С 1 июля Пенсионный фонд запустил автоматическое назначение пенсии
Пенсионный фонд Украины внедрил услугу автоматического назначения пенсии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Пенионного фонда.
"С 1 июля Пенсионный фонд Украины внедрил новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии. Пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста. При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.
В ПФУ обращают внимание, что услуга предоставляется средствами вебпортала с использованием квалифицированного электронной подписи (КЭП). Так, пользователь, не являющийся пенсионером и который авторизовался на вебпортал Фонда с помощью кликов заполняет атрибуты анкеты (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения) , добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы) и подписывает анкету-заявление КЭП и направляет его в орган Фонда.
По результатам обработки анкеты - заявления пользователь получит информацию о автоматическое назначение пенсии, дату такого назначения и размер пенсии с помощью СМС сообщения средствами вебпортал и через мобильное приложение.
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А если, кто-то не захочет получать эту новую "большущую" пенсию, по своим причинам, то она все равно будет насильно приходить и пересчитываться...Вот, сволочи