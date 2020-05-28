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Новини
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Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути"

Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи:

Міністерство соціальної політики виступає за введення накопичувальної пенсійної системи.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила глава відомства Марина Лазебна, передає Цензор.НЕТ.

"Давайте чесно говорити: сьогодні із зайнятого населення внески сплачують 40%, але ті 60% людей, які працюють у тіні, теж прийдуть за пенсіями... Тобто ця недофінансована система є прихованими боргами для майбутніх поколінь. ...Якщо ще 10 років тому пенсія становила 50% заробітку, то зараз це вже 28%. І за даними Світового банку, коефіцієнт заміщення в Україні (це той показник, який показує, скільки людина отримає пенсії відповідно до своєї зарплати), може знизитися до 18%, якщо ми нічого не змінимо", - розповіла міністерка.

Водночас Марина Лазебна вважає, що відповідний законопроєкт, поданий до Верховної Ради під авторством народної депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової, потребує серйозного доопрацювання. Він, зокрема, передбачає введення 3% відрахувань із зарплати (1% оплачує працівник, 2% - роботодавець), які поступово до 2050 року зростуть до 7%. Однак єдиної моделі на цей момент Мінсоц не має.

Також читайте: За прогнозами соціологів, показник бідності в Україні може бути на рівні 45%, - Лазебна

"Зараз ведуться дискусії щодо розміру внесків і про те, які категорії це зачепить. Ми, наприклад, вважаємо, що потрібно залучати людей віком від 50 років, - розповіла міністерка. - Є ідея зробити 2 плюс 2% в перший рік. Але тривають дискусії, де ці 2% брати. Наприклад, у межах ЄСВ... Сьогодні ЄСВ становить 22%. Тому держава має вирішити, чи буде це 24%, чи відрахування будуть робитися в межах 22%".

"Потрібно збалансувати пенсійну систему. Держава сьогодні і так дотує Пенсійний фонд. Нам треба будувати цю систему, щоб для майбутніх поколінь вийти на пристойний коефіцієнт заміщення пенсією заробітку. Інших можливостей може не бути. ...Накопичувальна система містить стимулювальний принцип для отримання населенням гідних зарплат і їх легалізації. Що більші внески, то більше накопичення. Ці кошти є власністю людини і підпадають під спадкоємність членами сім'ї", - каже Лазебна.

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Відрахування, розповіла міністерка, будуть інвестуватися в ОВДП, депозити, банківські метали, цінні папери підприємств. Для контролю своїх коштів людина зможе вибрати недержавний пенсійний фонд.

