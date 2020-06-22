Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии

Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в тестовую эксплуатацию новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для использования услуги необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса заявления подали 356 будущих пенсионеров.

Отмечается, что в ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

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