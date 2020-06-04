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Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева

Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева

Министр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева раскритиковал планы внедрить в Украине второй уровень пенсионного обеспечения.

Об этом он написал в комментарии к посту в фейсбуке председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, передает Цензор.НЕТ.

"Читаю этих теоретиков и понимаю, почему у нас нет нормальных экономистов. О каком накопления идет речь? Ну хорошо, соберете вы 100 млрд в негосударственные пенсионные фонды. 7% сразу заберут на администрирование. На минуточку, это 7 млрд грн в год... Дальше что? В ценные бумаги будут вкладываться эти средства? Покажите хоть одну структуру, которая присутствует на фондовом рынке Украины 20 лет. Назовите, хоть одну! Никакой нет", - отмечает Рева.

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По его словам средства будущих пенсионеров будут вкладывать в облигации внутреннего государственного займа.

"Иначе говоря - на финансирование бюджетного дефицита. Куда пойдут средства от продажи ОВГЗ? На финансирование государственного долга Украины. То есть, внешние долги превратятся в внутренние долги. И если Украина не объявляет дефолт по долговым обязательствам, потому что боится последствий международных финансовых организаций, то будет ли она бояться своих пенсионеров, которых государство просто бросит, как это было с вкладчиками советского Сбербанка? Вопрос риторический. Поэтому вывод очень прост - это афера века. И те, кто ее проталкивают просто негодяи!" - заключает экс-министр.

Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева 01

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159) Рева Андрей (460)


