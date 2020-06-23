Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ
Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, указом від 23 червня визначено перелік членів Нацради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань.
Серед них прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрем'єри Михайло Федорів, Ольга Стефанишина та Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
За згодою - голова Верховної Ради Дмитро Разумков, глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі і його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко, представник громадської спілки "Союз українських підприємців" В'ячеслав Климов, представник громадського союзу "СЕО Клуб" Лана Сінічкіна.
Для розгляду окремих питань на Нацраді реформ запрошуються міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші члени Кабінету Міністрів, голови комітетів Верховної Ради (за згодою), заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, голова Національного банку Яків Смолій (за згодою).
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Какие конституционные права,кроме консультативных будет иметь этот орган,никаких.
Поэтому вся эта писанина- больные фантазии.
Он Бубочке верит, а не свыночолому!!!
«Укрнефть» потеряла 1,3 млрд грн на продаже нефти Коломойскому вдвое дешевле мировых цен - Куюн Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0-13-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6.html#comments Комментарии: 2
Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявляет, что бизнесмен Игорь Коломойский приобрел у крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» 260 тыс. тонн нефти по 18 долларов/баррель, что в 2 раза ниже мировых цен на ресурс.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают сегодня «Українські Новини».
«49 миллионов баксов за день!
17 июня «Укрнефть» продала 260 тыс. тонн нефти по цене 18 долларов/баррель. Это притом, что в мире уже давно 40 долларов.
На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд гривен. А кто приобрел?
Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует «Укрнефть» с 2003 года«, - написал Куюн.
Также он считает, что Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» должна уволить председателя правления «Укрнефти » Олега Геза.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%B3.html «Центрэнерго» перешло на российский уголь от окружения Коломойского - «Наші гроші». Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-%D0%BA.html МВФ требует от Зеленского взыскать с Коломойского деньги, выведенные из «ПриватБанка» - The New York Times
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Вверху - хорошо описывающая суть проблемы фотожаба от политолога https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARDJE2YyH3xSuMXbLw7nQ0GhTtjEzJCMgP7V_Ui5gK2g_E-g4mz3vgc_7ZpdD8ZAn5Ewt8mItFl5FOTN&tn-str=%2AF Дмитрий Корнейчук
у вас же палестинцы первее ваших в ВУЗы зачисляются ?
вот и у нас так запилить решили,а знаешь,зачем ?
да конечно,знаешь..
За то, что они натворили, их нужно гнать дубинами до границы с их любимой рашкой.
@PrytSLU
·https://twitter.com/PrytSLU/status/1274587809861513219 13 ч
Пам'ятаєте?
"Програма 70 днів - це чіткий та реалістичний план дій. На цій основі ми збудуємо найдинамічнішу економіку Європи" . Від призначення Саакашвілі минуло 45 діб (днів і ночей) Більша половина Програми реформ виконана, користуйтеся і дякуйте.
согласовав с Ермаком-Мудаком
утвердил персональный состав Нацсовета реформ
Ждем согласия мацквы
бл..дь,ще реформ не вистачає???
1. КС поновив справу, яка може скасувати націоналізацію Приватбанку.
Погана новина. Отримати кредит МВФ, вільні гроші поділити між своїми, через суд скасувати приватизацію Привата - бінго! Традиційна схема Ігоря Валерійовича та його гоп-компанії. З самого початку вважаю КС абсолютно непотрібною та корумпованою установою із захмарними зарплатами, функції якої треба передати до Верховного Суду. Та й взагалі цей рід діяльності (тлумачення законів) пора віддати на закордонний аутсорс - дешевше вийде.
2. Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенко".
Україна знову втягнута в американську передвиборчу гонку і відіграє в ній значну роль. Кожна зі сторін наразі буде чинити тиск на Зеленського, використовуючи весь набір інструментарієв. Поки Соросу і демократам вдається втримувати Зе від необачних кроків, але я не поручусь, що його ненавість до Порошенка не візьме гору над тим, що у людей називається розумом. А якби на його місці був якийсь дурачок? Гірше б точно не було.
3. 50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують, - опитування КМІС.
