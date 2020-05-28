Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути"
Міністерство соціальної політики виступає за введення накопичувальної пенсійної системи.
Про це в інтерв'ю LB.ua заявила глава відомства Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.
"Давайте чесно говорити: сьогодні із зайнятого населення внески сплачують 40%, але ті 60% людей, які працюють у тіні, теж прийдуть за пенсіями... Тобто ця недофінансована система є прихованими боргами для майбутніх поколінь. ...Якщо ще 10 років тому пенсія становила 50% заробітку, то зараз це вже 28%. І за даними Світового банку, коефіцієнт заміщення в Україні (це той показник, який показує, скільки людина отримає пенсії відповідно до своєї зарплати), може знизитися до 18%, якщо ми нічого не змінимо", - розповіла міністерка.
Водночас Марина Лазебна вважає, що відповідний законопроєкт, поданий до Верховної Ради під авторством народної депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової, потребує серйозного доопрацювання. Він, зокрема, передбачає введення 3% відрахувань із зарплати (1% оплачує працівник, 2% - роботодавець), які поступово до 2050 року зростуть до 7%. Однак єдиної моделі на цей момент Мінсоц не має.
"Зараз ведуться дискусії щодо розміру внесків і про те, які категорії це зачепить. Ми, наприклад, вважаємо, що потрібно залучати людей віком від 50 років, - розповіла міністерка. - Є ідея зробити 2 плюс 2% в перший рік. Але тривають дискусії, де ці 2% брати. Наприклад, у межах ЄСВ... Сьогодні ЄСВ становить 22%. Тому держава має вирішити, чи буде це 24%, чи відрахування будуть робитися в межах 22%".
"Потрібно збалансувати пенсійну систему. Держава сьогодні і так дотує Пенсійний фонд. Нам треба будувати цю систему, щоб для майбутніх поколінь вийти на пристойний коефіцієнт заміщення пенсією заробітку. Інших можливостей може не бути. ...Накопичувальна система містить стимулювальний принцип для отримання населенням гідних зарплат і їх легалізації. Що більші внески, то більше накопичення. Ці кошти є власністю людини і підпадають під спадкоємність членами сім'ї", - каже Лазебна.
Відрахування, розповіла міністерка, будуть інвестуватися в ОВДП, депозити, банківські метали, цінні папери підприємств. Для контролю своїх коштів людина зможе вибрати недержавний пенсійний фонд.
"Залучені кошти мають бути внутрішнім фінансовим ресурсом держави для розвитку економіки. Тому розвиток країни має здійснюватися також за рахунок цих коштів. Це стосується і земельної реформи, і "великого будівництва" та інших державних довгострокових інвестиційних проектів", - зазначила міністерка.
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Если ошибаюсь, поправьте.
пенсионный фонд:
паперть - ваш надёжный финансовый партнёр
Бубочькин день.
«Кто угодно, только не Порошенко !!!»
Заказать ремонт у строителей. Взять под него кредит. Не выплатить кредит. Получить огромный штраф от банка, выплатить банку кредит, пеню и проценты, получить от банка откат.
Если они так уж сильно хотят ввести эту накопительную систему, то никакой общеобязаловки быть не должно. Веришь государству - плати. Не веришь - думай сам о своей старости. Только так будет справедливо.
А общеобязаловка это еще один дополнительный налог, которых у нас уже и так больше, чем в богатых социальных государствах ЕС.
Може задумаються ?
Хоча , нічим...думати...
Ну ти вааще ахуцпєл !
А на что жить сегодняшним пенсионерам?
Снова накапливать?????
Передай цю інфу, свому кацарилому начальнику зміни пропагандонів.
в 90-х пенсионерке 55 лет и то это самой молодой, которая в обморок с голоду не упадёт
уже прошло с 90-х 30 лет
55+30=минимум 85 лет --- основной отъевшийся электорат Зе!
куди будуть вкладати ці кошти, коли інвестори не хочуть робити тут інвестиції,
бо їх відіжмуть менти, міністри, прокурори, сбушники ?
чому власник фонду тупо не втече з ними ?
Никаким чиновникам вы нафиг не нужны ни в молодом ни в пожилом возрасте..., им нужны только ваши деньги...
Не отдавайте свои деньги госворам, госмарадерам, госрекетерам...
Государственная пенсионная, совковая, солидарная система показала свою коррупционность, нееффективность и убыточность!!!
За 24 года НБУ обесценил гривну на 1434%. Можете начинать откладывать.....
Депозити такого не передбачають.
А чи у пенсійному фонді збережуться ваші гроші до виходу на пенсію - ніхто не знає
Интересно/неплохо бы узнать, во что обходится содержание аппарата ПФ, какие там зарплаты и премии. Забавно также наблюдать, как в ПФ продолжают насчитывать КОПЕЙКИ, а не округляют, как это предписано делать в торговле.
А суть вопроса-то проста, как двери, и состоит она в двух основных моментах.
1. На шее одного трудоспособного пиплоюнита в Украине сидит примерно один пенс, и в будущем нагрузочка эта будет только расти.
2. Конечно, очень хотелось бы решить проблему враз и
по-дебильномупо-привычному, типа "2+2% в первый год". Но, во-первых, как тришкин кафтан не перекраивай, больше от этого он не станет. А во-вторых, наш народ и так предпочитает перебивается на заработках за бугром, и если его остатки нагрузить "2+2%-ми" и проч., то и эти остатки быстро отсюда свалят. И останутся "реформаторам" проценты от нуля.
И что получается от таких "реформ" в сухом остатке? Очередной гемор бухгалтерам и ещё более безнадежный уход зарплат в тень.
а то судьи голодают, пэнсий не хватает,
вова зиленский ловко обувает лохобанов
ПФ вкладывают деньги не на 1 день а на 30-40 лет. За 10 лет бронированый и консервативный и защищенный вклад SP500 увеличит изначальную сумму на 240%, поэтому американские пенсы вкладывают 200к отчислений, а выходят на пенсию с 500к - 1млн. Даже вонючий гривневый депозит лучше, потому что он ваш, и остается в наследство.
Вопрос решения ситуации с пенсиями это вопрос математики и экономической модели. Я могу написать переходную модель в пределах отчисленных %, это будет долгий переход, но он приведет к пенсионной системе мирового уровня и росту экономики.. и что.. оно нада комуто?! Все такие богатые что собираются жить на 30 баксов пенсии бо щаз 1,6 пенса на рабочего, а будет 2.3 скоро, и всем по и пенсам и работникам платящим почти 50% налогов и не знающих даже это факт. Мне нада, так я на пенсию не рассчитываю, а сам управляю инвестициями, дайте управлять хотя бы половиной своих отчислений, воры, большего не требуется.