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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция. ФОТОрепортаж

В Винницкой области в селе Слободка местная жительница, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103", наехал на четырех детей. Один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы находится в реанимации.

Об этом говорится в сообщении полиции, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, во время разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора. Пострадавших детей в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

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Как сообщается, во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгером" зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Правонарушительница задержана в процессуальном порядке. Следственным управлением областной полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция 01
Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция 02
Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция 03
Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция 04
Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция 05
Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция 06

Автор: 

Винница (726) Винницкая область (1035) дети (6493) ДТП (7673) Нацполиция (16468) пьянство (867)


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Топ комментарии
+29
с*ка! с*ка! с*ка!!!!!
ненавижу пьянь за рулем....кем бы оно не было
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16.06.2020 11:26
+24
худоба, курва!
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16.06.2020 11:26
+10
Но ловят не пьянь а тех кто едет по городу 70 км/ч
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16.06.2020 11:31
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худоба, курва!
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16.06.2020 11:26 Ответить
последнее время вижу оооочень много именно пьяных баб за рулём!
недавно еду, никого не трогаю - какое чудо затонированное наглухо прилипло к заднему бамперу... я уже еду со скоростью пешехода, но оно упёрто ползёт за мной, хотя места для манёвра - море!
я прижимаюсь к обочине, думаю, может кто-то хочет себе очень приключений, останавливаюсь, опускаю стекло, это тело равняется с моей дверью, опускается стекло и оттуда бухая, просто засцатая в ноль баба:
- Ну чё это? так всё нормааааально! и порулила...
Я от неожиданности, даже сказать ничего не успел...
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16.06.2020 11:51 Ответить
Порулила или подрулила? Может она давно к тебе подруливает...просто по трезвой стеснялась подрулить
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16.06.2020 11:54 Ответить
не, баба не знакомая
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16.06.2020 11:55 Ответить
ета тока ти йєйо нє знайєш
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16.06.2020 12:03 Ответить
И скорее всего кацапка...это в их стиле А для мацквы просто норма...
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16.06.2020 12:10 Ответить
по мацквє бєз рюмкі ніхто нє водіт - там же вождєнійє постоянний стресс
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16.06.2020 12:19 Ответить
ілі ти про то шо мацквічкі клинці до наших хльопців підбивають
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16.06.2020 12:20 Ответить
Тока не ржать...как-то поругался с женой и уматал на причал к себе в курень...взял нотик с собой и мобильную связь на флешке ...немного выпил и по пьяне полез на мамбу И там начал прикалываться с москвичкой (типа приезжай отдохнем)...А она взяла села за руль и приехала и похрен, шо через границу с москвы под Одессу ..Вау..привезла кучу бухла...Пришлось лепить горбатого перед соседями И ее иметь всю ночь...А давла она хорошо...Все обошлось без последствий...
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16.06.2020 12:31 Ответить
піши мімуари!
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16.06.2020 12:37 Ответить
с*ка! с*ка! с*ка!!!!!
ненавижу пьянь за рулем....кем бы оно не было
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16.06.2020 11:26 Ответить
Но ловят не пьянь а тех кто едет по городу 70 км/ч
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16.06.2020 11:31 Ответить
Поделитесь советом как ловить пьянь которая едет по городу 50 км/час
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16.06.2020 11:39 Ответить
Остановить и спросить А куда это вы так ползете.?
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16.06.2020 11:44 Ответить
а куда ета ви крадьотєсь?
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16.06.2020 11:45 Ответить
Дословно не могу обвинят у воровстве хотя на авторство я не претендую.
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16.06.2020 11:48 Ответить
почему то в США Канаде странах Европы, Японии, Южной Кореи и даже в Китае... факт совершения тяжкого ДТП раненные травмированные или погибшие тем более и водитель в стельку бухой или под воздействием наркотических препаратов или лекарственных веществ способных изменять реактивность водителя.. карается КАК УМЫШЛЕННОЕ С БОЛЬШИМИ ШТРАФАМИ И ТЮРЕМНЫМ СРОКАМИ НА 10-30 ЛЕТ.... с ПОЖИЗНЕННЫХ ЛИШЕНИЕМ ПРИБЛИЖАТЬСЯ ДАЖЕ К ИГРУШЕЧНЫМ АВТО И ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ...
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16.06.2020 12:03 Ответить
Кстати о птичках...одно из характерного поведения пьяного за рулем...Знал таких...пьяный за рулем едет крайне осторожно и исключительно по правилам ...что допустим нехарактерно для данного участка дороги где все идут 60-75, а пьяный едет строго 50 чем и выдает себя
