Накопичувальну пенсійну систему цілком реально запровадити до 2021 року, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає введення накопичувального рівня пенсійної системи до 2021 року.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Для нас це неминучість - рухатися в пенсійну систему з накопичувальними фондами ... Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 це цілком реально запровадити - зазначив прем'єр-міністр.
На його думку, накопичувальна система - це єдиний шлях для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватне навантаження.
Прем'єр зазначив, що на цей момент відпрацьована ідея і концепція такого реформування пенсійної системи.
"Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% беремо по ПДФО. Ці 4% дозволяють у сьогоднішніх цінах під час виходу на пенсію отримати 1 млн грн", - наголосив Шмигаль.
Також прем'єр зазначив, що буде три варіанти забрати гроші. Зокрема, перший варіант – під час досягнення пенсійного віку отримав усю суму і роби, що хочеш, другий варіант - виплати на 5-10 років і третій варіант - довічне утримання.
"Це виходить якийсь пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докласти сама людина", - додав Шмигаль.
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ПС ) .Відкладай собі на депозит .переводь в бакси чи нерухомість ..І буде на старості .
Це ж дуже вигідно, забрати в людини протягом життя пів мільйона гривень щоб потім за весь час пенсії виплатити їй 200к гривень. За надлишок 300к з кожної працездатної людини мож влаштувати собі підвищені пенсії.
теперь решили пересесть на феррари ?
каждый доживший до пенсии - это государственный преступник
и личный враг пенсионного фонда
К тому же у нас как и на всём постсоветском пространстве - героическое прошлое, светлое будущее и говнистое настоящее.
Моим родителям обеим 70+. Когда они дождутся к себе нормального отношения государства??? По ходу в этой жизни НИКОГДА. Всю жизнь работали, получали реальную зарплату а не в конвертах, платили настоящие взносы в пенсионный фонд а где эти взносы - никто понятия не имеет. 91 год все списал.
И долги которые оставляют после себя умершие родители переходят к наследникам, но почему то к наследникам не переходят родительские пенсионные накопления.
Вы верите что 21 му году что то сделают? Я нет!
Я могу сравнить как изменились цены с 2004 года и до сейчас. С такой инфляцией и таким правовым беспределом...... Дебилы, бл@дь (с).
Єдиний вихід - кожний сам собі протягом життя створює пенсійний фонд, на відсотки з якого можна хоч якось прожити на пенсії.
ІМХО: Пенсія має бути справою добровільною. З правом кожного повністю відмовитися від сплати внесків до пенсійного фонду і накопичувати майно на свою власну старість самостійно.
Мин зп 4723. Мин ЕСВ 1039.
От каких сум вы берете 2% + 2%, что у вас выходит, к примеру, через 35 лет 1 млн?