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С сегодняшнего дня в Украине ужесточили наказание за "пьяное" вождение: как выросли штрафы и за что можно попасть в тюрьму

С сегодняшнего дня в Украине ужесточили наказание за

Сегодня, 1 июля, в Украине вводится более жесткое наказание для водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, для водителей-нарушителей существенно возрастают суммы штрафов. Кроме того, отныне вождение авто в состоянии алкогольного опьянения будет квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

Новые штрафы за нетрезвое управление автомобилем

Начиная с 1 июля водитель, алкогольное опьянение которого было доказано, обязан заплатить штраф в размере 17-34 тысяч грн, тогда как ранее за это был предусмотрен штраф в размере 10,2 тысяч грн.

Если нарушитель будет повторно пойман за рулем пьяным, размер штрафа составит 51 тысячу грн. В соответствии с нововведениями, кроме наложения штрафных санкций, у водителя отберут права сроком на три года.

Штраф и лишение прав предусматривается за сам факт нахождения за рулем в нетрезвом состоянии.

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Если же водитель повлечет еще и ДТП с телесными повреждениями, то начнет действовать другая норма закона, предусматривающая лишение свободы.

Уголовная ответственность для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения, предусмотрена в следующих случаях:

- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов;

- отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

- употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Как сообщалось, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

ПДД (532) пьянство (867) штраф (1285)


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Топ комментарии
+56
КОГДА УЖЕ ВЛАСТЬ ПРИДЕРЖАЩИЕ ПОЙМУТ ЧТО НЕ СТРОГОСТЬ НАКАЗАНИЯ ВАЖНА, А ЕГО НЕОТВРАТИМОСТЬ!!!
Это очень хорошо что штрафы увеличили. Поддерживаю. Только депутаты всех мастей а иже с ними и нардепы так и будут дальше расскеать по пьяни и ничего им не сделаешь. В прочем как и прокуроры с судьями. До них закон не дотянется. До тракториста Васи дотянется, а до нардепа нет.
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01.07.2020 08:15
+24
І шо папа ти тепер будешь меньше пить ? Нет доча , ти тепер будешь меньше кушать
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01.07.2020 08:13
+20
наперед вітаю працівників поліції з припиненням для них епохи бідності і покупкою дорогих авто і квартир!
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01.07.2020 08:26
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ну вот снова сабелькой помахали. а как ловить пьяных будут?
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01.07.2020 18:34 Ответить
Ми, поліцаї, відсьогодні щиро дякуємо фігляру ЗЕ і його балагану за турботу проявлену до нас. Свої офіційні зарплати готові передавати в фонд преЗЕдента зеленського.
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01.07.2020 21:22 Ответить
Судьи начнут топить камины в своих особняках долларами, это перемога!!!!
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01.07.2020 22:14 Ответить
а опиаты в крови допустимы? зайцева, своим примером показала что перед законом все равны, но кто то ровнее...
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02.07.2020 07:05 Ответить
С тонировкой стёкол уже всё наладили.
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02.07.2020 12:50 Ответить
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