"Залучені кошти мають бути внутрішнім фінансовим ресурсом держави для розвитку економіки. Тому розвиток країни має здійснюватися також за рахунок цих коштів. Це стосується і земельної реформи, і "великого будівництва" та інших державних довгострокових інвестиційних проектів", - зазначила міністерка.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581) Міністерство соціальної політики (1267) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+16
В країні крадіїв накопичені кошти можуть зникнути в невідомому напрямку і кінців не знайдеш.
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28.05.2020 14:14
+13
Интерестно девки пляшут: в Украину инвесторы не идут, так как условий для этого (судов, стабильных правил игры и тд и тд) нету, в ввести накопительный уровень пенсионной системы куда деньги на десятки лет вкладывают слуганародные законодатели проблем не видят. Ну или делают вид что не видят, надеясь на низкую финансовую грамотность населения. Ну скажите, какой дурак в нынешних условиях отдаст деньги в банк на 30-40 лет? Реально?
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28.05.2020 14:24
+13
Уважаемая госпожа Лазебная, не выдумывайте проблему там, где ее нет. А именно - "те кто не платит в Пенсионный Фонд", мол, "тоже придут"... А зачем они придут!?!? ЕСЛИ не ПЛАТИЛИ - НИ о КАКОЙ пенсии РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Только пособие на хлеб и воду. Именно - на хлеб и воду. И все! Вся проблема в том, что ЧИНОВНИЧЬЯ орава "понарисовывала" себе высоченные зарплаты, соответственно - такие же "нарисованные" отчисления в ПФ! А вот тем, кто РЕАЛЬНО производил товары, работы и услуги, за которые люди САМИ и ДОБРОВОЛЬНО платили деньги, вот ИМ то и не хватает денег! Но это - ПО ВАШЕЙ МИЛОСТИ, а не по объективным причинам!
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28.05.2020 14:28
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Не понял, зебилы, что рассчитывают, что они будут пенсию получать ?
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28.05.2020 14:13 Відповісти
Особливо ті що мотаються по закордонних сезонних роботах.
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28.05.2020 14:15 Відповісти
Уважаемая госпожа Лазебная, не выдумывайте проблему там, где ее нет. А именно - "те кто не платит в Пенсионный Фонд", мол, "тоже придут"... А зачем они придут!?!? ЕСЛИ не ПЛАТИЛИ - НИ о КАКОЙ пенсии РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!!!! Только пособие на хлеб и воду. Именно - на хлеб и воду. И все! Вся проблема в том, что ЧИНОВНИЧЬЯ орава "понарисовывала" себе высоченные зарплаты, соответственно - такие же "нарисованные" отчисления в ПФ! А вот тем, кто РЕАЛЬНО производил товары, работы и услуги, за которые люди САМИ и ДОБРОВОЛЬНО платили деньги, вот ИМ то и не хватает денег! Но это - ПО ВАШЕЙ МИЛОСТИ, а не по объективным причинам!
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28.05.2020 14:28 Відповісти
За них проголосувала партія Шаровиків.
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28.05.2020 14:34 Відповісти
Шариковых.
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28.05.2020 16:15 Відповісти
Если шмаркля останется до конца каденции, то после него пенсии , даже такие, как сегодня, совсем отменят. Так что если хотите получать пенсию, предпринимайте шаги по импичменту шмаркли.
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28.05.2020 14:51 Відповісти
В країні крадіїв накопичені кошти можуть зникнути в невідомому напрямку і кінців не знайдеш.
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28.05.2020 14:14 Відповісти
Интерестно девки пляшут: в Украину инвесторы не идут, так как условий для этого (судов, стабильных правил игры и тд и тд) нету, в ввести накопительный уровень пенсионной системы куда деньги на десятки лет вкладывают слуганародные законодатели проблем не видят. Ну или делают вид что не видят, надеясь на низкую финансовую грамотность населения. Ну скажите, какой дурак в нынешних условиях отдаст деньги в банк на 30-40 лет? Реально?
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28.05.2020 14:24 Відповісти
Из старых держится пока только Приватбанк. Основан 19 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года.

