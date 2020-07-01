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Новости Паводки на Западной Украине
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Преодолеть последствия наводнения на Западе Украины поможет Красный крест, - вице-премьер Стефанишина

Преодолеть последствия наводнения на Западе Украины поможет Красный крест, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретилась с руководством Национального комитета Красного креста Украины, который согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий подтоплений в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Как сообщается на Евроинтеграционном портале, перечень первоочередных потребностей для этих областей в однодневный срок должны сформировать в Минрегионе, Минсоцполитики и Госслужбе Украины по ЧС. Соответствующее поручение Стефанишина подписала в среду, 1 июля, ппередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Красном кресте сразу откликнулись на мое обращение предоставить гуманитарную помощь. Мы договорились собрать обобщенные данные через координационный механизм вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и немедленно передать их в Национальный комитет Красного Креста Украины. Таким образом можно будет централизованно и быстро получить гуманитарную помощь в регионы и для тех граждан, которые в этом больше всего нуждаются. Соответствующие поручение и письмо уже подписаны и направлены министерствам через систему электронного документооборота для скорейшей отработки", - отметила Стефанишина.

Согласно информации, эта помощь является дополнительной к той, которую ранее правительство Украины выделило своим решением из резервного фонда на сумму более 700 млн грн.

По предварительным оценкам, наиболее приоритетными потребностями для пострадавшего населения являтся следующее:

- жизнеобеспечение эвакуированных и пострадавших (обустройство мест временного проживания, питания, обеспечение одеждой, продуктами, предметами первой необходимости и т.д.);

- восстановление устойчивой работы объектов коммунального хозяйства, которые нужны для поддержания безопасной жизнедеятельности, в частности водопроводно-канализационных сооружений и сетей, системы электро и газоснабжения;

- обеспечение средствами санитарно-эпидемиологического контроля для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний;

- оказание социальной помощи, включая финансовую;

- восстановление разрушенных зданий и сооружений, а также критически важных объектов инфраструктуры пострадавших регионов.

"После получения данных об объемах и перечня первоочередных потребностей Ольга Стефанишина продолжит переговоры с представителями Красного Креста в Украине для скорейшего получения гуманитарной помощи для Западных областей, пострадавших от наводнений и их последствий", - говорится в информации.

Автор: 

паводок (294) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+3
...Игареша, вас всех скопом сегодня на побывку выпустили, что ли? Твоя палата, походу, вся в увольнении...
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01.07.2020 15:50
+2
...только лучше деньгами, да, уроды зеленые?
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01.07.2020 15:43
+1
А верховный главнопотерпевший нафуя?
Юшки похлебать, с лука пострилять да видисика запилядь, нэ?
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01.07.2020 15:50
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...только лучше деньгами, да, уроды зеленые?
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01.07.2020 15:43 Ответить
Якщо допомогу будуть надавати міжнародні організації, то це означає що уряд не справився самостійно з ліквідацією наслідків! А Зеленський обіцяв що будуть виділені гроші і будуть компенсації, а тепер кажуть що буде Червоний Хрест допомагати! Так будуть виділені кошти чи ні? Хто буде отримувачем коштів які виділять на допомогу постраждалим від повені?
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01.07.2020 15:47 Ответить
...Игареша, вас всех скопом сегодня на побывку выпустили, что ли? Твоя палата, походу, вся в увольнении...
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01.07.2020 15:50 Ответить
Питання надання допомоги постраждалим має бути висвітлене більш докладно! Зеленський обіцяв допомогу постраждалим - де допомога? Розповіді віце-прем'єра про Червоний Хрест який буде допомагати постраждалим це намагання уникнути відповідальності за надані Президентом обіцянки! Віце-прем'єр має чітко сказати скільки грошей уряд виділив на допомогу постраждалим від повені і як ці гроші можуть отримати постраждалі! Гроші потрібні вже сьогодні!
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01.07.2020 16:00 Ответить
...надо попросить твоего лечащего врача увеличить тебе и твоим коллегам дозу галоперидола... Можешь не благодарить...
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01.07.2020 16:21 Ответить
На рахунку Казначейства рекордні 76 млрд. грн, тому влада має негайно розпочати виплати постраждалим від повені, поки ці гроші не розікрали олігархи! А допомога від Червого Хреста не має замінювати обіцяну допомогу від держави!
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01.07.2020 16:29 Ответить
Пиялть.. есть хоть одна проблема в Украине, которую чиновники могут решить без чьей то помощи то? Уже скоро и 3,14здить бюджет будут с помощью кого то из вне... Заэпали - ни на что не способны.. И вот я не помню ни одной власти которая бы обходилась без помощи из вне... Привычка страшная штука)))
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01.07.2020 15:45 Ответить
А верховный главнопотерпевший нафуя?
Юшки похлебать, с лука пострилять да видисика запилядь, нэ?
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01.07.2020 15:50 Ответить
ева - два раза таки да - он вон даже шабат не соблюдает - предсталаете - шо еще можно добавить к этому))
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01.07.2020 15:53 Ответить
Да можно.
Вон ******* палит да беню подставляет...
Фуфловый из него зэбыл...
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01.07.2020 16:09 Ответить
осіняйте себе знаменням у вигляді червоного хреста та відбивайте зелені поклони - і врятуєтесь!
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01.07.2020 15:55 Ответить
Преодолеть последствия наводнения на Западе Украины поможет Красный крест,А вот кто поможет Украине пережить Зеленый План?-это вопрос пока без ответа - вице-премьер Стефанишина
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01.07.2020 16:33 Ответить
Червоний хрест буде у вигляді двох схрещених сокир лісорубів.
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01.07.2020 18:22 Ответить
 
 