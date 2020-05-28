Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути"

Міністерство соціальної політики виступає за введення накопичувальної пенсійної системи.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила глава відомства Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте чесно говорити: сьогодні із зайнятого населення внески сплачують 40%, але ті 60% людей, які працюють у тіні, теж прийдуть за пенсіями... Тобто ця недофінансована система є прихованими боргами для майбутніх поколінь. ...Якщо ще 10 років тому пенсія становила 50% заробітку, то зараз це вже 28%. І за даними Світового банку, коефіцієнт заміщення в Україні (це той показник, який показує, скільки людина отримає пенсії відповідно до своєї зарплати), може знизитися до 18%, якщо ми нічого не змінимо", - розповіла міністерка.

Водночас Марина Лазебна вважає, що відповідний законопроєкт, поданий до Верховної Ради під авторством народної депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової, потребує серйозного доопрацювання. Він, зокрема, передбачає введення 3% відрахувань із зарплати (1% оплачує працівник, 2% - роботодавець), які поступово до 2050 року зростуть до 7%. Однак єдиної моделі на цей момент Мінсоц не має.

Також читайте: За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна

"Зараз ведуться дискусії щодо розміру внесків і про те, які категорії це зачепить. Ми, наприклад, вважаємо, що потрібно залучати людей віком від 50 років, - розповіла міністерка. - Є ідея зробити 2 плюс 2% в перший рік. Але тривають дискусії, де ці 2% брати. Наприклад, у межах ЄСВ... Сьогодні ЄСВ становить 22%. Тому держава має вирішити, чи буде це 24%, чи відрахування будуть робитися в межах 22%".

"Потрібно збалансувати пенсійну систему. Держава сьогодні і так дотує Пенсійний фонд. Нам треба будувати цю систему, щоб для майбутніх поколінь вийти на пристойний коефіцієнт заміщення пенсією заробітку. Інших можливостей може не бути. ...Накопичувальна система містить стимулювальний принцип для отримання населенням гідних зарплат і їх легалізації. Що більші внески, то більше накопичення. Ці кошти є власністю людини і підпадають під спадкоємність членами сім'ї", - каже Лазебна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопичувальну пенсійну систему цілком реально запровадити до 2021 року, - Шмигаль

Відрахування, розповіла міністерка, будуть інвестуватися в ОВДП, депозити, банківські метали, цінні папери підприємств. Для контролю своїх коштів людина зможе вибрати недержавний пенсійний фонд.

"Залучені кошти мають бути внутрішнім фінансовим ресурсом держави для розвитку економіки. Тому розвиток країни має здійснюватися також за рахунок цих коштів. Це стосується і земельної реформи, і "великого будівництва" та інших державних довгострокових інвестиційних проектів", - зазначила міністерка.