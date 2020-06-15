Обов'язкову накопичувальну пенсійну систему планують запустити в 2021 році, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що з 2021 року в Україні планується паралельний запуск двох накопичувальних пенсійних систем: для всіх потенційних пенсіонерів і громадян, які мають право на пільгову пенсію.

"Передбачається, що накопичувальним рівнем можуть скористатися всі потенційні пенсіонери. Хочу зазначити, що є дві окремі накопичувальні пенсійні системи. Перша – це запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи з 2021 року ... Також ми працюємо над другою теж накопичувальною системою - але для людей віком до 35 років, які працюють на роботах, що дають право на пільгову пенсію ... Ми передбачаємо в законопроєкті, що професійна накопичувальна система може бути введена в 2021 році", - сказала Лазебна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, на сьогоднішній день коефіцієнт заміщення (показник порівняння пенсії людини до зарплати перед виходом на пенсію), становить 27-28%, тоді як раніше він був 57-60% і це був хороший показник.

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"І, на жаль, спостерігаються тенденції до зменшення. Тоді, як за стандартом МОП повинна бути не менше 40%. Тому нам зараз потрібно подумати, що люди отримають через 20 років. Якщо через 20 років у нас буде мало людей працездатного віку, хто буде утримувати пенсіонерів? Тому і потрібна накопичувальна система, як єдина альтернатива. Сьогодні йдуть дискусії навколо моделі управління і захисту активів", - додала вона.

Стосовно накопичувальної професійної пенсійної системи, яка охопить майже 150 тис. працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, то передбачається, що роботодавець буде платити внески за працівника на його накопичувальний рахунок, а якщо працівник піде з цієї роботи, накопичення за ним залишаються.

"Він зможе перевести на другий накопичувальний рівень, або ще якось розпорядитися цими коштами. Крім того, це буде таким бонусним соціальним пакетом для працівника на таких виробництвах. Цей законопроєкт зараз проходить процедуру узгодження", - зазначила міністерка.

Лазебна додала, що пільговики зможуть брати участь у двох програмах, але накопичувальна професійна система це ще і можливість накопичити кошти на фінансування дострокової пенсії.