Без сучасної електроінфраструктури Україна не зможе протистояти російській агресії, - експерт Аріель Коен

Інтеграція в європейську енергосистему і модернізація застарілої електроінфраструктури радянських часів допоможе зменшити вплив Росії на Україну і досягти більшої енергонезалежності.

Про це розповідає директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики Аріель Коен для Forbes США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Подробности".

Експерт Аріель Коен вважає, що зараз є загроза активізації агресивної політики Росії стосовно сусідніх країн. Україна - перша в зоні ризику. Для того, щоб зменшити вплив Росії на країну, експерт вважає, що необхідно вкладати в енергонезалежність країни.

На думку Коена, для досягнення енергонезалежності країни крім зупинки імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, необхідно також розвивати і модернізувати електромережі.

"Суттєва перешкода, яку необхідно подолати, - це зношена застаріла мережа радянських часів. За словами українських експертів, для приведення розподільчої мережі у відповідність до сучасних стандартів потрібно не менше 17,5 мільярда доларів", - зазначає Коен.

Експерт зазначає, що для вирішення цієї проблеми уряду України необхідно провести реформу, спрямовану на запровадження нової тарифної методології - RAB-тарифів, що обговорюється в Україні впродовж уже декількох років без особливого успіху. Методологія стимулюватиме потенційних інвесторів інвестувати кошти в обслуговування та розвиток мереж. Суть методології полягає в тому, що власники електромереж щорічно отримують певний дохід, який розраховується у відсотках від вартості активу, і частина доходу інвестується назад у модернізацію мережі.

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"RAB-тарифи були невід'ємною частиною реформ енергетичного ринку, що здійснюються в інших пострадянських країнах, які успішно перейшли до процвітаючої ринкової економіки - Чехії, Грузії, Угорщини, Польщі, Румунії тощо. Цей тариф, як показав досвід Західної і Центральної Європи, є ключем, який відкриває двері для прямих іноземних інвестицій в електромережі", - зазначає Аріель Коен.

На думку Коена, кінцеві користувачі можуть побачити незначний короткочасний зростання цін на електроенергію, але оскільки неефективні субсидії будуть поступово скорочуватися. Але в кінцевому підсумку, більш конкурентоспроможна енергосистема призведе до зниження цін і підвищить надійність енергосистеми.

Однак енергоексперт зазначає, що новий тариф буде ефективним тільки в тому випадку, якщо буде застосований європейський підхід: "Прибутковість не може бути менше середньозваженої вартості капіталу в даній країні, і прибутковість повинна бути однаковою для всіх активів".

Нагадаємо, раніше Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні, заявив, що для того, щоб Україна досягла успіху - вона повинна вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.