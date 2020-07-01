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Новини Паводки на Західній Україні
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Подолати наслідки повені на Заході України допоможе Червоний хрест, - віцепрем'єрка Стефанишина

Подолати наслідки повені на Заході України допоможе Червоний хрест, - віцепрем'єрка Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зустрілася з керівництвом Національного комітету Червоного хреста України, який погодився надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків підтоплень в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Як повідомляється на євроінтеграційному порталі, перелік першочергових потреб для цих областей в одноденний термін мають сформувати в Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Держслужбі України з НС. Відповідне доручення Стефанишина підписала в середу, 1 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Червоному хресті одразу відгукнулися на моє звернення надати гуманітарну допомогу. Ми домовилися зібрати узагальнені дані через координаційний механізм віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та негайно передати їх до Національного комітету Червоного хреста України. У такий спосіб можна буде централізовано та швидко отримати гуманітарну допомогу в ті регіони і тим громадянам, які цього найбільше потребують. Відповідне доручення і лист уже підписано та надіслано міністерствам через систему електронного документообігу для якнайшвидшого відпрацювання", - зазначила Стефанішина.

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Згідно з інформацією, ця допомога є додатковою до тієї, яку раніше уряд України виділив своїм рішенням з резервного фонду на суму понад 700 млн грн.

За попередніми оцінками, найпріоритетнішими потребами для постраждалого населення є:

- життєзабезпечення евакуйованих та постраждалих осіб (облаштування місць тимчасового проживання, харчування, забезпечення одягом, продуктами, предметами першої необхідності тощо);

- відновлення стійкої роботи об'єктів комунального господарства, які потрібні для підтримки безпечної життєдіяльності, зокрема водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, системи електро- і газопостачання;

- забезпечення засобами санітарно-епідеміологічного контролю для попередження спалахів інфекційних захворювань;

- надання соціальної допомоги, зокрема фінансової;

- відновлення зруйнованих будівель та споруд, а також критично важливих об'єктів інфраструктури постраждалих регіонів.

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"Після отримання даних про обсяги та перелік першочергових потреб Ольга Стефанішина продовжить переговори з представниками Червоного хреста в Україні для якнайшвидшого отримання гуманітарної допомоги для Західних областей, які постраждали від повеней та їхніх наслідків", - йдеться в інформації.

Автор: 

паводок (233) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+3
...Игареша, вас всех скопом сегодня на побывку выпустили, что ли? Твоя палата, походу, вся в увольнении...
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01.07.2020 15:50
+2
...только лучше деньгами, да, уроды зеленые?
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01.07.2020 15:43
+1
А верховный главнопотерпевший нафуя?
Юшки похлебать, с лука пострилять да видисика запилядь, нэ?
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01.07.2020 15:50
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...только лучше деньгами, да, уроды зеленые?
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01.07.2020 15:43 Відповісти
Якщо допомогу будуть надавати міжнародні організації, то це означає що уряд не справився самостійно з ліквідацією наслідків! А Зеленський обіцяв що будуть виділені гроші і будуть компенсації, а тепер кажуть що буде Червоний Хрест допомагати! Так будуть виділені кошти чи ні? Хто буде отримувачем коштів які виділять на допомогу постраждалим від повені?
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01.07.2020 15:47 Відповісти
...Игареша, вас всех скопом сегодня на побывку выпустили, что ли? Твоя палата, походу, вся в увольнении...
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01.07.2020 15:50 Відповісти
Питання надання допомоги постраждалим має бути висвітлене більш докладно! Зеленський обіцяв допомогу постраждалим - де допомога? Розповіді віце-прем'єра про Червоний Хрест який буде допомагати постраждалим це намагання уникнути відповідальності за надані Президентом обіцянки! Віце-прем'єр має чітко сказати скільки грошей уряд виділив на допомогу постраждалим від повені і як ці гроші можуть отримати постраждалі! Гроші потрібні вже сьогодні!
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01.07.2020 16:00 Відповісти
...надо попросить твоего лечащего врача увеличить тебе и твоим коллегам дозу галоперидола... Можешь не благодарить...
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01.07.2020 16:21 Відповісти
На рахунку Казначейства рекордні 76 млрд. грн, тому влада має негайно розпочати виплати постраждалим від повені, поки ці гроші не розікрали олігархи! А допомога від Червого Хреста не має замінювати обіцяну допомогу від держави!
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01.07.2020 16:29 Відповісти
Пиялть.. есть хоть одна проблема в Украине, которую чиновники могут решить без чьей то помощи то? Уже скоро и 3,14здить бюджет будут с помощью кого то из вне... Заэпали - ни на что не способны.. И вот я не помню ни одной власти которая бы обходилась без помощи из вне... Привычка страшная штука)))
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01.07.2020 15:45 Відповісти
А верховный главнопотерпевший нафуя?
Юшки похлебать, с лука пострилять да видисика запилядь, нэ?
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01.07.2020 15:50 Відповісти
ева - два раза таки да - он вон даже шабат не соблюдает - предсталаете - шо еще можно добавить к этому))
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01.07.2020 15:53 Відповісти
Да можно.
Вон ******* палит да беню подставляет...
Фуфловый из него зэбыл...
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01.07.2020 16:09 Відповісти
осіняйте себе знаменням у вигляді червоного хреста та відбивайте зелені поклони - і врятуєтесь!
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01.07.2020 15:55 Відповісти
Преодолеть последствия наводнения на Западе Украины поможет Красный крест,А вот кто поможет Украине пережить Зеленый План?-это вопрос пока без ответа - вице-премьер Стефанишина
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01.07.2020 16:33 Відповісти
Червоний хрест буде у вигляді двох схрещених сокир лісорубів.
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01.07.2020 18:22 Відповісти
 
 