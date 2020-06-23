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Новости Судебная реформа
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Зеленский назначил еще 27 судей. СПИСОК

Зеленский назначил еще 27 судей. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №243/2020 от 22 июня обнародован на сайте ОП.

Так, президент постановил назначить 27 судей в местных общих судах "в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины".

В частности, назначен ряд судей в судах Одессы и Харькова и в ряде областей: 

- Гринькив Дзвениславу Викторовну - судьей Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области

- Дорошенко Светлану Ивановну - судьей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

- Перекупку Анну Анатольевну - судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области;

- Гришака Антона Михайловича - судьей Гайворонского районного суда Кировоградской области;

- Ивченко Павла Александровича - судьей Александровского районного суда Кировоградской области;

- Криву Юлию Владимировну - судьей Сватовского районного суда Луганской области;

- Бодрову Александру Петровну - судьей Снигуровского районного суда Николаевской области;

- Афонину Светлану Николаевну - судьей Заводского районного суда города Николаева;

- Вороненко Дениса Валерьевича - судьей Кодимского районного суда Одесской области;

- Сафарову Анжелику Фархатовну - судьей Коминтерновского районного суда Одесской области;

- Банташа Дмитрия Сергеевича - судьей Николаевского районного суда Одесской области;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Закон о судоустройстве и статусе судей

- Кузнецову Викторию Викторовну, Русеву Анжелику Сергеевну, Цыб Ирину Владимировну - судьями Приморского районного суда города Одессы;

- Витковского Максима Александровича - судьей Гребинковского районного суда Полтавской области;

- Бренчук Анну Васильевну - судьей Кузнецовского городского суда Ривненской области;

- Шияновскую Татьяну Васильевну - судьей Ковпакивского районного суда города Сумы;

- Даниленко Татьяну Павловну - судьей Харьковского районного суда Харьковской области;

- Латку Ирину Павловну - судьей Дзержинского районного суда города Харькова;

- Новиченко Наталью Викторовну - судьей Московского районного суда города Харькова;

- Демченко Светлана Валерьевна - судьей Червонозаводского районного суда города Харькова;

- Кирик Ольгу Владимировну - судьей Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;

- Левченко Любовь Алексеевну - судьей Драбивского районного суда Черкасской области;

- Жежер Юлию Николаевну - судьей Монастирищенского районного суда Черкасской области;

- Домашенко Юрия Николаевича - судьей Козелецкого районного суда Черниговской области;

- Рубаненко Наталью Юрьевну - судьей Куликовского районного суда Черниговской области;

- Гагарину Татьяну Александровну - судьей Нежинского горрайонного суда Черниговской области.

Зеленский Владимир (20365) назначение (2174) судебная реформа (1802) судья (2646) указ (528)


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Топ комментарии
+19
и шоб не говорили потом что зеля непричем
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23.06.2020 10:31
+15
и все 100% свои
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23.06.2020 10:28
+14
І всі з платіжками в благодійний фонд "Оман не офшор")
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23.06.2020 10:37
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и все 100% свои
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23.06.2020 10:28 Ответить
І всі з платіжками в благодійний фонд "Оман не офшор")
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23.06.2020 10:37 Ответить
а что твоих надо,что-ли? вы свое промахали за 6 лет
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23.06.2020 10:50 Ответить
промахали за год твои больше, чем за 6 лет.
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23.06.2020 10:52 Ответить
Зеленський призначив ще 27 суддів - Цензор.НЕТ 1580
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23.06.2020 10:53 Ответить
еще как выберется)и твоя шмаркля ,сам нехотя ,ой как нам в этом поможет...
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23.06.2020 11:02 Ответить
А хто їх обслуговував до Зелі?
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23.06.2020 13:26 Ответить
зеля -в саунах и в квартале
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23.06.2020 13:41 Ответить
Зеленський призначив ще 27 суддів - Цензор.НЕТ 1992
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23.06.2020 11:15 Ответить
Улыбки фальшивомонетчиков.
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23.06.2020 12:13 Ответить
Как же зелебубе да не верить?
Зеленский назначил еще 27 судей - Цензор.НЕТ 7782
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23.06.2020 10:30 Ответить
и шоб не говорили потом что зеля непричем
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23.06.2020 10:31 Ответить
откуда он их назначает?? в каком бункере он забился? или снова по оманам с русней в десна трет?? где бл.. этот недомерок делся??
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23.06.2020 10:34 Ответить
назначают портновские шавки, а лошара не против.
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23.06.2020 10:43 Ответить
https://twitter.com/Yuriy_Stilson
https://twitter.com/Yuriy_Stilson

Хунта буде!

@Yuriy_Stilson

·https://twitter.com/Yuriy_Stilson/status/1275186291609657345 9 ч

Посмотрите на последние назначения Зеленскаго в министерства.Это полный трэш.Нет никакого просвета и уже не предвидется.Произошла передача власти огрызкам Партии Регионов и назначенцам от олигархов.Какие реформы,какое развитие с этими динозаврами с времен Януковича?Полный реванш
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23.06.2020 10:37 Ответить
Шааа..! Шо за гевалт? Для суда над бубой нужна только одна мухобойка!
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23.06.2020 10:39 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html Почему Зеленский поставил негодяя Абрамовского министром экологии - Бутусов Июнь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html Зеленский назначил еще 27 судей - Цензор.НЕТ 6268 Романа Абрамовского, связанного с боевиками «ДНР» и депутатом, близким к Юре Енакиевскому, «Слуги народа» назначили министром экологии. Дело Злочевского получило достойных преемников благодаря Владимиру Зеленскому.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%8f-%d0%b0%d0%b1.html#more-106576 Читать далее
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23.06.2020 10:40 Ответить
за что боролось ато ?-за министра днр!
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23.06.2020 10:42 Ответить
это называется переманивание на свою сторону
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23.06.2020 10:47 Ответить
боролись за то чтобы те, кто не в АТО уставшие и обнищалые не прос...ли Украину, а оно вон к чему все идет.
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23.06.2020 10:48 Ответить
Петю не посадите , уволю
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23.06.2020 10:46 Ответить
для начала с бутылки слезь
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23.06.2020 11:18 Ответить
В Ленобласти ищут извращенца, снимавшего штаны перед детьми
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23.06.2020 10:50 Ответить
из 27 судей 22 женщины.
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23.06.2020 11:06 Ответить
Доки їх будуть назначати. Навіт при совітах суддів вибирав народ.
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23.06.2020 11:07 Ответить
Президент це не потрібна ланка в цьому ланцюгу на призначення суддів.
Судді повинні призначатися за якимись критеріями комісією із різних служб перевіряючи на профпридатність і порушення законів. Звільнення суддів повинно проходити на відкритому засіданні у суді, колегією суддів, за якимись критеріями (наприклад неправомірний вирок) що прописані в законі. Президенту можна дати право на розпуск колегії суддів за якихось певних умов, тоді він буде гарантом як і повинно бути.
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23.06.2020 11:25 Ответить
Всё по открытым конкурсам, да дебилы?
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23.06.2020 11:50 Ответить
Єрмак не спить)))))
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23.06.2020 12:31 Ответить
Ці теж з Кварталу?
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23.06.2020 12:45 Ответить
В принципе, чтоб не заморачиваться при смене власти - все, кто был назначен ЗЕ - расстрельные списки.
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23.06.2020 12:47 Ответить
Портянка лично отбирал и список состряпал на подписание клоуну. А кто будет в ответе?
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23.06.2020 13:57 Ответить
За то знаем кого будет хотеть посадить следующая власть.
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23.06.2020 14:27 Ответить
 
 