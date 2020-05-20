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Кабмін готує програму підтримки пенсіонерів від 75 років, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів від 75 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.
"Ми ввели програму 80+, і кожному пенсіонеру, від 80 років, ми додали 500 гривень (до пенсії. - Ред.). Далі будемо розробляти програму для наступного року, щоб ввести програму 75+", - розповів Зеленський.
Над цією програмою працює Міністерство соціальної політики.
Зеленський додав, що всім пенсіонерам, які справді живуть за межею бідності, всім додали на період коронавірусу 1 тис. гривень.
"У нас 12 млн пенсіонерів у країні, як 2-3 невеликі країни Європи. Дуже складно підвищити пенсії всім", - пояснив глава держави.
Топ коментарі
+7 war3
показати весь коментар20.05.2020 14:33
+6 Andrey Shevchenko #387516
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+3 wake up-UA
показати весь коментар20.05.2020 14:29
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Если пенсии маленькие, то там и надбавка должна быть больше. Таким образом можно улучшить жизнь людей с нищенскими пенсиями в условиях скромного бюджета Украины.
http://www.ukrstat.gov.ua/
посмійтеся.
"..5-6 тисяч гривень це маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами але для України це не є бідністю"- президент України Зеленський В.О"