Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция. ФОТОрепортаж
В Винницкой области в селе Слободка местная жительница, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103", наехал на четырех детей. Один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы находится в реанимации.
Об этом говорится в сообщении полиции, передает Цензор.НЕТ.
Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, во время разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора. Пострадавших детей в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.
Как сообщается, во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгером" зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.
Правонарушительница задержана в процессуальном порядке. Следственным управлением областной полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
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недавно еду, никого не трогаю - какое чудо затонированное наглухо прилипло к заднему бамперу... я уже еду со скоростью пешехода, но оно упёрто ползёт за мной, хотя места для манёвра - море!
я прижимаюсь к обочине, думаю, может кто-то хочет себе очень приключений, останавливаюсь, опускаю стекло, это тело равняется с моей дверью, опускается стекло и оттуда бухая, просто засцатая в ноль баба:
- Ну чё это? так всё нормааааально! и порулила...
Я от неожиданности, даже сказать ничего не успел...
ненавижу пьянь за рулем....кем бы оно не было
Поневоле задумаешься, а существует ли справедливость вообще.
жаль деток...
Никак женщин не выгораживаю (как велосипедист, я одинаково крайне негативно отношусь ко всем водителям), но по статистике на долю мужиков приходится больше тяжких дтп, а на долю женщин - лёгких.
https://glavred.info/stolica/48028-v-kieve-na-trotuare-pomoshchnica-sudi-zadavila-zhenshchinu-foto.html
Я мужик, если что.
А тут из-за одной пьяной устроили травлю всех женщин- водителей.
Нічого особистого, просто факт.
Якщо будуть смерті, то надовше, років на 16-ть.
-- так она ж красівая
-- харашо, но потом сжечь!
За що ви її так ненавидите?
Мы это и при Союзе проходили - это называлось блат и кумовство, а сейчас называется коррупция.
Правда, и сейчас такое в Украине в юриспруденции и судах.
Юристы-аферисты.
В юриспруденции как неточной общественной науке ВСЕГДА есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.
Так и появились касты неприкасаемых и мажоров, которым закон не указ.
Потом и на дорогах 20-летние мажор(к)и убивают сразу по 6 человек в ДТП.
Оно все одно к одному....
Если будет работать ручное управление, а не система , то это будет тупо продолжение коррупции - как было при ручном возмещении НДС.
находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103"!!! Ви давно мажора на такій машині бачили?
Невже не очевидно? Суспільство повністю кончене. Ладно мажори, судді, прокурори, ті вірять у те, що відмажуться, але ж у нас люба сільсь.ка піз.да на Жигульові, дозволяє собі те саме, за що зневажає мажорів, суддів і т.п.!!!
Так тих мажорів і суддів 1, 2% від суспільства, а цих тупих клуш?
За водіння на підпитку треба відбирати право керувати автівкою на ПОЖИТТЄВИЙ ТЕРМІН !!!