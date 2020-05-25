Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Украины допускает введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 это вполне реально ввести", - отметил премьер-министр.

По его мнению, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

Премьер отметил, что на данный момент отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый вариант - при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь, второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет и третий вариант - пожизненное содержание.

"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек", - добавил Шмыгаль.

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