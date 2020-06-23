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Новини Судова реформа
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Зеленський призначив ще 27 суддів. ПЕРЕЛІК

Зеленський призначив ще 27 суддів. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський призначив 27 суддів у місцевих загальних судах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №243/2020 від 22 червня оприлюднено на сайті ОП.

Так, президент постановив призначити 27 суддів у місцевих загальних судах "відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 і частин першої та другої статті 128 Конституції України".

Зокрема, призначено кількох суддів у судах Одеси і Харкова і в низці областей на посади:

судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

ГРИНЬКІВ Дзвениславу Вікторівну;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

ДОРОШЕНКО Світлану Іванівну;

судді Києво-Святошинського районного суду Київської області

ПЕРЕКУПКУ Ганну Анатоліївну;

судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області

ГРИШАКА Антона Михайловича;

судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області

ІВЧЕНКА Павла Олександровича;

судді Сватівського районного суду Луганської області

КРИВУ Юлію Володимирівну;

судді Снігурівського районного суду Миколаївської області

БОДРОВУ Олександру Петрівну;

судді Заводського районного суду міста Миколаєва

АФОНІНУ Світлану Миколаївну;

судді Кодимського районного суду Одеської області

ВОРОНЕНКА Дениса Валерійовича;

судді Комінтернівського районного суду Одеської області

САФАРОВУ Анжеліку Фархатівну;

судді Миколаївського районного суду Одеської області

БАНТАША Дмитра Сергійовича;

суддів Приморського районного суду міста Одеси:

КУЗНЕЦОВУ Вікторію Вікторівну,

РУСЄВУ Анжеліку Сергіївну,

ЦИБ Ірину Володимирівну;

судді Гребінківського районного суду Полтавської області

ВІТКІВСЬКОГО Максима Олександровича;

судді Кузнецовського міського суду Рівненської області

БРЕНЧУК Ганну Василівну;

судді Ковпаківського районного суду міста Сум

ШИЯНОВСЬКУ Тетяну Василівну;

судді Харківського районного суду Харківської області

ДАНИЛЕНКО Тетяну Павлівну;

судді Дзержинського районного суду міста Харкова

ЛАТКУ Ірину Павлівну;

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судді Московського районного суду міста Харкова

НОВІЧЕНКО Наталю Вікторівну;

судді Червонозаводського районного суду міста Харкова

ДЕМЧЕНКО Світлану Валеріївну;

судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

КИРИК Ольгу Володимирівну;

судді Драбівського районного суду Черкаської області

ЛЕВЧЕНКО Любов Олексіївну;

судді Монастирищенського районного суду Черкаської області

ЖЕЖЕР Юлію Миколаївну;

судді Козелецького районного суду Чернігівської області

ДОМАШЕНКА Юрія Миколайовича;

судді Куликівського районного суду Чернігівської області

РУБАНЕНКО Наталію Юріївну;

судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

ГАГАРІНУ Тетяну Олександрівну.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) призначення (2287) судова реформа (1459) суддя (1583) наказ (445)


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Топ коментарі
+19
и шоб не говорили потом что зеля непричем
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23.06.2020 10:31
+15
и все 100% свои
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23.06.2020 10:28
+14
І всі з платіжками в благодійний фонд "Оман не офшор")
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23.06.2020 10:37
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и все 100% свои
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23.06.2020 10:28 Відповісти
І всі з платіжками в благодійний фонд "Оман не офшор")
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23.06.2020 10:37 Відповісти
а что твоих надо,что-ли? вы свое промахали за 6 лет
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23.06.2020 10:50 Відповісти
промахали за год твои больше, чем за 6 лет.
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23.06.2020 10:52 Відповісти
Зеленський призначив ще 27 суддів - Цензор.НЕТ 1580
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23.06.2020 10:53 Відповісти
еще как выберется)и твоя шмаркля ,сам нехотя ,ой как нам в этом поможет...
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23.06.2020 11:02 Відповісти
А хто їх обслуговував до Зелі?
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23.06.2020 13:26 Відповісти
зеля -в саунах и в квартале
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23.06.2020 13:41 Відповісти
Зеленський призначив ще 27 суддів - Цензор.НЕТ 1992
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23.06.2020 11:15 Відповісти
Улыбки фальшивомонетчиков.
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23.06.2020 12:13 Відповісти
Как же зелебубе да не верить?
Зеленский назначил еще 27 судей - Цензор.НЕТ 7782
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23.06.2020 10:30 Відповісти
и шоб не говорили потом что зеля непричем
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23.06.2020 10:31 Відповісти
откуда он их назначает?? в каком бункере он забился? или снова по оманам с русней в десна трет?? где бл.. этот недомерок делся??
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23.06.2020 10:34 Відповісти
назначают портновские шавки, а лошара не против.
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23.06.2020 10:43 Відповісти
https://twitter.com/Yuriy_Stilson
https://twitter.com/Yuriy_Stilson

