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Новини
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На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд

На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України направив 2,5 млрд грн на травневі пенсійні виплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПФУ в Facebook.

"14 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку місяця профінансовано пенсій на суму 22,5 мільярда гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні вже не вистачає внесків до Пенсійного фонду, далі буде важче, - міністр соцполітики

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - запевняють в ПФУ.

Нагадаємо, раніше в ПФУ повідомили, що пенсіонери з непідконтрольних уряду України територій Донбасу, дотримуються вимог законодавства, зможуть після скасування карантину і відкриття КПВВ отримати свої пенсії в повному обсязі.

На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд 01

На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд 02

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індексація (67) пенсіонери (896) Пенсійний фонд (663) пенсія (1600)


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Индексации,как не было так и нет
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15.05.2020 10:15 Відповісти
№14
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15.05.2020 10:19 Відповісти
я оппонент ЗЕбила, но хочу подтвердить, что индексация есть. вчера моему отцу 83 года принесли пенсию + 1000 грн. было 4700 стало 5700
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15.05.2020 10:25 Відповісти
Лохів і тролів не проіндексували. А порохоботам додали 10-11%. Як я вже писав на Цензорі, надбавку від смердючок я перекажу іншим смердючкам, а саме - Миколаївському зоопарку, адресно, для скунсів. Вони такі класні!
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15.05.2020 11:28 Відповісти
При этом стыдливо умалчивают: Сколько пошло на апрельскую зарплату ЦВК и Кабмина. Там сумма будет покруче.
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15.05.2020 10:18 Відповісти
ОРДЛО перераховує внески в ПФ щоб їхнім пенсам було з чого платити пенсії? Чи ті кармільци отримують пенсії за наш рахунок?
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15.05.2020 10:18 Відповісти
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума . https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он (Зеленский) не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
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15.05.2020 11:27 Відповісти
это значит за березень и квитень зеленые спистили у пенсов 5 млрд грн, какзали , що красти не будуть.
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15.05.2020 12:34 Відповісти
 
 