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ЦИК Беларуси допустил к выборам президента шесть кандидатов

ЦИК Беларуси допустил к выборам президента шесть кандидатов

Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечня могут подавать необходимые для регистрации кандидатом в президенты Беларуси документы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

По данным Центризбиркома, у арестованного экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико 165 744 достоверных подписи, у сопредседателя общественного объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева - 106 841, у экс-депутата парламента Анны Канопацкой - 146 588, действующего президента Александра Лукашенко - 1 939 572. У преподавательницы иностранных языков и жены арестованного блогера Сергея Тихановского Светланы Тихановской - 104 757 подписей, у бывшего руководителя Парка высоких технологий в Минске Валерия Цепкало - 75 249, у председателя Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергея Черечня - 143 109.

Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. За это время инициативным группам претендентов на высший государственный пост нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тысяч совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

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Достоверность подписей избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.

Автор: 

Беларусь (7896) выборы (24731)


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Топ комментарии
+3
Когда допустил? Не было ничего такого.Только сказал что подписи собрали.
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01.07.2020 02:09
+2
Бульбофюрер согласился на пост гауляйтера минского фед.округа московии. На гей-параде в мААскве проблеял шо рад пребывать в столице ихой общей страны.
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01.07.2020 01:02
+2
Строится! С вещами на выход! На выборы,***,*****,идете.Шире шаг,гниды! Бряття-сябри,а ви,власне,нічого не забули? Що ви таки ніякі не молодші тіпа брати, мацковському улусу?Модже хто з вас ще згадає Великое Княжество Литовское? Вам це нічого не нагадує? І про які,власне,вибори,може йти мова?
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01.07.2020 01:05
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Бульбофюрер согласился на пост гауляйтера минского фед.округа московии. На гей-параде в мААскве проблеял шо рад пребывать в столице ихой общей страны.
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01.07.2020 01:02 Ответить
Строится! С вещами на выход! На выборы,***,*****,идете.Шире шаг,гниды! Бряття-сябри,а ви,власне,нічого не забули? Що ви таки ніякі не молодші тіпа брати, мацковському улусу?Модже хто з вас ще згадає Великое Княжество Литовское? Вам це нічого не нагадує? І про які,власне,вибори,може йти мова?
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01.07.2020 01:05 Ответить
А чем от них отличается Исландия, где несколько дней назад повторно выбрали Президента с 92%? Чуть не дотянули до совка, где победителю всегда рисовали 99,9%?
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01.07.2020 01:17 Ответить
Есть какие-то доказательства, шо в Исландии "нарисовали"?
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01.07.2020 03:26 Ответить
Навіщо зрівнювати справжню Европейську країну та губернію(чи губерню , хрін їх зрозумієш) рф на чолі з ватним совком-жлобом , який би й дня не просидів на цій посаді без кегебе-фсб ?
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01.07.2020 06:32 Ответить
Тем же, чем ты - кацапсина, от украинца.
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01.07.2020 06:40 Ответить
Ісландія відрізняється від білоруської радянської соціалістичної республіки, як іржавий москвіч- 412 від Porsche Cayenne.
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02.07.2020 13:51 Ответить
Мы не великие литовцы, дядя, у нас свое государство, называется Беларусь. Кстати, и ты можешь с гордостью вспомнить о том, что был частью великой речи посполитой.
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01.07.2020 08:57 Ответить
"у нас свое государство" - надолго?
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01.07.2020 10:18 Ответить
А у вас?
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01.07.2020 11:15 Ответить
‏שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם

