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Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы: "Других возможностей может не быть"

Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы:

Министерство социальной политики выступает за введение накопительной пенсионной системы.

Об этом в интервью LB.ua заявила глава ведомства Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте честно говорить: сегодня из занятого населения взносы платят 40%, но те 60% людей, которые работают в "тени", тоже придут за пенсиями ... То есть эта недофинансированная система является скрытыми долгами для будущих поколений. ...Если еще 10 лет назад пенсия составляла 50% заработка, то сейчас это уже 28%. И по данным Всемирного банка, коэффициент замещения в Украине (это тот показатель, который показывает сколько человек получит пенсии в соответствии со своей зарплатой), может снизится до 18%, если мы ничего не изменим", - рассказала министр.

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Вместе с тем, Марина Лазебная считает, что соответствующий законопроект, поданный в Верховную Раду под авторством народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, требует серьезной доработки. Он, в частности, предусматривает введение 3%-х отчислений с зарплаты (1% оплачивает работник, 2% - работодатель), которые постепенно до 2050 года вырастут до 7%. Однако единой модели на данный момент у Минсоца нет.

"Сейчас ведутся дискуссии относительно размера взносов и какие категории это заденет. Мы, например, считаем, что нужно привлекать людей старше 50 лет", - рассказала министр. - Есть идея сделать 2 плюс 2% в первый год. Но идут дискуссии, где эти 2% брать. Например, в пределах ЕСВ... Сегодня ЕСВ составляет 22%. Поэтому государство должно решить, будет ли это 24%, или отчисления будут делаться в пределах 22%".

"Нужно сбалансировать пенсионную систему. Государство сегодня и так дотирует Пенсионный фонд. Нам надо строить эту систему, чтобы для будущих поколений выйти на приличный коэффициент замещения пенсией заработка. Других возможностей может не быть. ...Накопительная система носит в себе стимулирующий принцип для получения населением достойных зарплат и их легализации. Чем больше взносы, тем больше накопления. Эти средства являются собственностью человека и подлежат наследованию членами семьи", - говорит Лазебная.

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Отчисления, рассказала министр, будут инвестироваться в ОВГЗ, депозиты, банковские металлы, ценные бумаги предприятий. Для контроля за своими средствами человек сможет выбрать негосударственный пенсионный фонд.

