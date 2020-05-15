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Новости
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На выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн, - Пенсионный фонд

На выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины направил 2,5 млрд грн на майские пенсионные выплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

"14 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала мая было профинансировано пенсий на сумму 22,5 млрд гривень.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - уверяют в ПФУ.

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Напомним, ранее в ПФУ сообщили, что пенсионеры с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, соблюдающие требования законодательства, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме.

На выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн, - Пенсионный фонд 01
На выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн, - Пенсионный фонд 02

индексация (62) пенсионеры (838) Пенсионный фонд (434) пенсия (2162)


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Индексации,как не было так и нет
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15.05.2020 10:15 Ответить
№14
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15.05.2020 10:19 Ответить
я оппонент ЗЕбила, но хочу подтвердить, что индексация есть. вчера моему отцу 83 года принесли пенсию + 1000 грн. было 4700 стало 5700
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15.05.2020 10:25 Ответить
Лохів і тролів не проіндексували. А порохоботам додали 10-11%. Як я вже писав на Цензорі, надбавку від смердючок я перекажу іншим смердючкам, а саме - Миколаївському зоопарку, адресно, для скунсів. Вони такі класні!
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15.05.2020 11:28 Ответить
При этом стыдливо умалчивают: Сколько пошло на апрельскую зарплату ЦВК и Кабмина. Там сумма будет покруче.
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15.05.2020 10:18 Ответить
ОРДЛО перераховує внески в ПФ щоб їхнім пенсам було з чого платити пенсії? Чи ті кармільци отримують пенсії за наш рахунок?
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15.05.2020 10:18 Ответить
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots#_blank У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума . https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он (Зеленский) не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - https://nasha.com.ua/uk/mi-povinni-pripiniti-viplaty-pensij-subsidij-inshih-socviplat-shob-ne-bylo-defolty-deputat-nina-yuzhanina-video/#_blank "Ми пoвинні припинити виплaтy пeнсiй, субсидій, інших сoцвиплaт, щoб нe бyлo дeфoлтy": депутат Ніна Южаніна
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15.05.2020 11:27 Ответить
это значит за березень и квитень зеленые спистили у пенсов 5 млрд грн, какзали , що красти не будуть.
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15.05.2020 12:34 Ответить
 
 