Зеленський включив Стефанчука до складу Національної ради реформ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про включення заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до складу Національної ради реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №257/2020 оприлюднено на сайті ОП.

"На часткову зміну пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 23 червня 2020 року № 245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича - Першого заступника Голови Верховної Ради України, Представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті документа.

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Нагадаємо, 23 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.