"Привлеченные средства должны быть внутренним финансовым ресурсом государства для развития экономики. Поэтому развитие страны должно осуществляться также за счет этих средств. Это касается и земельной реформы, и "большого строительства" и других государственных долгосрочных инвестиционных проектов", - отметила министр.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+16
В країні крадіїв накопичені кошти можуть зникнути в невідомому напрямку і кінців не знайдеш.
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28.05.2020 14:14
+13
Интерестно девки пляшут: в Украину инвесторы не идут, так как условий для этого (судов, стабильных правил игры и тд и тд) нету, в ввести накопительный уровень пенсионной системы куда деньги на десятки лет вкладывают слуганародные законодатели проблем не видят. Ну или делают вид что не видят, надеясь на низкую финансовую грамотность населения. Ну скажите, какой дурак в нынешних условиях отдаст деньги в банк на 30-40 лет? Реально?
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28.05.2020 14:24
+13
Уважаемая госпожа Лазебная, не выдумывайте проблему там, где ее нет. А именно - "те кто не платит в Пенсионный Фонд", мол, "тоже придут"... А зачем они придут!?!? ЕСЛИ не ПЛАТИЛИ - НИ о КАКОЙ пенсии РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Только пособие на хлеб и воду. Именно - на хлеб и воду. И все! Вся проблема в том, что ЧИНОВНИЧЬЯ орава "понарисовывала" себе высоченные зарплаты, соответственно - такие же "нарисованные" отчисления в ПФ! А вот тем, кто РЕАЛЬНО производил товары, работы и услуги, за которые люди САМИ и ДОБРОВОЛЬНО платили деньги, вот ИМ то и не хватает денег! Но это - ПО ВАШЕЙ МИЛОСТИ, а не по объективным причинам!
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28.05.2020 14:28
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Правила форума Совет форумчан
Не понял, зебилы, что рассчитывают, что они будут пенсию получать ?
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28.05.2020 14:13 Ответить
Особливо ті що мотаються по закордонних сезонних роботах.
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28.05.2020 14:15 Ответить
Уважаемая госпожа Лазебная, не выдумывайте проблему там, где ее нет. А именно - "те кто не платит в Пенсионный Фонд", мол, "тоже придут"... А зачем они придут!?!? ЕСЛИ не ПЛАТИЛИ - НИ о КАКОЙ пенсии РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Только пособие на хлеб и воду. Именно - на хлеб и воду. И все! Вся проблема в том, что ЧИНОВНИЧЬЯ орава "понарисовывала" себе высоченные зарплаты, соответственно - такие же "нарисованные" отчисления в ПФ! А вот тем, кто РЕАЛЬНО производил товары, работы и услуги, за которые люди САМИ и ДОБРОВОЛЬНО платили деньги, вот ИМ то и не хватает денег! Но это - ПО ВАШЕЙ МИЛОСТИ, а не по объективным причинам!
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28.05.2020 14:28 Ответить
За них проголосувала партія Шаровиків.
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28.05.2020 14:34 Ответить
Шариковых.
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28.05.2020 16:15 Ответить
Если шмаркля останется до конца каденции, то после него пенсии , даже такие, как сегодня, совсем отменят. Так что если хотите получать пенсию, предпринимайте шаги по импичменту шмаркли.
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28.05.2020 14:51 Ответить
В країні крадіїв накопичені кошти можуть зникнути в невідомому напрямку і кінців не знайдеш.
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28.05.2020 14:14 Ответить
Интерестно девки пляшут: в Украину инвесторы не идут, так как условий для этого (судов, стабильных правил игры и тд и тд) нету, в ввести накопительный уровень пенсионной системы куда деньги на десятки лет вкладывают слуганародные законодатели проблем не видят. Ну или делают вид что не видят, надеясь на низкую финансовую грамотность населения. Ну скажите, какой дурак в нынешних условиях отдаст деньги в банк на 30-40 лет? Реально?
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28.05.2020 14:24 Ответить
Из старых держится пока только Приватбанк. Основан 19 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года.

