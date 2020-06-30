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Коэн Майкл (9) электроэнергия (771)

Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии, – эксперт Ариэль Коэн

Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии, – эксперт Ариэль Коэн

Интеграция в европейскую энергосистему и модернизация устаревшей электроинфраструктуры советских времен поможет уменьшить влияние России на Украину и достичь большей энергонезависимости.

Об этом рассказывает директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн для Forbes США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Подробности".

Эксперт Ариэль Коэн считает, что сейчас есть угроза активизации агрессивной политики России по отношению к соседним странам. Украина – первая в зоне риска. Для того чтобы уменьшить влияние России на страну эксперт считает, что необходимо вкладывать в энергонезависимость страны.

По мнению Коэна, для достижения энергонезависимости страны помимо остановки импорта электроэнергии с России и Беларуси, необходимо также развивать и модернизировать электросети.

"Существенное препятствие, которое необходимо преодолеть, - это изношенная устаревшая сеть советских времен. По словам украинских экспертов, для приведения распределительной сети в соответствие с современными стандартами требуется не менее 17,5 миллиардов долларов", - отмечает Коэн.

Эксперт отмечает, что для решения этой проблемы правительству Украины необходимо провести реформу, направленную на введение новой тарифной методологии – RAB-тарифов, что обсуждается в Украине на протяжении уже нескольких лет без особого успеха. Методология будет стимулировать потенциальных инвесторов инвестировать средства в обслуживание и развитие сетей. Суть методологии заключается в том, что владельцы электросетей ежегодно получают определенный доход, который рассчитывается в процентах от стоимости актива, и часть дохода инвестируется обратно в модернизацию сети.

"RAB-тарифы были неотъемлемой частью реформ энергетического рынка, проводимых в других постсоветских странах, которые успешно перешли к процветающей рыночной экономике - Чехии, Грузии, Венгрии, Польше, Румынии и т.д. Этот тариф, как показал опыт Западной и Центральной Европы, является ключом, открывающим двери для прямых иностранных инвестиций в электросети", - отмечает Ариэль Коэн.

По мнению Коэна, конечные пользователи могут увидеть незначительный кратковременный рост цен на электроэнергию, но поскольку неэффективные субсидии будут постепенно сокращаться. Но в конечном итоге, более конкурентоспособная энергосистема приведет к снижению цен и повысит надежность энергосистемы.

Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход: "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной стране, и доходность должна быть одинаковой для всех активов".

Напомним, ранее Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне, заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха — она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

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Топ комментарии
+6
Это ж эксперд Коэн! Воевать будем батарйками!
Нам не нужны ни танки, ни беспилотники, ни самолеты!
Одна метко запущенная электробатарейка будет заменять ядерную ракету!
Ой уж эти Коены из Палестины! Во всем разбираются!
Хотя для пользы дела, лучше бы они работали лопатой, а не языком!
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30.06.2020 19:20
+4
Кто сомневается, что тема РАВ тарифов, мусолящаяся здесь через день, стопроцентная заказная джинса ???
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30.06.2020 19:13
+4
Помню новость как какую то часть ПВО отключили от электроснабжения из-за долгов перед какими то ворами-собственниками Облэнерго. Вся энергетика должна быть государственной, а этих пиявок надо в шею гнать- все что делают - обыкновенное купи-продай, сами ничего не создают.
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30.06.2020 21:03
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Какие глупости!
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30.06.2020 19:12 Ответить
Это ж эксперд Коэн! Воевать будем батарйками!
Нам не нужны ни танки, ни беспилотники, ни самолеты!
Одна метко запущенная электробатарейка будет заменять ядерную ракету!
Ой уж эти Коены из Палестины! Во всем разбираются!
Хотя для пользы дела, лучше бы они работали лопатой, а не языком!
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30.06.2020 19:20 Ответить
Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии, – эксперт Ариэль Коэн - Цензор.НЕТ 2849
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30.06.2020 19:12 Ответить
РАВ тарификаторы ?
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30.06.2020 19:14 Ответить
эксперты Коены )))))))))
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30.06.2020 19:21 Ответить
слетелись как мухи на мед
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30.06.2020 22:46 Ответить
Во время войны электросети дело десятое. Заводы по производству боеприпасов вот что нужно Украине. Без снарядов и патронов будет кирдык.
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30.06.2020 19:12 Ответить
Кто сомневается, что тема РАВ тарифов, мусолящаяся здесь через день, стопроцентная заказная джинса ???
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30.06.2020 19:13 Ответить
зеленские-герусы так славно присосались к центрэнерго и его многомиллиардным оборотами, что ваша энергетическая независимость от параши им ненужна
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30.06.2020 19:13 Ответить
Це зрозуміло. Герус наж цим працює.
"Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии"

"Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России для предприятий Игоря Коломойского"
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30.06.2020 19:14 Ответить
Дістали вже цією агресією...
А розвивати економіку і мати електроенергію по нормальних цінах - ми зможемо без ******** електроінфраструктури?!
От з цього і потрібно починати.
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30.06.2020 19:14 Ответить
Так то ж Ариэль Коэн... сразу про гешефт... Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход: "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной странеИсточник: https://censor.net.ua/n3205191
Я - за то, чтобы отмежеваться от лаптестана, перерубить все провода, все связи, как я сделал со своей родней... но слушаться ариэля коэна... пффф... я слушаю только Леонарда Коэна...
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30.06.2020 19:38 Ответить
Нєт, ету страну спасут только ZEB- таріфи! Ето когда бидло, голосовавшее попріколу начнет намазивать дерьмо сєбє на хлєп, а в карман ложить то, что у соседа випало по путі в нужнік.
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30.06.2020 19:14 Ответить
А что мешало Ахметову и его кураторам вкладывать средства в ремонт электросистем? Плохие гои? Или безмерная жадность? Конечно, второе, ведь сейчас есть повод поднять цену. Гои заплатят, да господин Ариэль?
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30.06.2020 19:15 Ответить
Вони обидва хороші...для своїх держав...а от у нас наразі нікого нема для захисту саме НАШИХ інтересів, нажальБез современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии, – эксперт Ариэль Коэн - Цензор.НЕТ 1336
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30.06.2020 19:16 Ответить
Нехай носять напругу відрами.
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30.06.2020 19:24 Ответить
https://tsn.ua/********/u-lucku-pislya-grozi-vpav-dvohsotlitniy-lesin-yasen-1575580.html Лесин Ясен впав ... 200 років стояв, при ЗЕ, ***** упав.... Яплакать.
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30.06.2020 19:25 Ответить
Впала пам'ятка місцевого значення, а винен Зеленський.
Дійсно, треба електроінфраструктуру модернізувати.
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30.06.2020 19:42 Ответить
Какая связь между модернизацией советских сетей и российской агрессией.
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30.06.2020 19:38 Ответить
Помню новость как какую то часть ПВО отключили от электроснабжения из-за долгов перед какими то ворами-собственниками Облэнерго. Вся энергетика должна быть государственной, а этих пиявок надо в шею гнать- все что делают - обыкновенное купи-продай, сами ничего не создают.
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30.06.2020 21:03 Ответить
Коли почнеться то перші удари будуть якраз ненесені по інфраструктурі. Інфраструктура потрібна до війни щоб клепати зброю і кадри, а не тоді коли почнеться. В плані без війни, коли буде РФ душити економічно Україну, то тут дійсно потрібне входження до єдиної енергетичної системи ЄС. Однак ОПЗЖ, Медведчуки агенти і кроти Кремля, все зроблять щоб привязатись пуповиною до окупантів.
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30.06.2020 21:31 Ответить
КОГАН-КОЕН в танку був останні шість років???? ********* ВЖЕ ВКРАЛА в України крим і частину сходу!!!!!!!! ПРОСНИСЬ, ЖИД!!!
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30.06.2020 21:53 Ответить
послушай коэнов и сделай наоборот (народная мудрость)
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30.06.2020 22:49 Ответить
 
 