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Топ комментарии
+18
Сто процентів! При такому дефіциті бюджету «накопичувальний пенсійний фонд» це для «підтримки штанців», не більше. Всі ці гроші з'їсть інфляція.
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04.06.2020 12:32
+12
Як можна довіряти свої гроші в країні де можна тупо рейданути банк, судовою системою керує якийсь божевільний російський агент і кожний суддя просто клептоман, де тупо крадуть стратегічні запаси зерна під час пандемії і про це мовчать корумповані мас медіа. І це тільки один рік пройшов! Вау!!!
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04.06.2020 12:40
+11
Я ніколи не довірю свої гроші цим типу кловуна, а реально - злодіям і аферистам. Доречі: Тест на довіру Бубочці, шановні зелебобіки, ви повинні повірити своєму керманичу і розпочати масово фінансувати другий рівень з власної кишені. Чи слабо?
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04.06.2020 12:40
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Правила форума Совет форумчан
Сто процентів! При такому дефіциті бюджету «накопичувальний пенсійний фонд» це для «підтримки штанців», не більше. Всі ці гроші з'їсть інфляція.
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04.06.2020 12:32 Ответить
Мда.
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04.06.2020 12:33 Ответить
Так уже никто не голосовал, все отказываются.
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04.06.2020 12:58 Ответить
Но свидетельства-то остались ! Фотографии стикеров "Ко ! ******* !", наклееных на автО, например.
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04.06.2020 12:59 Ответить
"Я так думаю..."
Свои дурацкие и антизаконные мысли можешь оставить при себе ?
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04.06.2020 13:19 Ответить
Ну, пока что в УК Украины нет такой статьи как "Мыслепреступление".
А пересматривать избирательное право нужно, безусловно. Голосователи за два кило гречки должны быть отстранены, раз и навсегда.
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04.06.2020 13:25 Ответить
Почему так получается что те кто работали в правительстве Порошенко-Гройсмана - образованные и знающие дело люди, а "слуги народа" - просто наглая косноязычная шпана ?
Может, Коломойский не имеет навыков в кадровой политике ?
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04.06.2020 12:33 Ответить
Патамушта у квартальщиків трускавецькі дипломи.
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04.06.2020 12:36 Ответить
Та пустіть же нас до корита!!!!
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04.06.2020 13:11 Ответить
Не равняй всех по себе.
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04.06.2020 13:12 Ответить
Я вовсе не обращался к вам за советом.
Просто проходите мимо.
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04.06.2020 13:53 Ответить
"Почему у нас нет нормальных экономистов. О каком накопления идет речь? " Потому . Год назад надо было думать головой . Теперь с голой сракой на лисапеде на работу .
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04.06.2020 12:34 Ответить
Він не при владі зараз ...
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04.06.2020 13:06 Ответить
Прийдеш такий за своїми на копиченнями, а вони тю-тю. Полетіли у вирій і кінців не знайдеш. Вже проходили.
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04.06.2020 12:34 Ответить
Ха! За бугром державних пенсійних фондів взагалі нема!
І шо робить ?
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04.06.2020 13:07 Ответить
Zus в Польше. Так что есть.
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04.06.2020 13:12 Ответить
Державний ?
А США, західна Європа, Англія ?
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04.06.2020 13:21 Ответить
Да, государственный. В США и Англии не был. Но я тебе написал, что государственные фонды существуют. И в Польше есть негосударственные, но взносы в них добровольные. Если не ошибаюсь, то в пределах 1.5-2% от зп брутто.
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04.06.2020 13:31 Ответить
Ок ...
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04.06.2020 13:43 Ответить
Це добре, є на що рівнятися ...
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04.06.2020 13:45 Ответить
Ему то не знать, сам то и с подельниками задумывал, но вот порошенко прокатили на выборах. Мочало бы уже и меньше жрало и втрусах по квартире ходило.
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04.06.2020 12:35 Ответить
Сказать що хотіли?
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04.06.2020 13:07 Ответить
Сказал "величайший авторитет" Рева,который "мало" ест,но на талии не один ремень не застегивается.Впрочем как и у его дружбана Розенко.
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04.06.2020 12:35 Ответить
Уроды,это же ваша с гросей ,пенсионная реформа!
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04.06.2020 12:35 Ответить
Не бреши тут
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04.06.2020 12:41 Ответить
За останні 20-ть років, скільки тих "реформ" пенсійного законодавства вже було... Не полічити. От тільки краще от того пенсіонерам ні разу не стало!
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04.06.2020 12:36 Ответить
2-3 ...
Пенсіонери різні є.
Є з пенсіями по 20-30 тис.
Основна масса кусає лікті, звичайно.
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04.06.2020 13:20 Ответить
Так пенсійних законів теж кільканадцять штук, для всіляких особливо заслужених, ну і для всіх інших плінтусів є, на загальних підставах. З кого більше користі державі, з лікаря чи судді чесного в особливо великих розмірах?!.
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04.06.2020 13:28 Ответить
Порівняйте кругле і солодке ... Слабо ?
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04.06.2020 13:44 Ответить
Ви суддя?
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04.06.2020 13:48 Ответить
При втором уровне пенс.обеспечения пенсионеры должны будут отдавать полпенсии в фонд президента.
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04.06.2020 12:38 Ответить
Як можна довіряти свої гроші в країні де можна тупо рейданути банк, судовою системою керує якийсь божевільний російський агент і кожний суддя просто клептоман, де тупо крадуть стратегічні запаси зерна під час пандемії і про це мовчать корумповані мас медіа. І це тільки один рік пройшов! Вау!!!
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04.06.2020 12:40 Ответить
Я ніколи не довірю свої гроші цим типу кловуна, а реально - злодіям і аферистам. Доречі: Тест на довіру Бубочці, шановні зелебобіки, ви повинні повірити своєму керманичу і розпочати масово фінансувати другий рівень з власної кишені. Чи слабо?
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04.06.2020 12:40 Ответить
деньги просто отберут
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04.06.2020 12:52 Ответить
А петиным клоунам доверил бы? Задумка то петюниной шоблы.
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04.06.2020 12:54 Ответить
Не бреши
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04.06.2020 13:11 Ответить
Ти мені зуби не заговорюй - починай платити!
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04.06.2020 13:28 Ответить
++++
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04.06.2020 13:34 Ответить
За Пєті ЄСВ знизили до 22%, а за Вовіка збільшують, то хто гівно?
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04.06.2020 13:30 Ответить
Да украинцы вообще слишком много едят, помнишь кто это сказал?
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04.06.2020 12:42 Ответить
Пам'ятаємо. Краще за вас.
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов.
Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.Источник: https://censor.net/v451400
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04.06.2020 13:11 Ответить
От знову демагогія... Німці в абсолютних числах тратять більші суми ніж українці.. Просто рівень зарплат німецьких такий що при однакових цінах, виходять такі відсотки.
Це проста арифметика...
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04.06.2020 13:16 Ответить
Суть не в арефметиці, а передвиборних, і не тільки, інформаційних маніпуляціях
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04.06.2020 13:24 Ответить
Так, как Пенсионный фонд разбазаривает деньги на свое содержание (бесконечную смену компьютеров, мебели, ремонты кабинетов руководителей, содержание лимузинов, выплаты премий), тут в 7 процентов на администрирование ну никак не вложиться. Нашим чиновникам подойдет схема 50/50, а через год-два обанкротят. По-другому - не бывает. Правда, в таких фонды мало кто захочет нести свои кровные.
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04.06.2020 12:49 Ответить
зеленский планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет
платите пенсионные взносы
квартал95 лошит лохов
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04.06.2020 12:50 Ответить
Посиланяя в студію,плііз,або ти галіма фуфлижниця. Рухайся каКцапе!
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04.06.2020 13:08 Ответить
Як погода в Сизрані?
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04.06.2020 13:29 Ответить
Негодяи живут и очень хорошо живут, а простой народ страдает кормя эту свору.
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04.06.2020 12:57 Ответить
Бла бла бла....https://images.cnscdn.com/images/8/4/6/7/8467ccd8fcfb0f12db068e3811c28482/original.jpgМинистр социальной политики в 2016-2019 годах Андрей Рева раскритиковал планы внедрить в Украине второй уровень пенсионного обеспеченияИсточник: https://censor.net/n3199993
Введение второго уровня пенсионного обеспечения - афера века, - Рева

Звісно ж афера!!! Скоро місцеві вибори,і багатих пенсіонерів кілом гречки вже не купиш!!! А по кілу червоної ікри видавати обанкротишся.....АФЕРА!!!!!
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04.06.2020 13:07 Ответить
Лише останній дурень може ще вірити "слугам урода"
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04.06.2020 13:13 Ответить
Азартні ігри на гроші з державою - справа абсолютно програшна. Тут прапорщик Рева правий.
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04.06.2020 13:26 Ответить
... до влади прийшли аферисти ,так вони ніколи не покидали владу,але,це каже той,хто казав що українці багато їдять...?! краще мовчав би !
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04.06.2020 14:32 Ответить
Рева .бери пример с бабы Пепы , меньше жри и похудеешь .
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04.06.2020 14:39 Ответить
Трижды худой.Таких кремезных и ковид не бере.
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04.06.2020 15:04 Ответить
Это и ежу понятно, только вот почему хорошая мысля приходит опосля. В стране где массово буйным цветом расцвёл аферизм и мошенничество, доверять деньги местному олигархату и чиновникам можно только через 40 дней после их смерти.
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04.06.2020 15:34 Ответить
 
 