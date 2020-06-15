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Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная

Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что с 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию.

"Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая - это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года…Также мы работаем над второй тоже накопительной системой - но для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию… Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году", - сказала Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам министра на сегодняшний день коэффициент замещения (показатель сравнения пенсии человека к зарплате перед выходом на пенсию), составляет 27-28%, тогда как ранее он был 57-60% и это был хороший показатель.

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"И, к сожалению, наблюдаются тенденции к уменьшению. Тогда, как по стандарту МОТ должна быть не менее 40%. Поэтому нам сейчас нужно подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система, как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов", - добавила она.

Что качается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тыс. работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним остаются.

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"Он сможет перевести на второй накопительный уровень, или еще как-то распорядиться этими средствами. Кроме того, это будет таким бонусным социальным пакетом для работника на таких производствах. Этот законопроект сейчас проходит процедуру согласования", - отметила министр.

Лазебная добавила, что льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2161) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+10
При зарплате учителя в 4000 долларов их ждет достойная пенсия на старости лет
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15.06.2020 12:50
+8
Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6579
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15.06.2020 12:53
+6
Очередное надувало по команде от австрийских Хозяев нынешнего режима.

Какая может быть "накопительная пенсия" в стране где за последние сто лет несколько раз менялась власть, а курс валюты менялся ещё чаще ?
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15.06.2020 12:51
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При зарплате учителя в 4000 долларов их ждет достойная пенсия на старости лет
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15.06.2020 12:50 Ответить
Очередное надувало по команде от австрийских Хозяев нынешнего режима.

