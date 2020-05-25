РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6057 посетителей онлайн
Новости
1 886 37

Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль

Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль Украины допускает введение накопительного уровня пенсионный системы до 2021 года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 это вполне реально ввести", - отметил премьер-министр.

По его мнению, накопительная система - это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

Премьер отметил, что на данный момент отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый вариант - при достижении пенсионного возраста получил всю сумму и делай, что хочешь, второй вариант - рассрочка выплат на 5-10 лет и третий вариант - пожизненное содержание.

"Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: В Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок, - Шмыгаль

Автор: 

пенсионеры (837) пенсия (2159) Шмыгаль Денис (2679)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Для Шмыгаля
Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9258
показать весь комментарий
25.05.2020 11:28
+10
Шмыгаль, ну что, программу поддержки бизнеса на период карантина закончил?))
показать весь комментарий
25.05.2020 11:27
+8
нда...устало государство платить пенсии.....
показать весь комментарий
25.05.2020 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нда...устало государство платить пенсии.....
показать весь комментарий
25.05.2020 11:24 Ответить
І хто буде страхувати такі пенсфонди ? ...Вже були такі *піраміди * з приватних песійних .на яких лохі погоріли .
ПС ) .Відкладай собі на депозит .переводь в бакси чи нерухомість ..І буде на старості .
показать весь комментарий
25.05.2020 11:30 Ответить
нам не нужны легкие пути!, пригласят международный пенсионный фонд и будет работодатель примусово кашлять туда процент с наших зарплат, все по-чесняку!!!))))
показать весь комментарий
25.05.2020 11:47 Ответить
просто настало время что-то менять.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:38 Ответить
то поміняйте гривні на бакси.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:56 Ответить
Але ж тоді їх друкувати не мож буде!!
показать весь комментарий
25.05.2020 13:09 Ответить
Та навпаки, воно хоче зібрати ще більше грошей щоб платити пенсії.
Це ж дуже вигідно, забрати в людини протягом життя пів мільйона гривень щоб потім за весь час пенсії виплатити їй 200к гривень. За надлишок 300к з кожної працездатної людини мож влаштувати собі підвищені пенсії.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:13 Ответить
Шмыгаль, ну что, программу поддержки бизнеса на период карантина закончил?))
показать весь комментарий
25.05.2020 11:27 Ответить
Так само як 500000 нових робочих місць зробив.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:34 Ответить
Для Шмыгаля
Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9258
показать весь комментарий
25.05.2020 11:28 Ответить
КабМину на заметку: предложен новый законопроект - согласно которому гражданин вдруг достигший пенсионного возраста, в обязательном порядке должен заплатить штраф. Размер штрафа согласовывается
показать весь комментарий
25.05.2020 12:23 Ответить
Живучий народ оказался.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:28 Ответить
драли с лохов всю жизнь, покупали мерседесы,
теперь решили пересесть на феррари ?
показать весь комментарий
25.05.2020 11:29 Ответить
охметов решил с зеленским с лохов бабла срубить
показать весь комментарий
25.05.2020 11:30 Ответить
Інфляція з'їсть ці 2 відсотки, та навіть і 4, має бути вище облікової ставки НБУ, а це навантаження.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:33 Ответить
Какой накопительный фонд, если у вас чешутся руки включить печатный станок? Что можно будет накопить?
показать весь комментарий
25.05.2020 11:35 Ответить
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/04/29/pensionnie-nakopleniya-po-metodu-buratino Пенсионные накопления по методу Буратино .
показать весь комментарий
25.05.2020 11:35 Ответить
Зебіли, несіть свої гроши Шмигалю! Ви ж зеленим вірите!
показать весь комментарий
25.05.2020 11:35 Ответить
накопительная пенсия..)))) ждите золотой дождь)))
Накопительную пенсионную систему вполне реально ввести до 2021 года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3771
показать весь комментарий
25.05.2020 11:36 Ответить
До пенсии доживают те, кому она совсем не нужна или ПФУ- это самая большая финансовая пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие
показать весь комментарий
25.05.2020 12:30 Ответить
***
каждый доживший до пенсии - это государственный преступник
и личный враг пенсионного фонда
показать весь комментарий
25.05.2020 13:16 Ответить
У нас всё время что то обещают сделать, потом, но не сейчас.
К тому же у нас как и на всём постсоветском пространстве - героическое прошлое, светлое будущее и говнистое настоящее.
Моим родителям обеим 70+. Когда они дождутся к себе нормального отношения государства??? По ходу в этой жизни НИКОГДА. Всю жизнь работали, получали реальную зарплату а не в конвертах, платили настоящие взносы в пенсионный фонд а где эти взносы - никто понятия не имеет. 91 год все списал.
И долги которые оставляют после себя умершие родители переходят к наследникам, но почему то к наследникам не переходят родительские пенсионные накопления.
Вы верите что 21 му году что то сделают? Я нет!
показать весь комментарий
25.05.2020 11:37 Ответить
МММпенсия-в нашем "государстве" других асоциаций не возникает. Единственные накопления которые спасут немногочисленных, доживших до этого момента, это накопившиеся под подушкой. Но дураков, как показывает жизнь-непереводно.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:38 Ответить
Вы мне сначала зачислите деньги , которые я 16 лет платил как ФОП ! А то раньше уже имел бы пенсионный стаж , а теперь надо для стажа до 67 лет работать! Просто мои деньги зачислите с индексацией , а я уже решу что с ними делать , а то с сегодняшней пенсионной системой я подумываю судиться! Ведь когда я платил , мне нужен был стаж 15 лет, а закон приняли и получается задним числом меня нафиг послали , типа сдохнешь а пенсии не будет! Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине сколько ?63 года? Уроды.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:42 Ответить
"позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн" - А в ценах времени выхода на пенсию - позволит купить буханку хлеба и пачку макарон.

