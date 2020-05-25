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Накопичувальну пенсійну систему цілком реально запровадити до 2021 року, - Шмигаль

Накопичувальну пенсійну систему цілком реально запровадити до 2021 року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає введення накопичувального рівня пенсійної системи до 2021 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас це неминучість - рухатися в пенсійну систему з накопичувальними фондами ... Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 це цілком реально запровадити - зазначив прем'єр-міністр.

На його думку, накопичувальна система - це єдиний шлях для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватне навантаження.

Прем'єр зазначив, що на цей момент відпрацьована ідея і концепція такого реформування пенсійної системи.

"Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% беремо по ПДФО. Ці 4% дозволяють у сьогоднішніх цінах під час виходу на пенсію отримати 1 млн грн", - наголосив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що буде три варіанти забрати гроші. Зокрема, перший варіант – під час досягнення пенсійного віку отримав усю суму і роби, що хочеш, другий варіант - виплати на 5-10 років і третій варіант - довічне утримання.

"Це виходить якийсь пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докласти сама людина", - додав Шмигаль.

Також читайте: Кабмін готує програму підтримки пенсіонерів від 75 років, - Зеленський

Автор: 

пенсіонери (887) пенсія (1581) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+11
Для Шмыгаля
Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9258
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25.05.2020 11:28
+10
Шмыгаль, ну что, программу поддержки бизнеса на период карантина закончил?))
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25.05.2020 11:27
+8
нда...устало государство платить пенсии.....
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25.05.2020 11:24
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нда...устало государство платить пенсии.....
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25.05.2020 11:24 Відповісти
І хто буде страхувати такі пенсфонди ? ...Вже були такі *піраміди * з приватних песійних .на яких лохі погоріли .
ПС ) .Відкладай собі на депозит .переводь в бакси чи нерухомість ..І буде на старості .
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25.05.2020 11:30 Відповісти
нам не нужны легкие пути!, пригласят международный пенсионный фонд и будет работодатель примусово кашлять туда процент с наших зарплат, все по-чесняку!!!))))
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25.05.2020 11:47 Відповісти
просто настало время что-то менять.
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25.05.2020 11:38 Відповісти
то поміняйте гривні на бакси.
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25.05.2020 11:56 Відповісти
Але ж тоді їх друкувати не мож буде!!
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25.05.2020 13:09 Відповісти
Та навпаки, воно хоче зібрати ще більше грошей щоб платити пенсії.
Це ж дуже вигідно, забрати в людини протягом життя пів мільйона гривень щоб потім за весь час пенсії виплатити їй 200к гривень. За надлишок 300к з кожної працездатної людини мож влаштувати собі підвищені пенсії.
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25.05.2020 13:13 Відповісти
Шмыгаль, ну что, программу поддержки бизнеса на период карантина закончил?))
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25.05.2020 11:27 Відповісти
Так само як 500000 нових робочих місць зробив.
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25.05.2020 11:34 Відповісти
Для Шмыгаля
Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9258
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25.05.2020 11:28 Відповісти
КабМину на заметку: предложен новый законопроект - согласно которому гражданин вдруг достигший пенсионного возраста, в обязательном порядке должен заплатить штраф. Размер штрафа согласовывается
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25.05.2020 12:23 Відповісти
Живучий народ оказался.
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25.05.2020 11:28 Відповісти
драли с лохов всю жизнь, покупали мерседесы,
теперь решили пересесть на феррари ?
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25.05.2020 11:29 Відповісти
охметов решил с зеленским с лохов бабла срубить
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25.05.2020 11:30 Відповісти
Інфляція з'їсть ці 2 відсотки, та навіть і 4, має бути вище облікової ставки НБУ, а це навантаження.
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25.05.2020 11:33 Відповісти
Какой накопительный фонд, если у вас чешутся руки включить печатный станок? Что можно будет накопить?
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25.05.2020 11:35 Відповісти
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/04/29/pensionnie-nakopleniya-po-metodu-buratino Пенсионные накопления по методу Буратино .
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25.05.2020 11:35 Відповісти
Зебіли, несіть свої гроши Шмигалю! Ви ж зеленим вірите!
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25.05.2020 11:35 Відповісти
накопительная пенсия..)))) ждите золотой дождь)))
Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3771
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25.05.2020 11:36 Відповісти
До пенсии доживают те, кому она совсем не нужна или ПФУ- это самая большая финансовая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие
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25.05.2020 12:30 Відповісти
***
каждый доживший до пенсии - это государственный преступник
и личный враг пенсионного фонда
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25.05.2020 13:16 Відповісти
У нас всё время что то обещают сделать, потом, но не сейчас.
К тому же у нас как и на всём постсоветском пространстве - героическое прошлое, светлое будущее и говнистое настоящее.
Моим родителям обеим 70+. Когда они дождутся к себе нормального отношения государства??? По ходу в этой жизни НИКОГДА. Всю жизнь работали, получали реальную зарплату а не в конвертах, платили настоящие взносы в пенсионный фонд а где эти взносы - никто понятия не имеет. 91 год все списал.
И долги которые оставляют после себя умершие родители переходят к наследникам, но почему то к наследникам не переходят родительские пенсионные накопления.
Вы верите что 21 му году что то сделают? Я нет!
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25.05.2020 11:37 Відповісти
МММпенсия-в нашем "государстве" других асоциаций не возникает. Единственные накопления которые спасут немногочисленных, доживших до этого момента, это накопившиеся под подушкой. Но дураков, как показывает жизнь-непереводно.
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25.05.2020 11:38 Відповісти
Вы мне сначала зачислите деньги , которые я 16 лет платил как ФОП ! А то раньше уже имел бы пенсионный стаж , а теперь надо для стажа до 67 лет работать! Просто мои деньги зачислите с индексацией , а я уже решу что с ними делать , а то с сегодняшней пенсионной системой я подумываю судиться! Ведь когда я платил , мне нужен был стаж 15 лет, а закон приняли и получается задним числом меня нафиг послали , типа сдохнешь а пенсии не будет! Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сколько ?63 года? Уроды.
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25.05.2020 11:42 Відповісти
"позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн" - А в ценах времени выхода на пенсию - позволит купить буханку хлеба и пачку макарон.