Если ошибаюсь, поправьте.
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28.05.2020 16:18 Ответить
Я не настолько спец, чтоб в этом вопросе поправлять))
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28.05.2020 16:40 Ответить
И тот спасали с помощью национализации и вливания кучи денег.
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28.05.2020 17:01 Ответить
У ВЛАДІ, крадіїв, яку обрало 73,22% шаровиків.
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28.05.2020 15:01 Ответить
***
пенсионный фонд:
паперть - ваш надёжный финансовый партнёр
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28.05.2020 14:16 Ответить
Вот вам бубочькофильі, и 21апреля 2019.
Бубочькин день.
«Кто угодно, только не Порошенко !!!»
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28.05.2020 14:18 Ответить
осенью будет дурантин -2 .пенсий не будет такого и понятия
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28.05.2020 14:20 Ответить
А как вы будете использовать деньги из накопительного фонда?
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28.05.2020 14:23 Ответить
Разворуют, фонды отдадут по решениям карманных судов алигархам и сожрет инфляция. Както так
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28.05.2020 14:26 Ответить
Использовать очень просто.
Заказать ремонт у строителей. Взять под него кредит. Не выплатить кредит. Получить огромный штраф от банка, выплатить банку кредит, пеню и проценты, получить от банка откат.
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28.05.2020 14:32 Ответить
Государство - мошенническая организация, которая множество раз кидала тех, кто ей доверялся. Платить ей деньги 30-40 лет подряд это все равно, что сжечь их в печи.
Если они так уж сильно хотят ввести эту накопительную систему, то никакой общеобязаловки быть не должно. Веришь государству - плати. Не веришь - думай сам о своей старости. Только так будет справедливо.
А общеобязаловка это еще один дополнительный налог, которых у нас уже и так больше, чем в богатых социальных государствах ЕС.
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28.05.2020 14:24 Ответить
В стране воров и коррупционеров накопительная система будет дополнительным глотком для офшоров. Подойдет время пенсии, а тебе будут лапшу вешать - бюджет пустой, то что накопил - "куда-то" исчезло, а куда - мы не знаем.
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28.05.2020 14:28 Ответить
А в стране шаровиков, только так.
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28.05.2020 14:40 Ответить
Не «государство», а ті хто вибирає государство або бездумно, або «по пріколу»...
Може задумаються ?
Хоча , нічим...думати...
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28.05.2020 14:38 Ответить
зеленский решил кинуть лохов
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28.05.2020 14:26 Ответить
Если лохи с рвением обманываются то чому бы и нет?
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28.05.2020 14:27 Ответить
Лохи кинули самі себе.
Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы: "Других возможностей может не быть" - Цензор.НЕТ 9089
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28.05.2020 14:31 Ответить
А может навести порядок и заставить тех 60% в тени платить взносы?
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28.05.2020 14:26 Ответить
Ты шо, за свою пензию переживаешь? Я закрылся, чтобы тебе ее не платить.
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28.05.2020 14:30 Ответить
А нашілюді з лугандону теж братимуть участь в наповненні ПФ, чи так і буде на халяву?
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28.05.2020 14:27 Ответить
Требовать деньги с кормильцев Украиньі?
Ну ти вааще ахуцпєл !
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28.05.2020 14:31 Ответить
надо мудан склыкать
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28.05.2020 14:28 Ответить
Накопительная система позволяет молодым НАКОПИТЬ к старости.
А на что жить сегодняшним пенсионерам?
Снова накапливать?????
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28.05.2020 14:29 Ответить
Да , старый столяр, я помню 90- тые , когда старушки придя в храм, падали в обморок, потому что дома кушать было нечего. Сейчас эти старушки откормились и бодро проголосовали за Зе. Кстати, московский патриархат больше всех за Зе и агитировал. И получил за холуйство перед властью. А пенсию в конце 90-тых платили раз в пол года. Церковный регент, , хормейстер с двумя высшими музыкальными, до того, как пришел к нам в собор , питался тем, что смолол мешок пшеницы на крупу и так кормил семью месяц. И боюсь , что к осени повторится та же беда. А потому, что надо башкой думать , а не голосовать по приколу.
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28.05.2020 14:38 Ответить
https://censor.net/user/141844 На чем они откормились? На коммуналке заоблачной, от Соевого?
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28.05.2020 14:44 Ответить
Коцорилоє, в Україні, за часів Порошенка, та ще й у стані війни, з вами мразотою, громадянам, у яких комунальні платежі переважали 10% від доходу, надавали СУБСИДІЮ.
Передай цю інфу, свому кацарилому начальнику зміни пропагандонів.
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28.05.2020 14:56 Ответить
нетоварищ, у Вас в голове каша и пропущенные уроки по математике
в 90-х пенсионерке 55 лет и то это самой молодой, которая в обморок с голоду не упадёт
уже прошло с 90-х 30 лет
55+30=минимум 85 лет --- основной отъевшийся электорат Зе!
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28.05.2020 15:26 Ответить
счас, начну отдавать, чтоб стырили, вспомните страхование детей до 18 лет и многое другое, где оно?
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28.05.2020 14:34 Ответить
Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы: "Других возможностей может не быть" - Цензор.НЕТ 5984
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28.05.2020 14:34 Ответить
кому можна довірити зароблені гроші в країні, де не можна довіряти поліції, прокурорам, міністрам, президенту, банкам, дбр, сбу, судам?

куди будуть вкладати ці кошти, коли інвестори не хочуть робити тут інвестиції,
бо їх відіжмуть менти, міністри, прокурори, сбушники ?

