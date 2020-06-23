Зеленський призначив ще 27 суддів. ПЕРЕЛІК

Президент України Володимир Зеленський призначив 27 суддів у місцевих загальних судах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №243/2020 від 22 червня оприлюднено на сайті ОП.

Так, президент постановив призначити 27 суддів у місцевих загальних судах "відповідно до частини п'ятої статті 126, статті 127 і частин першої та другої статті 128 Конституції України".

Зокрема, призначено кількох суддів у судах Одеси і Харкова і в низці областей на посади:

судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області

ГРИНЬКІВ Дзвениславу Вікторівну;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

ДОРОШЕНКО Світлану Іванівну;

судді Києво-Святошинського районного суду Київської області

ПЕРЕКУПКУ Ганну Анатоліївну;

судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області

ГРИШАКА Антона Михайловича;

судді Олександрівського районного суду Кіровоградської області

ІВЧЕНКА Павла Олександровича;

судді Сватівського районного суду Луганської області

КРИВУ Юлію Володимирівну;

судді Снігурівського районного суду Миколаївської області

БОДРОВУ Олександру Петрівну;

судді Заводського районного суду міста Миколаєва

АФОНІНУ Світлану Миколаївну;

судді Кодимського районного суду Одеської області

ВОРОНЕНКА Дениса Валерійовича;

судді Комінтернівського районного суду Одеської області

САФАРОВУ Анжеліку Фархатівну;

судді Миколаївського районного суду Одеської області

БАНТАША Дмитра Сергійовича;

суддів Приморського районного суду міста Одеси:

КУЗНЕЦОВУ Вікторію Вікторівну,

РУСЄВУ Анжеліку Сергіївну,

ЦИБ Ірину Володимирівну;

судді Гребінківського районного суду Полтавської області

ВІТКІВСЬКОГО Максима Олександровича;

судді Кузнецовського міського суду Рівненської області

БРЕНЧУК Ганну Василівну;

судді Ковпаківського районного суду міста Сум

ШИЯНОВСЬКУ Тетяну Василівну;

судді Харківського районного суду Харківської області

ДАНИЛЕНКО Тетяну Павлівну;

судді Дзержинського районного суду міста Харкова

ЛАТКУ Ірину Павлівну;

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судді Московського районного суду міста Харкова

НОВІЧЕНКО Наталю Вікторівну;

судді Червонозаводського районного суду міста Харкова

ДЕМЧЕНКО Світлану Валеріївну;

судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

КИРИК Ольгу Володимирівну;

судді Драбівського районного суду Черкаської області

ЛЕВЧЕНКО Любов Олексіївну;

судді Монастирищенського районного суду Черкаської області

ЖЕЖЕР Юлію Миколаївну;

судді Козелецького районного суду Чернігівської області

ДОМАШЕНКА Юрія Миколайовича;

судді Куликівського районного суду Чернігівської області

РУБАНЕНКО Наталію Юріївну;

судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

ГАГАРІНУ Тетяну Олександрівну.

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