
вот теперь заживем.
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30.06.2020 15:34 Ответить
Ну как же-без хряка все остановится.
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30.06.2020 17:13 Ответить
враховуючи досвід "корабельні сосни" будуть реформовані.
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30.06.2020 21:44 Ответить
зеленский и его кореш-шакал
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30.06.2020 21:45 Ответить
 
 