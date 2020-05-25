Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль Украины допускает введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 это вполне реально ввести", - отметил премьер-министр.
По его мнению, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.
Премьер отметил, что на данный момент отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.
"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - подчеркнул Шмыгаль.
Также премьер отметил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый вариант - при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь, второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет и третий вариант - пожизненное содержание.
"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек", - добавил Шмыгаль.
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ПС ) .Відкладай собі на депозит .переводь в бакси чи нерухомість ..І буде на старості .
Це ж дуже вигідно, забрати в людини протягом життя пів мільйона гривень щоб потім за весь час пенсії виплатити їй 200к гривень. За надлишок 300к з кожної працездатної людини мож влаштувати собі підвищені пенсії.
теперь решили пересесть на феррари ?
каждый доживший до пенсии - это государственный преступник
и личный враг пенсионного фонда
К тому же у нас как и на всём постсоветском пространстве - героическое прошлое, светлое будущее и говнистое настоящее.
Моим родителям обеим 70+. Когда они дождутся к себе нормального отношения государства??? По ходу в этой жизни НИКОГДА. Всю жизнь работали, получали реальную зарплату а не в конвертах, платили настоящие взносы в пенсионный фонд а где эти взносы - никто понятия не имеет. 91 год все списал.
И долги которые оставляют после себя умершие родители переходят к наследникам, но почему то к наследникам не переходят родительские пенсионные накопления.
Вы верите что 21 му году что то сделают? Я нет!
Я могу сравнить как изменились цены с 2004 года и до сейчас. С такой инфляцией и таким правовым беспределом...... Дебилы, бл@дь (с).
Єдиний вихід - кожний сам собі протягом життя створює пенсійний фонд, на відсотки з якого можна хоч якось прожити на пенсії.
ІМХО: Пенсія має бути справою добровільною. З правом кожного повністю відмовитися від сплати внесків до пенсійного фонду і накопичувати майно на свою власну старість самостійно.
Мин зп 4723. Мин ЕСВ 1039.
От каких сум вы берете 2% + 2%, что у вас выходит, к примеру, через 35 лет 1 млн?