Зеленский назначил еще 27 судей. СПИСОК
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ №243/2020 от 22 июня обнародован на сайте ОП.
Так, президент постановил назначить 27 судей в местных общих судах "в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частями первой и второй статьи 128 Конституции Украины".
В частности, назначен ряд судей в судах Одессы и Харькова и в ряде областей:
- Гринькив Дзвениславу Викторовну - судьей Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области
- Дорошенко Светлану Ивановну - судьей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;
- Перекупку Анну Анатольевну - судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области;
- Гришака Антона Михайловича - судьей Гайворонского районного суда Кировоградской области;
- Ивченко Павла Александровича - судьей Александровского районного суда Кировоградской области;
- Криву Юлию Владимировну - судьей Сватовского районного суда Луганской области;
- Бодрову Александру Петровну - судьей Снигуровского районного суда Николаевской области;
- Афонину Светлану Николаевну - судьей Заводского районного суда города Николаева;
- Вороненко Дениса Валерьевича - судьей Кодимского районного суда Одесской области;
- Сафарову Анжелику Фархатовну - судьей Коминтерновского районного суда Одесской области;
- Банташа Дмитрия Сергеевича - судьей Николаевского районного суда Одесской области;
- Кузнецову Викторию Викторовну, Русеву Анжелику Сергеевну, Цыб Ирину Владимировну - судьями Приморского районного суда города Одессы;
- Витковского Максима Александровича - судьей Гребинковского районного суда Полтавской области;
- Бренчук Анну Васильевну - судьей Кузнецовского городского суда Ривненской области;
- Шияновскую Татьяну Васильевну - судьей Ковпакивского районного суда города Сумы;
- Даниленко Татьяну Павловну - судьей Харьковского районного суда Харьковской области;
- Латку Ирину Павловну - судьей Дзержинского районного суда города Харькова;
- Новиченко Наталью Викторовну - судьей Московского районного суда города Харькова;
- Демченко Светлана Валерьевна - судьей Червонозаводского районного суда города Харькова;
- Кирик Ольгу Владимировну - судьей Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области;
- Левченко Любовь Алексеевну - судьей Драбивского районного суда Черкасской области;
- Жежер Юлию Николаевну - судьей Монастирищенского районного суда Черкасской области;
- Домашенко Юрия Николаевича - судьей Козелецкого районного суда Черниговской области;
- Рубаненко Наталью Юрьевну - судьей Куликовского районного суда Черниговской области;
- Гагарину Татьяну Александровну - судьей Нежинского горрайонного суда Черниговской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Yuriy_Stilson
Хунта буде!
@Yuriy_Stilson
·https://twitter.com/Yuriy_Stilson/status/1275186291609657345 9 ч
Посмотрите на последние назначения Зеленскаго в министерства.Это полный трэш.Нет никакого просвета и уже не предвидется.Произошла передача власти огрызкам Партии Регионов и назначенцам от олигархов.Какие реформы,какое развитие с этими динозаврами с времен Януковича?Полный реванш
Судді повинні призначатися за якимись критеріями комісією із різних служб перевіряючи на профпридатність і порушення законів. Звільнення суддів повинно проходити на відкритому засіданні у суді, колегією суддів, за якимись критеріями (наприклад неправомірний вирок) що прописані в законі. Президенту можна дати право на розпуск колегії суддів за якихось певних умов, тоді він буде гарантом як і повинно бути.