Вища рада правосуддя минулого року звільнила 247 суддів, цього - 78

Вища рада правосуддя торік звільнила 247 суддів з різних підстав.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані містяться в інформаційно-аналітичному звіті про діяльність Вищої ради правосуддя в 2019 році, оприлюдненому на сайті ВРП.

"У 2019 ВРП звільнила зі своїх посад з різних підстав 247 суддів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в минулому році ВРП ухвалила рішення про звільнення 148 суддів за загальними обставинами, що майже вдвічі менше, ніж в 2018 році (293 судді).

Крім того, протягом минулого року ВРП ухвалила рішення про звільнення з посад 99 суддів за особливих обставин. Із них 66 суддів були звільнені з посад за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді рішення прийнято. Рішення про звільнення 53 суддів відбулося за поданнями Дисциплінарних палат ВРП, 2 – за рекомендацією ВККСУ, 11 – за результатами перегляду рішення Вищої радою юстиції після скасування Верховним Судом постанови Верховної Ради України про звільнення судді за порушення присяги, а також після перегляду рішення Європейським судом з прав людини.

Читайте: Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Верховного суду Сердюка за водіння у в нетверезому стані

Ще одне рішення про звільнення судді з посади ВРП прийняла у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності. У той же час, 32 із зазначених 99 суддів звільнені через невідповідність займаній посаді за результатами кваліфікаційного оцінювання відповідно до подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Повідомляється, що з початку 2020 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення з посад 78 суддів.