чому власник фонду тупо не втече з ними ?
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28.05.2020 14:39 Ответить
Только если можно самому выбрать любой мировой банк, а так бродите лесом.
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28.05.2020 14:42 Ответить
Граждане! Будьте осторожны, госмошенники придумали новую схему по опустошению ваших карманов!!!
Никаким чиновникам вы нафиг не нужны ни в молодом ни в пожилом возрасте..., им нужны только ваши деньги...
Не отдавайте свои деньги госворам, госмарадерам, госрекетерам...
Государственная пенсионная, совковая, солидарная система показала свою коррупционность, нееффективность и убыточность!!!
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28.05.2020 14:45 Ответить
Мне Ваш пост нравится, но готов поспорить, что Вы голосовали за Зе.
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28.05.2020 16:22 Ответить
Вообще не ходил на выборы!
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28.05.2020 20:33 Ответить
А к чему будет привязана та сумма которую заплатил?? К доллару...к золоту...к платине?? Без привязки к чему нить тому что реально стоит денег...вся эта накопительная система...это от мертвого осла (оманского) уши...
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28.05.2020 14:46 Ответить
Люди не розраховуйте в Україні на пенсії.Бо до бюджету багато хто присмоктався.Заробляйте собі самі і не будьте залежними від усіляких дурників.
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28.05.2020 14:51 Ответить
Потрібно скасувати мінімальну пенсію за віком! Скільки офіційно пропрацював та сплачував пенсійні внески, стільки і отримав пенсії. Три дні - затри дні, сорок років - за сорок років. Ні дня не робив ніх-ра не отримав. Хай діди годують! Діти не годують, береш біле простирадло та мандруєш на цвинтар. От тоді 60% поповзуть з тіні як таргани, а санітарка яка 40 років пропрацювала в лікарні отримає гідну пенсію. Не треба мудрувати!
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28.05.2020 14:53 Ответить
24,45%, ЗА !!!!!!!!
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28.05.2020 14:58 Ответить
У меня для Вас плохие новости:
За 24 года НБУ обесценил гривну на 1434%. Можете начинать откладывать.....
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28.05.2020 15:58 Ответить
Ой вже були ці *пенсійно -трастові кампашкі *які назбирали баблос та зникли .
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28.05.2020 15:03 Ответить
В чому принципова різниця між накопичувальною пенсійною системою і банківським депозитом?
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28.05.2020 15:07 Ответить
Депозит это добровольно.
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28.05.2020 15:58 Ответить
У накопичувальній системі є 3 опції - всі гроші зразу, частинами протягом 10-15 років, і довічне утримання.
Депозити такого не передбачають.
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28.05.2020 16:01 Ответить
Але якщо ви назбираєте багато депозитів (скажімо 1 млн.), то навіть 5% з нього складатиме 50000 - може вистачити для бідного пенсіонера.

