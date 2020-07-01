"ЦИК Беларуси допустил к выборам президента шесть кандидатов"...

Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечня могут подавать необходимые для регистрации кандидатом в президенты Беларуси документы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

По данным Центризбиркома, у арестованного экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико 165 744 достоверных подписи, у сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева - 106 841, у экс-депутата парламента Анны Канопацкой - 146 588, действующего президента Александра Лукашенко - 1 939 572. У преподавательницы иностранных языков и жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской - 104 757 подписей, у бывшего руководителя Парка высоких технологий в Минске Валерия Цепкало - 75 249, у председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня - 143 109.

Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. За это время инициативным группам претендентов на высший государственный пост нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

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Достоверность подписей избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.