Подолати наслідки повені на Заході України допоможе Червоний хрест, - віцепрем'єрка Стефанишина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зустрілася з керівництвом Національного комітету Червоного хреста України, який погодився надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків підтоплень в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Як повідомляється на євроінтеграційному порталі, перелік першочергових потреб для цих областей в одноденний термін мають сформувати в Мінрегіоні, Мінсоцполітики та Держслужбі України з НС. Відповідне доручення Стефанишина підписала в середу, 1 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Червоному хресті одразу відгукнулися на моє звернення надати гуманітарну допомогу. Ми домовилися зібрати узагальнені дані через координаційний механізм віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та негайно передати їх до Національного комітету Червоного хреста України. У такий спосіб можна буде централізовано та швидко отримати гуманітарну допомогу в ті регіони і тим громадянам, які цього найбільше потребують. Відповідне доручення і лист уже підписано та надіслано міністерствам через систему електронного документообігу для якнайшвидшого відпрацювання", - зазначила Стефанішина.
Згідно з інформацією, ця допомога є додатковою до тієї, яку раніше уряд України виділив своїм рішенням з резервного фонду на суму понад 700 млн грн.
За попередніми оцінками, найпріоритетнішими потребами для постраждалого населення є:
- життєзабезпечення евакуйованих та постраждалих осіб (облаштування місць тимчасового проживання, харчування, забезпечення одягом, продуктами, предметами першої необхідності тощо);
- відновлення стійкої роботи об'єктів комунального господарства, які потрібні для підтримки безпечної життєдіяльності, зокрема водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, системи електро- і газопостачання;
- забезпечення засобами санітарно-епідеміологічного контролю для попередження спалахів інфекційних захворювань;
- надання соціальної допомоги, зокрема фінансової;
- відновлення зруйнованих будівель та споруд, а також критично важливих об'єктів інфраструктури постраждалих регіонів.
"Після отримання даних про обсяги та перелік першочергових потреб Ольга Стефанішина продовжить переговори з представниками Червоного хреста в Україні для якнайшвидшого отримання гуманітарної допомоги для Західних областей, які постраждали від повеней та їхніх наслідків", - йдеться в інформації.
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