Пенсійний фонд запустив послугу автоматичного призначення пенсії
Пенсійний фонд України розробив і впровадив у тестову експлуатацію нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично під час досягнення пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.
Для користування послугою необхідно заповнити атрибути анкети-заяви, докласти скан-копії документів, підписати анкету-заяву КЕП і відправити її до територіального органу Пенсійного фонду.
З початку роботи сервісу заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.
Зазначається, що найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).
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- Стесняюсь спросить, а...
- Вам отказано!
Я, не я клієнтом привату і не збираюсь заради цього ним ставати...
https://censor.net/user/20924 Не забудьте спочатку купити електронний підпис...
Всё таки надеялась что это ирония. А вЫ всего лишь мелкий врунишка.
Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг
https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=93 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=119 Військова частина 2428 https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=117 Генеральний штаб Збройних Сил України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=125 Офіс Генерального прокурора https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=100 Державна казначейська служба України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=118 Державне підприємство "Оператор ринку" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=116 Державне підприємство "ДІЯ" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=115 Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=112 Державне підприємство "Українські спеціальні системи" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=97 Інформаційно-довідковий департамент ДПС https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=122 Міністерство внутрішніх справ України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=124 Національний банк України https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=123 Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=86 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=98 Aкціонерне товариство "УкрСиббанк" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Алтерсайн" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=85 Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=92 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Метл" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=96 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр сертифікації ключів "Україна" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=89 Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" https://czo.gov.ua/ca-registry-details?type=0&id=132 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПОЗИТ САЙН"
Тут побегать ещё придётся чтобы найти платные ключи.
https://dealssign.com/etsp-ta-kep-zhidno-zakonu-pro-elektronni-dovirchi-posluhy/ ЕЦП та КЕП згідно Закону «Про електронні довірчі послуги»
2. Во всех пф электронные очереди
Як записатися на особистий прийом
У разі потреби громадяни можуть записатися на особистий прийом до органів Пенсійного фонду України. Для цього через Портал електронних послуг Пенсійного фонду громадянин має записатися на прийом. Громадянин може обрати дату, час, тему відвідування та орган ПФУ й отримати талон.
Для использования услуги необходимо заполнить атрибуты анкеты-заявления, приложить скан-копии документов, подписать анкету-заявление КЭП и отправить её в территориальный орган Пенсионного фонда. Источник: https://censor.net/n3203597
- работали ли когда нибудь вы или ваши родственники за границей?
як вони будуть "чесно" нараховувати пенсію, враховуючи досвід і що там жирують ті ж самі бюджетники, що й завжди приблизно можна собі уявити..
особисто майже перестав заходити в органи влади, щоб нікого не покалічити, життя воно одне і проводити його без крайньої потреби в принизливих чергах або "благоустроєних" тюрмах бажання нема..(
ЭЦП, кстати, бесплатно сделал за пять минут в Приват24.
Что могу по этому поводу сказать. Процедура эта - еще тот квест. До многих вещей в процессе подачи заявления можно дойти только методом проб и ошибок. И это учитывая, что с компьютером и фотошопом я на ТЫ.
Что имею в результате. Через пять дней с момента подачи заявления мне пришло СМС, что с такого-то числа мне назначена пенсия. А вот чтобы мне ее начали перечислять на карточку, нужно пройти идентификацию. То есть прийти со всеми оригиналами документов. Ну нужно - значит нужно. Записался на том же веб-портале на прием на конкретное время в свой пенсионный фонд. Прибыл немного заранее и хорошо, что пошел туда сразу. Что такое работа пенсионного фонда на настоящий момент: это приоткрытая входная дверь, перед которой с одной стороны стоит реально толпа пенсионеров по совершенно разным вопросам, а с другой стороны периодически появляются разные работники ПФ и общаются с этой толпой в предбаннике. И эта толпа, заметьте, собирается в период карантина! Люди давятся в попытках хоть что-то узнать по своим вопросам. Какая уж там запись на время! В первый раз я так идентификацию и не прошел. То у них якобы веб-портал обновлялся. В самый разгар рабочего дня, кстати. А ближе к вечеру вообще свет пропал. Попал только со второго захода, в другой день. Поскольку в заявлении я указывал, что хочу получить обычное бумажное удостоверение, а не электронное, подал в цифровом виде и свое фото, и свою подпись, то по наивности рассчитывал, что мне его в процессе идентификации и выдадут. Но не тут-то было. Сотрудница ПФ сказала, что я что-то там ухитрился подать не в том формате и теперь будет лучше, если я принесу обычные бумажные фото и тогда процесс только запустится. А ведь когда я подавал заявление и все документы в электронном виде, то там идет строгий контроль на соответствие форматов. Но кого это волнует...
Так что оформление пенсии за один визит, как они везде рекламируют - это туфта полная. Я был там уже два раза и не получил пока что ни пенсии на карточку, ни удостоверения.
Я сам из тех "счастливчиков", которым назначили и посчитали автоматически через пару дней после подачи заявы через их веб-портал. Причем даже не предупредили, что они собираются автоматически посчитать и не спросили, есть ли у меня какие-либо законные пожелания по расчету! Уже месяц, как я пытаюсь их заставить сделать перерасчет!
Мои вам советы:
1) Внимательно изучите Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Особенно Статью 40, особенно, если у вас в страховом стаже есть периоды с особенностями (вы служили, сидели на пособии, ухаживали за инвалидом и т.п.)
2) Выпишите все свои пожелания (в рамках закона у вас есть возможность выбора кое-чего) и вопросы, подготовьте все документы и справки (даже, если они кажутся вам ненужными) и запишитесь на личный прием для подачи заявления по старинке. Сейчас карантин, приемы не ведутся, поэтому, если не горит - не спешите, дождитесь окончания карантина
3) Во время приема включите диктофон, не молчите, задавайте вопросы. Опыт показывает, что квалификация работников нижайшая, законов не знают, вести себя не умеют!
И никаких украинских новых технологий в вашей жизни! Если хотите сберечь время, нервы, здоровье!