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Обов'язкову накопичувальну пенсійну систему планують запустити в 2021 році, - Лазебна

Обов'язкову накопичувальну пенсійну систему планують запустити в 2021 році, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що з 2021 року в Україні планується паралельний запуск двох накопичувальних пенсійних систем: для всіх потенційних пенсіонерів і громадян, які мають право на пільгову пенсію.

"Передбачається, що накопичувальним рівнем можуть скористатися всі потенційні пенсіонери. Хочу зазначити, що є дві окремі накопичувальні пенсійні системи. Перша – це запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи з 2021 року ... Також ми працюємо над другою теж накопичувальною системою - але для людей віком до 35 років, які працюють на роботах, що дають право на пільгову пенсію ... Ми передбачаємо в законопроєкті, що професійна накопичувальна система може бути введена в 2021 році", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, на сьогоднішній день коефіцієнт заміщення (показник порівняння пенсії людини до зарплати перед виходом на пенсію), становить 27-28%, тоді як раніше він був 57-60% і це був хороший показник.

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"І, на жаль, спостерігаються тенденції до зменшення. Тоді, як за стандартом МОП повинна бути не менше 40%. Тому нам зараз потрібно подумати, що люди отримають через 20 років. Якщо через 20 років у нас буде мало людей працездатного віку, хто буде утримувати пенсіонерів? Тому і потрібна накопичувальна система, як єдина альтернатива. Сьогодні йдуть дискусії навколо моделі управління і захисту активів", - додала вона.

Стосовно накопичувальної професійної пенсійної системи, яка охопить майже 150 тис. працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, то передбачається, що роботодавець буде платити внески за працівника на його накопичувальний рахунок, а якщо працівник піде з цієї роботи, накопичення за ним залишаються.

"Він зможе перевести на другий накопичувальний рівень, або ще якось розпорядитися цими коштами. Крім того, це буде таким бонусним соціальним пакетом для працівника на таких виробництвах. Цей законопроєкт зараз проходить процедуру узгодження", - зазначила міністерка.

Лазебна додала, що пільговики зможуть брати участь у двох програмах, але накопичувальна професійна система це ще і можливість накопичити кошти на фінансування дострокової пенсії.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1585) Міністерство соціальної політики (1269) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+10
При зарплате учителя в 4000 долларов их ждет достойная пенсия на старости лет
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15.06.2020 12:50
+8
Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6579
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15.06.2020 12:53
+6
Очередное надувало по команде от австрийских Хозяев нынешнего режима.

Какая может быть "накопительная пенсия" в стране где за последние сто лет несколько раз менялась власть, а курс валюты менялся ещё чаще ?
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15.06.2020 12:51
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При зарплате учителя в 4000 долларов их ждет достойная пенсия на старости лет
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15.06.2020 12:50 Відповісти
Очередное надувало по команде от австрийских Хозяев нынешнего режима.

