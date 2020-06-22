Пенсійний фонд запустив послугу автоматичного призначення пенсії

Пенсійний фонд України розробив і впровадив у тестову експлуатацію нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично під час досягнення пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.

Для користування послугою необхідно заповнити атрибути анкети-заяви, докласти скан-копії документів, підписати анкету-заяву КЕП і відправити її до територіального органу Пенсійного фонду.

З початку роботи сервісу заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.

Зазначається, що найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).

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