А чи у пенсійному фонді збережуться ваші гроші до виходу на пенсію - ніхто не знає
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28.05.2020 16:04 Ответить
Оформил пенсию в мае 2016. Повысили впервые в мае 2020 на 11.1%, что даже меньше потери от инфляции в 2016 году. (12.4%). Инфляция "съедала" пенсию в 2017-м - 13,7%, в 2018-м - 9.8%, в 20ё19-м - 4.1%. Не поленился и подсчитал: если бы ПФ каждый год пересчитывал пенсию с учетом инфляции за предыдущий год, то за прошедшие 4 года недополучил (с учетом выплаты доп. 1000гр. в апреле 2020) больше 24000гр., т.е. по 6000гр. в год. ТОЧНО ТАК ЖЕ ИНФЛЯЦИЯ "СЪЕСТ" отчисления-накопления в ПФ.
Интересно/неплохо бы узнать, во что обходится содержание аппарата ПФ, какие там зарплаты и премии. Забавно также наблюдать, как в ПФ продолжают насчитывать КОПЕЙКИ, а не округляют, как это предписано делать в торговле.
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28.05.2020 15:08 Ответить
оні галадаютъ
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28.05.2020 18:21 Ответить
Не только аппарата, но и внешних аудиторов, наб, советы, кучу брокеров и проч. С таким успехом я сам могу вложить деньги в депозит, ценные металлы, или недвижимость. Без тучи посредников с зарплатами по 200 тыс.
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28.05.2020 20:08 Ответить
Бред. Сидит кодла нехерово оплачиваемых дебилов и думает: 22% сделать или 24%? И сделать ли 2+2% в первый год? Хотя, чему удивляться: у дебилов и представление о реформах дебильное.
А суть вопроса-то проста, как двери, и состоит она в двух основных моментах.
1. На шее одного трудоспособного пиплоюнита в Украине сидит примерно один пенс, и в будущем нагрузочка эта будет только расти.
2. Конечно, очень хотелось бы решить проблему враз и по-дебильному по-привычному, типа "2+2% в первый год". Но, во-первых, как тришкин кафтан не перекраивай, больше от этого он не станет. А во-вторых, наш народ и так предпочитает перебивается на заработках за бугром, и если его остатки нагрузить "2+2%-ми" и проч., то и эти остатки быстро отсюда свалят. И останутся "реформаторам" проценты от нуля.
И что получается от таких "реформ" в сухом остатке? Очередной гемор бухгалтерам и ещё более безнадежный уход зарплат в тень.
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28.05.2020 15:23 Ответить
Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути" - Цензор.НЕТ 9416
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28.05.2020 15:33 Ответить
я як дефолт шо тоді ? чи ше якась напасть або обвал гривні
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28.05.2020 15:55 Ответить
И все....
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28.05.2020 17:06 Ответить
так они и собрались вырвать, пока ее дефолт, они умные
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28.05.2020 18:19 Ответить
привлекать старших50 лет хорошо,
а то судьи голодают, пэнсий не хватает,
вова зиленский ловко обувает лохобанов
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28.05.2020 18:18 Ответить
шо, ощад уже расчитался с долгами ?
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28.05.2020 18:27 Ответить
Замість впровадження нових технологій, влада зайнялась грабунком, і робить вигляд ніби продуктивність праці часів К. Маркса і теперрішнього часу однакова. А може баригам потрібно меньше жрати прибутку і ділитись з робітниками, адже жодного пенсійного фонду не вистачить коли все розкрадати, а фонд оплати праці у власників нагадує подачку богатого фраєра жебраку на паперті.
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28.05.2020 19:36 Ответить
Да нечего придумывать велосипед, у нас ПФ нету, это фактически пенсионный налог, а во всем цивилизованном мире ПФ или инвестор или организовывает возможность инвестировать (в сша есть обе программы), у нас же деньги не работают, а пилятся в день отчисления с одного рабчего на 1,6 пенса.
ПФ вкладывают деньги не на 1 день а на 30-40 лет. За 10 лет бронированый и консервативный и защищенный вклад SP500 увеличит изначальную сумму на 240%, поэтому американские пенсы вкладывают 200к отчислений, а выходят на пенсию с 500к - 1млн. Даже вонючий гривневый депозит лучше, потому что он ваш, и остается в наследство.
Вопрос решения ситуации с пенсиями это вопрос математики и экономической модели. Я могу написать переходную модель в пределах отчисленных %, это будет долгий переход, но он приведет к пенсионной системе мирового уровня и росту экономики.. и что.. оно нада комуто?! Все такие богатые что собираются жить на 30 баксов пенсии бо щаз 1,6 пенса на рабочего, а будет 2.3 скоро, и всем по и пенсам и работникам платящим почти 50% налогов и не знающих даже это факт. Мне нада, так я на пенсию не рассчитываю, а сам управляю инвестициями, дайте управлять хотя бы половиной своих отчислений, воры, большего не требуется.
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28.05.2020 22:56 Ответить
На власть рассчитывать глупо . нужно 20 % зарплаты паковать в доллары евро .шв франки .золото . И будет пенсия . Все что будет под контролем властей , то это их деньги .
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28.05.2020 23:30 Ответить
 
 