Хунта буде!

@Yuriy_Stilson

·https://twitter.com/Yuriy_Stilson/status/1275186291609657345 9 ч

Посмотрите на последние назначения Зеленскаго в министерства.Это полный трэш.Нет никакого просвета и уже не предвидется.Произошла передача власти огрызкам Партии Регионов и назначенцам от олигархов.Какие реформы,какое развитие с этими динозаврами с времен Януковича?Полный реванш
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23.06.2020 10:37 Відповісти
Шааа..! Шо за гевалт? Для суда над бубой нужна только одна мухобойка!
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23.06.2020 10:39 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html Почему Зеленский поставил негодяя Абрамовского министром экологии - Бутусов Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html Зеленский назначил еще 27 судей - Цензор.НЕТ 6268 Романа Абрамовского, связанного с боевиками «ДНР» и депутатом, близким к Юре Енакиевскому, «Слуги народа» назначили министром экологии. Дело Злочевского получило достойных преемников благодаря Владимиру Зеленскому.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html#more-106576 Читать далее
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23.06.2020 10:40 Відповісти
за что боролось ато ?-за министра днр!
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23.06.2020 10:42 Відповісти
это называется переманивание на свою сторону
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23.06.2020 10:47 Відповісти
боролись за то чтобы те, кто не в АТО уставшие и обнищалые не прос...ли Украину, а оно вон к чему все идет.
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23.06.2020 10:48 Відповісти
Петю не посадите , уволю
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23.06.2020 10:46 Відповісти
для начала с бутылки слезь
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23.06.2020 11:18 Відповісти
В Ленобласти ищут извращенца, снимавшего штаны перед детьми
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23.06.2020 10:50 Відповісти
из 27 судей 22 женщины.
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23.06.2020 11:06 Відповісти
Доки їх будуть назначати. Навіт при совітах суддів вибирав народ.
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23.06.2020 11:07 Відповісти
Президент це не потрібна ланка в цьому ланцюгу на призначення суддів.
Судді повинні призначатися за якимись критеріями комісією із різних служб перевіряючи на профпридатність і порушення законів. Звільнення суддів повинно проходити на відкритому засіданні у суді, колегією суддів, за якимись критеріями (наприклад неправомірний вирок) що прописані в законі. Президенту можна дати право на розпуск колегії суддів за якихось певних умов, тоді він буде гарантом як і повинно бути.
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23.06.2020 11:25 Відповісти
Всё по открытым конкурсам, да дебилы?
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23.06.2020 11:50 Відповісти
Єрмак не спить)))))
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23.06.2020 12:31 Відповісти
Ці теж з Кварталу?
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23.06.2020 12:45 Відповісти
В принципе, чтоб не заморачиваться при смене власти - все, кто был назначен ЗЕ - расстрельные списки.
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23.06.2020 12:47 Відповісти
Портянка лично отбирал и список состряпал на подписание клоуну. А кто будет в ответе?
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23.06.2020 13:57 Відповісти
За то знаем кого будет хотеть посадить следующая власть.
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23.06.2020 14:27 Відповісти
 
 