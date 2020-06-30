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Суд оправдал экс-судью Царевич: движения "Автомайдан" официально не существовало, карьеристские намерения не доказаны. ВИДЕО

Бывшая судья Печерского суда Оксана Царевич признана невиновной по обвинению в вынесении неправосудного решения относительно четырех человек, которые участвовали в поездке "Автомайдана" в 2014 году.

Во вторник, 30 июня, приговор объявил председатель Шевченковского суда Евгений Мартынов, который рассматривал дело в течение пяти лет, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Оксану Царевич обвиняли в том, что зимой 2014 года она вынесла неправосудные решения: лишила прав четырех участников автопробега в "Межигорье" - резиденцию экс-президента Виктора Януковича.

"Суд постановил признать невиновной Оксану Царевич и оправдать за недоказанностью состава преступления", - отметил он во время судебного заседания.

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Судья Мартынов отметил, что в материалах нет доказательств, которые бы свидетельствовали о вине Царевич по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса - умышленное вынесения заведомо неправосудного решения в своих интересах. Он отметил, что во время заседаний не доказали карьеристские намерения. Судья также признал доказательством материалы, поданные Царевич, о том, что движения "Автомайдан" не существовало, поскольку оно не было зарегистрировано.

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал в восстановлении в должности бывшей судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

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Топ комментарии
+47
И опять Порошенко зебилам в штаны наклал)
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30.06.2020 18:47
+43
О!!!
Так и Майдана официально не существовало.
Снимайте все обвинения с Беркута, Яныка, Захарченко, Азарова и пр.
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30.06.2020 18:47
+37
Прям не успевают штаны менять.
Как не заглянут себе в портки, а там уже Порошенкой насрано.

Причем ходить в обосраных Порошенко портках зебилы почему-то начали после 21.04.2019, а не во время его президентства. Загадка...
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30.06.2020 18:50
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судебная реформа от бениной ручной макаки ваЗЕлина, при этом клоуне еще гомик портнов станет главой Печерского........
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01.07.2020 11:15 Ответить
А виноват всеравно будет Порошенко? А зюзик у вас цяця
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01.07.2020 15:30 Ответить
проросійські проститутки виправдали колєгу по цеху що тут дивного...?
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01.07.2020 12:38 Ответить
очередная пабеда зебилов, "все вместе сделали"...
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01.07.2020 13:44 Ответить
При УССР суддів вибирав народ. Чому це правидо не застосувати зараз. а то все реформкють а толку немоє і небуде допоки суддів будуть вибирати народ -починаючи від районого судді до генерального судді
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01.07.2020 14:39 Ответить
Ага, народ показал уже свое умение выбирать. Выбрали клоуна
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01.07.2020 15:31 Ответить
За що вона садила людей у в'язницю? За неіснуючі злочини?
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01.07.2020 14:44 Ответить
Вот они, уже зюзины реформы. Вы наконец-то довольны?
Какое же было возмущение, когда Порох назвал журналистку "дорогенька". Какой всемирный вереск поднялся.
А теперь, когда зюзя плюет в принципе на журнашлюх и имеет их ввиду - тишина. Оне всем довольны.
Что вы теперь имеете к Пороху? Вы же теперь уже наконец-то всем довольны?
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01.07.2020 15:38 Ответить
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