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16.06.2020 11:59 Ответить
«Не пей вина, Гертруда!» (с)
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16.06.2020 11:32 Ответить
тупая селючка откупиться не сможет - судя по всему отслюнявить мусорам, прокурорам и семьям потерпевших нечем, даже если на трассе будет смоктать 7 дней в неделю лет 50
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16.06.2020 11:35 Ответить
Натягнути дві берези, прив'язати за ноги й відпустити. Дитина якщо й виживе- лишиться глибоким інвалідом.
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16.06.2020 11:35 Ответить
Открытая ЧМТ... шансов у несчастного ребенка очень мало... практически нет. Господи, 8 лет и еще трое покалеченных деток....А эта мразь отсидит годик-полтора и по УДО выйдет на свободу.
Поневоле задумаешься, а существует ли справедливость вообще.
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16.06.2020 11:36 Ответить
так допустила наїзд, чи, таки, наїхала?
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16.06.2020 11:36 Ответить
Снесла ворота и въехала в дерево задним ходом, похоже,что перепутала педали тормоза с газом- самая распространенная ошибка баб за рулем,а тут еще и бухая...
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16.06.2020 11:36 Ответить
Баба за кермом- що мавпа з гранатою. Кажу з власного досвіду. А тут ще й буха....
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16.06.2020 11:39 Ответить
вона допустила двє ашипкі: 1) роділась 2) довго живе
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16.06.2020 11:42 Ответить
У нее десятка а там первая и задняя включаются в одну сторону, вперед. Вот это она и попутала.
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16.06.2020 16:37 Ответить
По ходу, куда то видать очень спешила...
жаль деток...
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16.06.2020 11:39 Ответить
якшо ті ворота знесло - то воно ліхо разворачівалось - там задки аж летіло, недотрахане
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16.06.2020 11:40 Ответить
правонарушительница ахаххах
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16.06.2020 11:40 Ответить
За рулем ...зда это не езда.
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16.06.2020 11:40 Ответить
Тварь!!
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16.06.2020 11:41 Ответить
випила - сиди дома. Хочеш трахацца - є мобільна связь - только дзвякни - мужики нє откажуцца
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16.06.2020 11:44 Ответить
ДТП в пьяном состоянии - лишение прав на всю оставшуюся жизнь, а если с травмами или трупами никаких УДО, срок по максимуму, все должны знать и не рыдать потом.
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16.06.2020 11:44 Ответить
Одно из самых тяжёлых "женских" ДТП на моей памяти. В основном дамы совершают идиотские, но мелкие ДТП на маленьких скоростях и без жертв. Большинство трупов и калек делают мужики. А тут такое.
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16.06.2020 11:44 Ответить
а эта которая на красный ломанулась как её, ваша память не запомнила
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16.06.2020 11:47 Ответить
Да, забыл. Но на одну зайцеву с её шестью трупами приходятся сотни мужиков, которые производят сотни трупов на трассах.
Никак женщин не выгораживаю (как велосипедист, я одинаково крайне негативно отношусь ко всем водителям), но по статистике на долю мужиков приходится больше тяжких дтп, а на долю женщин - лёгких.
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16.06.2020 13:00 Ответить
по статистике просто, или по статистике на 1000 мужиков и 1000 женщин? а то водителей мужиков просто больше, и в абсолютных цифрах они естественно совершают больше дтп
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16.06.2020 13:22 Ответить
Да, в сравнеини 1 к 1. По крайней мере в той статье, что я читал. Но я её не найду уже, пару лет прошло.
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16.06.2020 13:54 Ответить
у тебя оооочень дырявая память!
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16.06.2020 11:54 Ответить
-- у мєня память отлічная! Как у... ну, етого... как йєго? Ну.... А о чьом ето йа?
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16.06.2020 12:00 Ответить
Ты про зайцеву? Я ответил выше.
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16.06.2020 13:01 Ответить
на тебе еще, просто случайное, жри не обляпайся
https://glavred.info/stolica/48028-v-kieve-na-trotuare-pomoshchnica-sudi-zadavila-zhenshchinu-foto.html
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16.06.2020 19:22 Ответить
Отменный аргумент. В этот же год мужики на трассах поубивали сотни (иногда целые семье разом), но то такое, таким как ты на это внимание обращать не с руки.
Я мужик, если что.
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16.06.2020 21:39 Ответить
Ніколи не довіряю жінкам за кермом, п'яна жінка за кермом це біда на колесах
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16.06.2020 12:16 Ответить
Зря. Если в большинстве случае женщина тебе оставит вмятину или бампер оторвёт, перепутав педали, то мужик вполне может влететь в лоб на трассе на скорости 160 кмч.
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16.06.2020 13:05 Ответить
перепутав педали обычно на огромной скорости влетают в витрину или сносят все на пути, если мужик перепутает педали он сразу это видит и тормозит, а этих видимо клинит или что...
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16.06.2020 13:24 Ответить
Правильно. Каждый день тяжелые аварии из-за езды по встречке , два, три, а то и четыре погибших в том числе и детки. И кто за рулем? Правильно - мужики.

