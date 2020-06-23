Зеленский назначил еще 27 судей. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №243/2020 от 22 июня обнародован на сайте ОП.

Так, президент постановил назначить 27 судей в местных общих судах "в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины".

В частности, назначен ряд судей в судах Одессы и Харькова и в ряде областей:

- Гринькив Дзвениславу Викторовну - судьей Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области

- Дорошенко Светлану Ивановну - судьей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

- Перекупку Анну Анатольевну - судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области;

- Гришака Антона Михайловича - судьей Гайворонского районного суда Кировоградской области;

- Ивченко Павла Александровича - судьей Александровского районного суда Кировоградской области;

- Криву Юлию Владимировну - судьей Сватовского районного суда Луганской области;

- Бодрову Александру Петровну - судьей Снигуровского районного суда Николаевской области;

- Афонину Светлану Николаевну - судьей Заводского районного суда города Николаева;

- Вороненко Дениса Валерьевича - судьей Кодимского районного суда Одесской области;

- Сафарову Анжелику Фархатовну - судьей Коминтерновского районного суда Одесской области;

- Банташа Дмитрия Сергеевича - судьей Николаевского районного суда Одесской области;

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- Кузнецову Викторию Викторовну, Русеву Анжелику Сергеевну, Цыб Ирину Владимировну - судьями Приморского районного суда города Одессы;

- Витковского Максима Александровича - судьей Гребинковского районного суда Полтавской области;

- Бренчук Анну Васильевну - судьей Кузнецовского городского суда Ривненской области;

- Шияновскую Татьяну Васильевну - судьей Ковпакивского районного суда города Сумы;

- Даниленко Татьяну Павловну - судьей Харьковского районного суда Харьковской области;

- Латку Ирину Павловну - судьей Дзержинского районного суда города Харькова;

- Новиченко Наталью Викторовну - судьей Московского районного суда города Харькова;

- Демченко Светлана Валерьевна - судьей Червонозаводского районного суда города Харькова;

- Кирик Ольгу Владимировну - судьей Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;

- Левченко Любовь Алексеевну - судьей Драбивского районного суда Черкасской области;

- Жежер Юлию Николаевну - судьей Монастирищенского районного суда Черкасской области;

- Домашенко Юрия Николаевича - судьей Козелецкого районного суда Черниговской области;

- Рубаненко Наталью Юрьевну - судьей Куликовского районного суда Черниговской области;

- Гагарину Татьяну Александровну - судьей Нежинского горрайонного суда Черниговской области.