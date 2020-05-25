Накопичувальну пенсійну систему цілком реально запровадити до 2021 року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає введення накопичувального рівня пенсійної системи до 2021 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Для нас це неминучість - рухатися в пенсійну систему з накопичувальними фондами ... Ми зараз готуємо законопроєкти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 це цілком реально запровадити - зазначив прем'єр-міністр.

На його думку, накопичувальна система - це єдиний шлях для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію, а для бізнесу - зберегти адекватне навантаження.

Прем'єр зазначив, що на цей момент відпрацьована ідея і концепція такого реформування пенсійної системи.

"Обговорюється такий варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини, і ще 2% беремо по ПДФО. Ці 4% дозволяють у сьогоднішніх цінах під час виходу на пенсію отримати 1 млн грн", - наголосив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що буде три варіанти забрати гроші. Зокрема, перший варіант – під час досягнення пенсійного віку отримав усю суму і роби, що хочеш, другий варіант - виплати на 5-10 років і третій варіант - довічне утримання.

"Це виходить якийсь пенсійний депозит, де частину забезпечує держава, другу частину може докласти сама людина", - додав Шмигаль.

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