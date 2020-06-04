Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева
Министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева раскритиковал планы внедрить в Украине второй уровень пенсионного обеспечения.
Об этом он написал в комментарии к посту в фейсбуке председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, передает Цензор.НЕТ.
"Читаю этих теоретиков и понимаю, почему у нас нет нормальных экономистов. О каком накопления идет речь? Ну хорошо, соберете вы 100 млрд в негосударственные пенсионные фонды. 7% сразу заберут на администрирование. На минуточку, это 7 млрд грн в год... Дальше что? В ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Никакой нет", - отмечает Рева.
По его словам средства будущих пенсионеров будут вкладывать в облигации внутреннего государственного займа.
"Иначе говоря - на финансирование бюджетного дефицита. Куда пойдут средства от продажи ОВГЗ? На финансирование государственного долга Украины. То есть, внешние долги превратятся в внутренние долги. И если Украина не объявляет дефолт по долговым обязательствам, потому что боится последствий международных финансовых организаций, то будет ли она бояться своих пенсионеров, которых государство просто бросит, как это было с вкладчиками советского Сбербанка? Вопрос риторический. Поэтому вывод очень прост - это афера века. И те, кто ее проталкивают просто негодяи!" - заключает экс-министр.
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Свои дурацкие и антизаконные мысли можешь оставить при себе ?
А пересматривать избирательное право нужно, безусловно. Голосователи за два кило гречки должны быть отстранены, раз и навсегда.
Может, Коломойский не имеет навыков в кадровой политике ?
Просто проходите мимо.
І шо робить ?
А США, західна Європа, Англія ?
Пенсіонери різні є.
Є з пенсіями по 20-30 тис.
Основна масса кусає лікті, звичайно.
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов.
Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.Источник: https://censor.net/v451400
Це проста арифметика...
платите пенсионные взносы
квартал95 лошит лохов
Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева
Звісно ж афера!!! Скоро місцеві вибори,і багатих пенсіонерів кілом гречки вже не купиш!!! А по кілу червоної ікри видавати обанкротишся.....АФЕРА!!!!!