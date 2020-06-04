Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева

Министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева раскритиковал планы внедрить в Украине второй уровень пенсионного обеспечения.

Об этом он написал в комментарии к посту в фейсбуке председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю этих теоретиков и понимаю, почему у нас нет нормальных экономистов. О каком накопления идет речь? Ну хорошо, соберете вы 100 млрд в негосударственные пенсионные фонды. 7% сразу заберут на администрирование. На минуточку, это 7 млрд грн в год... Дальше что? В ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Никакой нет", - отмечает Рева.

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По его словам средства будущих пенсионеров будут вкладывать в облигации внутреннего государственного займа.

"Иначе говоря - на финансирование бюджетного дефицита. Куда пойдут средства от продажи ОВГЗ? На финансирование государственного долга Украины. То есть, внешние долги превратятся в внутренние долги. И если Украина не объявляет дефолт по долговым обязательствам, потому что боится последствий международных финансовых организаций, то будет ли она бояться своих пенсионеров, которых государство просто бросит, как это было с вкладчиками советского Сбербанка? Вопрос риторический. Поэтому вывод очень прост - это афера века. И те, кто ее проталкивают просто негодяи!" - заключает экс-министр.