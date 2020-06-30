Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о включении замглавы Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Национального совета реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий Указ №257/2020 обнародован на сайте ОП.

"На частичное изменение пункта 1 статьи 1 Указа президента Украины от 23 июня 2020 №245 "О составе Национального совета реформ" ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, Стефанчука Руслана Алексеевича - первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

Напомним, 23 июня 2020 г. президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, который он сам возглавляет.