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Новини Судова реформа
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Вища рада правосуддя минулого року звільнила 247 суддів, цього - 78

Вища рада правосуддя минулого року звільнила 247 суддів, цього - 78

Вища рада правосуддя торік звільнила 247 суддів з різних підстав.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані містяться в інформаційно-аналітичному звіті про діяльність Вищої ради правосуддя в 2019 році, оприлюдненому на сайті ВРП.

"У 2019 ВРП звільнила зі своїх посад з різних підстав 247 суддів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що в минулому році ВРП ухвалила рішення про звільнення 148 суддів за загальними обставинами, що майже вдвічі менше, ніж в 2018 році (293 судді).

Крім того, протягом минулого року ВРП ухвалила рішення про звільнення з посад 99 суддів за особливих обставин. Із них 66 суддів були звільнені з посад за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді рішення прийнято. Рішення про звільнення 53 суддів відбулося за поданнями Дисциплінарних палат ВРП, 2 – за рекомендацією ВККСУ, 11 – за результатами перегляду рішення Вищої радою юстиції після скасування Верховним Судом постанови Верховної Ради України про звільнення судді за порушення присяги, а також після перегляду рішення Європейським судом з прав людини.

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Ще одне рішення про звільнення судді з посади ВРП прийняла у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності. У той же час, 32 із зазначених 99 суддів звільнені через невідповідність займаній посаді за результатами кваліфікаційного оцінювання відповідно до подань Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Вища рада правосуддя минулого року звільнила 247 суддів, цього - 78 01

Повідомляється, що з початку 2020 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення з посад 78 суддів.

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (582) звільнення суддів (66)


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Знаем мы, как вы их увольняете! Вот вам типичный пример "чистки рядов": https://censor.net/news/3196438/sud_v_sumah_vosstanovil_v_doljnosti_lyustrirovannogo_prokurora_emu_vyplatyat_1157_mln_za_vynujdennyyi
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29.05.2020 09:22 Відповісти
 
 