Если ошибаюсь, поправьте.
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28.05.2020 16:18 Відповісти
Я не настолько спец, чтоб в этом вопросе поправлять))
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28.05.2020 16:40 Відповісти
И тот спасали с помощью национализации и вливания кучи денег.
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28.05.2020 17:01 Відповісти
У ВЛАДІ, крадіїв, яку обрало 73,22% шаровиків.
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28.05.2020 15:01 Відповісти
***
пенсионный фонд:
паперть - ваш надёжный финансовый партнёр
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28.05.2020 14:16 Відповісти
Вот вам бубочькофильі, и 21апреля 2019.
Бубочькин день.
«Кто угодно, только не Порошенко !!!»
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28.05.2020 14:18 Відповісти
осенью будет дурантин -2 .пенсий не будет такого и понятия
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28.05.2020 14:20 Відповісти
А как вы будете использовать деньги из накопительного фонда?
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28.05.2020 14:23 Відповісти
Разворуют, фонды отдадут по решениям карманных судов алигархам и сожрет инфляция. Както так
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28.05.2020 14:26 Відповісти
Использовать очень просто.
Заказать ремонт у строителей. Взять под него кредит. Не выплатить кредит. Получить огромный штраф от банка, выплатить банку кредит, пеню и проценты, получить от банка откат.
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28.05.2020 14:32 Відповісти
Государство - мошенническая организация, которая множество раз кидала тех, кто ей доверялся. Платить ей деньги 30-40 лет подряд это все равно, что сжечь их в печи.
Если они так уж сильно хотят ввести эту накопительную систему, то никакой общеобязаловки быть не должно. Веришь государству - плати. Не веришь - думай сам о своей старости. Только так будет справедливо.
А общеобязаловка это еще один дополнительный налог, которых у нас уже и так больше, чем в богатых социальных государствах ЕС.
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28.05.2020 14:24 Відповісти
В стране воров и коррупционеров накопительная система будет дополнительным глотком для офшоров. Подойдет время пенсии, а тебе будут лапшу вешать - бюджет пустой, то что накопил - "куда-то" исчезло, а куда - мы не знаем.
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28.05.2020 14:28 Відповісти
А в стране шаровиков, только так.
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28.05.2020 14:40 Відповісти
Не «государство», а ті хто вибирає государство або бездумно, або «по пріколу»...
Може задумаються ?
Хоча , нічим...думати...
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28.05.2020 14:38 Відповісти
зеленский решил кинуть лохов
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28.05.2020 14:26 Відповісти
Если лохи с рвением обманываются то чому бы и нет?
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28.05.2020 14:27 Відповісти
Лохи кинули самі себе.
Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы: "Других возможностей может не быть" - Цензор.НЕТ 9089
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28.05.2020 14:31 Відповісти
А может навести порядок и заставить тех 60% в тени платить взносы?
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28.05.2020 14:26 Відповісти
Ты шо, за свою пензию переживаешь? Я закрылся, чтобы тебе ее не платить.
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28.05.2020 14:30 Відповісти
А нашілюді з лугандону теж братимуть участь в наповненні ПФ, чи так і буде на халяву?
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28.05.2020 14:27 Відповісти
Требовать деньги с кормильцев Украиньі?
Ну ти вааще ахуцпєл !
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28.05.2020 14:31 Відповісти
надо мудан склыкать
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28.05.2020 14:28 Відповісти
Накопительная система позволяет молодым НАКОПИТЬ к старости.
А на что жить сегодняшним пенсионерам?
Снова накапливать?????
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28.05.2020 14:29 Відповісти
Да , старый столяр, я помню 90- тые , когда старушки придя в храм, падали в обморок, потому что дома кушать было нечего. Сейчас эти старушки откормились и бодро проголосовали за Зе. Кстати, московский патриархат больше всех за Зе и агитировал. И получил за холуйство перед властью. А пенсию в конце 90-тых платили раз в пол года. Церковный регент, , хормейстер с двумя высшими музыкальными, до того, как пришел к нам в собор , питался тем, что смолол мешок пшеницы на крупу и так кормил семью месяц. И боюсь , что к осени повторится та же беда. А потому, что надо башкой думать , а не голосовать по приколу.
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28.05.2020 14:38 Відповісти
https://censor.net/user/141844 На чем они откормились? На коммуналке заоблачной, от Соевого?
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28.05.2020 14:44 Відповісти
Коцорилоє, в Україні, за часів Порошенка, та ще й у стані війни, з вами мразотою, громадянам, у яких комунальні платежі переважали 10% від доходу, надавали СУБСИДІЮ.
Передай цю інфу, свому кацарилому начальнику зміни пропагандонів.
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28.05.2020 14:56 Відповісти
нетоварищ, у Вас в голове каша и пропущенные уроки по математике
в 90-х пенсионерке 55 лет и то это самой молодой, которая в обморок с голоду не упадёт
уже прошло с 90-х 30 лет
55+30=минимум 85 лет --- основной отъевшийся электорат Зе!
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28.05.2020 15:26 Відповісти
счас, начну отдавать, чтоб стырили, вспомните страхование детей до 18 лет и многое другое, где оно?
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28.05.2020 14:34 Відповісти
Лазебная поддержала введение накопительной пенсионной системы: "Других возможностей может не быть" - Цензор.НЕТ 5984
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28.05.2020 14:34 Відповісти
кому можна довірити зароблені гроші в країні, де не можна довіряти поліції, прокурорам, міністрам, президенту, банкам, дбр, сбу, судам?

куди будуть вкладати ці кошти, коли інвестори не хочуть робити тут інвестиції,
бо їх відіжмуть менти, міністри, прокурори, сбушники ?