А тут из-за одной пьяной устроили травлю всех женщин- водителей.
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16.06.2020 12:56 Ответить
є статистика. Згідно неї жінки рідше потрапляють у ДТП, але вчинені ним ДТП більш тяжкі.
Нічого особистого, просто факт.
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16.06.2020 13:44 Ответить
32 года - женщіна в самом соку! А прідьоцца сідєть самиє лучшийє годи
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16.06.2020 11:48 Ответить
Коли до цих тварюк дійде не сідай за кермо якщо вживав спиртне а ще не перевищувати швидкість ,дотримуватись правил.
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16.06.2020 11:49 Ответить
з таким алкоголєм в де-яких країнах мона їхати, але без аварій. Тьотка не скільки п'яна, як взбудоражена - шось її возбуділо - ото вона спересердя знесла ворота і дітей подавила
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16.06.2020 11:53 Ответить
Або ж возбуждьонна була.
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16.06.2020 11:55 Ответить
ото ж бо!
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16.06.2020 12:04 Ответить
Хату лярви спалити, саму на цугундер років на 12-ть...

Якщо будуть смерті, то надовше, років на 16-ть.
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16.06.2020 11:59 Ответить
мо' наоборот?
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16.06.2020 12:05 Ответить
-- вєдьму сжечь!
-- так она ж красівая
-- харашо, но потом сжечь!
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16.06.2020 12:06 Ответить
там 10ка "потолок"
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16.06.2020 12:17 Ответить
За езду в пьяном виде надо лишать прав пожизненно . За ДТП в пьяном виде =5 лет ,за смерть, как за умышленное убийство,а за травмы - как покушение на убийство.Как-то так.
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16.06.2020 11:59 Ответить
нарешті... нарешті суспільство почало шукати способи вирішення проблеми.
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16.06.2020 12:16 Ответить
Мальченку жаль. Если и выживет- то инвалид до конца жизни.
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16.06.2020 12:04 Ответить
Не розумію чому її на місці не прибили, це не людина а худоба
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16.06.2020 12:13 Ответить
По той же причине, по которой не прибили никого до этого, за всю историю страны.
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16.06.2020 13:07 Ответить
прибивают обычно , на зазах и вазах, на ламборгинЙях меньше прибивают обычно)
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17.06.2020 00:19 Ответить
А що за кіпіш? Вона ж не мусор, не прокурор, не суддя і не на мерседесі.
За що ви її так ненавидите?
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16.06.2020 12:16 Ответить
про неї тільки шо 32 роки. Мо' й прокурва, чи сєкрєтутка в судді
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16.06.2020 12:22 Ответить
Тобто не все втрачено, надія є? Ну якщо підтвердиться клич, будемо разом ненавидіти.
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16.06.2020 13:38 Ответить
Все равны, но кто-то есть ровнее?
Мы это и при Союзе проходили - это называлось блат и кумовство, а сейчас называется коррупция.
Правда, и сейчас такое в Украине в юриспруденции и судах.
Юристы-аферисты.

В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.

Потом и на дорогах 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.

Оно все одно к одному....
Если будет работать ручное управление, а не система , то это будет тупо продолжение коррупции - как было при ручном возмещении НДС.
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16.06.2020 13:26 Ответить
та Бог із тими мажорами.
находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103"!!! Ви давно мажора на такій машині бачили?

Невже не очевидно? Суспільство повністю кончене. Ладно мажори, судді, прокурори, ті вірять у те, що відмажуться, але ж у нас люба сільсь.ка піз.да на Жигульові, дозволяє собі те саме, за що зневажає мажорів, суддів і т.п.!!!
Так тих мажорів і суддів 1, 2% від суспільства, а цих тупих клуш?
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16.06.2020 13:41 Ответить
По ка не ясно кого же посадят детей или их родителей?
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16.06.2020 14:02 Ответить
..на этих тазах вонючих-гробах-убийцах даже бабы пьянеют моментально...(((
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16.06.2020 14:05 Ответить
лахудра чортова !!
За водіння на підпитку треба відбирати право керувати автівкою на ПОЖИТТЄВИЙ ТЕРМІН !!!
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16.06.2020 14:50 Ответить
 
 