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Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии

Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии

Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил в тестовую эксплуатацию новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для использования услуги необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса заявления подали 356 будущих пенсионеров.

Отмечается, что в ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющим КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

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Автор: 

Пенсионный фонд (433) пенсия (2161) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+11
Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии - Цензор.НЕТ 4071
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22.06.2020 17:40
+6
Зебіли що виходять на пенсію, користуйтеся! Владимир Ссаныч не обманет!
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22.06.2020 17:41
+5
Не забудьте спочатку купити електронний підпис...
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22.06.2020 17:40
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Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии - Цензор.НЕТ 4071
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22.06.2020 17:40 Ответить
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22.06.2020 17:41 Ответить
- Ваш вопрос решен!!!
- Стесняюсь спросить, а...
- Вам отказано!
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22.06.2020 18:20 Ответить
Не забудьте спочатку купити електронний підпис...
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22.06.2020 17:40 Ответить
Ирония, или Вы сами не знаете что это такое?
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22.06.2020 18:33 Ответить
Я знаю, а ви?
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22.06.2020 18:45 Ответить
Второй год оформляю в "Привате" ближайшая большая налоговая только в Мариуполе. А что?
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22.06.2020 19:01 Ответить
Ещё в 13-ом при Клименко начали получать.
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22.06.2020 19:02 Ответить
І що далі?
Я, не я клієнтом привату і не збираюсь заради цього ним ставати...
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22.06.2020 19:16 Ответить
А далі
https://censor.net/user/20924 Не забудьте спочатку купити електронний підпис...

Всё таки надеялась что это ирония. А вЫ всего лишь мелкий врунишка.
Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг

https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=93 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=119 Військова частина 2428 https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=117 Генеральний штаб Збройних Сил України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=125 Офіс Генерального прокурора https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=100 Державна казначейська служба України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=118 Державне підприємство "Оператор ринку" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=116 Державне підприємство "ДІЯ" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=115 Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=112 Державне підприємство "Українські спеціальні системи" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=97 Інформаційно-довідковий департамент ДПС https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=122 Міністерство внутрішніх справ України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=124 Національний банк України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=123 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=86 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=98 Aкціонерне товариство "УкрСиббанк" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтерсайн" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=85 Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=92 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=96 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=89 Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=132 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН"
Тут побегать ещё придётся чтобы найти платные ключи.
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22.06.2020 22:30 Ответить
Ось для загального розвитку - перше посилання з пошуку "як отримати електронний підпис (кваліфікований електронний підпис)"...
https://dealssign.com/etsp-ta-kep-zhidno-zakonu-pro-elektronni-dovirchi-posluhy/ ЕЦП та КЕП згідно Закону «Про електронні довірчі послуги»
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22.06.2020 18:50 Ответить
Зайди в приват 24 и оформи себе ключ,только не стони.
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22.06.2020 19:10 Ответить
Он ему нужен? То так, тока.
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22.06.2020 22:32 Ответить
щоб отримати ключ треба чергу відстояти в пф,щоб хоч якийсь рух зробити в пф-треба чергу відстояти в пф
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22.06.2020 19:04 Ответить
1.В пф ключи, и электронные, и простые от квартиры где деньги лежат - не выдают.
2. Во всех пф электронные очереди

