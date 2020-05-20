Кабмін готує програму підтримки пенсіонерів від 75 років, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прогнозує надбавки до пенсій у 2021 році для пенсіонерів від 75 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.

"Ми ввели програму 80+, і кожному пенсіонеру, від 80 років, ми додали 500 гривень (до пенсії. - Ред.). Далі будемо розробляти програму для наступного року, щоб ввести програму 75+", - розповів Зеленський.

Над цією програмою працює Міністерство соціальної політики.

Зеленський додав, що всім пенсіонерам, які справді живуть за межею бідності, всім додали на період коронавірусу 1 тис. гривень.

"У нас 12 млн пенсіонерів у країні, як 2-3 невеликі країни Європи. Дуже складно підвищити пенсії всім", - пояснив глава держави.

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