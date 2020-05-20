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Новини Рік Зеленського
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Кабмін готує програму підтримки пенсіонерів від 75 років, - Зеленський

Кабмін готує програму підтримки пенсіонерів від 75 років, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів від 75 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

"Ми ввели програму 80+, і кожному пенсіонеру, від 80 років, ми додали 500 гривень (до пенсії. - Ред.). Далі будемо розробляти програму для наступного року, щоб ввести програму 75+", - розповів Зеленський.

Над цією програмою працює Міністерство соціальної політики.

Зеленський додав, що всім пенсіонерам, які справді живуть за межею бідності, всім додали на період коронавірусу 1 тис. гривень.

"У нас 12 млн пенсіонерів у країні, як 2-3 невеликі країни Європи. Дуже складно підвищити пенсії всім", - пояснив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) пенсіонери (887) пенсія (1581)


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Топ коментарі
+7
Получается так, что с каждой прибавкой к пенсии, те кто получал много, получат еще больше, а кто получал мало, получат скромную надбавку. Таким образом увеличивается разрыв и среди пенсионеров, а это в условиях малых пенсий и скромного бюджета неправильно.
Если пенсии маленькие, то там и надбавка должна быть больше. Таким образом можно улучшить жизнь людей с нищенскими пенсиями в условиях скромного бюджета Украины.
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20.05.2020 14:33
+6
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2069
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20.05.2020 14:27
+3
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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20.05.2020 14:29
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Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2069
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20.05.2020 14:27 Відповісти
а собака то рьіжая
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20.05.2020 14:39 Відповісти
це все, на що здатен ПЕСик
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20.05.2020 14:51 Відповісти
а песик то російської породи)
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20.05.2020 18:30 Відповісти
А после периода коронавируса они судя по всему уже будут жить счастливо и богато и им 1000 уже не надо
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20.05.2020 14:29 Відповісти
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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20.05.2020 14:29 Відповісти
Получается так, что с каждой прибавкой к пенсии, те кто получал много, получат еще больше, а кто получал мало, получат скромную надбавку. Таким образом увеличивается разрыв и среди пенсионеров, а это в условиях малых пенсий и скромного бюджета неправильно.
Если пенсии маленькие, то там и надбавка должна быть больше. Таким образом можно улучшить жизнь людей с нищенскими пенсиями в условиях скромного бюджета Украины.
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20.05.2020 14:33 Відповісти
Це як з індексаціями пенсій в березні? Як з енергетичною кризою, яку самі й створили? Як з крахом медреформи, яку самі ж і не фінансували? Ну тоді вірю!
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20.05.2020 14:35 Відповісти
Оптиміст..
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20.05.2020 14:35 Відповісти
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2976
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20.05.2020 14:47 Відповісти
про 4 роки росту було особливо смішно
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20.05.2020 14:53 Відповісти
Зеленый имбецил, брысь под лавку!
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20.05.2020 15:02 Відповісти
оскільки ви є молодою та просунутою людиною, то вам не завдасть клопоту знайти й порівняти, як змінювались економічні показники впродовж 2014 - 2019 та в першому кварталі 2020.

http://www.ukrstat.gov.ua/
посмійтеся.
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20.05.2020 15:10 Відповісти
Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ, стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.

"..5-6 тисяч гривень це маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами але для України це не є бідністю"- президент України Зеленський В.О"
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20.05.2020 15:08 Відповісти
порохоботов Цензора не поддерживать.. судя по комментам им тут всем за 75
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20.05.2020 14:49 Відповісти
Если порохоботы перестанут платить налоги, то зеленскому и его шобле не будет что тырить из бюджета. Ведь всем известно, что электорат зеленого дерьма - это люмпены, а порохоботы, как раз наоборот, - это средний класс, который создает рабочие места и платит налоги в этой стране.
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20.05.2020 15:03 Відповісти
Орков не забудьте поддержать...
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20.05.2020 15:43 Відповісти
"Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский" - почему нет программы поддержки пенсионеров старше 125 лет?
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20.05.2020 15:55 Відповісти
и даже про сраную штуку сзвиздел: не на период карантина, а единоразово или степашу с ляшком садить за то, шо народу больше двух месяцев ограничивали права и свободы безосновательно
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20.05.2020 17:48 Відповісти
ти бялорус?
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20.05.2020 18:33 Відповісти
https:/news.borschagovka.info
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31.05.2020 01:26 Відповісти
 
 