Какая может быть "накопительная пенсия" в стране где за последние сто лет несколько раз менялась власть, а курс валюты менялся ещё чаще ?
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15.06.2020 12:51 Ответить
австрийских Хозяев Це хто ?
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15.06.2020 14:07 Ответить
Да есть такие бодрые парни, которые назначают всю власть в Украине.
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15.06.2020 14:08 Ответить
Ясно ... Марсіянє ...
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15.06.2020 14:09 Ответить
Ага. С перхлоратом за пазухой.
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15.06.2020 14:10 Ответить
це мабуть 73% зебілів, які вирішили дізнатись кінець казки, про дурня який став царем.
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15.06.2020 14:48 Ответить
Мало зєбілов наказачили, треба ще! Давайте більше податків і ще більші зряплати чиновникам, ну і пенсії вони собі потім теж не по 1500 грн призначать!
ЗЄ! Давай ще!!!
Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2954
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15.06.2020 12:51 Ответить
Пенсія не призначається, а вираховується виходячи з останньої ЗП
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15.06.2020 14:08 Ответить
Звичайно, треба останню зряплату 1000000 асвоіть, і буде така пенсія, що всього пенсійного фонду України не вистачить.
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15.06.2020 14:42 Ответить
Блін ... У кого така ЗП ???
Основна маса 5-7-10-15 ...
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15.06.2020 18:50 Ответить
Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 6579
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15.06.2020 12:53 Ответить
Пенсионная камасутра, но при этом удовольствие от извращённого полового акта, получает только один партнёр-ЗЕгосударство, а пенсионеры как всегда тупо сглатывают.
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15.06.2020 12:53 Ответить
Да уже сколько раз говорили, что эта система у нас работать не будет. Я лично в ней участвовать не буду, потому что все мои деньги, кот. там накопятся---УКРАДУТ КОЛОМОЙСКИЕ И ЯЙЦЕНЮКИ С ВЫВОДОМ В ОФШОРЫ.
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15.06.2020 12:54 Ответить
Чего в банку не складывать? Золотишко там покупать, валюту...
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15.06.2020 12:56 Ответить
Денег нет в банку складывать, да и банки то же нет. Всё в офшорах.
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15.06.2020 12:57 Ответить
Я вот в пенс фонд плачу 1 039,06 грн ежемесячно, уберите налог, я лучше баксы буду покупать.
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15.06.2020 13:02 Ответить
А я уже не плачу, я получаю......крайне мизерную пенсию, хотя проработал больше 40 лет. Меня эти фонды абсолютно не волнуют, хотя и слепому видно, что это АФЁРА 1000%-ая..
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15.06.2020 13:05 Ответить
Так ... А як треба ?
За бугром такі самі пенсійні фонди ... різні ...
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15.06.2020 14:13 Ответить
А Яценюк тобі чим завадив?
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15.06.2020 12:57 Ответить
Где стена на границе? Куда делись миллионы для её постройки? На каком основании взвинтил в три раза цены на газ? Для Ахметки? Где заработал первый миллиард долларов, который праздновал на своей вечеринке?
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15.06.2020 13:03 Ответить
Спєрдоляй, руска курва. Їдь на кордон і подивись на паркан.
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15.06.2020 13:13 Ответить
І за такі факти навіть справу не відкрили!? Вау!!!! Чому про них не знають в прокуратурі!?!? Все, на що спромоглась пред'явити сьогоднішня влада Порошенко-хуліганка!!!! Про справи проти Яценюк я навіть не чув! Чому не відкрили справу за «паркан на кордоні»!?!
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15.06.2020 13:16 Ответить
Вы, похоже, были на этой вечеринке - раз в курсе. Только, наверное, в качестве стола
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15.06.2020 14:12 Ответить
Нема у нього лярда баксів. Попав би у список Форбс.
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15.06.2020 14:15 Ответить
А куди ти подінешся? Нарахують на підприємстві ЄСВ не 22% а 30%. І буде тобі директор співати про "тяжка наша доля"!
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15.06.2020 14:48 Ответить
Накопительная пенсия, это сколько накопил, на то и жить. А шо делать.
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15.06.2020 12:55 Ответить
Накопичення опиняться в офшорах.Обязательную накопительную пенсионную систему планируют запустить в 2021 году, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2172
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15.06.2020 12:55 Ответить
Сами копите, причем тут государство?
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15.06.2020 12:58 Ответить
Это нам *опа, тем которым за 50, неуспеем накопить. А мОлодежь хай копит.
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15.06.2020 12:59 Ответить
Храните деньги в 3-х литровьіх банках.
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15.06.2020 13:03 Ответить
Смішно ...
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15.06.2020 14:16 Ответить
Зате надійно.
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15.06.2020 14:24 Ответить
Давно пора это сделать с железными предохранительными мерами для населения. Например , привязать взнос работающего к долларовому эквиваленту с государствненнной гарантией. Также нужно давно уже ввести страховую медицину. Тянуть дальше некуда.
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15.06.2020 12:57 Ответить
Пока не отрегулируют судебную и правоохранительную систему и не посадят всех коррупционеров, начиная с Порошенко---НИ ЧТО РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. С начала ворьё на нары, а потом всё остальное.
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15.06.2020 13:00 Ответить
Дудачьок, джнєжкі ще радянський збербанк вкрав, а не Порошенко!))) ти не кацап часом?
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15.06.2020 13:02 Ответить
Ты ещё за золото партии от совдепии спроси, "дудачёк". Сам ты дурында.
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15.06.2020 13:07 Ответить
Злив від рускоі курви зараховано.
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15.06.2020 13:14 Ответить
А таки вкрав. Особисто у мене.
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15.06.2020 14:26 Ответить
Это глобальных лохотрон. Людей ЗАСТАВЯТ вкладывать деньги в "МММ" и они их больше никогда не увидят.
Как по мне единственная справедливая пенсионная система в Украине это минимальная пенсия и уплата минимального социального взноса. ВСЕ. Остальное лохотрон под вывеской государственной заботы.
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15.06.2020 12:59 Ответить
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15.06.2020 13:24 Ответить
Из чего только откладывать с 5200 грн в месяц ,которых на жратву не хватает ...
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15.06.2020 13:10 Ответить
Значить буде соціальна пенсія.
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15.06.2020 14:17 Ответить
зачем копить кому то в карман если можно самому это делать .
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15.06.2020 13:19 Ответить
Від мене вони ні копійки не получать.
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15.06.2020 13:23 Ответить
Ага ... Ми на вас пахати будемо і відраховувати у солідарну ПС.
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15.06.2020 14:18 Ответить
Тобто надра, ріки, ліси, землі більше не належать людям і податки з них це вже чиясь власність, а на пенсію лише податок від зарплатні, ух як ушло олігархи всіх прокинули, красавці.
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15.06.2020 13:25 Ответить
Ренту від використання надр отримують місцеві бюджети.
Інша справа як там все чесно ...
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15.06.2020 14:19 Ответить
пуКін своїх вже наЇдурив з накопичувальним фондом, тепер ЗЄкловани хочуть з нами цю чучу запіздрючіть!
Срака в зебілів повинна тріщати до тих пір поки голова не проясніє!
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15.06.2020 14:54 Ответить
 
 