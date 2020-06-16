Пьяная женщина за рулем сбила четырех детей в селе возле Винницы: один из пострадавших в коме, - полиция. ФОТОрепортаж

В Винницкой области в селе Слободка местная жительница, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ 21103", наехал на четырех детей. Один из травмированных мальчиков в состоянии травматической комы находится в реанимации.

Об этом говорится в сообщении полиции, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, во время разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора. Пострадавших детей в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

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Как сообщается, во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгером" зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

Правонарушительница задержана в процессуальном порядке. Следственным управлением областной полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.











