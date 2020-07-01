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ЦВК Білорусі допустила до виборів президента шість кандидатів

ЦВК Білорусі допустила до виборів президента шість кандидатів

Олександр Лукашенко, Віктор Бабарико, Андрій Дмитрієв, Анна Канопацька, Світлана Тіхановська та Сергій Черечня можуть подавати необхідні для реєстрації кандидатом у президенти Білорусі документи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, Центральна виборча комісія Білорусі оприлюднила відомості про кількість достовірних підписів на підтримку висування кандидатів у президенти.

За даними Центрвиборчкому, у заарештованого ексглави "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика 165 744 достовірні підписи, у співголови громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва - 106 841, у ексдепутатки парламенту Анни Канопацької - 146 588, чинного президента Олександра Лукашенка - 1 939 572. У викладачки іноземних мов і дружини заарештованого блогера Сергія Тіхановського Світлани Тіхановської - 104 757 підписів, у колишнього керівника Парку високих технологій у Мінську Валерія Цепкала - 75 249, у голови Білоруської соціал-демократичної "Грамади" Сергія Черечня - 143 109.

Збір підписів тривав із 21 травня по 19 червня. За цей час ініціативним групам претендентів на найвищу державну посаду потрібно було заручитися підтримкою щонайменше 100 тисяч повнолітніх громадян Білорусі, які мають виборче право.

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Достовірність підписів виборчкоми перевіряли в десятиденний термін після здачі підписних листів. Із 20 червня по 4 липня, на етапі висування, потенційні кандидати надають у ЦВК необхідні для реєстрації документи. Вона відбудеться з 5 по 14 липня. Після цього стартує період передвиборчої агітації.

Як повідомлялося, Палата представників призначила президентські вибори на 9 серпня. За календарним планом дострокове голосування на виборах відбудеться з 4 по 8 серпня. Підсумки Центрвиборчком має підбити не пізніше 19 серпня. Другий тур, якщо в ньому буде потреба, за планом має відбутися не пізніше ніж у двотижневий термін, тобто 23 серпня.

Автор: 

Білорусь (7935) вибори (6693)


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Топ коментарі
+3
Когда допустил? Не было ничего такого.Только сказал что подписи собрали.
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01.07.2020 02:09
+2
Бульбофюрер согласился на пост гауляйтера минского фед.округа московии. На гей-параде в мААскве проблеял шо рад пребывать в столице ихой общей страны.
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01.07.2020 01:02
+2
Строится! С вещами на выход! На выборы,***,*****,идете.Шире шаг,гниды! Бряття-сябри,а ви,власне,нічого не забули? Що ви таки ніякі не молодші тіпа брати, мацковському улусу?Модже хто з вас ще згадає Великое Княжество Литовское? Вам це нічого не нагадує? І про які,власне,вибори,може йти мова?
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01.07.2020 01:05
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Бульбофюрер согласился на пост гауляйтера минского фед.округа московии. На гей-параде в мААскве проблеял шо рад пребывать в столице ихой общей страны.
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01.07.2020 01:02 Відповісти
Строится! С вещами на выход! На выборы,***,*****,идете.Шире шаг,гниды! Бряття-сябри,а ви,власне,нічого не забули? Що ви таки ніякі не молодші тіпа брати, мацковському улусу?Модже хто з вас ще згадає Великое Княжество Литовское? Вам це нічого не нагадує? І про які,власне,вибори,може йти мова?
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01.07.2020 01:05 Відповісти
А чем от них отличается Исландия, где несколько дней назад повторно выбрали Президента с 92%? Чуть не дотянули до совка, где победителю всегда рисовали 99,9%?
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01.07.2020 01:17 Відповісти
Есть какие-то доказательства, шо в Исландии "нарисовали"?
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01.07.2020 03:26 Відповісти
Навіщо зрівнювати справжню Европейську країну та губернію(чи губерню , хрін їх зрозумієш) рф на чолі з ватним совком-жлобом , який би й дня не просидів на цій посаді без кегебе-фсб ?
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01.07.2020 06:32 Відповісти
Тем же, чем ты - кацапсина, от украинца.
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01.07.2020 06:40 Відповісти
Ісландія відрізняється від білоруської радянської соціалістичної республіки, як іржавий москвіч- 412 від Porsche Cayenne.
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02.07.2020 13:51 Відповісти
Мы не великие литовцы, дядя, у нас свое государство, называется Беларусь. Кстати, и ты можешь с гордостью вспомнить о том, что был частью великой речи посполитой.
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01.07.2020 08:57 Відповісти
"у нас свое государство" - надолго?
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01.07.2020 10:18 Відповісти
А у вас?
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01.07.2020 11:15 Відповісти
‏שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם

