На выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины направил 2,5 млрд грн на майские пенсионные выплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

"14 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 2,5 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала мая было профинансировано пенсий на сумму 22,5 млрд гривень.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - уверяют в ПФУ.

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Напомним, ранее в ПФУ сообщили, что пенсионеры с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, соблюдающие требования законодательства, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме.







