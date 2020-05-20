Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Мы ввели программу 80+, и каждому пенсионеру, старше 80 лет, мы добавили 500 гривен (к пенсии. - Ред.). Далее будем разрабатывать программу для следующего года, чтобы ввести программу 75+", - рассказал Зеленский.

Над этой программой работает Министерство социальной политики.

Зеленский добавил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, всем добавили на период коронавируса 1 тыс. гривен.

"У нас 12 млн пенсионеров в стране, как 2-3 небольшие страны Европы. Очень сложно повысить пенсии всем", - объяснил глава государства.

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