чому власник фонду тупо не втече з ними ?
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28.05.2020 14:39 Відповісти
Только если можно самому выбрать любой мировой банк, а так бродите лесом.
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28.05.2020 14:42 Відповісти
Граждане! Будьте осторожны, госмошенники придумали новую схему по опустошению ваших карманов!!!
Никаким чиновникам вы нафиг не нужны ни в молодом ни в пожилом возрасте..., им нужны только ваши деньги...
Не отдавайте свои деньги госворам, госмарадерам, госрекетерам...
Государственная пенсионная, совковая, солидарная система показала свою коррупционность, нееффективность и убыточность!!!
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28.05.2020 14:45 Відповісти
Мне Ваш пост нравится, но готов поспорить, что Вы голосовали за Зе.
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28.05.2020 16:22 Відповісти
Вообще не ходил на выборы!
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28.05.2020 20:33 Відповісти
А к чему будет привязана та сумма которую заплатил?? К доллару...к золоту...к платине?? Без привязки к чему нить тому что реально стоит денег...вся эта накопительная система...это от мертвого осла (оманского) уши...
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28.05.2020 14:46 Відповісти
Люди не розраховуйте в Україні на пенсії.Бо до бюджету багато хто присмоктався.Заробляйте собі самі і не будьте залежними від усіляких дурників.
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28.05.2020 14:51 Відповісти
Потрібно скасувати мінімальну пенсію за віком! Скільки офіційно пропрацював та сплачував пенсійні внески, стільки і отримав пенсії. Три дні - затри дні, сорок років - за сорок років. Ні дня не робив ніх-ра не отримав. Хай діди годують! Діти не годують, береш біле простирадло та мандруєш на цвинтар. От тоді 60% поповзуть з тіні як таргани, а санітарка яка 40 років пропрацювала в лікарні отримає гідну пенсію. Не треба мудрувати!
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28.05.2020 14:53 Відповісти
24,45%, ЗА !!!!!!!!
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28.05.2020 14:58 Відповісти
У меня для Вас плохие новости:
За 24 года НБУ обесценил гривну на 1434%. Можете начинать откладывать.....
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28.05.2020 15:58 Відповісти
Ой вже були ці *пенсійно -трастові кампашкі *які назбирали баблос та зникли .
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28.05.2020 15:03 Відповісти
В чому принципова різниця між накопичувальною пенсійною системою і банківським депозитом?
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28.05.2020 15:07 Відповісти
Депозит это добровольно.
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28.05.2020 15:58 Відповісти
У накопичувальній системі є 3 опції - всі гроші зразу, частинами протягом 10-15 років, і довічне утримання.
Депозити такого не передбачають.
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28.05.2020 16:01 Відповісти
Але якщо ви назбираєте багато депозитів (скажімо 1 млн.), то навіть 5% з нього складатиме 50000 - може вистачити для бідного пенсіонера.

