Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы: "Других возможностей может не быть"
Министерство социальной политики выступает за введение накопительной пенсионной системы.
Об этом в интервью LB.ua заявила глава ведомства Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте честно говорить: сегодня из занятого населения взносы платят 40%, но те 60% людей, которые работают в "тени", тоже придут за пенсиями ... То есть эта недофинансированная система является скрытыми долгами для будущих поколений. ...Если еще 10 лет назад пенсия составляла 50% заработка, то сейчас это уже 28%. И по данным Всемирного банка, коэффициент замещения в Украине (это тот показатель, который показывает сколько человек получит пенсии в соответствии со своей зарплатой), может снизится до 18%, если мы ничего не изменим", - рассказала министр.
Вместе с тем, Марина Лазебная считает, что соответствующий законопроект, поданный в Верховную Раду под авторством народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, требует серьезной доработки. Он, в частности, предусматривает введение 3%-х отчислений с зарплаты (1% оплачивает работник, 2% - работодатель), которые постепенно до 2050 года вырастут до 7%. Однако единой модели на данный момент у Минсоца нет.
"Сейчас ведутся дискуссии относительно размера взносов и какие категории это заденет. Мы, например, считаем, что нужно привлекать людей старше 50 лет", - рассказала министр. - Есть идея сделать 2 плюс 2% в первый год. Но идут дискуссии, где эти 2% брать. Например, в пределах ЕСВ... Сегодня ЕСВ составляет 22%. Поэтому государство должно решить, будет ли это 24%, или отчисления будут делаться в пределах 22%".
"Нужно сбалансировать пенсионную систему. Государство сегодня и так дотирует Пенсионный фонд. Нам надо строить эту систему, чтобы для будущих поколений выйти на приличный коэффициент замещения пенсией заработка. Других возможностей может не быть. ...Накопительная система носит в себе стимулирующий принцип для получения населением достойных зарплат и их легализации. Чем больше взносы, тем больше накопления. Эти средства являются собственностью человека и подлежат наследованию членами семьи", - говорит Лазебная.
Отчисления, рассказала министр, будут инвестироваться в ОВГЗ, депозиты, банковские металлы, ценные бумаги предприятий. Для контроля за своими средствами человек сможет выбрать негосударственный пенсионный фонд.
"Привлеченные средства должны быть внутренним финансовым ресурсом государства для развития экономики. Поэтому развитие страны должно осуществляться также за счет этих средств. Это касается и земельной реформы, и "большого строительства" и других государственных долгосрочных инвестиционных проектов", - отметила министр.
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Если ошибаюсь, поправьте.
пенсионный фонд:
паперть - ваш надёжный финансовый партнёр
Бубочькин день.
«Кто угодно, только не Порошенко !!!»
Заказать ремонт у строителей. Взять под него кредит. Не выплатить кредит. Получить огромный штраф от банка, выплатить банку кредит, пеню и проценты, получить от банка откат.
Если они так уж сильно хотят ввести эту накопительную систему, то никакой общеобязаловки быть не должно. Веришь государству - плати. Не веришь - думай сам о своей старости. Только так будет справедливо.
А общеобязаловка это еще один дополнительный налог, которых у нас уже и так больше, чем в богатых социальных государствах ЕС.
Може задумаються ?
Хоча , нічим...думати...
Ну ти вааще ахуцпєл !
А на что жить сегодняшним пенсионерам?
Снова накапливать?????
Передай цю інфу, свому кацарилому начальнику зміни пропагандонів.
в 90-х пенсионерке 55 лет и то это самой молодой, которая в обморок с голоду не упадёт
уже прошло с 90-х 30 лет
55+30=минимум 85 лет --- основной отъевшийся электорат Зе!
куди будуть вкладати ці кошти, коли інвестори не хочуть робити тут інвестиції,
бо їх відіжмуть менти, міністри, прокурори, сбушники ?
чому власник фонду тупо не втече з ними ?
Никаким чиновникам вы нафиг не нужны ни в молодом ни в пожилом возрасте..., им нужны только ваши деньги...
Не отдавайте свои деньги госворам, госмарадерам, госрекетерам...
Государственная пенсионная, совковая, солидарная система показала свою коррупционность, нееффективность и убыточность!!!
За 24 года НБУ обесценил гривну на 1434%. Можете начинать откладывать.....
Депозити такого не передбачають.
А чи у пенсійному фонді збережуться ваші гроші до виходу на пенсію - ніхто не знає
Интересно/неплохо бы узнать, во что обходится содержание аппарата ПФ, какие там зарплаты и премии. Забавно также наблюдать, как в ПФ продолжают насчитывать КОПЕЙКИ, а не округляют, как это предписано делать в торговле.
А суть вопроса-то проста, как двери, и состоит она в двух основных моментах.
1. На шее одного трудоспособного пиплоюнита в Украине сидит примерно один пенс, и в будущем нагрузочка эта будет только расти.
2. Конечно, очень хотелось бы решить проблему враз и
по-дебильномупо-привычному, типа "2+2% в первый год". Но, во-первых, как тришкин кафтан не перекраивай, больше от этого он не станет. А во-вторых, наш народ и так предпочитает перебивается на заработках за бугром, и если его остатки нагрузить "2+2%-ми" и проч., то и эти остатки быстро отсюда свалят. И останутся "реформаторам" проценты от нуля.
И что получается от таких "реформ" в сухом остатке? Очередной гемор бухгалтерам и ещё более безнадежный уход зарплат в тень.
а то судьи голодают, пэнсий не хватает,
вова зиленский ловко обувает лохобанов
ПФ вкладывают деньги не на 1 день а на 30-40 лет. За 10 лет бронированый и консервативный и защищенный вклад SP500 увеличит изначальную сумму на 240%, поэтому американские пенсы вкладывают 200к отчислений, а выходят на пенсию с 500к - 1млн. Даже вонючий гривневый депозит лучше, потому что он ваш, и остается в наследство.
Вопрос решения ситуации с пенсиями это вопрос математики и экономической модели. Я могу написать переходную модель в пределах отчисленных %, это будет долгий переход, но он приведет к пенсионной системе мирового уровня и росту экономики.. и что.. оно нада комуто?! Все такие богатые что собираются жить на 30 баксов пенсии бо щаз 1,6 пенса на рабочего, а будет 2.3 скоро, и всем по и пенсам и работникам платящим почти 50% налогов и не знающих даже это факт. Мне нада, так я на пенсию не рассчитываю, а сам управляю инвестициями, дайте управлять хотя бы половиной своих отчислений, воры, большего не требуется.