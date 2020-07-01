ЦВК Білорусі допустила до виборів президента шість кандидатів
Олександр Лукашенко, Віктор Бабарико, Андрій Дмитрієв, Анна Канопацька, Світлана Тіхановська та Сергій Черечня можуть подавати необхідні для реєстрації кандидатом у президенти Білорусі документи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила відомості про кількість достовірних підписів на підтримку висування кандидатів у президенти.
За даними Центрвиборчкому, у заарештованого ексглави "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика 165 744 достовірні підписи, у співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва - 106 841, у ексдепутатки парламенту Анни Канопацької - 146 588, чинного президента Олександра Лукашенка - 1 939 572. У викладачки іноземних мов і дружини заарештованого блогера Сергія Тіхановського Світлани Тіхановської - 104 757 підписів, у колишнього керівника Парку високих технологій у Мінську Валерія Цепкала - 75 249, у голови Білоруської соціал-демократичної "Грамади" Сергія Черечня - 143 109.
Збір підписів тривав із 21 травня по 19 червня. За цей час ініціативним групам претендентів на найвищу державну посаду потрібно було заручитися підтримкою щонайменше 100 тисяч повнолітніх громадян Білорусі, які мають виборче право.
Достовірність підписів виборчкоми перевіряли в десятиденний термін після здачі підписних листів. Із 20 червня по 4 липня, на етапі висування, потенційні кандидати надають у ЦВК необхідні для реєстрації документи. Вона відбудеться з 5 по 14 липня. Після цього стартує період передвиборчої агітації.
Як повідомлялося, Палата представників призначила президентські вибори на 9 серпня. За календарним планом дострокове голосування на виборах відбудеться з 4 по 8 серпня. Підсумки Центрвиборчком має підбити не пізніше 19 серпня. Другий тур, якщо в ньому буде потреба, за планом має відбутися не пізніше ніж у двотижневий термін, тобто 23 серпня.
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"Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий "на наднациональный уровень".
пять из которых в последний день перед "выборами" снимут свои кандидатуры в пользу "самого честного, самого демократичного, можно сказать - Отца... даже не побоюсь этого слова, БАЦКИ! Нации"
Последние месяцы - одни из самых сложных для власти Беларуси в 21 веке. В десятимиллионной стране (для сравнения - в одном только Киеве по разным подсчетам количество населения достигает 4 млн) прокатилась волна протестов и митингов, пишет украинская редакция издания https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/offtop/2797132.html tribuna.com .
На улицы выходят тысячи людей, 9 августа должны пройти президентские выборы.
Беларусь вообще стала особенной страной в борьбе с коронавирусом. Никакого жесткого карантина (даже на футбольных матчах все это время оставались болельщики - пусть и без активной фанатской поддержки), изначальное отрицание и запоздалая реакция. Итог неутешительный.
Надежные проверенные люди. Неопасные для Бацьки.Нужна масовость, типо демократия.
Мужа Тихановской посадили перед регистрацией, поэтому жена пошла вместо него.