Я могу сравнить как изменились цены с 2004 года и до сейчас. С такой инфляцией и таким правовым беспределом...... Дебилы, бл@дь (с).
показать весь комментарий
25.05.2020 11:46 Ответить
Я офигел! Через пять лет стану миллионером!
показать весь комментарий
25.05.2020 11:51 Ответить
Херня в тому що, довіри українським фінустановам немає. От так будеш збирати собі пенсію в "Україні" чи в якомусь іншому "родоводі", а на ранок виявиться що ти вже без пенсії.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:52 Ответить
Міняйте гроші на бакси і кладіть їх в банку. Жодна фінансова установа України не гарантує більшої надійності та відсотків ніж трьохлітрова банка баксів.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:54 Ответить
..Три ! І закопати на городі .
показать весь комментарий
25.05.2020 12:08 Ответить
Уряяяяяяя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.05.2020 11:58 Ответить
Казки від влади, яка через рік поміняється, а нова почне розказувати вже нові казки.
Єдиний вихід - кожний сам собі протягом життя створює пенсійний фонд, на відсотки з якого можна хоч якось прожити на пенсії.
показать весь комментарий
25.05.2020 12:33 Ответить
які нафіг відсотки і в якій фінансовй установі?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:22 Ответить
Не хочете жити з відсотків - живіть без них. It's up to you.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:48 Ответить
Додатковий пограбунок працездатних осіб державою.
ІМХО: Пенсія має бути справою добровільною. З правом кожного повністю відмовитися від сплати внесків до пенсійного фонду і накопичувати майно на свою власну старість самостійно.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:08 Ответить
Денис, а можете подробно написать, где вы получили миллион.
Мин зп 4723. Мин ЕСВ 1039.
От каких сум вы берете 2% + 2%, что у вас выходит, к примеру, через 35 лет 1 млн?
показать весь комментарий
25.05.2020 16:39 Ответить
хіба вам не відомий термін інфляція? За 35 років 1000 гривень легко може зрости до мільйону.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:24 Ответить
так, цей варіант я забув ))
показать весь комментарий
26.05.2020 12:19 Ответить
 
 