По-перше, для України не було ніякого СРСР - була російська, а потім совецька окупація. По-друге, 33,5% - та стеля, на яку можуть розраховувати проросійські партії в Україні. Решта виборців або має прозахідну орієнтацію, або це "болото", заточене на телевізор та холодильник. Я б зробив вибори платними: хочеш голосувати - внось до бюджету 1 тис грн. "Болото" б відразу відпало.)
4. Трамп розкритикував "Північний потік - 2", а Вашингтон передасть Україні нову партію Javelin.
Трамп ніколи не був агентом Кремля, як ніколи не був симпатиком України - вона його завжди дратувала. Трамп виключно за Трампа, nothing personal just business. У цьому випадку він просто ********** американські бізнес-інтереси на європейський ринок. Хоча може вже й зрозумів, що у нинішній американській заварусі крутяться чимало російських грошей. Що стосується Javelin, то це виконання домовленостей, досягнутих ще з П`ятим президентом.
Угу. Це сам Порошенко спеціально відкрив проти себе майже чотири десятки справ і сам влаштовує шоу в музеях та судах.
Я так скажу. Порох ніколи не буде робити з себе жертву. Бо він боєць і має гідність. А от у Потерпілого на лобі написано, що він жертва. Жертва власних комплексів, жертва пубертатних фантазій, жертва своїх кукловодів, жертва свого IQ та "не такої" фізіології. Але найбільша жертва - адепти партії "аби-не-Порошенко". То є жертви Г+Г та власного розуму. І це не лікується.
6. Зе про похід у кафе в Хмельницькому: добровільно оплачу закладу суму, рівнозначну сумі штрафу.
Раніше було: подам у відставку, як тільки порушу закон. Наразі концепція змінилась: все купується і все продається. І такі грандіозні плани, що потім знадобиться два терміни з конфіскацією. А Яник здаватиметься взірцем розуму та шляхетності з дружиною-красунею. Все взнається у порівнянні.
7. Президент Хорватії Міланович не приїде до Москви на парад. Офіційна причина: "У нього зламався літак".
Феєрична відмазка! Одразу згадався анекдот:
Вчителька запитує Вовочку:
- Ти чому позавчора в школу не прийшов ?
Він:
- А в мене мама труси випрала, а інших в мене немає...
Вчителька розлючено:
- А вчора?
- А вчора я йшов до школи, дивлюся ваші труси на балконі сушаться - подумав, що й ви не прийдете...
8. Пенсіонер у Москві прикрашав під'їзд Сталіним, впав з драбини та загинув, - росЗМІ.
- Чули, мужик поліз вішати портрет Сталіна, йо@нувся та помер?
- Не так. Він спочатку йо@нувся, а портрет вже потім з'явився.
Сатана продовжує збирати душі ідіотів, але щось дуже повільно.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=825567411180920&id=100011830050778 Helgi Sharp
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
А Зеленский был реформатором Священной Римской Империи
Хто лише не пропіарився на цьому вибуху в Києві?
Претенденти на посаду мера - той же Тищенко, Кличко, Аваков, кожен знав як правильно та давав поради іншим.
Хтось і дійсно допоміг постраждалим. Хтось просто підтримав.
А де ж Володимир Зеленський?
Ні, ви не подумайте неправильно, я за ним не скучаю.
Але де він?
Тут у тебе під носом розвернулася така трагедія, зі смертями, з покаліченими, люди лишилися без житла, а їх безпека досі під загрозою.
А де ж наш преЗЕдент?
Де хоч його відосик?
З якогось бункера, де він сидить на обсервації та своїм гайморитним голоском на камеру говоритиме: "Я з вами.. еее.. тримайтеся.. еее.. зробимо разом.. еее..".
Ibigdan
За один день олигарх Игорь Коломойский заработал за счет государства на продаже нефти контролируемой им компанией "Укрнафта" 49 млн долларов.
Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в https://www.facebook.com/100004823463111/posts/1462844647219637/?d=n Facebook :
"49 миллионов баксов за день!
17 июня «Укрнафта» продала 260 тыс.тонн нефти по цене $18/барр. Это при том, что в мире уже давно $40.
На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн.
А кто приобрел?
Игорь Коломойский - единоличный покупатель.
Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует «Укрнафту» с 2003 года.
Кто проиграл?
Государство в лице НАК «Нафтогаз Украины», владелец 50% акций «Укрнафты».
Он стоит все это время в сторонке и наблюдает.
Считаю, что, как минимум, должна быть реакция «Нафтогаза».
А как максимум, отстранение Олега Геза с поста главы компании (если он сам не сделает это раньше). Все знают, что он лоялен «Привату», но такой крупный "прогиб" исполнил впервые. Его избрали в июне без конкурса на пост председателя правления пятью голосами «Привата» в наблюдательном совете и одним, но решающим, голосом «Нафтогаза». НАК назвал это сохранением статус-кво. Как вам такое статус-кво, Андрей Владимирович?
Скорее всего «Укрнафта» начнет лепить что-то о законе и следованию процедуре, но независимый менеджмент, который работает в интересах ВСЕХ акционеров, должен был отменить продажу и дождаться рыночных цен. Так делает "Приват", срывает аукционы, когда ему это не выгодно. Вот и в мае сорвал два аукциона, потому что расчетная стоимость была 35-40 долл. за барр. Но поскольку правление «Укрнафты» заточено под негосударственного акционера, имеем такой результат.
Особый цинизм в том, что убыток "Укрнафты" от операционной деятельности в первом квартале этого года составил 1,15 млрд грн, но несмотря на это менеджмент отдает нефть за бесценок. Да, дивиденды за 2018 годы тоже не выплачены.
Это одно явное решение Геза, а сколько таких, пускай и поменьше он принимает в пользу «приватовских» товарищей каждый день? Все добываемые и производимые «Укрнафтой» ресурсы идут «Привату». И если нефти идти особо некуда, то природный газ без тендеров идет на компанию «Юнайтед Энерджи», а затем на «Центрэнерго» (тоже, кстати, госкомпания, но под управлением Коломойского), а сжиженный газ на 90% идет «лавке» «Карпатынафтотрейд» по ценам ниже рынка.
Есть одна ну оооооочень интересная деталь. Такой удар в спину произошел в тот момент, когда в отношениях «Нафтогаза» и «Привата» наметилось потепление. Сначала вместе деклассировали Витренко на посту главы набсовета «Укрнафты» и затем НАК его катапультировал. Затем вместе пошли в атаку на Минэкономики, требуя пошлин и квот на импорт нефтепродуктов. Говорят, на этой волне какое-то потепление есть по «Укртатнафте», куда «Приват» не пускает НАК уже 6 лет (у госкомпании там 43% акций). И тут вот такое…Когда придет время, вытрут об вас ноги не и не задумаются.
Ребята в НАКе, проснитесь! По-хорошему здесь не получится. Единственные, кто смог оседлать Беню, были регионалы. От них в «Укрнафте» сидел специальный человек, целый нардеп, который все контролировал. Правда, госдоля текла не в госбюджет, а по другим карманам, но мы сейчас о подходах и менеджменте. Это абсолютно тупой грабеж государства, ждем вашей реакции.
P.S. Где-то тихо перекрестился Юрий Витренко.
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Гей, ЗЕбіли!
Як воно там «весна прийде, саджати будемо»?)))
Поки що ваш Вова ЗЕлупа спромігся посадити лише своїх друзів з «Кварталу 95» на державні посади.
І найкраще себе почуває головний глитай України - олігарх Бєня Каломойський, який при Пороху сидів, як миша під віником, відлучений від доступу до бюджату.
Жрі. ТЄ.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3177284.html "Мудрий народ" героїчно переміг "Роттердам+", і в результаті - вугілля стало набагато дорожче
Вітаю всіх - ми дожилися до акцій шахтарів у столиці.
Голова Незалежної профспілки гірняків Михайло Волинець повідомив, що 23 червня гірняки Донбасу приїдуть до Києва аби протестувати проти гармидеру, який склався у вугільній галузі.
Шахта «Південнодонбаська №1» у Вугледарі простояла більше 5 місяців.
Шахта Мельникова, на яку держава закуповувала нове обладнання - і зараз платить по ньому кредит, вже 7 місяців на простої. Вугілля ніхто не хоче брати.
