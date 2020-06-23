Зеленський призначив ще 27 суддів. ПЕРЕЛІК
Президент України Володимир Зеленський призначив 27 суддів у місцевих загальних судах.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №243/2020 від 22 червня оприлюднено на сайті ОП.
Так, президент постановив призначити 27 суддів у місцевих загальних судах "відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 і частин першої та другої статті 128 Конституції України".
Зокрема, призначено кількох суддів у судах Одеси і Харкова і в низці областей на посади:
судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області
ГРИНЬКІВ Дзвениславу Вікторівну;
судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
ДОРОШЕНКО Світлану Іванівну;
судді Києво-Святошинського районного суду Київської області
ПЕРЕКУПКУ Ганну Анатоліївну;
судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області
ГРИШАКА Антона Михайловича;
судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області
ІВЧЕНКА Павла Олександровича;
судді Сватівського районного суду Луганської області
КРИВУ Юлію Володимирівну;
судді Снігурівського районного суду Миколаївської області
БОДРОВУ Олександру Петрівну;
судді Заводського районного суду міста Миколаєва
АФОНІНУ Світлану Миколаївну;
судді Кодимського районного суду Одеської області
ВОРОНЕНКА Дениса Валерійовича;
судді Комінтернівського районного суду Одеської області
САФАРОВУ Анжеліку Фархатівну;
судді Миколаївського районного суду Одеської області
БАНТАША Дмитра Сергійовича;
суддів Приморського районного суду міста Одеси:
КУЗНЕЦОВУ Вікторію Вікторівну,
РУСЄВУ Анжеліку Сергіївну,
ЦИБ Ірину Володимирівну;
судді Гребінківського районного суду Полтавської області
ВІТКІВСЬКОГО Максима Олександровича;
судді Кузнецовського міського суду Рівненської області
БРЕНЧУК Ганну Василівну;
судді Ковпаківського районного суду міста Сум
ШИЯНОВСЬКУ Тетяну Василівну;
судді Харківського районного суду Харківської області
ДАНИЛЕНКО Тетяну Павлівну;
судді Дзержинського районного суду міста Харкова
ЛАТКУ Ірину Павлівну;
судді Московського районного суду міста Харкова
НОВІЧЕНКО Наталю Вікторівну;
судді Червонозаводського районного суду міста Харкова
ДЕМЧЕНКО Світлану Валеріївну;
судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
КИРИК Ольгу Володимирівну;
судді Драбівського районного суду Черкаської області
ЛЕВЧЕНКО Любов Олексіївну;
судді Монастирищенського районного суду Черкаської області
ЖЕЖЕР Юлію Миколаївну;
судді Козелецького районного суду Чернігівської області
ДОМАШЕНКА Юрія Миколайовича;
судді Куликівського районного суду Чернігівської області
РУБАНЕНКО Наталію Юріївну;
судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області
ГАГАРІНУ Тетяну Олександрівну.
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Посмотрите на последние назначения Зеленскаго в министерства.Это полный трэш.Нет никакого просвета и уже не предвидется.Произошла передача власти огрызкам Партии Регионов и назначенцам от олигархов.Какие реформы,какое развитие с этими динозаврами с времен Януковича?Полный реванш
Судді повинні призначатися за якимись критеріями комісією із різних служб перевіряючи на профпридатність і порушення законів. Звільнення суддів повинно проходити на відкритому засіданні у суді, колегією суддів, за якимись критеріями (наприклад неправомірний вирок) що прописані в законі. Президенту можна дати право на розпуск колегії суддів за якихось певних умов, тоді він буде гарантом як і повинно бути.