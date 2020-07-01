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Новости Местные выборы-2020
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Перенести местные выборы с октября юридически невозможно, - "слуга народа" Арахамия

Перенести местные выборы с октября юридически невозможно, -

Информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия подтвердил, что на следующей неделе парламент должен назначить дату проведения местных выборов.

При этом, по словам главы фракции "Слуга народа", информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.

"Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это за две сессии, через изменение Конституции фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы там слухов не было. Это просто юридически невозможно сделать", - отметил Арахамия.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Также читайте: Разумков не видит юридических механизмов и оснований для переноса местных выборов

Автор: 

местные выборы (2752) Арахамия Давид (989)


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Да у вас Зеленые, все возможно ,даже Украину на луну переместить,не то,что выборы. У вас же Турборежим.
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01.07.2020 16:01 Ответить
Да ваша банда давно разорвала Конституцию вклочья, когда Бубочка распустил предыдущую Раду.
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01.07.2020 16:05 Ответить
Якщо вибори відбудуться, то слуг не будуть обирати.
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01.07.2020 16:09 Ответить
tZE inform

@tZEinform

· 10 ч
Новым политическим проектом Коломойского становится Разумков. Ведутся переговоры с ОПЗЖ о координации действий и разделению избирательных округов. Палица ведет переговоры с "Голосом", предмет переговоров пока неизвестен. Основная конфигурация блока будет окончательно ясна после
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01.07.2020 16:17 Ответить
 
 