Пенсійний фонд запустив послугу автоматичного призначення пенсії - Цензор.НЕТ 7690
Як записатися на особистий прийом
У разі потреби громадяни можуть записатися на особистий прийом до органів Пенсійного фонду України. Для цього через Портал електронних послуг Пенсійного фонду громадянин має записатися на прийом. Громадянин може обрати дату, час, тему відвідування та орган ПФУ й отримати талон.
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22.06.2020 22:43 Ответить
Зебіли що виходять на пенсію, користуйтеся! Владимир Ссаныч не обманет!
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22.06.2020 17:41 Ответить
Услуга будет предоставляться средствами веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для использования услуги необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда. Источник: https://censor.net/n3203597
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22.06.2020 17:42 Ответить
Мне уже горгаз насчитал "автоматически" за поставку газа . Мне конечно льстит , но при моём потреблении 4 м.куб. в месяц , я обеспечивал транзит газа в Европу . С ужасом жду , кода достроят "мой" Nord Stream 2 .
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22.06.2020 17:46 Ответить
ПФ не взмозі порахувати самостійно пенсію. Заниження суми - оце автоматично при першому призначенні. Перевіряйте особисто і ніколи не вірте державним установам!!!
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22.06.2020 17:54 Ответить
Ця таємнича установа - приватна кормушка преза і наближених до нього. Статистика - фейк. Надходження - держтаємниця.
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22.06.2020 17:57 Ответить
Тобто "услуга" коли ще буде,але запущена вона вже...Боюсь,що коли прийде час нею скористуватись вона так заросте бур"яном,що її і не побачиш...Я до того,що всі реформи щодо пенсій треба робити миттєво,вже і зараз,надто вже тимчасовий контингент,для якого це все робиться...
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22.06.2020 18:06 Ответить
Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии - Цензор.НЕТ 3806
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22.06.2020 18:12 Ответить
ключевой вопрос из анкеты-заявления:
- работали ли когда нибудь вы или ваши родственники за границей?
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22.06.2020 18:49 Ответить
з державою, за можливості, краще не зв"язуватися взагалі - суцільна корупція та вимогатєльство підкріплене печерним правосуддям з мусорами..
як вони будуть "чесно" нараховувати пенсію, враховуючи досвід і що там жирують ті ж самі бюджетники, що й завжди приблизно можна собі уявити..
особисто майже перестав заходити в органи влади, щоб нікого не покалічити, життя воно одне і проводити його без крайньої потреби в принизливих чергах або "благоустроєних" тюрмах бажання нема..(
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22.06.2020 19:53 Ответить
Я являюсь одним из тех, кто подал заявление на пенсию через веб-портал при помощи входа через ЭЦП.
ЭЦП, кстати, бесплатно сделал за пять минут в Приват24.
Что могу по этому поводу сказать. Процедура эта - еще тот квест. До многих вещей в процессе подачи заявления можно дойти только методом проб и ошибок. И это учитывая, что с компьютером и фотошопом я на ТЫ.
Что имею в результате. Через пять дней с момента подачи заявления мне пришло СМС, что с такого-то числа мне назначена пенсия. А вот чтобы мне ее начали перечислять на карточку, нужно пройти идентификацию. То есть прийти со всеми оригиналами документов. Ну нужно - значит нужно. Записался на том же веб-портале на прием на конкретное время в свой пенсионный фонд. Прибыл немного заранее и хорошо, что пошел туда сразу. Что такое работа пенсионного фонда на настоящий момент: это приоткрытая входная дверь, перед которой с одной стороны стоит реально толпа пенсионеров по совершенно разным вопросам, а с другой стороны периодически появляются разные работники ПФ и общаются с этой толпой в предбаннике. И эта толпа, заметьте, собирается в период карантина! Люди давятся в попытках хоть что-то узнать по своим вопросам. Какая уж там запись на время! В первый раз я так идентификацию и не прошел. То у них якобы веб-портал обновлялся. В самый разгар рабочего дня, кстати. А ближе к вечеру вообще свет пропал. Попал только со второго захода, в другой день. Поскольку в заявлении я указывал, что хочу получить обычное бумажное удостоверение, а не электронное, подал в цифровом виде и свое фото, и свою подпись, то по наивности рассчитывал, что мне его в процессе идентификации и выдадут. Но не тут-то было. Сотрудница ПФ сказала, что я что-то там ухитрился подать не в том формате и теперь будет лучше, если я принесу обычные бумажные фото и тогда процесс только запустится. А ведь когда я подавал заявление и все документы в электронном виде, то там идет строгий контроль на соответствие форматов. Но кого это волнует...
Так что оформление пенсии за один визит, как они везде рекламируют - это туфта полная. Я был там уже два раза и не получил пока что ни пенсии на карточку, ни удостоверения.
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22.06.2020 20:51 Ответить
А советский стаж как будет учитываться?
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22.06.2020 21:01 Ответить
По скан-копии трудовой книжки.
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22.06.2020 21:06 Ответить
Но считать стаж они реально начнут только после идентификации, когда вы принесете оригинал трудовой и они все сверят.
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22.06.2020 21:08 Ответить
Народ! Не верьте украинским новым технологиям - это профанация и чистое зло!

Я сам из тех "счастливчиков", которым назначили и посчитали автоматически через пару дней после подачи заявы через их веб-портал. Причем даже не предупредили, что они собираются автоматически посчитать и не спросили, есть ли у меня какие-либо законные пожелания по расчету! Уже месяц, как я пытаюсь их заставить сделать перерасчет!
Мои вам советы:
1) Внимательно изучите Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Особенно Статью 40, особенно, если у вас в страховом стаже есть периоды с особенностями (вы служили, сидели на пособии, ухаживали за инвалидом и т.п.)
2) Выпишите все свои пожелания (в рамках закона у вас есть возможность выбора кое-чего) и вопросы, подготовьте все документы и справки (даже, если они кажутся вам ненужными) и запишитесь на личный прием для подачи заявления по старинке. Сейчас карантин, приемы не ведутся, поэтому, если не горит - не спешите, дождитесь окончания карантина
3) Во время приема включите диктофон, не молчите, задавайте вопросы. Опыт показывает, что квалификация работников нижайшая, законов не знают, вести себя не умеют!
И никаких украинских новых технологий в вашей жизни! Если хотите сберечь время, нервы, здоровье!
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23.06.2020 23:09 Ответить
 
 