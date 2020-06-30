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ВР (14832) наказ (445) Національна рада реформ (54) Стефанчук Руслан (740)

Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ

Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про включення заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Національної ради реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №257/2020 оприлюднено на сайті ОП.

"На часткову зміну пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 23 червня 2020 року № 245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича - Першого заступника Голови Верховної Ради України, Представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ

Нагадаємо, 23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.

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Топ коментарі
+20
Вот зеле бесплатній совет:
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5014
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30.06.2020 14:28
+12
Как же он туда вошёл?
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30.06.2020 14:29
+11
А шо там с грузинским жуликом? Кроме себе-зарплаты в полмилиона есть еще реформы?
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30.06.2020 14:31
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Вот зеле бесплатній совет:
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 5014
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30.06.2020 14:28 Відповісти
Вся суть ЗЕ! https://uvi.ua/v/CyRMLH ВИДЕО ))))
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30.06.2020 14:45 Відповісти
Метко подмечено!
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30.06.2020 15:36 Відповісти
ну все, теперь можно быть спокойными за реформы в Украине.
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30.06.2020 14:28 Відповісти
Як там Саакашвілі жити тепер буде?
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30.06.2020 14:33 Відповісти
Как же он туда вошёл?
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30.06.2020 14:29 Відповісти
можливо рачки пролізе
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30.06.2020 14:34 Відповісти
Да, там есть чем войти. И оно явно ниже плеч.
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30.06.2020 14:37 Відповісти
...лучше включите его в какую-нибудь группу здоровья для похудения, ну и подпишите на какого-то пластического хирурга
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30.06.2020 14:30 Відповісти
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 1187
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30.06.2020 14:31 Відповісти
А шо там с грузинским жуликом? Кроме себе-зарплаты в полмилиона есть еще реформы?
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30.06.2020 14:31 Відповісти
Ребёнку на мороженое не хватает 1,5 тысяч долларов зарплаты папы саакашвили.Сейчас реформы как попрут... Капец народу. Всеобщее декларирование будок для собак и дралок для котиков.И чем их кормишь? Откуда взял средства? Отчет. Не можешь объяснить-конфискация дома, и бомж.
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30.06.2020 15:58 Відповісти
Комитет реформ есть...а реформ нет...а там еще и мишка карлсон подъедается в том комитете...
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30.06.2020 14:31 Відповісти
А где ж ему харчеваться?. В Европе подкармливать перестали, в Грузии следственные дела ждут
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30.06.2020 14:48 Відповісти
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 3888
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30.06.2020 14:33 Відповісти
От якби це миле створіння в Раді було - було б більше користі: в цього рудого очі розумніші за більшість депутан ВРУ
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30.06.2020 15:01 Відповісти
Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 9396
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30.06.2020 16:29 Відповісти
Якби Стефанчука і Юзіка вдягнути як сумоїстів і відправити на .... (не знаю як називається ринг в сумо). Хто б переміг в цьому батлі? Можна б було непоганий відосік записати
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30.06.2020 14:33 Відповісти
"Рехформатор", твою дивизию ....

Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 1447
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30.06.2020 14:34 Відповісти
Бедняжка, чуть ухо себе не оторвал, так за народ надрывается
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30.06.2020 14:46 Відповісти
Напрасно это он !
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30.06.2020 14:34 Відповісти
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ



моральный авторитет нацыи -
20 штук гривен требовал с укробюджета для расчета за квартиру в
киеве - Тещину

ахахаха
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30.06.2020 14:35 Відповісти
Зеленский включил Стефанчука в состав Национального совета реформ - Цензор.НЕТ 6070
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30.06.2020 14:38 Відповісти
Сегодня должно состояться заседание.
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30.06.2020 14:41 Відповісти
Это тот, который у тещи квартиру снимал и получил за это компенсацию из бюджета?
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30.06.2020 14:45 Відповісти
Сподіваюся що там вже є Яременко, Корнієнко та Арахамія.
Якщо є, то першою реформою нацради буде законопроект про заготівлю тюнінгованих корабельних сосон для Офісу Президента. Звісно з проведенням публічного онлайн-тендеру. Корнієнко буде перевіряти. Стефанчук, Яременко та Арахамія - голосувати. Якщо баба тричі да, то мож підкладати під Зєлю.
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30.06.2020 14:46 Відповісти
Не можна. Під Зєлєю Мєндєль.
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30.06.2020 17:28 Відповісти
Якби не можна було то Корній після особистого відхендожування сосни миколаївського судобудування не прочив її би у ліжко своєму пахану.
І навпаки, сам факт того що Корній думав підкласти її під Зєлю свідчить про те що хендожити підкладених баб для Зєлі - тяжкі робочі будні.
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30.06.2020 18:03 Відповісти
Все можливо, але у своєму житті я переконався, що алкагі і нюхальщики - погані коханці. Якщо точніше - то ніякі.
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30.06.2020 18:24 Відповісти
Бути добрим коханцем має значення не для всіх.
Сумніваюся щоб Бубочка думав про те задоволена ним чергова сосна чи ні.
Він собі за хвилину зробить свою справу, відкинеться, закурить айкос, скаже "Баба - да" і все. На 3 дні вистачить.
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30.06.2020 18:28 Відповісти
Ну , теперь реформы пойдут. Саака не смог, Стефанчук смогет
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30.06.2020 14:50 Відповісти
Там на его харе написано, что оно "рЭформатор"...
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30.06.2020 14:51 Відповісти
така ряха как мыльный курдюк ща лопне как свиня
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30.06.2020 14:54 Відповісти
ну и ******** рожа у этого свынарчука.
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Теперь реХформы
станут гораздо толще
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30.06.2020 15:03 Відповісти
ну вот...теперь еще доплату за работу с секретными документами начислят и уже не надо будет у тещеньки квартиру арендовать...может так сяк на общагу насобирает? ))))
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30.06.2020 15:04 Відповісти
Как друзья вы не садитесь, в реформаторы не годитесь
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30.06.2020 15:09 Відповісти
Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 5960
- такой бы мордой медку б хапануть! ...
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30.06.2020 15:10 Відповісти
А где Михо?
Отчего затих?
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30.06.2020 15:13 Відповісти
Два дня тому назад на крыше его видели.
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30.06.2020 15:35 Відповісти
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30.06.2020 16:25 Відповісти
Он перед этим потел?
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30.06.2020 16:38 Відповісти
Без своей тещи - это незачёт ...
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30.06.2020 15:28 Відповісти
Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ - Цензор.НЕТ 8469
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30.06.2020 15:33 Відповісти
вот теперь заживем.
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30.06.2020 15:34 Відповісти
Ну как же-без хряка все остановится.
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30.06.2020 17:13 Відповісти
враховуючи досвід "корабельні сосни" будуть реформовані.
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30.06.2020 21:44 Відповісти
зеленский и его кореш-шакал
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30.06.2020 21:45 Відповісти
 
 