Я могу сравнить как изменились цены с 2004 года и до сейчас. С такой инфляцией и таким правовым беспределом...... Дебилы, бл@дь (с).
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25.05.2020 11:46 Відповісти
Я офигел! Через пять лет стану миллионером!
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25.05.2020 11:51 Відповісти
Херня в тому що, довіри українським фінустановам немає. От так будеш збирати собі пенсію в "Україні" чи в якомусь іншому "родоводі", а на ранок виявиться що ти вже без пенсії.
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25.05.2020 11:52 Відповісти
Міняйте гроші на бакси і кладіть їх в банку. Жодна фінансова установа України не гарантує більшої надійності та відсотків ніж трьохлітрова банка баксів.
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25.05.2020 11:54 Відповісти
..Три ! І закопати на городі .
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25.05.2020 12:08 Відповісти
Уряяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.05.2020 11:58 Відповісти
Казки від влади, яка через рік поміняється, а нова почне розказувати вже нові казки.
Єдиний вихід - кожний сам собі протягом життя створює пенсійний фонд, на відсотки з якого можна хоч якось прожити на пенсії.
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25.05.2020 12:33 Відповісти
які нафіг відсотки і в якій фінансовй установі?
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26.05.2020 11:22 Відповісти
Не хочете жити з відсотків - живіть без них. It's up to you.
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26.05.2020 11:48 Відповісти
Додатковий пограбунок працездатних осіб державою.
ІМХО: Пенсія має бути справою добровільною. З правом кожного повністю відмовитися від сплати внесків до пенсійного фонду і накопичувати майно на свою власну старість самостійно.
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25.05.2020 13:08 Відповісти
Денис, а можете подробно написать, где вы получили миллион.
Мин зп 4723. Мин ЕСВ 1039.
От каких сум вы берете 2% + 2%, что у вас выходит, к примеру, через 35 лет 1 млн?
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25.05.2020 16:39 Відповісти
хіба вам не відомий термін інфляція? За 35 років 1000 гривень легко може зрости до мільйону.
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26.05.2020 11:24 Відповісти
так, цей варіант я забув ))
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26.05.2020 12:19 Відповісти
 
 