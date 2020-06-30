Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про включення заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Національної ради реформ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №257/2020 оприлюднено на сайті ОП.
"На часткову зміну пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 23 червня 2020 року № 245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича - Першого заступника Голови Верховної Ради України, Представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті документа.
Нагадаємо, 23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.
Будь ласка, зачекайте...
моральный авторитет нацыи -
20 штук гривен требовал с укробюджета для расчета за квартиру в
киеве - Тещину
ахахаха
Якщо є, то першою реформою нацради буде законопроект про заготівлю тюнінгованих корабельних сосон для Офісу Президента. Звісно з проведенням публічного онлайн-тендеру. Корнієнко буде перевіряти. Стефанчук, Яременко та Арахамія - голосувати. Якщо баба тричі да, то мож підкладати під Зєлю.
І навпаки, сам факт того що Корній думав підкласти її під Зєлю свідчить про те що хендожити підкладених баб для Зєлі - тяжкі робочі будні.
Сумніваюся щоб Бубочка думав про те задоволена ним чергова сосна чи ні.
Він собі за хвилину зробить свою справу, відкинеться, закурить айкос, скаже "Баба - да" і все. На 3 дні вистачить.
станут гораздо толще
- такой бы мордой медку б хапануть! ...
Отчего затих?