Какая может быть "накопительная пенсия" в стране где за последние сто лет несколько раз менялась власть, а курс валюты менялся ещё чаще ?
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15.06.2020 12:51 Відповісти
австрийских Хозяев Це хто ?
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15.06.2020 14:07 Відповісти
Да есть такие бодрые парни, которые назначают всю власть в Украине.
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15.06.2020 14:08 Відповісти
Ясно ... Марсіянє ...
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15.06.2020 14:09 Відповісти
Ага. С перхлоратом за пазухой.
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15.06.2020 14:10 Відповісти
це мабуть 73% зебілів, які вирішили дізнатись кінець казки, про дурня який став царем.
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15.06.2020 14:48 Відповісти
Мало зєбілов наказачили, треба ще! Давайте більше податків і ще більші зряплати чиновникам, ну і пенсії вони собі потім теж не по 1500 грн призначать!
ЗЄ! Давай ще!!!
Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2954
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15.06.2020 12:51 Відповісти
Пенсія не призначається, а вираховується виходячи з останньої ЗП
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15.06.2020 14:08 Відповісти
Звичайно, треба останню зряплату 1000000 асвоіть, і буде така пенсія, що всього пенсійного фонду України не вистачить.
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15.06.2020 14:42 Відповісти
Блін ... У кого така ЗП ???
Основна маса 5-7-10-15 ...
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15.06.2020 18:50 Відповісти
Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6579
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Пенсионная камасутра, но при этом удовольствие от извращённого полового акта, получает только один партнёр-ЗЕгосударство, а пенсионеры как всегда тупо сглатывают.
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Да уже сколько раз говорили, что эта система у нас работать не будет. Я лично в ней участвовать не буду, потому что все мои деньги, кот. там накопятся---УКРАДУТ КОЛОМОЙСКИЕ И ЯЙЦЕНЮКИ С ВЫВОДОМ В ОФШОРЫ.
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15.06.2020 12:54 Відповісти
Чего в банку не складывать? Золотишко там покупать, валюту...
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15.06.2020 12:56 Відповісти
Денег нет в банку складывать, да и банки то же нет. Всё в офшорах.
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15.06.2020 12:57 Відповісти
Я вот в пенс фонд плачу 1 039,06 грн ежемесячно, уберите налог, я лучше баксы буду покупать.
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15.06.2020 13:02 Відповісти
А я уже не плачу, я получаю......крайне мизерную пенсию, хотя проработал больше 40 лет. Меня эти фонды абсолютно не волнуют, хотя и слепому видно, что это АФЁРА 1000%-ая..
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15.06.2020 13:05 Відповісти
Так ... А як треба ?
За бугром такі самі пенсійні фонди ... різні ...
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15.06.2020 14:13 Відповісти
А Яценюк тобі чим завадив?
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15.06.2020 12:57 Відповісти
Где стена на границе? Куда делись миллионы для её постройки? На каком основании взвинтил в три раза цены на газ? Для Ахметки? Где заработал первый миллиард долларов, который праздновал на своей вечеринке?
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15.06.2020 13:03 Відповісти
Спєрдоляй, руска курва. Їдь на кордон і подивись на паркан.
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15.06.2020 13:13 Відповісти
І за такі факти навіть справу не відкрили!? Вау!!!! Чому про них не знають в прокуратурі!?!? Все, на що спромоглась пред'явити сьогоднішня влада Порошенко-хуліганка!!!! Про справи проти Яценюк я навіть не чув! Чому не відкрили справу за «паркан на кордоні»!?!
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15.06.2020 13:16 Відповісти
Вы, похоже, были на этой вечеринке - раз в курсе. Только, наверное, в качестве стола
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15.06.2020 14:12 Відповісти
Нема у нього лярда баксів. Попав би у список Форбс.
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15.06.2020 14:15 Відповісти
А куди ти подінешся? Нарахують на підприємстві ЄСВ не 22% а 30%. І буде тобі директор співати про "тяжка наша доля"!
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15.06.2020 14:48 Відповісти
Накопительная пенсия, это сколько накопил, на то и жить. А шо делать.
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15.06.2020 12:55 Відповісти
Накопичення опиняться в офшорах.Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2172
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15.06.2020 12:55 Відповісти
Сами копите, причем тут государство?
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15.06.2020 12:58 Відповісти
Это нам *опа, тем которым за 50, неуспеем накопить. А мОлодежь хай копит.
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15.06.2020 12:59 Відповісти
Храните деньги в 3-х литровьіх банках.
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15.06.2020 13:03 Відповісти
Смішно ...
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15.06.2020 14:16 Відповісти
Зате надійно.
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15.06.2020 14:24 Відповісти
Давно пора это сделать с железными предохранительными мерами для населения. Например , привязать взнос работающего к долларовому эквиваленту с государствненнной гарантией. Также нужно давно уже ввести страховую медицину. Тянуть дальше некуда.
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15.06.2020 12:57 Відповісти
Пока не отрегулируют судебную и правоохранительную систему и не посадят всех коррупционеров, начиная с Порошенко---НИ ЧТО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. С начала ворьё на нары, а потом всё остальное.
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15.06.2020 13:00 Відповісти
Дудачьок, джнєжкі ще радянський збербанк вкрав, а не Порошенко!))) ти не кацап часом?
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15.06.2020 13:02 Відповісти
Ты ещё за золото партии от совдепии спроси, "дудачёк". Сам ты дурында.
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15.06.2020 13:07 Відповісти
Злив від рускоі курви зараховано.
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15.06.2020 13:14 Відповісти
А таки вкрав. Особисто у мене.
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15.06.2020 14:26 Відповісти
Это глобальных лохотрон. Людей ЗАСТАВЯТ вкладывать деньги в "МММ" и они их больше никогда не увидят.
Как по мне единственная справедливая пенсионная система в Украине это минимальная пенсия и уплата минимального социального взноса. ВСЕ. Остальное лохотрон под вывеской государственной заботы.
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15.06.2020 12:59 Відповісти
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15.06.2020 13:24 Відповісти
Из чего только откладывать с 5200 грн в месяц ,которых на жратву не хватает ...
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15.06.2020 13:10 Відповісти
Значить буде соціальна пенсія.
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15.06.2020 14:17 Відповісти
зачем копить кому то в карман если можно самому это делать .
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15.06.2020 13:19 Відповісти
Від мене вони ні копійки не получать.
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15.06.2020 13:23 Відповісти
Ага ... Ми на вас пахати будемо і відраховувати у солідарну ПС.
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15.06.2020 14:18 Відповісти
Тобто надра, ріки, ліси, землі більше не належать людям і податки з них це вже чиясь власність, а на пенсію лише податок від зарплатні, ух як ушло олігархи всіх прокинули, красавці.
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15.06.2020 13:25 Відповісти
Ренту від використання надр отримують місцеві бюджети.
Інша справа як там все чесно ...
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15.06.2020 14:19 Відповісти
пуКін своїх вже наЇдурив з накопичувальним фондом, тепер ЗЄкловани хочуть з нами цю чучу запіздрючіть!
Срака в зебілів повинна тріщати до тих пір поки голова не проясніє!
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15.06.2020 14:54 Відповісти
 
 