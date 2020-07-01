ЦИК Беларуси допустил к выборам президента шесть кандидатов
Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечня могут подавать необходимые для регистрации кандидатом в президенты Беларуси документы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
По данным Центризбиркома, у арестованного экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико 165 744 достоверных подписи, у сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева - 106 841, у экс-депутата парламента Анны Канопацкой - 146 588, действующего президента Александра Лукашенко - 1 939 572. У преподавательницы иностранных языков и жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской - 104 757 подписей, у бывшего руководителя Парка высоких технологий в Минске Валерия Цепкало - 75 249, у председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня - 143 109.
Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. За это время инициативным группам претендентов на высший государственный пост нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.
Достоверность подписей избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.
Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
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"Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий "на наднациональный уровень".
пять из которых в последний день перед "выборами" снимут свои кандидатуры в пользу "самого честного, самого демократичного, можно сказать - Отца... даже не побоюсь этого слова, БАЦКИ! Нации"
Последние месяцы - одни из самых сложных для власти Беларуси в 21 веке. В десятимиллионной стране (для сравнения - в одном только Киеве по разным подсчетам количество населения достигает 4 млн) прокатилась волна протестов и митингов, пишет украинская редакция издания https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/offtop/2797132.html tribuna.com .
На улицы выходят тысячи людей, 9 августа должны пройти президентские выборы.
Беларусь вообще стала особенной страной в борьбе с коронавирусом. Никакого жесткого карантина (даже на футбольных матчах все это время оставались болельщики - пусть и без активной фанатской поддержки), изначальное отрицание и запоздалая реакция. Итог неутешительный.
Надежные проверенные люди. Неопасные для Бацьки.Нужна масовость, типо демократия.
Мужа Тихановской посадили перед регистрацией, поэтому жена пошла вместо него.