Парадоксальна ситуація склалася.
За президента Порошенка, коли в Україні працювала тричі демонізована схема «Роттердам+» - вугілля коштувало 1700 грн. за тону, і шахти мали хай і невисокі, але доходи і постійну роботу.
Нині - Порошенко не президент, «Роттердам+» героїчно переможений, і результати не забарилися - ціна на українське вугілля злетіла до небес, і шахтарі роботу втратили.
Ще шахтам не платять за вугілля УЖЕ відвантажене. І не платить… па-бам - «Центренерго», яке щойно стало фігурантом скандалу - фірми-прокладки пов'язані з олігархом Коломойським за півроку викачали з «Центренерго» біля 4 мільярдів грн.
Для фірм Коломойського, «Центренерго» гроші мав, для державних шахт - ні.
А тим часом, головний борець зі схемою «Роттердам+», народний депутат «Слуги народу» Андрій Герус виявився одним з найбагатших нардепів Верховної Ради.
Журналісти https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/andrij-gerus-uvijshov-do-trijki-najbagatshih-slug-narodu.htm?fbclid=IwAR2vwqtP2ghmyhliG7AV5R2M_YJN8lZAGZZCanen4YSBxo-wbLzJu4UZ0D4 налічили в його декларації 38 мільйонів грн., не враховуючи квартир, автівок, незавершеного будівництва, боргових зобов'язань, неймовірно ефективної в бізнесі дружини (про єдине підприємство якої відомо лише те, що воно існує), тощо й тощо.
Про джерела доходів Андрія Геруса відомо багато. Ще в грудні 2019 р. нардеп Анна Скороход дала зрозуміти журналістам, що Андрій Герус отримав хабар за лобіювання законопроекту 2233, який фактично відкрив український ринок для імпорту електрики з Росії. «Пан Герус намагається таки відпрацювати ті гроші, які здобув за внесення цієї поправки ще два місяці тому», - заявили нардеп.
Щойно нардеп Гончаренко (ЄвроСолідарність) повідомив про схеми виведення коштів через фірми-прокладки, на операціях продажу електрики від державного «Київтеплоенерго» державній «Укрзалізниці». Депутат запропонував Андрію Герусу разом подати відповідні депутатські звернення. Відповіді не надійшло.
Натомість нардеп Герус розгорнув тотальну війну проти зеленої енергетики, мовляв «ми країна бідна - зелена енергетика нам не по-кишені». Сама по собі теза суперечлива, але - той-таки самий Герус заблокував переговори між виробниками зеленої енергетики і урядом Шмигаля. Це - не випадковість, про наміри Геруса «п…ти зелених» завдяки журналістам дізналася вся країна. По-факту Герус підводить Україну до численних судів з західними інвесторами та до знищення інвестиційної привабливості України, як таке.
Все це у той момент, коли розрахунки з ядерними станціями коливаються на рівні 60%, з зеленими - майже на нулі, а шахтарі вже готові виходити на протести в центрі столиці, ігноруючи всі карантини разом узяті.
І от тут варто загадати важливу деталь.
11 червня Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати кримінальне провадження відносно народного депутата, голови комітету з ПЕК Верховної ради Андрія Геруса за фактом державної зради.
Жарти в сторону - Геруса звинувачують у роботі на Росію.
Акції шахтарів - перша ластівка. За ними підуть акції інших працівників енергетичної галузі.
Очевидно, все це призведе до дестабілізації ситуації всередині України.
Секрет Полішинеля: саме дестабілізації в нашій країні добивається Москва - аби низкою провокацій перевести її у фазу громадянської війни.
Чи не цього насправді добивається Герус?
Хоча визнаю: шахтарі, які вимагають повернення «Роттердам+» - про таке я і мріяти не смів.
І хто ж "зробив це разом"?
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Юзік, Тузік і Кікімора.
Сидит в норе, не видно и не слышно. Трепло зебильное.
После десятого тоста ему очень хотелось встать и сказать что-то красивое. Но получилось только лечь и пукнуть...
https://www.obozrevatel.com/economics/ukrnafta-za-den-ponesla-1-3-mlrd-griven-ubyitkov-iz-za-kolomojskogo-*****.htm