почему Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
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01.07.2020 11:34 Ответить
А в чем вопрос - вижу ли я будущее?
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01.07.2020 11:43 Ответить
Ну да, чтоб ответить на вопрос 2*2=, нужно уметь предвидеть будущее.
"Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий "на наднациональный уровень".
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01.07.2020 18:08 Ответить
Вы верите лидерам государств и их подаванам? да и что толку обсуждать прошлогодний снег, который, ко всему прочему, так и не выпал? да и был ли он? может лучше пленки, где левые дядьки меняют прокуроров страны?
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01.07.2020 18:33 Ответить
Держава ваша і досі по факту- Білоруська радянська соціалістична республіка,вона ж кацапський протекторат,якою керує гауляйтер,цілком і повністю від кацапів залежний.І керуватиме вами цей гауляйтер стільки,скільки сам захоче. А щодо Речі Посполитої- так це історія,а історія не знає умовного способу,( по кацапськи- сослагательного наклонения).Ну якось так,дядя...
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02.07.2020 13:41 Ответить
Выставил нас никчемными, молодец. А, если я напишу, что у вас Сомали с перестрелками, с забиваниями битами, со сменой генпрокуроров по звонку чужих дядек и тд - это будет по факту или просто история, которая будет столько, сколько олигархам захочется?
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02.07.2020 15:18 Ответить
Мені абсолютно пох,що ти там напишеш.У нас в країні,на відміну від вашого генерального округу Белорусія,свобода слова.Так шо пиши і далі,дурість свою показуй...
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02.07.2020 15:29 Ответить
Ну и толку от твоей свободы слова, если за нее какие-то мутные пацанчики могут тупо сделать инвалидом на всю жизнь по беспределу? но, может конечно, если тебе это нравится, тогда понятно.
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02.07.2020 16:56 Ответить
Мені не цікаво з тобою полемізувати. Пшёл вон,бидло.
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02.07.2020 17:19 Ответить
Прикольно, когда маргиналы называют кого-то быдлом
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02.07.2020 18:22 Ответить
"ЦИК Беларуси допустил к выборам президента шесть кандидатов"...
пять из которых в последний день перед "выборами" снимут свои кандидатуры в пользу "самого честного, самого демократичного, можно сказать - Отца... даже не побоюсь этого слова, БАЦКИ! Нации"
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01.07.2020 01:19 Ответить
Когда допустил? Не было ничего такого.Только сказал что подписи собрали.
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01.07.2020 02:09 Ответить
Я не понимаю зачем этот спектакль с выборами, результат известен, оценка мирового сообщества тоже. Пустая трата денег, объявил бы себя пожизненным президентом, это по крайней мере было бы честно.
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01.07.2020 08:35 Ответить
В Беларуси - мощнейший протест за десятилетие




Последние месяцы - одни из самых сложных для власти Беларуси в 21 веке. В десятимиллионной стране (для сравнения - в одном только Киеве по разным подсчетам количество населения достигает 4 млн) прокатилась волна протестов и митингов, пишет украинская редакция издания https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/offtop/2797132.html tribuna.com .
На улицы выходят тысячи людей, 9 августа должны пройти президентские выборы.


Беларусь вообще стала особенной страной в борьбе с коронавирусом. Никакого жесткого карантина (даже на футбольных матчах все это время оставались болельщики - пусть и без активной фанатской поддержки), изначальное отрицание и запоздалая реакция. Итог неутешительный.ЦВК Білорусі допустила до виборів президента шість кандидатів - Цензор.НЕТ 4756
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01.07.2020 09:10 Ответить
Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечня могут подавать необходимые для регистрации кандидатом в президенты Беларуси документы....

Надежные проверенные люди. Неопасные для Бацьки.Нужна масовость, типо демократия.
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01.07.2020 09:11 Ответить
Как раз Бабарико и Тихановская - это антилукашенковцы. Почитайте о них. ( По остальных не знаю). Их пока ещё не допустили официально как кандидатов.
Мужа Тихановской посадили перед регистрацией, поэтому жена пошла вместо него.
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01.07.2020 11:18 Ответить
Почему бы Лукашенко не пригласить международных наблюдателей на выборы, как принято в цивилизованных странах. Или трех процентный таракан хочет намутить при подсчете голосов.
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01.07.2020 09:46 Ответить
А с чего Вы взяли, что 3 процента? мое личное отношение к волюнтаристской форме управления государством в данном случае не при чем.
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01.07.2020 10:05 Ответить
Шо-то Лука мутит... И нахрена тогда Бабарыку арестовывал?
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01.07.2020 10:20 Ответить
Ну он же не может посадить перед выборами самых популярных. Это прям зашквар будет полный. Изображает плюрализм.
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01.07.2020 11:20 Ответить
Половина откажется от участия, вторая - пропадет.
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01.07.2020 13:09 Ответить
 
 