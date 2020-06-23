Зеленський затвердив персональний склад Нацради реформ

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної ради реформ, яку він сам очолює.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, указом від 23 червня визначено перелік членів Нацради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань.

Серед них прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрем'єри Михайло Федорів, Ольга Стефанишина та Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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За згодою - голова Верховної Ради Дмитро Разумков, глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі і його заступник Олександр Ольшанський, представник Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко, представник громадської спілки "Союз українських підприємців" В'ячеслав Климов, представник громадського союзу "СЕО Клуб" Лана Сінічкіна.

Для розгляду окремих питань на Нацраді реформ запрошуються міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та інші члени Кабінету Міністрів, голови комітетів Верховної Ради (за згодою), заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, голова Національного банку Яків Смолій (за згодою).