А чи у пенсійному фонді збережуться ваші гроші до виходу на пенсію - ніхто не знає
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28.05.2020 16:04 Відповісти
Оформил пенсию в мае 2016. Повысили впервые в мае 2020 на 11.1%, что даже меньше потери от инфляции в 2016 году. (12.4%). Инфляция "съедала" пенсию в 2017-м - 13,7%, в 2018-м - 9.8%, в 20ё19-м - 4.1%. Не поленился и подсчитал: если бы ПФ каждый год пересчитывал пенсию с учетом инфляции за предыдущий год, то за прошедшие 4 года недополучил (с учетом выплаты доп. 1000гр. в апреле 2020) больше 24000гр., т.е. по 6000гр. в год. ТОЧНО ТАК ЖЕ ИНФЛЯЦИЯ "СЪЕСТ" отчисления-накопления в ПФ.
Интересно/неплохо бы узнать, во что обходится содержание аппарата ПФ, какие там зарплаты и премии. Забавно также наблюдать, как в ПФ продолжают насчитывать КОПЕЙКИ, а не округляют, как это предписано делать в торговле.
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28.05.2020 15:08 Відповісти
оні галадаютъ
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28.05.2020 18:21 Відповісти
Не только аппарата, но и внешних аудиторов, наб, советы, кучу брокеров и проч. С таким успехом я сам могу вложить деньги в депозит, ценные металлы, или недвижимость. Без тучи посредников с зарплатами по 200 тыс.
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28.05.2020 20:08 Відповісти
Бред. Сидит кодла нехерово оплачиваемых дебилов и думает: 22% сделать или 24%? И сделать ли 2+2% в первый год? Хотя, чему удивляться: у дебилов и представление о реформах дебильное.
А суть вопроса-то проста, как двери, и состоит она в двух основных моментах.
1. На шее одного трудоспособного пиплоюнита в Украине сидит примерно один пенс, и в будущем нагрузочка эта будет только расти.
2. Конечно, очень хотелось бы решить проблему враз и по-дебильному по-привычному, типа "2+2% в первый год". Но, во-первых, как тришкин кафтан не перекраивай, больше от этого он не станет. А во-вторых, наш народ и так предпочитает перебивается на заработках за бугром, и если его остатки нагрузить "2+2%-ми" и проч., то и эти остатки быстро отсюда свалят. И останутся "реформаторам" проценты от нуля.
И что получается от таких "реформ" в сухом остатке? Очередной гемор бухгалтерам и ещё более безнадежный уход зарплат в тень.
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28.05.2020 15:23 Відповісти
Лазебна підтримала запровадження накопичувальної пенсійної системи: "Інших можливостей може не бути" - Цензор.НЕТ 9416
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28.05.2020 15:33 Відповісти
я як дефолт шо тоді ? чи ше якась напасть або обвал гривні
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28.05.2020 15:55 Відповісти
И все....
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28.05.2020 17:06 Відповісти
так они и собрались вырвать, пока ее дефолт, они умные
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28.05.2020 18:19 Відповісти
привлекать старших50 лет хорошо,
а то судьи голодают, пэнсий не хватает,
вова зиленский ловко обувает лохобанов
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28.05.2020 18:18 Відповісти
шо, ощад уже расчитался с долгами ?
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28.05.2020 18:27 Відповісти
Замість впровадження нових технологій, влада зайнялась грабунком, і робить вигляд ніби продуктивність праці часів К. Маркса і теперрішнього часу однакова. А може баригам потрібно меньше жрати прибутку і ділитись з робітниками, адже жодного пенсійного фонду не вистачить коли все розкрадати, а фонд оплати праці у власників нагадує подачку богатого фраєра жебраку на паперті.
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28.05.2020 19:36 Відповісти
Да нечего придумывать велосипед, у нас ПФ нету, это фактически пенсионный налог, а во всем цивилизованном мире ПФ или инвестор или организовывает возможность инвестировать (в сша есть обе программы), у нас же деньги не работают, а пилятся в день отчисления с одного рабчего на 1,6 пенса.
ПФ вкладывают деньги не на 1 день а на 30-40 лет. За 10 лет бронированый и консервативный и защищенный вклад SP500 увеличит изначальную сумму на 240%, поэтому американские пенсы вкладывают 200к отчислений, а выходят на пенсию с 500к - 1млн. Даже вонючий гривневый депозит лучше, потому что он ваш, и остается в наследство.
Вопрос решения ситуации с пенсиями это вопрос математики и экономической модели. Я могу написать переходную модель в пределах отчисленных %, это будет долгий переход, но он приведет к пенсионной системе мирового уровня и росту экономики.. и что.. оно нада комуто?! Все такие богатые что собираются жить на 30 баксов пенсии бо щаз 1,6 пенса на рабочего, а будет 2.3 скоро, и всем по и пенсам и работникам платящим почти 50% налогов и не знающих даже это факт. Мне нада, так я на пенсию не рассчитываю, а сам управляю инвестициями, дайте управлять хотя бы половиной своих отчислений, воры, большего не требуется.
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28.05.2020 22:56 Відповісти
На власть рассчитывать глупо . нужно 20 % зарплаты паковать в доллары евро .шв франки .золото . И будет пенсия . Все что будет под контролем властей , то это их деньги .
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28.05.2020 23:30 Відповісти
 
 