почему Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?
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01.07.2020 11:34 Відповісти
А в чем вопрос - вижу ли я будущее?
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01.07.2020 11:43 Відповісти
Ну да, чтоб ответить на вопрос 2*2=, нужно уметь предвидеть будущее.
"Москва на переговорах в феврале 2019 года предлагала Минску 95% полномочий "на наднациональный уровень".
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01.07.2020 18:08 Відповісти
Вы верите лидерам государств и их подаванам? да и что толку обсуждать прошлогодний снег, который, ко всему прочему, так и не выпал? да и был ли он? может лучше пленки, где левые дядьки меняют прокуроров страны?
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01.07.2020 18:33 Відповісти
Держава ваша і досі по факту- Білоруська радянська соціалістична республіка,вона ж кацапський протекторат,якою керує гауляйтер,цілком і повністю від кацапів залежний.І керуватиме вами цей гауляйтер стільки,скільки сам захоче. А щодо Речі Посполитої- так це історія,а історія не знає умовного способу,( по кацапськи- сослагательного наклонения).Ну якось так,дядя...
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02.07.2020 13:41 Відповісти
Выставил нас никчемными, молодец. А, если я напишу, что у вас Сомали с перестрелками, с забиваниями битами, со сменой генпрокуроров по звонку чужих дядек и тд - это будет по факту или просто история, которая будет столько, сколько олигархам захочется?
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02.07.2020 15:18 Відповісти
Мені абсолютно пох,що ти там напишеш.У нас в країні,на відміну від вашого генерального округу Белорусія,свобода слова.Так шо пиши і далі,дурість свою показуй...
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02.07.2020 15:29 Відповісти
Ну и толку от твоей свободы слова, если за нее какие-то мутные пацанчики могут тупо сделать инвалидом на всю жизнь по беспределу? но, может конечно, если тебе это нравится, тогда понятно.
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02.07.2020 16:56 Відповісти
Мені не цікаво з тобою полемізувати. Пшёл вон,бидло.
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02.07.2020 17:19 Відповісти
Прикольно, когда маргиналы называют кого-то быдлом
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02.07.2020 18:22 Відповісти
"ЦИК Беларуси допустил к выборам президента шесть кандидатов"...
пять из которых в последний день перед "выборами" снимут свои кандидатуры в пользу "самого честного, самого демократичного, можно сказать - Отца... даже не побоюсь этого слова, БАЦКИ! Нации"
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01.07.2020 01:19 Відповісти
Когда допустил? Не было ничего такого.Только сказал что подписи собрали.
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01.07.2020 02:09 Відповісти
Я не понимаю зачем этот спектакль с выборами, результат известен, оценка мирового сообщества тоже. Пустая трата денег, объявил бы себя пожизненным президентом, это по крайней мере было бы честно.
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01.07.2020 08:35 Відповісти
В Беларуси - мощнейший протест за десятилетие




Последние месяцы - одни из самых сложных для власти Беларуси в 21 веке. В десятимиллионной стране (для сравнения - в одном только Киеве по разным подсчетам количество населения достигает 4 млн) прокатилась волна протестов и митингов, пишет украинская редакция издания https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/offtop/2797132.html tribuna.com .
На улицы выходят тысячи людей, 9 августа должны пройти президентские выборы.


Беларусь вообще стала особенной страной в борьбе с коронавирусом. Никакого жесткого карантина (даже на футбольных матчах все это время оставались болельщики - пусть и без активной фанатской поддержки), изначальное отрицание и запоздалая реакция. Итог неутешительный.ЦВК Білорусі допустила до виборів президента шість кандидатів - Цензор.НЕТ 4756
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01.07.2020 09:10 Відповісти
Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечня могут подавать необходимые для регистрации кандидатом в президенты Беларуси документы....

Надежные проверенные люди. Неопасные для Бацьки.Нужна масовость, типо демократия.
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01.07.2020 09:11 Відповісти
Как раз Бабарико и Тихановская - это антилукашенковцы. Почитайте о них. ( По остальных не знаю). Их пока ещё не допустили официально как кандидатов.
Мужа Тихановской посадили перед регистрацией, поэтому жена пошла вместо него.
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01.07.2020 11:18 Відповісти
Почему бы Лукашенко не пригласить международных наблюдателей на выборы, как принято в цивилизованных странах. Или трех процентный таракан хочет намутить при подсчете голосов.
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01.07.2020 09:46 Відповісти
А с чего Вы взяли, что 3 процента? мое личное отношение к волюнтаристской форме управления государством в данном случае не при чем.
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01.07.2020 10:05 Відповісти
Шо-то Лука мутит... И нахрена тогда Бабарыку арестовывал?
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01.07.2020 10:20 Відповісти
Ну он же не может посадить перед выборами самых популярных. Это прям зашквар будет полный. Изображает плюрализм.
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01.07.2020 11:20 Відповісти
Половина откажется от участия, вторая - пропадет.
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01.07.2020 13:09 Відповісти
 
 