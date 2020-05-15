На виплату травневих пенсій спрямовано ще 2,5 млрд грн, - Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України направив 2,5 млрд грн на травневі пенсійні виплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ПФУ в Facebook.

"14 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,5 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку місяця профінансовано пенсій на суму 22,5 мільярда гривень.

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"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - запевняють в ПФУ.

Нагадаємо, раніше в ПФУ повідомили, що пенсіонери з непідконтрольних уряду України територій Донбасу, дотримуються вимог законодавства, зможуть після скасування карантину і відкриття КПВВ отримати свої пенсії в повному обсязі.





