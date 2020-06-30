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енергетика (2486) Електрика (2041)

Без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе протистояти російській агресії, - експерт Аріель Коен

Без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе протистояти російській агресії, - експерт Аріель Коен

Інтеграція в європейську енергосистему і модернізація застарілої електроінфраструктури радянських часів допоможе зменшити вплив Росії на Україну і досягти більшої енергонезалежності.

Про це розповідає директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріель Коен для Forbes США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности".

Експерт Аріель Коен вважає, що зараз є загроза активізації агресивної політики Росії стосовно сусідніх країн. Україна - перша в зоні ризику. Для того, щоб зменшити вплив Росії на країну, експерт вважає, що необхідно вкладати в енергонезалежність країни.

На думку Коена, для досягнення енергонезалежності країни крім зупинки імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, необхідно також розвивати і модернізувати електромережі.

"Суттєва перешкода, яку необхідно подолати, - це зношена застаріла мережа радянських часів. За словами українських експертів, для приведення розподільчої мережі у відповідність до сучасних стандартів потрібно не менше 17,5 мільярда доларів", - зазначає Коен.

Експерт зазначає, що для вирішення цієї проблеми уряду України необхідно провести реформу, спрямовану на запровадження нової тарифної методології - RAB-тарифів, що обговорюється в Україні впродовж уже декількох років без особливого успіху. Методологія стимулюватиме потенційних інвесторів інвестувати кошти в обслуговування та розвиток мереж. Суть методології полягає в тому, що власники електромереж щорічно отримують певний дохід, який розраховується у відсотках від вартості активу, і частина доходу інвестується назад у модернізацію мережі.

Читайте також: Інвесторам в українські електромережі необхідні прозорі умови і обґрунтований дохід на капітал, - експерт Едвард Чоу

"RAB-тарифи були невід'ємною частиною реформ енергетичного ринку, що здійснюються в інших пострадянських країнах, які успішно перейшли до процвітаючої ринкової економіки - Чехії, Грузії, Угорщини, Польщі, Румунії тощо. Цей тариф, як показав досвід Західної і Центральної Європи, є ключем, який відкриває двері для прямих іноземних інвестицій в електромережі", - зазначає Аріель Коен.

На думку Коена, кінцеві користувачі можуть побачити незначний короткочасний зростання цін на електроенергію, але оскільки неефективні субсидії будуть поступово скорочуватися. Але в кінцевому підсумку, більш конкурентоспроможна енергосистема призведе до зниження цін і підвищить надійність енергосистеми.

Однак енергоексперт зазначає, що новий тариф буде ефективним тільки в тому випадку, якщо буде застосований європейський підхід: "Прибутковість не може бути менше середньозваженої вартості капіталу в даній країні, і прибутковість повинна бути однаковою для всіх активів".

Нагадаємо, раніше Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні, заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху - вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.
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Топ коментарі
+6
Это ж эксперд Коэн! Воевать будем батарйками!
Нам не нужны ни танки, ни беспилотники, ни самолеты!
Одна метко запущенная электробатарейка будет заменять ядерную ракету!
Ой уж эти Коены из Палестины! Во всем разбираются!
Хотя для пользы дела, лучше бы они работали лопатой, а не языком!
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30.06.2020 19:20
+4
Кто сомневается, что тема РАВ тарифов, мусолящаяся здесь через день, стопроцентная заказная джинса ???
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30.06.2020 19:13
+4
Помню новость как какую то часть ПВО отключили от электроснабжения из-за долгов перед какими то ворами-собственниками Облэнерго. Вся энергетика должна быть государственной, а этих пиявок надо в шею гнать- все что делают - обыкновенное купи-продай, сами ничего не создают.
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30.06.2020 21:03
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Какие глупости!
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30.06.2020 19:12 Відповісти
Это ж эксперд Коэн! Воевать будем батарйками!
Нам не нужны ни танки, ни беспилотники, ни самолеты!
Одна метко запущенная электробатарейка будет заменять ядерную ракету!
Ой уж эти Коены из Палестины! Во всем разбираются!
Хотя для пользы дела, лучше бы они работали лопатой, а не языком!
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30.06.2020 19:20 Відповісти
Без современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии, – эксперт Ариэль Коэн - Цензор.НЕТ 2849
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30.06.2020 19:12 Відповісти
РАВ тарификаторы ?
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30.06.2020 19:14 Відповісти
эксперты Коены )))))))))
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30.06.2020 19:21 Відповісти
слетелись как мухи на мед
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30.06.2020 22:46 Відповісти
Во время войны электросети дело десятое. Заводы по производству боеприпасов вот что нужно Украине. Без снарядов и патронов будет кирдык.
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30.06.2020 19:12 Відповісти
Кто сомневается, что тема РАВ тарифов, мусолящаяся здесь через день, стопроцентная заказная джинса ???
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30.06.2020 19:13 Відповісти
зеленские-герусы так славно присосались к центрэнерго и его многомиллиардным оборотами, что ваша энергетическая независимость от параши им ненужна
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30.06.2020 19:13 Відповісти
Це зрозуміло. Герус наж цим працює.
"Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус помогает бизнесмену Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии"

"Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России для предприятий Игоря Коломойского"
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30.06.2020 19:14 Відповісти
Дістали вже цією агресією...
А розвивати економіку і мати електроенергію по нормальних цінах - ми зможемо без ******** електроінфраструктури?!
От з цього і потрібно починати.
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30.06.2020 19:14 Відповісти
Так то ж Ариэль Коэн... сразу про гешефт... Однако энергоэксперт отмечает, что новый тариф будет эффективным только в том случае, если будет применен европейский подход: "Доходность не может быть меньше средневзвешенной стоимости капитала в данной странеИсточник: https://censor.net.ua/n3205191
Я - за то, чтобы отмежеваться от лаптестана, перерубить все провода, все связи, как я сделал со своей родней... но слушаться ариэля коэна... пффф... я слушаю только Леонарда Коэна...
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30.06.2020 19:38 Відповісти
Нєт, ету страну спасут только ZEB- таріфи! Ето когда бидло, голосовавшее попріколу начнет намазивать дерьмо сєбє на хлєп, а в карман ложить то, что у соседа випало по путі в нужнік.
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30.06.2020 19:14 Відповісти
А что мешало Ахметову и его кураторам вкладывать средства в ремонт электросистем? Плохие гои? Или безмерная жадность? Конечно, второе, ведь сейчас есть повод поднять цену. Гои заплатят, да господин Ариэль?
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30.06.2020 19:15 Відповісти
Вони обидва хороші...для своїх держав...а от у нас наразі нікого нема для захисту саме НАШИХ інтересів, нажальБез современной электроинфраструктуры Украина не сможет противостоять российской агрессии, – эксперт Ариэль Коэн - Цензор.НЕТ 1336
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30.06.2020 19:16 Відповісти
Нехай носять напругу відрами.
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30.06.2020 19:24 Відповісти
https://tsn.ua/********/u-lucku-pislya-grozi-vpav-dvohsotlitniy-lesin-yasen-1575580.html Лесин Ясен впав ... 200 років стояв, при ЗЕ, ***** упав.... Яплакать.
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30.06.2020 19:25 Відповісти
Впала пам'ятка місцевого значення, а винен Зеленський.
Дійсно, треба електроінфраструктуру модернізувати.
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30.06.2020 19:42 Відповісти
Какая связь между модернизацией советских сетей и российской агрессией.
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30.06.2020 19:38 Відповісти
Помню новость как какую то часть ПВО отключили от электроснабжения из-за долгов перед какими то ворами-собственниками Облэнерго. Вся энергетика должна быть государственной, а этих пиявок надо в шею гнать- все что делают - обыкновенное купи-продай, сами ничего не создают.
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30.06.2020 21:03 Відповісти
Коли почнеться то перші удари будуть якраз ненесені по інфраструктурі. Інфраструктура потрібна до війни щоб клепати зброю і кадри, а не тоді коли почнеться. В плані без війни, коли буде РФ душити економічно Україну, то тут дійсно потрібне входження до єдиної енергетичної системи ЄС. Однак ОПЗЖ, Медведчуки агенти і кроти Кремля, все зроблять щоб привязатись пуповиною до окупантів.
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30.06.2020 21:31 Відповісти
КОГАН-КОЕН в танку був останні шість років???? ********* ВЖЕ ВКРАЛА в України крим і частину сходу!!!!!!!! ПРОСНИСЬ, ЖИД!!!
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30.06.2020 21:53 Відповісти
послушай коэнов и сделай наоборот (народная мудрость)
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30.06.2020 22:49 Відповісти
 
 