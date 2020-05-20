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Новости Год Зеленского
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Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский

Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Мы ввели программу 80+, и каждому пенсионеру, старше 80 лет, мы добавили 500 гривен (к пенсии. - Ред.). Далее будем разрабатывать программу для следующего года, чтобы ввести программу 75+", - рассказал Зеленский.

Над этой программой работает Министерство социальной политики.

Зеленский добавил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, всем добавили на период коронавируса 1 тыс. гривен.

"У нас 12 млн пенсионеров в стране, как 2-3 небольшие страны Европы. Очень сложно повысить пенсии всем", - объяснил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выплату майских пенсий направлено еще 2,5 млрд грн, - Пенсионный фонд

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) пенсионеры (837) пенсия (2159)


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Топ комментарии
+7
Получается так, что с каждой прибавкой к пенсии, те кто получал много, получат еще больше, а кто получал мало, получат скромную надбавку. Таким образом увеличивается разрыв и среди пенсионеров, а это в условиях малых пенсий и скромного бюджета неправильно.
Если пенсии маленькие, то там и надбавка должна быть больше. Таким образом можно улучшить жизнь людей с нищенскими пенсиями в условиях скромного бюджета Украины.
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20.05.2020 14:33
+6
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2069
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20.05.2020 14:27
+3
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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20.05.2020 14:29
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Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2069
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20.05.2020 14:27 Ответить
а собака то рьіжая
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20.05.2020 14:39 Ответить
це все, на що здатен ПЕСик
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20.05.2020 14:51 Ответить
а песик то російської породи)
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20.05.2020 18:30 Ответить
А после периода коронавируса они судя по всему уже будут жить счастливо и богато и им 1000 уже не надо
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20.05.2020 14:29 Ответить
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 591
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20.05.2020 14:29 Ответить
Получается так, что с каждой прибавкой к пенсии, те кто получал много, получат еще больше, а кто получал мало, получат скромную надбавку. Таким образом увеличивается разрыв и среди пенсионеров, а это в условиях малых пенсий и скромного бюджета неправильно.
Если пенсии маленькие, то там и надбавка должна быть больше. Таким образом можно улучшить жизнь людей с нищенскими пенсиями в условиях скромного бюджета Украины.
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20.05.2020 14:33 Ответить
Це як з індексаціями пенсій в березні? Як з енергетичною кризою, яку самі й створили? Як з крахом медреформи, яку самі ж і не фінансували? Ну тоді вірю!
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20.05.2020 14:35 Ответить
Оптиміст..
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20.05.2020 14:35 Ответить
Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2976
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20.05.2020 14:47 Ответить
про 4 роки росту було особливо смішно
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20.05.2020 14:53 Ответить
Зеленый имбецил, брысь под лавку!
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20.05.2020 15:02 Ответить
оскільки ви є молодою та просунутою людиною, то вам не завдасть клопоту знайти й порівняти, як змінювались економічні показники впродовж 2014 - 2019 та в першому кварталі 2020.

http://www.ukrstat.gov.ua/
посмійтеся.
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20.05.2020 15:10 Ответить
Президент Володимир Зеленський критично відреагував на заяву ЮНІСЕФ, стосовно 6 мільйонів українців, що можуть опинитися за межею бідності.

"..5-6 тисяч гривень це маленька зарплата у порівнянні з європейськими чи американськими стандартами але для України це не є бідністю"- президент України Зеленський В.О"
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20.05.2020 15:08 Ответить
порохоботов Цензора не поддерживать.. судя по комментам им тут всем за 75
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20.05.2020 14:49 Ответить
Если порохоботы перестанут платить налоги, то зеленскому и его шобле не будет что тырить из бюджета. Ведь всем известно, что электорат зеленого дерьма - это люмпены, а порохоботы, как раз наоборот, - это средний класс, который создает рабочие места и платит налоги в этой стране.
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20.05.2020 15:03 Ответить
Орков не забудьте поддержать...
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20.05.2020 15:43 Ответить
"Кабмин готовит программу поддержки пенсионеров старше 75 лет, - Зеленский" - почему нет программы поддержки пенсионеров старше 125 лет?
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20.05.2020 15:55 Ответить
и даже про сраную штуку сзвиздел: не на период карантина, а единоразово или степашу с ляшком садить за то, шо народу больше двух месяцев ограничивали права и свободы безосновательно
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20.05.2020 17:48 Ответить
ти бялорус?
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20.05.2020 18:33 Ответить
https:/news.borschagovka.info
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31.05.2020 01:26 Ответить
 
 